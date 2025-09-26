Встреча с Президентом России Владимиром Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 сентября провел встречу в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным.

Встреча продолжалась в общей сложности почти пять с половиной часов. Главы государств сначала общались тет-а-тет в Представительском кабинете, затем провели рабочий завтрак, а после продолжили общение в рабочем кабинете Президента России.

Александр Лукашенко в начале встречи отметил, что хоть и говорят, что президенты часто встречаются, но ему кажется, что с российским лидером он уже давно не встречался. "Накопилась куча вопросов, которые мы сегодня обсудим. И примем соответствующие решения", - сказал Президент Беларуси.

"Я вчера уже говорил об этом, что поговорим сегодня с Вами. Если Вы одобрите проект расширения или строительства новой атомной станции. Может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией районов, освобожденных Россией - Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость. В связи с Запорожской станцией", - сказал Александр Лукашенко.

"Росатом" уже проработал варианты дальнейшего расширения нашей атомной энергетики. Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу Вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах", - обратил внимание Глава белорусского государства.

"Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема", - подчеркнул Владимир Путин.

"Да. Это самое главное", - согласился белорусский лидер.

Александр Лукашенко, говоря об участии накануне в Глобальном атомном форуме, отметил, что в советское время многое делалось вместе для развития атомной отрасли. "Но и сегодня мы не разбежались. И атомную станцию мы благодаря вам построили. Более того, вы выполнили свое обещание - научили нас строить атомные станции. Мы сегодня с "Росатомом" строим в других странах атомные станции, - сказал Глава государства. - Единственное, во что мы не окунулись (но, если надо будет, мы готовы рассмотреть и эти вопросы) - сварить реактор, корпус или еще какие-то необходимые детали и комплектующие. Пока такой необходимости нет. "Росатом" на своих российских заводах это делает. А строители у нас хорошие, россияне очень довольны нашими строителями, их немало работает".

Президент подчеркнул, что наработанные совместно компетенции будут использоваться во благо Беларуси и России.

Александр Лукашенко рассказал, как БелАЭС повлияла на развитие страны, хотя поначалу опасались избытка электроэнергии.

"Я вам должен сказать: мы же тоже переживали. У нас не было дефицита энергии (до строительства БелАЭС. - Прим.). Мы переживали, что построим станцию, а что будет дальше", - отметил Глава государства.

Однако наличие дополнительных объемов электроэнергии повлекло развитие целых направлений, в том числе в экономике страны. Все больше появляется электромобилей, строятся зарядные станции. "Самое главное, что мы проэкспериментировали уже, - жилые дома перевели на электричество (речь об отоплении и горячем водоснабжении. - Прим.)", - поделился Александр Лукашенко.

Владимир Путин в этой связи отметил, что есть также возможность более активно развивать сферу искусственного интеллекта, создавать дата-центры.

"У нас станции, которые были на газе, мы в холодном режиме (поддерживаем работу. - Прим.). Мы там как раз разместили - майнинг осуществляем и так далее. Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают. Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" в накладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ", - рассказал Президент Беларуси.

Предложил Глава государства обсудить и ряд других вопросов: "Что тут скрывать, я хотел бы с Вами обсудить ряд региональных проблем. Вы знаете, что есть у нас".

"Есть пара вопросов, по которым мы обычно в конце года определиться должны. Даже один вопрос. Это в двусторонних отношениях", - заявил Александр Лукашенко.

Глава российского государства в первую очередь поблагодарил белорусского коллегу за участие в Глобальном атомном форуме, посвященном 80-летию атомной промышленности России. "По сути дела, это наш общий праздник. Во-первых, потому что это 80 лет образования атомной отрасли в СССР и мы были вместе в это время. А во-вторых, на сегодня Беларусь стала нашим серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Беларуси и, более того, возникла отрасль в Беларуси, специалисты которой сейчас вместе с "Росатомом" работают даже над возведением атомных объектов в третьих странах. И это, конечно, не может не радовать", - сказал Владимир Путин.

Он упомянул, что, по данным белорусской стороны, около 40% электричества в стране вырабатывается Белорусской атомной электростанцией. За счет чего происходит существенная экономия других энергоресурсов, в том числе природного газа. "Создали конкурента для "Газпрома", который поставлял просто первичный энергоноситель, и Беларусь покупала. Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности сократились в этом смысле", - заметил Президент России.

"В целом ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное: свыше $50 млрд у нас товарооборот, и он от такой большой базы продолжает расти (рост наблюдался в 2024-м и продолжается, судя по данным за прошедший период 2025-го. - Прим.)", - обратил внимание Владимир Путин, добавив, что Россия по накопленным инвестициям ($4,5 млрд) лидирует среди торгово-экономических партнеров Беларуси.

"В общем, фактически по всем направлениям у нас активная работа идет", - подчеркнул Президент России.

То же самое, по его словам, касается и вопросов обеспечения безопасности Союзного государства. "Здесь, как мы с вами и договаривались, все ритмично, в рабочем режиме идет. Естественным образом все развивается".

"Хочу Вас поблагодарить за такое внимательное отношение ко всем направлениям нашего взаимодействия. Я очень рад Вас видеть", - сказал российский лидер, обращаясь к Президенту Беларуси.

По завершении встречи в Кремле Глава государства рассказал журналистам, какие вопросы обсуждал с Владимиром Путиным.

"И международную обстановку обсуждали, и региональную ситуацию. Естественно, вы знаете, общая наша беда и проблема - Украина. Много об этом говорили. И закончили двусторонними отношениями. Вопросами по нефти, по газу. По нефти мы договорились - у нас серьезные договоренности, проблем никаких нет. По газу вышли на договоренности. Я думаю, после этого разговора мы дошлифуем эти вопросы. Уже на пятилетку практически. Вот в чем был вопрос - не на один год, а на пятилетку", - поделился подробностями Глава государства.

Он отметил, что также говорили об общем рынке, в том числе о его защите: "Какие меры мы можем принимать, чтобы дать возможность работать нашим товаропроизводителям".

"Мы когда встречаемся, там масса вопросов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос про АЭС, Президент рассказал, что Беларусь на сэкономленные от кредита на БелАЭС средства может построить еще один блок.

"Мы сэкономили прилично средств. Мы можем целый энергоблок за эти сэкономленные средства первого кредита построить", - сказал Глава государства.

Однако где именно строить дополнительные атомные мощности, еще предстоит окончательно определиться. "Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце. Или на востоке разместить его. Специалисты и Правительство предлагают третий блок строить рядом - это будет дешевле. С другой стороны, когда строится такой объект, это дает развитие целому региону. Поэтому у меня есть легкие колебания. Мы можем и там, и там строить. Думаю, мы определимся в ближайшее время", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что президенты дали необходимые поручения правительствам двух стран. "Они утрясут, как вчера сказал мне руководитель "Росатома", они эти вопросы урегулируют - детали. Если не возникнет непреодолимых обстоятельств, мы будем строить третий блок или новую атомную станцию", - заявил Президент.

Александр Лукашенко в интервью журналистам рассказал о наличии хороших предложений по урегулированию украинского конфликта и предостерег Владимира Зеленского от угроз ударить по Кремлю.

"Говорить, заявлять можно все. А если Кремль ударит по Банковой (улица в Киеве, где расположены украинские органы власти. - Прим.), что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться. Есть на столе хорошие предложения. Мы с Президентом Путиным обсуждали. Я не стану о них говорить, Президент сам скажет. Хорошие предложения. Предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить. Очень хорошие предложения. Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Это будет еще хуже. Они потеряют Украину", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что изначально надо было остановиться, и тогда весь восток был бы украинским, кроме Крыма. "Нет, не остановились - потеряли восток. Сейчас не остановятся (с моей точки зрения - человека, глубоко погруженного в эту ситуацию) - они потеряют всю Украину", - уверен Президент.

Глава белорусского государства рассказал, что его российский коллега ничего не скрывает от него, и президенты во время встречи в том числе по селекторной связи заслушали доклад Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. "Слушайте, на всех фронтах, и особенно на некоторых участках россияне практически захватили крупные населенные пункты. И я так смотрю географически: а что дальше? А дальше уже российскую армию трудно будет остановить", - заявил Александр Лукашенко.

"Поэтому, чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович (Зеленский. - Прим.) должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия (по урегулированию конфликта. - Прим.). Которые, в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Россияне согласились, - сказал Глава государства. - Поэтому я хотел бы (пока он там встретится с Президентом Путиным - он хочет этого, по всем каналам обращается и уже публично) с ним просто поговорить".

"И, может быть, как раз это тот момент, когда это прозвучит в России, от вас: у меня есть, что ему (Зеленскому. - Прим.) сказать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале СВО говорил: нам, руководителям трех славянских государств надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся - будет плохо всем", - добавил белорусский лидер.

Главу государства спросили, сохраняется ли настрой Президента США Дональда Трампа на урегулирование в Украине, ведь его риторика постоянно меняется.

"У Трампа, я его понимаю, такая тактика: надавить - отступить, отступить - надавить, где-то напролом пойти. Бунтарь. В самом хорошем смысле слова. Я сам мало отличаюсь в этом плане от Трампа и себя называю трампистом. Владимир Владимирович (Путин. - Прим.) очень уважает Трампа, с уважением к нему относится не меньше, чем я, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому мы что-то пропускаем мимо ушей. Понимаем, что у Трампа непростая ситуация. Вы это прекрасно понимаете. Недавно его сторонника (Чарли Кирка. - Прим.) очень толкового, умного, ярого сторонника застрелили. И он понимает этот сигнал. Он принял этот сигнал и реагирует соответствующим образом".

"То, что заявляет Трамп, надо понимать. Всесторонне надо понимать. И не надо там на него бросаться после какого-то любого заявления. Там "бумажный тигр" (так образно Дональд Трамп назвал Россию. - Прим.), еще чего-то. Не надо. Вот я "старшему брату" (Президенту России Владимиру Путину. - Прим.) сказал: молодец! Он спокойно, целенаправленно действует. Да, что-то сказал. Время все расставит на свои места, близкое время", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Дональд Трамп занял очень хорошую порядочную позицию: "Он говорит там семь войн и конфликтов прекратил. Может быть, и семь, может, шесть. Но главное - во внешней политике - "мир, мир, мир!"