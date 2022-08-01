Встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае Юрием Сенько

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае Юрием Сенько.

"Вы проработали достаточно, не просто чтобы впечатление у Вас какое-то сложилось об этой империи, но и Вы видите какие-то дополнительные наши возможности в Китайской Народной Республике", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, особое внимание надо обратить на торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами и кредитно-финансовую составляющую. "Здесь надо посмотреть с учетом момента, где нам еще поднапрячься и поработать серьезно для того, чтобы особенно в этот момент не потерять темпы. Потому что динамика была хорошая - и торговли, и инвестиционная. Естественно, в условиях санкций и Китай может остерегаться, опасаться каких-то шагов: люди очень аккуратные, осторожные. Тем не менее это наше счастье, что мы выстроили хорошие отношения с Китайской Народной Республикой", - заявил Глава государства.

"Они молодцы, здорово нам помогали, да и сейчас у нас прирост товарооборота приличный, новые возможности. А мы запросто можем добавить на китайском направлении. Я часто Си Цзиньпину говорил: если этот огромный китайский локомотив зацепит дополнительный вагон в объеме Беларуси, так даже не заметит, что там что-то прицепилось. Такая гигантская экономика, - отметил Александр Лукашенко. - Хорошо, что у нас сложились такие в области дипломатии, политики отношения. Да и личные отношения у меня и с семьей Си Цзиньпина, и с ним очень хорошие".

Как подчеркнул Юрий Сенько, Беларусь и Китай демонстрируют полное понимание, сотрудничая на всех международных площадках. "В области экономических отношений (я прихожу к выводу, и видно по настроениям наших белорусских предприятий) у нас просто уникальные возможности для того, чтобы нарастить темпы работы с Китаем, что, собственно, и делается последние (не побоюсь этой цифры), последние семь лет с момента объявления Китаем инициативы "Пояс и путь". Это был серьезный толчок, когда Беларусь присоединилась к этой инициативе и активно начала с возрастающими темпами работать с Китаем", - заявил посол.

Еще одним проектом, который дал импульс для развития сотрудничества между странами, стал индустриальный парк "Великий камень". Существенное влияние оказали и договоренности лидеров Беларуси и Китая о проведении Года регионов, а также директива Президента о развитии двусторонних отношений с КНР, отметил дипломат. "Для Китая это очень важный сигнал по тому вопросу, как Беларусь относится к Китаю и каковы наши стратегические намерения", - обратил внимание Юрий Сенько.