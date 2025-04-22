Рабочая поездка в Могилевскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля работал в Шклове. В центре внимания - объекты агропромышленного комплекса.

Главная цель рабочей поездки - на примере Шклова и Шкловского района задать курс для развития других регионов. "Из Шкловского района ты должен сделать образцово-показательный район. Сделаешь - приходи проси все, что посчитаешь нужным", - сказал Александр Лукашенко председателю райисполкома Сергею Бартошу.

Первый объект, на который приехал Глава государства, это агросервис, где ведется масштабная реконструкция.

"Почему начинаем со Шкловского района реанимацию, восстановление - потому что я знаю здесь каждый метр. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы", - подчеркнул белорусский лидер.

Старые здания агросервиса сносят, чтобы на их месте уже к ноябрю текущего года создать современные комфортные условия для ремонта и обслуживания широкого шлейфа сельскохозяйственной техники и оборудования.

По этому образцу надо будет навести порядок во всех районах. "Мы постоянно говорим, что Беларусь будет развиваться за счет регионов", - заметил Президент.

В настоящее время площадка райагросервиса отдана в ведение холдинга "Купаловское" - самое крупное предприятие в районе. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что организация должна работать в интересах всего района. Главу государства заверили, что так и будет.

Президент особо отметил, что работа агросервиса должна быть постоянно в поле зрения председателя райисполкома. "Твоя задача - быть критиком, но не тормозить процесс", - сказал он главе района Сергею Бартошу.

Он доложил, что в агросервисе будет осуществляться полный ремонт сельхозтехники, двигателей, коробок переключения передач, гидравлики, доильного оборудования.

"Вначале нарисовали технологию, а потом на нее "надевали" здание. Мы не под здание подстраивались", - уточнил Управляющий делами Президента Юрий Назаров.

"Все надо приводить в порядок. Если уже пришли сюда, все надо привести в порядок, - сказал Президент. - Договариваемся: декабрь - входите и система полностью работает. Так, как задумано".

После осмотра площадки реконструкции райагросервиса Президент посетил работающий в городе комбикормовый завод. Здесь также ведется серьезная модернизация.

Главе государства подробно доложили о планах по развитию предприятия и ведущейся модернизации. К новому урожаю планируют полностью запустить новые объекты. Здесь в том числе планируют наладить выпечку хлеба.

Данное производство крайне важно для повышения уровня работы в животноводстве. "В Могилевской области пора прекращать эти разбои и кормить зерном скот. Надо готовить комбикорма для того, чтобы были нормальные надои и привесы. Просто надо запретить использовать на это зерно. Но чтобы запреты сработали, ценообразование должно нормальное быть. Все надо посчитать", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, цель состоит в том, чтобы обеспечить рентабельную работу предприятия, а с другой стороны - не отбить желание у руководителей сельхозпредприятий поставлять свое зерно для изготовления комбикорма.

Отдельно Александр Лукашенко поинтересовался будущим территории, где располагалась мебельная фабрика. Выяснилось, что частник там не сработал, дело не пошло. Президент предложил присмотреться к опыту создания технопарков, чтобы задействовать в производстве имеющиеся производственные помещения. "Поделить здание так, как инвесторы захотят. Привести в порядок и сдать его. Это один из вариантов. Это должно быть по-хозяйски, капитально, чтобы люди работали, платили налоги и зарплату тем, кто там будет работать, - поручил Глава государства. - Все нужно реанимировать, все должно быть задействовано. Чтобы ни одного клочка до нового года неухоженного не осталось. Шклов надо привести в порядок".

"Вы смотрите, если сегодня надо делать что-то, - не оставляйте недоделок", - призвал Глава государства, отметив, что порой временное потом остается надолго.

Третья точка на маршруте Александра Лукашенко в Шклове - площадка строительства молокозавода.

В городе строится молокоперерабатывающий завод производственной мощностью по сырью 300 т молока в сутки. Объект обещают возвести за год и ввести в эксплуатацию к концу 2026-го.

"Все, что вокруг, надо приводить в порядок. Если взялись за эту территорию, она должна быть обустроена и благоустроена", - поручил Глава государства.

Сейчас в городе уже работает молокоперерабатывающее предприятие - Шкловский маслодельный завод. Как доложили Президенту, там ежедневно перерабатывается 100 т молока. В основном производится цельномолочная продукция. Александр Лукашенко поручил подумать, как поступить с этой площадкой после введения в строй нового производства. "Сейчас не надо трогать, пусть работают. Как только мы переходим сюда в 2026 году, никаких двух заводов быть не может. Все молоко мы здесь переработаем. А сейчас пусть работают", - сказал белорусский лидер.

"Давайте договоримся, что мы здесь серьезно будем работать. Если что-то надо от меня, говорите", - добавил Александр Лукашенко, покидая объект.

Во время рабочей поездки в Шклов Александр Лукашенко высказался о строительстве жилья в Беларуси.

Он отметил, что акцент при этом будет сделан на арендном жилье, чтобы обеспечить им работников предприятий. Это в том числе будет способствовать развитию регионов, чтобы не стягивать все население в Минск и другие крупные города.

"Жилье здесь (в Шклове. - Прим.) нужно потому, что надо будет привлекать людей. Надо, чтобы дешевле было, строительный комплекс свой приводить в порядок. Арендное жилье надо для людей. И если развитие регионов, оно должно таким образом развиваться. Не в Минске строить дома эти… Там какое-то количество по обязательствам будем строить. Там же и военные, и многодетные, другие, - сказал Глава государства. - Жилье будем строить прежде всего под потребности производства. Под то, что дает деньги".

Но и в Минске Александр Лукашенко не исключает строительства арендного жилья под потребности предприятий.