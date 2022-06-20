Рабочая поездка в Шкловский район Могилевской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области.

Глава государства по прибытии на поле, где в порядке эксперимента посеяны разные сорта озимого ячменя, подчеркнул, что сегодня исторический и переломный момент в сельском хозяйстве. Президент отметил, что вырос в этих местах на стыке Могилевской и Витебской областей и здесь же опробует различные новые подходы в сельском хозяйстве. "Вот и стало поле Президента. Сегодня исторический момент. Если кто-то думает, что мы тут встретились для того, чтобы в очередной раз поговорить и показаться, специалисты поймут, что это не так", - сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь находится в зоне рискованного земледелия. Одна из проблем сельского хозяйства - короткий период вегетации растений. От посева до уборки проходит короткий промежуток времени. И надо возделывать те зерновые культуры, которые подходят под эти условия.

"Нам надо выходить на 9-10 млн тонн зерновых колосовых", - поставил он задачу.

Особенно эта тема - получение достаточного количества качественных зерновых - актуальна для Витебской области и некоторых других районов страны - севера Могилевской, Минской и Гродненской областей.

"По Витебску мы уже тысячу лет ведем разговор об изменении севооборота, но ни один руководитель Витебской области так и не решил эту проблему. Возделывать только травянистые корма... Ну понятно, кого мы на траве вырастим? Нужны концентраты, комбикорма. А для этого нужны зерновые. Что возделывать?" - обозначил вопрос белорусский лидер.

Президент напомнил, что в этой связи в прошлом году рискнул очень жестко поставить вопрос по возделыванию озимого ячменя. Его убирают раньше других зерновых культур. Это позволяет оперативно и в более ранние сроки получить корма для животноводства, более равномерно задействовать и обкатать технику перед массовой уборкой. Такой подход Глава государства практиковал в том числе лично в период работы руководителем хозяйства.

"Для того, чтобы нам не париться, как всегда, по зерновым колосовым, думаю, что нам надо вернуться к более серьезному возделыванию озимого ячменя. Меня волновало в прошлом году, когда я принимал жесткое решение, одно: сможем ли мы получить не просто урожайность. Нам нужно качественное хорошее зерно. Если 10 млн т получим - счастье. На этих посевных площадях, не сокращая объемы рапса и других. То есть за счет интенсивного ведения хозяйства", - сказал Президент.

"Этот год показал, что озимый ячмень - это чудо. Я таких полей озимого ячменя никогда не видел, во-первых. А, во-вторых, я мало видел вообще вот таких полей зерновых колосовых. Я здесь уже в третий раз: когда посеяли, смотрел, когда были всходы, и вот сейчас, в момент налива зерна. Я однозначно убежден, что озимому ячменю быть", - подчеркнул белорусский лидер.

Президенту доложили, что в стране всего посеяно 61 тыс. га этой культуры из 5 млн га пашни: "Это ничто. На первом этапе, я думаю, нам выйти на 250-300 тыс. га ячменя. Это действительно переломный момент в сельском хозяйстве в плане насыщения нашего животноводства качественными кормами".

"Ни в коем случае не скатиться до возделывания ячменя без технологии! Без технологии не надо этим заниматься. Для Витебской области это выход из положения. Это действительно переломный момент в сельском хозяйстве", - сказал Президент, обращаясь к губернаторам и ученым.

Еще одна тема рабочей поездки - возделывание рапса. Александр Лукашенко также подчеркнул большое значение этой культуры для сельского хозяйства, и это деньги для сельчан.

"Рапс - это деньги для крестьян. Сегодня даже в период этих бешеных санкций Европа просит: "Дайте рапсовое масло!" Надо выходить на миллион (тонн урожая. - Прим.). Мы уже сегодня больше 700 тыс. (имеем. - Прим.). Даже с этими посевными площадями, что у нас есть, если так технологически хозяйствовать, мы будем иметь миллион", - сказал Президент.

"Вот тема. Это должно переломить сельское хозяйство. Поэтому быть озимому ячменю и быть рапсу. Еще раз здесь встретимся, когда будем вести уборку и рапса, и ячменя", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко на экспериментальном поле на своей малой родине ознакомился с посевами современных сортов и сразу ответил на возможные упреки, что здесь-то точно сделано все по технологии и на высшем уровне. В этом и суть, обратил он внимание, - четкое следование технологии дает высокий результат. И это пример, которому должны следовать и в других местах.

"Надо дать толчок этому великому делу. Поверьте, это революция будет на селе. Если в эту голодуху (а голод будет в мире, даже я уже в это верю, несмотря на трепотню политиков)… Если мы обеспечим продовольственную безопасность... Мы ее уже обеспечили", - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что обсуждаемая тема крайне важна для обеспечения кормами животноводческой отрасли. "Сможем накормить скотину - у нас всегда будет молоко и мясо. А еще по падежу я у них (ответственных за сельхозсферу. - Прим.) спрошу", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства резюмировал, что если реализовать все это, то "у нас не будет никогда проблем с деньгами".

После ячменного Глава государства побывал и на рапсовом поле. "Хороший урожай и там и здесь. Значит, умеем возделывать, умеем выращивать. Надо просто все делать технологически правильно", - заметил он.

"Что мешает везде иметь такой рапс?" - обозначил вопрос Александр Лукашенко.

Речь зашла и об обеспечении современной техникой, которой в целом достаточно имеется в сельском хозяйстве. Но она стала более дорогой и сложной. А потому важно, чтобы специалисты бережно относились к ней и правильно эксплуатировали.

Общение с чиновниками и учеными продолжилось во время рабочего обеда.

Глава государства пригласил гостей в свой родной дом в Александрии. На столе - исключительно местные продукты, произведенные в ОАО "Александрийское", блюда, приготовленные по традиционным рецептам в деревенской печи.

Учитывая жаркую погоду, рабочий обед организовали на улице в беседке.