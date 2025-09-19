Посещение Свято-Успенского Жировичского монастыря

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября посетил Свято-Успенский Жировичский монастырь, который расположен в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области.

В Свято-Успенском соборе Глава государства принял участие в кратком молебне и зажег свечу перед Жировичской иконой Божией Матери. Именно ей монастырь обязан своим появлением 505 лет тому назад. В этом году исполнилось 555 лет чудесному явлению этой иконы, входящей в сотню самых почитаемых святынь православного мира.

Митрополит Вениамин, обращаясь к Президенту, высказал слова особой благодарности за помощь со стороны государства в проведении реконструкции и реставрации комплекса. "Спасибо, что к 555-летию мы осилили этот объем работ, все обновили, сделали масштабно, красиво", - сказал он.

"Но до весны еще будем работать. И особенно весной. Ко Дню Победы, святой день, чтобы на земле порядок был и в селе. Раз уж село здесь (в непосредственной близости. - Прим.), надо его в порядок идеальный приводить", - подчеркнул Глава государства. Тем более что именно в Жировичах расположен один из крупных православных центров. Президент отметил, что и в Полоцке, конечно, есть важные православные святыни, но именно в Жировичах - душа белорусского православия. "Если вы согласны, тогда надо его делать, чтобы Господь на нас не разозлился", - добавил Александр Лукашенко.

Он ориентировал на то, чтобы в стране развивались религиозные центры различных конфессий, и государство в этом плане готово оказывать содействие. "Я хочу, чтобы наше поколение детям оставило эти центры духовные, - сказал белорусский лидер. - Будем помогать. Помогать мы должны, мы не должны ни за кого ничего делать. Это важно".

"Надо понемножку помогать всем, чтобы сохранить мир и покой в плане религии на белорусской земле. Ибо мы, помогая одной конфессии, обидим других. И начнутся трения. Нам это надо? Нам это не надо. Поэтому исходить надо из того, где и что нам нужно сделать для того, чтобы сохранить мир и покой на этой земле. А религиозный мир и покой - это одна из составляющих нашего всеобщего мира", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что православной конфессии очень серьезно помогли в Жировичах, помогли католикам с Будславским костелом, где Президент также намерен побывать. Аналогично хотят свои религиозные центры приводить в порядок и развивать последователи мусульманства и иудаизма, другие более мелкие конфессии.

Но, как подчеркивает Александр Лукашенко, надо исходить из очередности, того, что действительно необходимо сделать, ведь государство несет еще и социальные функции, включая строительство жилья и другие направления. "У нас есть общегосударственных масса проблем. Одна из них - это жилье. Да и по дорогам проблем немало. Люди жалуются на здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. Масса вопросов, которые надо решать. Но я не видел, чтобы люди пожаловались, что им некуда в храм сходить помолиться", - сказал Президент.

Глава государства также констатировал, что порой вообще пустуют те или иные храмы различных конфессий. То есть людям есть куда сходить помолиться. "Давайте разберемся, где надо прийти душу отвести или сердце, где надо поклониться, - призвал Александр Лукашенко. - А жилье? В храмах люди жить не будут религиозных, как бы это ни звучало неприятно для меня. То надо, жилье надо. Для второго ребенка (речь о дополнительной поддержке при рождении второго ребенка в семье. - Прим.) - уже ставит молодежь вопрос. Везде "надо, надо, надо!". Я прямо сказал, что за второго ребенка мы не готовы еще платить. Ну, наверное, не готовы мы восстановить все церкви и церквушки, которые когда-то были. А, во-вторых, надо ли".

"Надо определять приоритеты. А приоритеты - чтобы крыша над головой была у человека", - подчеркнул белорусский лидер.

Находясь в Свято-Успенском соборе, Президент обратил внимание на новый иконостас и спросил, где сейчас старый. Главе государства пояснили, что он находится на реставрации. Президент предупредил, чтобы этот процесс был на особом контроле, ведь там - настоящие произведения искусства белорусских мастеров иконописи, и их надо обязательно сохранить.

Александру Лукашенко также доложили об истории обители и преобразованиях, которые происходили здесь в последние годы, о реконструкции и реставрации основных объектов, а также о планах на будущее. В частности, речь шла о строительстве общежития для паломников на территории комплекса. Президент поручил в ближайшее время разобраться с этим объектом и завершить его: "Если спрос на это есть, так надо это сделать".

В разговоре со священнослужителями, включая митрополита Вениамина, Александр Лукашенко подчеркнул, что православная конфессия самая большая и многочисленная в Беларуси, но важно помогать и другим. "Храмы - давайте, будем строить, если есть деньги. Если нет денег - где-то что-то поможем, - сказал он. - Но в основу надо положить жилье. Сюда будем финансировать. Дороги - есть еще (места. - Прим.), не заехать, не проехать. У крестьян не хватает техники - уже не везде, но есть места. Надо помогать, потому что накормить человека надо. И прочее, прочее, прочее".

Александр Лукашенко обратил внимание ответственных лиц на недостатки в вопросах благоустройства и наведения порядка, что поручалось ранее.

"Некоторые элементы, окружающие эту обитель, свидетельствуют о том, что здесь кое-что делали на скорую руку совсем недавно и по-военному. Так, чтобы доложить по-караевски (речь о председателе Гродненского облисполкома Юрии Караеве, который имеет военное прошлое. - Прим.). Не все сделано, абсолютно не все. Запомните: это - жемчужина православия. Чтобы здесь ни одного участка не было неухоженного. Мы для православных должны здесь сделать идеальное место, - подчеркнул белорусский лидер. - Здесь весной у вас будет итоговый экзамен. Везде - этот агрогородок Жировичи. Все вокруг должно быть идеально. Именно так ставился вопрос".

Глава государства, в частности, упомянул о проведенных работах по мелиорации вокруг Жировичей. "Весной мы посмотрим, как ты засеешь эти участки, как ты приведешь в порядок то, на что я обращал внимание, - тот парк, в виде болота который остался", - предупредил он.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что не надо бездумно те или иные работы включать в госпрограммы, а изыскивать средства из других источников на то, что действительно необходимо сделать.

Президент рассчитывает на помощь церкви в возрождении традиций толоки в вопросах благоустройства, и не только в том, что касается религиозных объектов.

"Надо подключать всех. И прежде всего я очень рассчитываю на церковь, что мы возродим хорошее, доброе с советских времен, когда мы не деньги просили, а толокой все собирались и кое-что делали. Я уверен, что здесь много людей, которые готовы подключиться", - сказал Глава государства.

Он призвал, чтобы в этом вопросе священнослужители действовали более активно и в одном ключе с властями. "Мы из этого будем исходить", - заявил Александр Лукашенко.

"Если мы не сделаем, какими бы наши дети святыми ни были, какая бы молодежь у нас хорошая ни была, без нас уже никто не сделает", - добавил Президент.

Глава государства поставил задачу привести все в идеальный порядок в срок до весны следующего года. Государство, по его словам, будет оказывать содействие, помогать. Особенно в том, что касается взаимодействия с молодежью, приобщения современного молодого поколения к традиционным ценностям и к труду, а также в культивации земель, ведении сельского хозяйства.

Сейчас монастырь занимает площадь 909 га, из которых 360 га - пахотные земли и около 400 га - луговые. Президент отметил заинтересованность со стороны государства в том, чтобы в ведении монастыря было больше земли - сколько они готовы обрабатывать, наводить порядок, использовать для ведения сельхозработ. В свою очередь государство готово оказывать необходимую помощь, в том числе с закупкой сельхозтехники.

Глава государства во время общения с митрополитом Вениамином затронул тему воспитания молодого поколения на традиционных ценностях и приобщения молодежи к религии. Александр Лукашенко обратил внимание, что никого не нужно заставлять ходить в церковь. "Гнать никого не надо, но условия надо в церкви создавать, чтобы молодежь (приходила в храмы. - Прим.)", - сказал Президент. Важное значение церкви в том, чтобы она закладывала духовные, моральные основы. Но вместе с тем надо проявлять и гибкость в отдельных вопросах, учитывать современные реалии, чтобы быть ближе к людям. "Мы же ее (молодежь. - Прим.) не переделаем. В чем-то переделать вы должны, но уж радикально не переделаем, поэтому где-то надо чуть-чуть и приспособиться, чтобы люди были наши, чтобы они были в церкви", - ориентировал Глава государства.

"Не надо переделывать, но корректировать", - согласился митрополит Вениамин.

Президент на это заметил, что в Беларуси на данном этапе получается справляться с этой задачей. "Пока получается. В Беларуси - как нигде. Но в этом наша и беда - зависть и прочее", - добавил Александр Лукашенко.

По словам церковнослужителей, в молодежной среде в Беларуси, например, набирает популярность такое направление, как монастыринг, оно распространено и в других странах. Это когда люди приезжают в монастырь, чтобы, как сказал митрополит Вениамин, "оторваться от интернета, телефона, пожить, потрудиться".

"Только чтобы они не отрывались по-своему тут", - заметил Президент, намекая на значение этого слова на молодежном сленге.

"В этом плане все строго", - заверили Главу государства.

Александр Лукашенко, находясь на территории Свято-Успенского Жировичского митрополичьего мужского монастыря, посетил место захоронения митрополита Филарета.

Глава государства в знак уважения к личности митрополита Филарета, отдавшего немало сил делу создания и возрождения Жировичского монастыря, возложил букет белых роз - цветов, которые при жизни любил Филарет, - к месту его захоронения.

Президенту по случаю празднования 555-летия явления Жировичской иконы Пресвятой Богородицы и 505-летия основания Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря подарили картину "Праздник в Жировичах".

Автор живописной работы, переданной в дар Главе государства, - белорусский художник, заслуженный деятель искусств Владимир Барабанцев. На картине изображен праздник Вербного воскресенья на фоне Свято-Успенского собора Жировичского монастыря.

В ходе рабочей поездки в Слонимский район Гродненской области Президент коснулся темы сельского хозяйства. Прежде всего Глава государства поинтересовался у председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева, как ситуация в регионе с урожаем картофеля.

"Меньше, чем во все годы, но свои потребности мы закрываем", - сказал Юрий Караев.

Он также заверил, что есть и дополнительные объемы для поставок, например, в Минск: "Минску тоже мы даем. На 90% договоры заключены уже, определено, кто хранит, кто будет брать".

"Смотри, чтобы у нас не было проблем с овощами и картофелем", - предупредил Александр Лукашенко.

Руководитель региона в этой связи доложил, что Гродненская область также готова поделиться урожаем яблок. "Если есть лишнее яблоко - отдай, - сказал на это Президент. - Подойди с государственных позиций, а не только с позиций области".

"Главное, чтобы у тебя были очищены все хранилища и подготовлены для того, чтобы положить овощи, фрукты, картофель. Это по-военному надо делать", - поручил белорусский лидер.

"По кукурузе анализ не провели, где будете на зерно, где будете на силос косить. Я боюсь, что у нас получится так, что мы рассчитываем получить зерно кукурузы, а кукуруза не созреет. И мы потеряем время, чтобы ее убрать на силос. Не уберем на силос - кукуруза пересохнет, и зерно не получим от кукурузы", - сказал Глава государства.

Он отметил, что накануне обсуждал эту тему с главой Минсельхозпрода: "Я его допрашивал вчера: "Ты мне объясни, где, что и как, созреет ли кукуруза?". Начинаются общие фразы философские".

"Поэтому посмотрите", - поставил задачу Президент.

Александр Лукашенко ориентировал Гродненскую область на завершение осенних посевных работ до 1 октября.

"Я удивляюсь (конечно, сдвинули сроки) - везде солома на полях. И даже солома там, где у вас будет под траву", - высказал он нарекание в адрес председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева.

На заверения, что солому еще уберут, Глава государства отреагировал не менее критично: "Так уберем, но там уже полосы. Там уже трава не взошла. Солому надо убрать. Не уберем солому - невозможно ничего делать на этом поле".

Затем Александр Лукашенко спросил, что посеяно по зерновым.

Юрий Караев доложил, что на данный момент посеяно 30% площадей. В каждом районе области осталось посеять примерно по 8 тыс. га. "Темпы за последние два дня взвинтили вдвое - по 500 га (ежедневно. - Прим.) в каждом районе сеем", - сказал он.

"К 1 октября у тебя все должно быть посеяно. Дальше нечего влазить в посевную. Надо посеять. Но не уберешь солому - не посеешь", - поручил Александр Лукашенко.