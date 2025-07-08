Рабочая поездка в Могилевскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июля совершил рабочую поездку в Могилевскую область. В центре внимания - вопросы сельского хозяйства.

Одна из тем рабочей поездки - выращивание в Беларуси племенных коз. Этим занимаются на Могилевском Госплемпредприятии.

Глава государства задавал чиновникам и специалистам конкретные вопросы: востребована ли продукция, какова рентабельность, как быстро можно нарастить поголовье?

Президенту доложили, что на племенных козочек есть хороший спрос не только в Беларуси, но и за рубежом. Уже были продажи в Узбекистан, есть заявки из России. В 2024 году с фермы продали 45 особей, в этом - 174. Средняя цена - Br1,5 тыс. Рентабельность работы фермы составляет около 25%.

Племенная работа в стране ведется, но пока это делается "ни шатко, ни валко", как сказал Александр Лукашенко. И потребовал быстрее разворачиваться, развивая козоводство в крупных хозяйствах по стране. Тем более в Беларуси есть еще два предприятия, которые также занимаются выращиванием коз - фермерское хозяйство в Дзержинском районе и научно-практический центр по животноводству НАН.

"А почему не заниматься этим? Спрос растет, в том числе и в России. Почему не интенсифицировать процесс? - подчеркнул Президент. - Тут хорошее дело, перспективное, спрос есть".

Александр Лукашенко детально интересовался, надо ли создавать на племпредприятии какие-то дополнительные условия, чтобы быстрыми темпами нарастить поголовье. По словам специалистов, в принципе все необходимое имеется, но одна из возможных мер, предложенных ими, - закупка дополнительного поголовья коз для дальнейшего разведения.

В середине 2026 года показатели должны удвоиться и их темпы роста в дальнейшем должны оставаться такими же напряженными, поручил Глава государства. "Должно быть удвоение, пока есть спрос. А ходить и с протянутой рукой просить деньги... Вот они, живые деньги", - сказал Президент.

"Надо идти по максимуму. Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок", - требует белорусский лидер. Александр Лукашенко подчеркнул, что это касается не только козоводства, но и других направлений в сельском хозяйстве. "Мы наплевательски относимся к сельскому хозяйству - упиваемся, что у нас всего хватает и почти на $7 млрд мы продаем (на экспорт. - Прим.). А движения дальше нет. Вот как здесь, - сказал он. - Дело так дальше не пойдет, что мы ни шатко ни валко работаем".

В ходе посещения племзавода был поднят и кадровый вопрос. На Могилевском госплемпредприятии пока нет гендиректора, после того как предыдущий руководитель перешел на пост председателя Горецкого райисполкома. Президент поручил оперативно определиться в этом плане.

Александр Лукашенко продегустировал козье молоко и сыры из него. "Идеальное молоко", - оценил Глава государства. Президент рассказал, что когда-то его угощал козьим молоком Владимир Путин и оно было абсолютно без специфического запаха или привкуса, как и то, которое он попробовал сейчас.

В составе сыров, которые в настоящее время изготавливают в Беларуси, комбинация из козьего и коровьего молока. Главу государства заверили, что есть рынок и хорошая рентабельность. Продукцию покупают уже и в России.

Александр Лукашенко высоко оценил вкусовые качества и высказался о пользе козьей продукции. "Отличное молоко. И деткам это очень важно, - сказал он. - Питание - это прежде всего психология. Если ты не знаешь, что это полезно, тогда долго будешь привыкать, агитировать надо. Надо "влезть" человеку в голову с этим сыром и доказать ему, что это очень полезно".

Для дегустации была представлена и продукция из козьего мяса, которое обладает уникальными питательными качествами. С учетом планируемого роста производства козьего молока отечественные предприятия прорабатывают различные новые рецептуры и варианты продукции.

На ферме по содержанию и выращиванию племенных коз Могилевского госплемпредприятия Главе государства подарили двух коз - зааненской и альпийской пород.

Во время рабочей поездки в Могилевскую область Президент потребовал оперативно устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса.

"Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили", - критически отозвался Александр Лукашенко, обратив на это особое внимание руководителя региона, помощника Президента по области, Главы Администрации Президента.

"Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса", - потребовал Глава государства.

Иначе, отметил Президент, востребованное древесное сырье просто сгниет. Ранее он поручал в том числе передавать поваленный лес в распоряжение населения.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область также ознакомился с состоянием дел на агрокомбинате "Заря".

Разговор в первую очередь зашел о финансово-хозяйственной деятельности агрокомбината "Заря". Комитет госконтроля перед приездом Главы государства выявил некоторые проблемные вопросы в хранении кормов. На это Александр Лукашенко отдельно обратил внимание гендиректора агрокомбината Екатерины Заровской.

В целом же дела в хозяйстве идут неплохо. Прибыль направляется на развитие производства, обновление техники. Средняя рентабельность по хозяйству - 6,6%, а в переработке - около 12-13%. Достаточно успешно работает "Заря" и по возделыванию различных культур, о чем состоялся обстоятельный разговор с Главой государства.

Например, урожайность на поле озимого ячменя, которое осмотрел Президент, превышает 60 ц/га. На эту сельхозкультуру Глава государства в последние несколько лет обращает особое внимание. Во многом по причине того, что озимый ячмень убирают раньше других зерновых культур. Это позволяет оперативно получить корма для животноводства и более равномерно задействовать технику перед массовой уборкой. Хоть культура и капризная, но при соблюдении технологий можно рассчитывать на хороший результат. И эта практика себя оправдывает, о чем свидетельствует и опыт агрокомбината "Заря". "Очень хороший результат. Мы можем подстроиться под погодные условия", - отметила руководитель предприятия.

В хозяйстве также есть два крупных молочно-товарных комплекса, работают также в сфере птицеводства, выращивания свиней, есть сеть своих торговых объектов. "Собственный мясокомбинат. Перерабатываем 100% того, что производим. И все через фирменную торговую сеть в Могилеве и Могилевской области", - рассказала Екатерина Заровская.

Как заверили Главу государства, нет здесь и проблемы с падежом скота, которая свойственна для ряда хозяйств в разных регионах страны. Все в этом плане делается по технологии.

Александр Лукашенко обратил внимание, что подобные хозяйства, которые эффективно работают, не имеют долгов перед государством и банками, нужно дополнительно поддерживать в реализации тех или иных проектов.

"Это неплохое хозяйство. Загубить его нельзя. Смотри, нигде не оступись. По отношению к другим у тебя неплохо", - сказал Александр Лукашенко.

"Самая лучшая работа - руководителем хозяйства", - подчеркнул Президент.

Екатерина Заровская полностью согласна с этим тезисом: "Мне нельзя в кабинет. Я люблю поле, людей, мне надо комбайны. Я стараюсь все видеть. В сельском хозяйстве нужно жить, а не отбывать. Когда отбываешь, результата не получишь. В сельское хозяйство нужно вкладывать душу, это жизнь".