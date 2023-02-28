Приветствие участникам республиканских финальных соревнований "Золотая шайба"

Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам республиканских финальных соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь.

Александр Лукашенко подчеркнул, что данные соревнования отличаются особой атмосферой товарищества, сплоченности и преданности любимой игре.

"Проявив бойцовский характер, задор и стремление к победе, вы заслужили право представлять родной регион в финале престижных состязаний - это большая честь и важное достижение, - отметил Президент. - Убежден, что при этом каждый из вас мечтает о большем и сделает все, чтобы показать на столичном льду свой лучший хоккей и покорить заветный пьедестал "Золотой шайбы".

Глава государства пожелал: "Пусть борьба будет честной, а победа достанется сильнейшим. Будьте целеустремленными и успешными. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и удачи".