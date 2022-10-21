Посещение общевойскового полигона Обуз-Лесновский в Брестской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области ознакомился с отечественными разработками военно-промышленного комплекса.

Главе государства продемонстрировали беспилотные авиационные комплексы, которые стоят на вооружении армии, а также перспективные разработки. Основное внимание Президент уделил белорусским образцам.

"Ты же не просто показываешь в единственном экземпляре образец. Любой образец сейчас на фронт и он воюет? - уточнил Александр Лукашенко у Председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса. - Кто покупает - тому и будем продавать. Нежелательно, конечно, чтобы наши образцы воевали в Украине: все-таки свои люди".

Среди представленных моделей были беспилотники-разведчики, ударные комплексы и разведывательно-ударный беспилотный вертолет, аналогов которому в мире нет. Похожая техника есть только в США, но ее эффективность гораздо ниже. Причем интересно, что американцы не делятся этой разработкой со своими партнерами.

"То есть мы на земле видим все? Насколько он будет неуязвимым в бою? Сколько можете производить в месяц? Какова эффективность? Взяли на вооружение?" - Глава государства подробно интересовался каждой разработкой.

Как доложили Президенту, часть изделий стоит на вооружении, часть проходит испытания, а некоторые переданы армии на подопытную эксплуатацию. Программное обеспечение и системы управления у белорусских беспилотников также белорусского производства.

Свои разработки представила и Академия наук. Их образцы также востребованы за рубежом. В планах - усовершенствование техники.

"Старайтесь быстрее", - потребовал Глава государства.

Президенту на полигоне продемонстрировали и другие образцы вооружения, военной и специальной техники, принятые на вооружение Вооруженных Сил и разработанные организациями оборонного сектора экономики. Здесь были выставлены в том числе оптико-электронные комплексы для охраны границ и объектов инфраструктуры, лазерное и электромагнитное оружие, роботизированный огневой комплекс и боевые и разведывательные машины, модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов.

Характеристиками и отличительными особенностями техники Александр Лукашенко поинтересовался в том числе и у членов экипажа, которые участвовали в Танковом биатлоне. "70 выстрелов, 67 попаданий", - отчитались военные.

"С точки зрения современной войны нужны более современные танки?" - спросил Глава государства.

"Мы модернизируем, и они не хуже Т-90", - ответил Министр обороны Виктор Хренин.

"То есть надо свои танки привести в порядок - и нормально, - резюмировал Александр Лукашенко. - Если он говорит, что это хороший танк, будем на него ориентироваться. Давайте будем до ума эти танки доводить".

В то же время Президент поинтересовался, актуально ли вообще использование танков в современных боевых действиях. "Квадрокоптеры и борьба с ними, станции РЭБ сегодня на меня больше производят впечатления, нежели танки", - отметил он.

"Только танком можно обеспечить активность обороны", - подчеркнул Министр обороны.

"То есть танкам быть? Поэтому надо модернизировать. Надо выходить на более существенные объемы модернизации", - поставил задачу Главнокомандующий.

Президент ознакомился также с индивидуальными медицинскими комплектами для различного вида оказания первой помощи - как группе пациентов, так и индивидуальные, рассчитанные на одного пострадавшего.

"Индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Не упрощайтесь, делайте как лучше. Не дай бог что случится, из-за этого погибнет человек. Поэтому упрощаться нельзя. Все должно быть по-настоящему. Не хуже, чем у врага. Должно быть лучше. Упрощаться ни в коем случае с этим нельзя", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Как пояснили Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и начальник военно-медицинского управления Минобороны Александр Малюх, в новой версии медицинской укладки, предназначенной для оказания медпомощи небольшому подразделению военнослужащих, представлено около 50 наименований лексредств и медизделий в основном белорусского производства. В индивидуальной - около 20. Оба медицинских комплекта может использовать военнослужащий, который не имеет медицинского образования, но при этом прошедший специальную подготовку. Данные виды укладок позволяют оказывать первую помощь практически при любых чрезвычайных ситуациях.

Из наблюдательного пункта Александр Лукашенко ознакомился с боевым применением беспилотных летательных аппаратов, комплексным боевым применением средств борьбы с БЛА, применением многоуровневой автоматизированной системы управления батальонной тактической группой.

Во время посещения общевойскового полигона Обуз-Лесновский Александр Лукашенко пообщался с представителями СМИ.

Отвечая на вопросы журналистов, Глава государства отметил, что ранее были масштабные планы по оснащению войск на миллиарды долларов до 2030 года. При этом к модернизации армии и имеющегося вооружения Беларусь подходит уже в четвертый или пятый раз. "В ходе операции в Сирии и до украинской операции мы как раз обсуждали пути модернизации наших Вооруженных Сил. И там были заоблачные планы, я признаю это, - военные выкатили там план этот до 2030 года на миллиарды долларов", - рассказал белорусский лидер.

Но когда началась спецоперация, то ее реалии показали необходимость скорректировать подходы и Беларусь извлекла соответствующие выводы. "Сегодня мы поняли, что никакой победы в нашей лесисто-болотистой местности, как военные говорят… А север Украины до Киева - примерно, как в Беларуси, у нас немножко сложнее даже. Вот без ноги солдата, БТР, танков, бронетехники и прочего победы никакой не будет. Да и защищаться эта техника годится", - сказал Президент.

"Можно увлечься рассказами из СМИ и прочих рябят из блогосферы и зайти очень далеко, потратив огромные деньги, а результата не достичь, которого хотели бы. Поэтому, делая выводы, уроки, мы, наверное, раз в пять, а может быть и больше, сможем сократить финансирование, но достичь того результата, который нам нужен", - отметил Александр Лукашенко.

И опыт показал, что военные предпочитают более простую, но модернизированную и надежную технику. Например, проверенный танк Т-72, модернизированные образцы которого состоят на вооружении и в белорусской армии. Ведь есть много случаев, когда выходит из строя самый современный, навороченный танк с различными опциями и военнослужащие не знают, что с ним делать. "Ребята хотят, чтобы было просто и надежно. А всякие навороты хороши, но до поры до времени", - констатировал белорусский лидер.

Продемонстрированный Президенту танк Т-72 после модернизации с использованием белорусских разработок ВПК не уступает самым современным танкам. "Это наш путь. Мы начали модернизацию этих танков. И сейчас будем ускоряться и усиливать эту модернизацию, - рассказал белорусский лидер. - Главное - учить людей. Если все экипажи танкистов у нас будут так работать, как эти ребята, тогда нам война не страшна".

Александр Лукашенко также рассказал журналистам, что белорусские беспилотные летательные аппараты зарекомендовали себя хорошо, и спрос на них уже большой.

"Наверное, мы больше защищены сегодня, нежели наш уровень для нанесения ударов. Это соответствующие беспилотники. Естественно, это не ракетного типа, более простые, которые нужны сегодня солдату в бою. Они очень важны, но это другой сегмент, нежели те же распиаренные "Байрактары" (турецкий ударный оперативно-тактический беспилотник. - Прим.) или иранские "Шахиды", где используются ракеты. Здесь другой сегмент, очень нужный нашим военнослужащим", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что белорусская армия прежде всего нацелена на защиту своей территории, а не на нападение, поэтому и разрабатываются соответствующие образцы вооружения. "Здесь мы, конечно, лидеры в мире, и это не менее важно, чем иметь такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям. Десяток вот таких зеленых машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников и других воздушных целей", - отметил Глава государства.

После демонстрации боевых возможностей белорусских беспилотников Александр Лукашенко подчеркнул: "Все системы доработаны, работают неплохо. Все они поразили цели. Это хорошо. Будем работать дальше. Есть над чем работать. Но спрос на них уже большой. Я не имею в виду Украину - до Украины еще".

Отвечая на вопрос про фейки о якобы тайной и скрытой мобилизации в стране, Глава государства сказал, что Беларуси на сегодняшний день никакая война не нужна.

"Не обращайте внимания на этот вой. Мы сегодня никуда не собираемся идти. Генерал Хренин правильно и точно сказал: если вы не хотите с нами воевать, значит, войны не будет", - подчеркнул белорусский лидер.

Если же кто-то придет с войной на белорусскую землю, то, естественно, что все встанут на защиту страны. "Куда деваться? Если мы хотим защитить свою землю, свой дом, своих детей. Не хотим - Hande hoch (руки вверх на немецком языке. - Прим.) и пошли. Все очень просто. Но на сегодняшний день никакой войны. Нам она не нужна. Полезут - ну вот мы тренируемся. Можно нас за это критиковать, и меня в том числе. Но, я считаю, все нужно делать, надо рассчитывать на свои силы, - подчеркнул белорусский лидер. - Я опять не отрицал. Я готовлюсь к войне. 25 лет минимум. Не я придумал: хочешь мира - готовься к войне. Я и готовлюсь как главнокомандующий. Потому что спрос будет прежде всего с меня".

Александр Лукашенко предложил опуститься на землю и пояснил, как проходит мобилизация. Человек получает повестку или извещается каким-то другим путем, после чего приходит в военкомат. Там уже, исходя из его военно-учетной специальности, человека направляют в войска. "Пусть приведут хоть один пример, когда мы пригласили человека в военкомат, дали ему, грубо говоря, ружье и отправили в часть, - предложил белорусский лидер. - Пусть опустятся на землю и покажут вам, журналистам, куда мы направили этих людей. А вы поедете туда и поговорите с ними или побудете на тренировках. Если такие есть".

Президент в очередной раз напомнил, что Беларусь в данном случае опять же извлекает уроки из опыта некоторых недостатков мобилизации в России. "Человеку послали повестку, а его давно нет. Некоторые поумирали и прочее. Поэтому поставлена военным задача через военкоматы отработать - первое - систему оповещения. Не всегда повесткой по старинке можно пригласить человека. Значит, это или SMS-сообщение, или радио, или через руководителей и так далее. То есть отработать пути, как достучаться до человека, которого мы хотим мобилизовать. Дальше: нашли его, пригласили в военкомат, уточнили, посмотрели на него - годится/не годится. Все, иди, парень, отдыхай. Вот какая у нас мобилизация: позвали, посмотрели, измерили параметры, грубо говоря, иди работай! Какая здесь мобилизация?!" - рассказал Александр Лукашенко.

Он пояснил, что пока просто идет сверка списков, и это делается каждый год на регулярной основе. Порой отдельные части доукомплектовываются путем проведения проверочных сборов. "Это мы проводим годами", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко уточнил у военного руководства, проводится ли сейчас где-то проверочный сбор. Ему доложили, что нет.

Президент также напомнил, что для Беларуси очень важна территориальная оборона, и этому направлению он всегда уделял особое внимание. "Каждый должен уметь защищать свой дом. Мы тоже проверки эти проводили", - сказал он.

И еще один вид войск на базе сельских советов - народное ополчение. "То есть каждый должен уметь воевать, стрелять. Как моя мать говорила: "Сынок, учись - за плячыма насiць не трэба". У меня и в семье такой подход, несмотря на то что я Президент. Мои дети все военные. И даже меньший. Они готовятся себя защитить и не только себя - страну надо защищать", - заявил Глава государства.

"Надо успокоиться. Каждый должен делать свое дело, если мы хотим, чтобы не было войны", - призвал Александр Лукашенко.

Президент заявил журналистам, что после формирования структуры власти в Беларуси согласно обновленной Конституции и наделения ВНС широкими полномочиями никакой децентрализации власти не произойдет. Тем более что ВНС сам по себе не новый для Беларуси орган. "ВНС будет только стратегией заниматься и контролем за исполнением этой стратегической задачи. Поэтому как был Президент Главой государства, он и останется", - сказал он.

То же самое будет касаться и тех, кто возглавит страну после действующего Президента. И Плава государства, и Правительство, и другие государственные органы будут обладать соответствующей властью. "Даже мы демократизируемся в том плане, что Верховный и Конституционный суды, ЦИК из-под Президента выведены во Всебелорусское народное собрание. Чтобы не было никаких намеков, что, допустим, ЦИК посчитал не так. Или же судьи от кого-то зависимы и прочее", - заметил он.

Он подчеркнул, что все будет делаться строго по Конституции. Более того, обсуждавшиеся накануне у Президента законопроекты, в том числе о Всебелорусском народном собрании, будут показаны людям, чтобы учесть различные мнения и предложения. "И вы там не увидите, что Лукашенко чего-то будет назначать. Всебелорусское народное собрание - высший орган представительной власти - исключительно выборным путем все будет осуществлено. За исключением людей, которые будут занимать места по должности. Допустим, действующий Президент, Премьер-министр, депутаты парламента, сенаторы, которые избраны уже нардом. Они представляют большую часть народа", - сказал Президент.

В состав ВНС будут входить и представители гражданского общества, но не представители партий. "Партии будут себя предлагать в парламент. Там будут партийцы. И они все попадут в состав ВНС", - сообщил о деталях механизма Глава государства.

Он назвал обычным враньем, что он, якобы, всех будет лично назначать в составе ВНС. "ВНС - это выборный орган. Все будет идти от народа. И нет такой необходимости Лукашенко там всех назначать. Ну а уж те "свекловидные" товарищи - они туда не попадут. Это точно. Их никто не выберет. Это враги народа. Врагам народа там делать нечего. Люди со своей точкой зрения - пожалуйста, по определенным правилам, которые для всех будут установлены. Если им будет оказано доверие на выборах, они туда попадут", - заверил Президент.

Что касается президентских выборов, Александр Лукашенко подчеркнул, что будет так, как было: "Народ будет избирать Президента". Хотя он больше сторонник китайского варианта, где Председатель КНР выбирается профессионалами - членами Всекитайского собрания народных представителей. И при этом никто не может сказать, что у руководителя КНР недостаточно полномочий.

"Возможно, и нам надо было к этому прийти. Я сторонник этого. Но я почувствовал и понял, что народ наш еще не готов к тому, чтобы отдать свое право кому-то, даже доверенным лицам ВНС, избирать Президента. Важно порой не в какой форме ты президента избираешь, а какие функции и полномочия он может иметь, - считает белорусский лидер. - Мне кажется, что торопиться здесь ни в коем случае нельзя. Это уже, может, при втором-третьем президенте вы решите этот вопрос. Чтобы опять не обвинили, что я под себя это делаю: "ВНС, он же их назначил, и они его изберут…".

"Поэтому пока народ, то есть ты (обращаясь к журналисту, задавшему вопрос. - Прим.) будешь определять: надо менять Президента - не надо, будет этот или какой-то другой. Все будет демократичнее, чем когда-нибудь. Запомните: демократичнее, чем когда-нибудь!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент сказал, что не верит, что может начаться третья мировая война, но подчеркнул, что опасаться и предвидеть надо все.

"Предвидеть надо все и опасаться всего. Кто сегодня может сказать, что не разразится третья мировая война? Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть" - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Европа прежде всего обеспокоена тем, чтобы не началась третья мировая. "Она начнется, если только, не дай бог, будет применено ядерное оружие. Хотя это тоже не факт. Оружие оружию рознь. Но не дай бог, конечно. Это будет совершенно иная картинка. Картина маслом, как говорил классик", - сказал Президент.

Учитывая, что в Беларуси последние дни прошли фактически в формате родительской недели - 21 октября впервые отмечается День отца, а 14 октября отмечался День матери, Александр Лукашенко поделился мнением, что является главным для родителей и их детей в нынешней неспокойной обстановке.

"Самое главное сейчас для родителей, просто скажу, чтобы ваш сынишка или дочурка утром могли проснуться с улыбкой, улыбнуться родителям, покушать, чтобы вы могли в теплой водичке искупать ребеночка, и может, не один раз. И сами душ принять. И не стирать туалетную бумагу, как это сегодня рекомендуют безумцы на Западе. Чтобы мы жили нормальной жизнью. А еще точнее скажу: чтобы мы будущий год прожили хотя бы так, как этот. Не хуже. Главное, чтобы не было хуже. Вы видите, что происходит в мире. Это основное", - сказал Президент.

Во время общения с журналистами Глава государства заметил, что у жителей Европы сейчас очень много проблем, и они требуют от своих властей их решения. Правда, навстречу им идут далеко не всегда.

"Люди просят, люди просят, люди просят. А чего вы их просите? Они ведь от вас независимы, и вы от них независимы. В Великобритании посмешище: какой народ там избирал Лиз Трасс? Ядерная страна, на всякий случай, ядерная держава. Очень богатая и играет одну из ключевых ролей в мире. Посмешище", - заметил Александр Лукашенко.

Недавно премьер-министр Великобритании Лис Трасс подала в отставку. Теперь в стране шутят (и это даже не шутка, а факты), что родившиеся несколько месяцев назад дети уже пережили двух монархов и премьеров.

"Лучше не скажешь. Такая у них демократия. Нам такая демократия не нужна. Вчера при обсуждении ряда ключевых законов, которые касаются власти, перераспределения, наделения властью, я категорически предупредил разработчиков, всех, кто там были - верхушка нашей страны: делайте только для себя. Это не новый тезис, я и до выборов об этом говорил. Свое, свое, только для себя. Не смотрите на то, что будут нам подкидывать какую-то демократию, рыночную экономику и прочее. Я это давно уже понял и почувствовал. Поэтому надо делать только для себя, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Надо жить своим умом. Надо делать то, что выгодно нам. К чему готовы мы, наш народ".

"Можете регулировать цены - регулируйте. Можете управлять предприятиями - управляйте. Не можете управлять этими предприятиями - тогда смотрите на приватизацию. Если они уничтожаются, разваливаются, лучше кому-то продать. Если цены не можешь контролировать, регулировать, не лезь в этот процесс. То есть надо исходить из реальной действительности. Если нам нужны эти квадрокоптеры и станции уничтожения квадрокоптеров, давай будем их делать. Если не нужны - не надо", - заявил белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что "рыночный" Запад уже сам стал регулировать цены, причем на энергоносители чужих государств. А на фоне решения Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ снизить добычу нефти против этой страны уже готовятся чуть ли не вводить санкции.

"Вот вам рыночная экономика. А демократия? - сказал Президент. - Вот, если бы это в Минске "демократизировали" дубинками - это катастрофа, авторитаризм, диктатура, а во Франции можно. Вот и вся демократия".

Журналисты поинтересовались у Президента, не следует ли на фоне проведения контртеррористических мероприятий ограничивать передвижение на белорусской границе? Ведь в стране действует безвиз для соседей, ежедневно в Беларуси принимают переселенцев из Украины. "Помогать людям нужно, но где гарантия, что среди тысяч беженцев не затеряется террорист?" - спросили они.

"Отвечаю прямо: гарантии никто дать не может. Но мир очень открыт, взаимозависим. Террористы, если они и будут атаковать нас, они не будут ходить прямо: у них давно определены пути. Да, они в толпе могут затеряться, но это очень рискованно и опасно, у них достаточно других путей. Спецслужбы это знают, - отметил Александр Лукашенко. - Пока мы справляемся. Будем стараться справиться".

Президент напомнил, что недавно правоохранители обезвредили банду террористов. "И это еще не все. Они собрались совершать на территории нашей страны преступления. Что еще надо для доказательства того, что нам спокойно жить не дадут? Да, можно закрыть въезд, можно запретить. Но вы не думайте, что мы не работаем на пунктах пропуска и пересечения. Современные средства контроля дают нам такую возможность работать. Это во-вторых", - сказал Глава государства.

"А в-третьих, что, у нас внутри страны не хватает "свядомых", сволочей, идиотов и мерзавцев, которые за пятьсот долларов, как вы видели, готовы сегодня совершать какие-то там деяния и преступления? Поэтому мир такой, что черт его знает, откуда ждать гадости и пакости. Думаю, что нам надо просто работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент во время общения с журналистами прокомментировал появившуюся в интернете информацию об объявлении его в розыск Службой безопасности Украины.

"А чего меня объявлять? Я здесь. Если надо СБУ, пусть приедут сюда. Если захотят меня увидеть - пожалуйста", - отреагировал Александр Лукашенко на вбросы.

На днях информация об этом начала распространяться в интернете. Однако позже сама СБУ опровергла это.

"А кто тебе официально подтвердит? Надо сначала вбросить, посмотреть реакцию. Я вам сказал, реакция моя первоначальная такая: приезжайте, не вопрос. При вас встречусь с ними, поговорю. Безопасность на своем участке территории обеспечим на сто процентов. Мы открытые люди, нам бояться нечего", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко рассказал журналистам, что Служба безопасности Украины запросила встречу с белорусскими коллегами.

"Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что самые главные темы обсуждаются всегда вне публичной плоскости. "Это я по своему характеру… Меня часто критикуют: да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть. Никакого обмана", - отметил Глава государства.

Общаясь с журналистами, Александр Лукашенко также ответил на вопрос о белорусской национальной идее: "Национальная идея - это то краткое, компактное, что тебя должно захватить сразу. Вот глянул, рот раскрыл и дышать не можешь. Может, я ошибаюсь. Это моя точка зрения. Но я пока такой идеи не вижу".