Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 декабря заслушал доклад об отдельных вопросах развития спорта.

На доклад об отдельных вопросах развития спорта были приглашены Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, Заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий, вице-премьер Игорь Петришенко и президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

"Здесь люди, от которых зависит развитие в стране нашего спорта. Хотя я иногда задаюсь вопросом: а что здесь развивать, у нас чего не хватает для того, чтобы наши команды, наши спортсмены выступали на самом высоком уровне? В ходе этого совещания я хотел бы от вас услышать, чего вам не хватает, каких спортивных площадок, сооружений и прочего, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20-30 медалей. Мы когда-то это имели. Когда не было вообще никаких спортивных сооружений, можно сказать", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что в Беларуси созданы все условия, чтобы с детского возраста увидеть и отобрать перспективных спортсменов, определить способности ребенка. "Пожалуйста - художественная, спортивная гимнастика, легкая атлетика… Пожалуйста, определитесь. Тренеры увидели, взяли на заметку кого-то, идет развитие. Еще что нужно? Надо заплатить за хорошие, высокие результаты. Пожалуйста, сколько? Но сначала дайте эти результаты", - подчеркнул Глава государства

"Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович (Ковальчук. - Прим.), не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? - с иронией и упреком заметил Глава государства. - Там и близко нет. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, - мне просто страшно становится".

"Состояние этого вида спорта (футбола. - Прим.), как и многих других, в ужасающем положении. А когда-то, назначая Вас (речь о Министре спорта и туризма Сергее Ковальчуке. - Прим.), я надеялся, что Вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете там. Я про вице-премьера не говорю. Я не вижу там вообще вице-премьера. Ни в одной социальной сфере и так далее. Ну и что, прошло время, немало лет (а если год за два - знаешь сколько), и где эти результаты?" - поставил вопрос белорусский лидер.

Президент обратил внимание на результаты, которые показывает футбольная команда "Динамо-Минск". "Какие медали взяло в этом году (в чемпионате Беларуси. - Прим.)? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил - займитесь, и я вам дал деньги", - заметил Глава государства.

Александр Лукашенко также поинтересовался, будут ли допущены белорусские спортсмены вместе с российскими к участию в будущих Олимпийских играх. Ему доложили, что на этот счет пока нет окончательного решения. "Так вы же пишете во всех СМИ, что все - без флага, без гимна, но выступают…" - заметил Президент.

"Это тоже ваш вопрос. Поэтому надо готовиться", - подчеркнул Глава государства.

Возвращаясь к теме санкций, которым подвергается отечественная сфера спорта, Александр Лукашенко подчеркнул, что если давят, то нужно стремиться показывать еще большие результаты: "А вы говорите мне про санкции. Если тебя давят (я в спорте так это понимаю), то отдача еще мощнее будет. Если люди видят, что несправедливо их наказывают, они стремятся и показывают еще большие результаты. У нас это есть? У нас этого нет. То есть там, где мы уделяем больше внимания тому виду спорта, там у вас худшие результаты. Как так?"

"Вот Национальный стадион (футбольный. - Прим.). Скоро он появится. Кто там будет играть?" - привел пример Глава государства.

"То, что без символики (без флага, без гимна и прочего), - это плохо. Но это не катастрофа. У настоящего спортсмена (не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут) из сердца флаг и гимн не вырвешь. Оно в сердце должно быть, если это настоящий спортсмен, - подчеркнул белорусский лидер. - Если он прыгает, бегает и играет, он должен понимать, что он играет прежде всего для людей. Не только для себя - для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги".

Александр Лукашенко потребовал дать ответы на этот комплекс вопросов, поскольку они связаны с другой темой доклада - проектом указа "О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных результатов". "Вы же ко мне пришли за заработными платами и поощрением для спортсменов. Слушайте, это надо тайно где-то в темном углу проводить подобные совещания, чтобы люди не услышали. Потому что они не только вам (вам-то есть за что), и мне голову снимут. Они спросят: "Ты за что им деньги платишь?!" Они же (спортсмены. - Прим.) пешком ходят на площадке в футболе, в хоккее или в коньках каких-то других (видах спорта. - Прим.) - конькобежном спорте, шорт-треке. Они не только пешком ходят - они хромают там. Поэтому хочу послушать, что вы хотите предложить", - сказал Президент.

Александр Лукашенко потребовал, чтобы ему представили правительственную концепцию материального стимулирования спортсменов за достижения соответствующих результатов.

"Если вы говорите о том, что надо спортсменов поддерживать, я согласен. Но только тех, кто показывает мирового уровня результаты. Что за проблема - сравнить бег на стометровке с лучшим результатом на очередном чемпионате мира, допустим, и тем, что ты показываешь? Это должно быть критерием - высокий мировой уровень, высокий результат на уровне первого, второго, третьего места - соответствующие льготы, дотации и прочее", - сказал Президент.

Президент напомнил, что в 2023 году предстоят вторые Игры стран СНГ. "Рубеж. Для вас - серьезнейший критерий, - предупредил белорусский лидер. - Ну если после вот этой перестановки кадров в начале года, если вы удержитесь на этой должности, то дальше уже некуда. Если вы еще провалите и вторые Игры, я вам скажу откровенно, тогда вам делать в спорте нечего".