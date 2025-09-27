Рабочая поездка в Шкловский район Могилевской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области.

Глава государства ознакомился с состоянием дел на объектах предприятия ЗАО "АСБ-Агро Городец", заслушал доклад о ходе осенних полевых работ в районе, области и по стране в целом. Президенту продемонстрировали новую технологию специальной химической обработки сельхозкультур.

Развитию Шклова и Шкловского района Глава государства уделяет особое внимание, поскольку они должны стать образцово-показательными, стать примером для тиражирования в других регионах страны. Ведь именно на развитие регионов в Беларуси делается основная ставка на будущее. "Почему начинаем со Шкловского района реанимацию, восстановление - потому что я знаю здесь каждый метр. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы", - подчеркивал белорусский лидер во время рабочей поездки в регион в апреле этого года.

Привести в порядок и эффективно задействовать необходимо каждый клочок земли. В первую очередь это касается объектов агропромышленного комплекса. Они постоянно находятся в поле зрения Президента во время его рабочих поездок в регион, о них идет речь во время докладов Главе государства руководителей области и района, Управляющего делами Президента.

Весной этого года Александр Лукашенко посещал объекты самого крупного предприятия района - холдинга "Купаловское". Кроме конкретных задач, касающихся именно его, были даны поручения по комплексному развитию, в том числе по строительству и реконструкции маслодельного и комбикормового заводов.

Первой точкой на маршруте Президента стал машинный двор ЗАО "АСБ-Агро Городец". Глава государства критически оценил увиденное. Это касается и помещений, где хранятся автомобили, другая сельхозтехника, запчасти, и собственно самого состояния техники. Александр Лукашенко обратил внимание на бесхозяйственное отношение и отсутствие порядка, что, по его словам, в негативном ключе характеризует не только работу руководства предприятия, но также и недоработки руководства Шкловского района и Управделами, в структуре которого находится "Городец". Все это привело к тому, что они фактически загубили хозяйство, которое стало хоть и не худшим, но одним из худших. "Печально, конечно. Это худшее хозяйство, которое я видел за последние два года", - заметил Президент.

Однако в большей степени эти слова относились к организации работы, банальной бесхозяйственности, от которой давно нужно было избавиться и навести порядок. Причем сделать это давно и не дожидаясь визита Президента. А в общем потенциал для развития у "Городца" есть. И сейчас важно всем мобилизоваться, чтобы исправить ситуацию. На этом Президент неоднократно акцентировал внимание во время рабочей поездки как в разговорах с чиновниками, так и в общении с местными жителями и работниками предприятия.

Они, узнав о приезде Президента, собрались недалеко от машинного двора в надежде пообщаться с Главой государства. Александр Лукашенко тепло всех приветствовал и узнал некоторых из тех, с кем в свое время работал в "Городце". В откровенном разговоре Президент рассказал, что ему часто вспоминаются те времена и даже снится работа в "Городце", поэтому он давно хотел лично побывать здесь и на месте ознакомиться с состоянием дел. "В прошлом году как-то не получилось и в первой половине этого года. А тут, думаю, из Москвы буду лететь, приземлился - заеду, посмотрю. Может быть, снится не будет", - с долей юмора рассказал Александр Лукашенко.

Продолжая разговор о проблемах предприятия и их причинах, Президент подчеркнул, что в первую очередь коллективу не хватает дисциплины, причем начиная с самого руководителя хозяйства. "Важна дисциплина. У вас здесь сегодня дисциплины нет, - сказал Президент. - Руководитель должен быть волевым, настойчивым". Главная причина происходящего, по его словам, - в неисполнительности. В этом плане Президент ориентировал местную вертикаль и нынешнего молодого руководителя хозяйства быть более требовательными по отношению к работникам. Не считать до трех, образно говоря, в ожидании выполнения поставленных задач или поручений, поощрять тех, кто хорошо работает и, наоборот, наказывать рублем за недостатки. "Надо, чтобы работала система: ты за это отвечаешь, ты - за это. Надо, чтобы люди шевелились", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не будет дисциплины - ничего не будет. Будешь тратить деньги, которые кто-то будет горбатиться и зарабатывать, и все это будет впустую, если не будет дисциплины", - обратил внимание Президент.

Глава государства поставил задачу руководителю "Городца", местным властям и руководству Управделами к весне навести идеальный порядок. "Здесь есть возможность для того, чтобы иметь хорошее хозяйство", - заявил Александр Лукашенко.

Можно, конечно, ссылаться на то, что качество почв здесь не такое, как в других регионах, но в современных условиях это нельзя считать определяющим фактором. При надлежащем уровне исполнительской и технологической дисциплины вполне реально собирать хороший урожай. Тем более Беларусь имеет колоссальный опыт в развитии агропромышленного комплекса и уже экспортирует его за рубеж. Один из свежих примеров - Зимбабве, где благодаря белорусской сельхозтехнике и трансферу технологий впервые за долгие годы удалось обеспечить продовольственную безопасность, собрать более чем достаточный для собственных нужд урожай пшеницы. Руководство Зимбабве теперь регулярно выражает благодарность белорусской стороне: "Спасибо вам, мы накормили свой народ".

"Не скажу, что мы тут супербогатые, но у нас, в Беларуси, кто хочет заработать - он может заработать. Не только на земле. Поэтому - только труд", - подчеркнул белорусский лидер.

С этим утверждением Главы государства согласились все присутствующие местные жители и работники предприятия. А те, кто в свое время работал здесь под руководством Александра Лукашенко, еще и обратили внимание, насколько за последнее время изменились условия труда - в лучшую сторону. Раньше, по мнению многих, было гораздо сложнее, но люди при этом трудились, стремились что-то улучшить.

"Когда я сюда пришел, хозяйство было худшим в Советском Союзе. Нам никто не приходил тут и соломку не подстилал, чтобы было удобно. Выкарабкивались сами", - заметил на этот счет Президент. А нынешнее молодое поколение доходит до того, что даже в таком личном деле, как рождение детей, рассчитывает не столько на себя, сколько на поддержку государства.

Президент обратил внимание, что со стороны государства за годы независимости было немало сделано для того, чтобы создать условия для жизни людей, социальную инфраструктуру. "А как бы вы жили, если бы государство не помогло? Я намекаю на то, что за вами должок (в смысле ответственной работы ради будущего своего и своей страны)", - добавил белорусский лидер.

Требование навести порядок касается в равной степени всех объектов предприятия, включая машинный двор, молочно-товарный комплекс и сельскохозяйственные участки. По поводу последних Президент высказался особо эмоционально. Ему как прежнему руководителю этого хозяйства тяжело было оставаться равнодушным к тому, как сейчас выглядят отдельные участки плодородных земель. Особенно это касается отдаленных от основных дорог территорий Шкловского района (например, в районе деревни Кривель), где, отклонившись от заранее запланированного маршрута, проехал Президент.

Помимо бесхозяйственности на земле, Глава государства обратил внимание на беспорядок в лесу - до сих пор не вывезенные после бурелома завалы, и потребовал все убрать, пока не сгнило, а также переработать соответствующим образом. Тем более что государство направляет значительные финансовые ресурсы в деревоперерабатывающую промышленность.

"Лучше работать на земле, чем воевать, - заявил Александр Лукашенко. - Поэтому давайте работать, чтобы была экономика. И железная должна быть дисциплина. Систему надо создать такую, где все должны быть дисциплинированными: сказал это - надо сделать. Не надо ничего больше. Только вот это сделать".

Тем более это важно в нынешней непростой ситуации. О ней, к слову, шла речь во время многочасовых переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся накануне в Кремле.

По словам Главы государства, вместе с российским лидером они обсуждали совместные решения и шаги: "Думали, как же нам выжить в это сложное время".

Александр Лукашенко подчеркнул, что обстановка в мире заставляет даже такие огромные, богатые ресурсами страны, как Россия, задумываться о том, как действовать, не говоря уже о таких небольших странах, как Беларусь, где тем более необходимо эффективно работать, чтобы развиваться и жить на своей земле.

"Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать", - заметил Александр Лукашенко.

В ходе рабочей поездки Главе государства показали технологию десикации дронами. Это процесс предуборочного высушивания растений, который позволяет минимизировать потери и оптимизировать сбор урожая. Дроны используются для десикации рапса, подсолнечника, кукурузы, сои, зерновых и зернобобовых, что позволяет равномерно наносить десиканты даже на влажной почве.

Технология десикации имеет целый ряд преимуществ. Современные агродроны гарантируют точность обработки без порчи посевов, что позволяет сократить время до уборки и улучшить качество урожая. Благодаря своей маневренности и компактности дроны могут добраться до мест, которые недоступны для традиционной техники.

Глава государства подробно расспросил специалистов про характеристики дрона, такие, например, как время работы. Он также поинтересовался мнением заместителя Управляющего делами Президента Николая Шерстнева.

"Замечательная вещь", - сказал Николай Шерстнев.

"Это же не только десиканты, можно вносить что угодно", - заметил Президент.

Александр Лукашенко также высказался про технологию десикации в целом. По его словам, это направление нужно развивать, если оно действительно перспективное.

Глава государства посетил также молочнотоварный комплекс предприятия "Городец", кукурузное поле этого хозяйства, где Президенту доложили о ходе осенних полевых работ. Александр Лукашенко уточнил, как идет уборка картофеля, сахарной свеклы, льна.

Речь зашла о том, какие площади оптимальны для возделывания сахарной свеклы в регионе. Этот вопрос достаточно острый с учетом того, что сахарные заводы в основном работают с близлежащими регионами. В связи с этим возникает проблема доставки свеклы из тех районов страны, которые находятся "на периферии".

"Давайте посмотрим. У нас в центре, на западе четыре сахароперерабатывающих завода. Здесь, на востоке, нет. Но если мы видим (перспективу. - Прим.), маленький заводик можно тут построить. Мы это умеем делать, это несложное сооружение. Если мы в Могилеве где-то вот тут поставим этот завод, затратим деньги..." - подчеркнул Глава государства.

При этом, добавил он, должно быть понимание, что этот завод удастся обеспечить свеклой. "То есть надо сесть за зиму и продумать это", - добавил он.

Президент указал на недостатки, на которые обратил внимание по пути в хозяйство. В частности, Александр Лукашенко констатировал, что возле дороги растет хорошая кукуруза, в то время как на удалении дела в полях обстоят заметно хуже. Кроме того, заметил Глава государства, высота посевов рапса говорит о том, что регуляторы роста там не применялись.

"Не наведем порядок - голодными будем ходить!" - заявил Александр Лукашенко.

Немаловажной темой стал урожай кукурузы в целом по стране. По словам Министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, кукурузой засеяно около 1 млн 300 тыс. га, большую часть которой убирают на силос.

Александр Лукашенко поинтересовался видами на урожай и этой сельхозкультуры. Как доложил Юрий Горлов, урожай кукурузы на зерно планируется примерно около 2 млн 200 тыс. т.

"То есть две двести - это минимальное, что мы можем получить? - уточнил Президент и получил утвердительный ответ. - Короче, тебе надо два двести - два с половиной получить зерна. Это и плющить, и сушить будем. Остальное - в силос".

Министр подтвердил, что после необходимой доработки это зерно кукурузы в достаточном количестве будет использовано на корм для крупного рогатого скота, свиней, а также птицы. "А вообще нам надо выходить на 3 млн т зерна кукурузы", - отметил Юрий Горлов.

"Значит, три миллиона мы при нормальной технологии запросто можем получить. Вот надо и ставить задачу. Считай, ты ее сам себе на будущее поставил", - резюмировал Президент.

Глава государства поручил до 3 октября завершить весь сев по югу страны, а по другим областям - до 1 октября.

"Надо до третьего в Гомельской области и Брестской области - на юге - закончить. До первого в остальной части страны все надо закончить. Качественно, как положено", - поручил Президент.

Финальной точкой во время рабочей поездки Главы государства стал недавно реконструированный комбикормовый завод в Шклове.

Как доложили Президенту, он уже работает, запущены новые автоматизированные технологические линии, налажен процесс досушивания и переработки в комбикорм различных видов зерна, включая кукурузу и рапс. Производят здесь комбикорм для птицы, крупного рогатого скота и свиней, что позволяет существенно увеличить эффективность в животноводстве. Более того, из сырья делают не только комбикорм, но и по-хозяйски используют сопутствующую продукцию. Например, при производстве комбикорма из рапса тут же отжимают рапсовое масло. "Очень разумно и так, как надо", - дал свою оценку Александр Лукашенко.

Отдельное внимание Президент обратил на обеспеченность завода сырьем и рентабельность, необходимость находить разумный баланс между интересами самого предприятия, которое хотело бы приобретать зерно по более низким ценам, и поставщиков, которые стремятся получить максимальную выручку за свою продукцию. "Не обдирай людей, - предупредил Президент руководителя предприятия. - Главное - не обижай производителей".

Александра Лукашенко заверили, что завод работает с прибылью и сырье поступает в достаточных объемах. Например, чтобы привлечь поставщиков, завод применяет схему взаимозачетов.

Еще один аспект, на который указал Президент, - это работа предприятия не только под потребности Шкловского района, но и соседних регионов.

Сейчас на территории предприятия завершается модернизация административного комплекса, где разместится в том числе и кафе, которое будет открыто для всех желающих. "Все правильно сделали. Надо еще что-то сделать - может, где-то поможем. Если надо для людей что-то, что деньги будет приносить, надо делать", - сказал Глава государства.

"А так - прилично смотрится, - оценил увиденное Президент. - В отличие от "Городца", прилично смотрится этот комплекс. По уму (все сделано. - Прим.). Идеально".