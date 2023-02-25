Участие в спортивном празднике "Минская лыжня" в Раубичах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля принял участие в ежегодном спортивно-массовом мероприятии "Минская лыжня" в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

В программу мероприятия вошли биатлонные эстафетные гонки различных команд, в том числе команды высших органов власти, центральных аппаратов силовых министерств и ведомств, республиканских органов госуправления и любительских команд.

Команда Президента первой пришла к финишу в биатлонной эстафетной гонке среди команд высших органов власти на "Минской лыжне".

В состав дружины Главы государства вошли известные белорусские спортсмены Сергей Новиков, Людмила Калинчик и Ольга Назарова. На этот раз в спортивном мероприятии "Минская лыжня" команда Президента выступала вне конкурса. Можно сказать, что это был своего рода мастер-класс от именитых спортсменов и собственный пример Президента, чтобы всем белорусам показать, насколько важно уделять внимание физкультуре и спорту, придерживаться правил здорового образа жизни.

В этом году участникам "Минской лыжни" пришлось демонстрировать не только хорошую физическую подготовку, но и волевые качества. Сложные погодные условия, сильный ветер и мокрый снег, переходящий в дождь, стали настоящим испытанием для силы воли членов команд, проверкой их стремления к победе.

В итоге в тройке лидеров, занявших места на пьедестале в рамках официального зачета среди команд высших органов власти, - команды Комитета государственного контроля, Национального олимпийского комитета и Мингорисполкома.

С трибун всех участников лыжни на протяжении всей эстафеты активно поддерживали болельщики. С ними кратко пообщался и Глава государства. Он тепло приветствовал собравшихся, пожелал им мира и благополучия, растить детей и приобщать их к физкультуре и спорту.

После участия в биатлонной эстафетной гонке Глава государства ответил на вопросы представителей СМИ.

Журналисты попросили Президента поделиться впечатлениями от лыжни, на что он ответил: "Лучше соревнований в Беларуси нет, нежели наша любительская традиционная лыжня. Я вам советую, чтобы понять изнутри это мероприятие, встать на лыжи и попробовать побегать здесь. Особенно в таких диких условиях. Вот тогда вы поймете, что это такое. Именно на этой трассе, когда мокрый снег, когда лыжи не скользят, тормозят, а тут еще стрелять надо".

Глава государства отметил, что на начало соревнований погода была одна, а затем дождь пошел со снегом. "А когда свежий снег выпадает, это вообще самое тяжелое. Вчера пришел сюда посмотреть трассу, такой снег валил... Сегодня еще терпимо по сравнению с вчерашним", - заметил он.

Говоря о важности проведения таких массовых спортивных праздников, Президент подчеркнул: "Люди увидели, что этим надо заниматься".

"На лыжах надо ходить и за собой таскать детей", - заметил Глава государства. "Ты идешь, пусть ребенок идет за тобой, пусть учится", - посоветовал Президент, обратив внимание, что все его сыновья занимаются спортом.

В целом говоря о пользе спорта, Александр Лукашенко подчеркнул: "Это здоровье, меньше будут болеть. Меньше будете верить в пандемию и разные вирусы. И вообще болезни вас касаться не будут. Особенно девчонок, которым надо рожать троих и больше детей".

Президент выразил мнение, что сегодняшний спортивный праздник получился хорошим.

Говоря о вопросе применения ограничений в международном спорте, Александр Лукашенко подчеркнул, что здесь дело даже не в государственных символах, хотя и это важно, а в судьбе и жизни самих спортсменов.

Вопрос касался изменившейся риторики международных спортивных организаций. Например, МОК и его президент Томас Бах сейчас говорят о том, что якобы белорусские и российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, в том числе на Олимпиаде. Но ряд стран заявляют о намерении бойкотировать в этом случае такие соревнования. "Нейтральный флаг, какие-то еще дополнительные условия. На ваш взгляд, что вообще из этого для нас приемлемо?" - поинтересовались у Александра Лукашенко.

"Для нас неприемлемо не все. Но, опять же, внимательно следите: маски сброшены. МОК, Бах говорили о том, что мы можем. Если можем - принимайте решение! Чего вы там телепаетесь? Собралась эта "кодла"… Не хочу грубо говорить, - знают, кто. И начинают (обсуждать. - Прим.): могут - не могут, - сказал белорусский лидер. - Дело сегодня не в символах, не во флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И Бах - он же великий спортсмен. Он что, не понимает, что значит спортсмена лишить участия? Притом ни за что. На ровном месте. Они что, бандиты, они где-то воевали? Они выходили на площадь и кричали: "Давай войну, давай убивай"? Они же этого не делали. При чем тут они (спортсмены. - Прим.)?"

"Просто идет давление по всем направлениям. Тема главная - задушить нас с Россией, чтобы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этому не бывать! Просто мерзавцы! Иначе ничего не скажешь", - подчеркнул Глава государства.

Отвечая на один из вопросов, Александр Лукашенко прокомментировал фейковые вбросы о стратегии России в отношении Беларуси, что якобы связано с поглощением к 2030 году.

"У нас есть своя стратегия? Есть. У России (ядерная крупная держава) есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия - жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом "котле" полностью варюсь и участвую в этом", - заявил белорусский лидер.

"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство. Будучи независимым, суверенным, с Россией кто рядом стоит? Никто, кроме Беларуси. Что еще надо?" - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что все эти вопросы Президент России понимает точно так же. "Вот в последнюю встречу мы с ним долго обсуждали эти вопросы, - рассказал Александр Лукашенко. - Открою секрет: вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. У нас отношения дай бог, чтобы всегда были такими. И после меня, чтобы они были такими. И чтобы наши дети жили в таких условиях. Поэтому не слушайте эту брехню и болтовню. Она рождена, чтобы нас расколоть".

Что касается вброса насчет стратегии России, Александр Лукашенко не исключил, что три года назад мог быть подобный документ, когда обсуждалось формирование интеграционных карт, а ныне союзных программ. "Когда мы к этому подходили, разные были точки зрения. Кто-то так говорил, кто-то эдак. Может быть, какие-то чиновники, группа людей, предлагали в Администрации Президента (России. - Прим.), каким путем будем идти с Беларусью", - сказал Глава государства.

По словам Александра Лукашенко, точно так и в Беларуси звучали разные мнения и предложения, экспертами, депутатами выдвигались различные идеи. "Я их слышу. Разные были предложения. Вплоть до вхождения России в состав Беларуси. Помните, я говорил, когда мне: "Вот, надо, чтобы Беларусь вошла в состав России". Почему в состав России? Пусть Россия войдет в состав Беларуси. Помните, в 2019-2020 годах", - напомнил белорусский лидер риторику прошлых лет.

"Но не это главное. Где они были три года (авторы нынешнего фейка. - Прим.)? Документ древний. Притом его никто не скрывал, наверное. Где они были? Почему не говорили раньше?" - поставил вопрос белорусский лидер.

Президент уверен, что все это делается сейчас с целью встряхнуть и расшатать Беларусь в преддверии основного электорального 2024 года (выборы депутатов всех уровней, ВНС) и президентских выборов в 2025-м. "Надо сейчас начинать раскачивать. Эти ж беглые - они там (за рубежом. - Прим.). Надо новеньких подготовить. Трудновато, правда, с финансированием. Сейчас же мы за этим смотрим внимательно. Вот поэтому начали потихоньку расшатывать, еще найдут какие-то темы", - сказал Глава государства.

Он также обратил внимание, что эта тема одновременно возникла в самых различных ресурсах, что говорит о том, что была дана команда. "Вот в чем вопрос. Нас в очередной раз хотят растащить, разорвать", - предостерег Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал о намерении в ближайшее время еще раз основательно довести информацию обо всех 28 союзных программах с Россией. Главные из них касаются таможенной и налоговой сфер.

Александр Лукашенко привел пример с акцизами на сигареты. "Да, россияне нам говорят: если вы хотите по сигаретам общий рынок, если вы хотите на нашем рынке продавать свои сигареты, ну давайте выровняем цены. Это ж правильно. Даже если мы акцизы повысили на сигареты, мы что, у человека кусок хлеба отобрали? - задал риторический вопрос Александр Лукашенко, призвав к здоровому образу жизни и отказу от курения. - Так скажите, что мы тут при этом потеряли? Доходы в бюджет повысили за счет второстепенного товара, без которого человек может обойтись".

Точно так и по таможенным делам. Например, в Беларуси уже давно работала группа из трех десятков россиян, которые взаимодействовали с белорусскими таможенниками по профильным вопросам: "Сейчас договорились: мы эту группу делим пополам - 15 наших, 15 их. И исключительно консультационные услуги. Что плохого, если суперспециалисты будут в этой группе и будут нам, им подсказывать, как вести таможенные дела?"

Александр Лукашенко также напомнил, что когда еще обсуждались интеграционные карты, то в итоге принято было решение отказаться пока от всего, что вызывало настороженность, что стороны в данный момент не могли реализовать. И это предложение исходило в том числе от Президента России.

"Все остальное - это нам выгодно. Это нам в плюс", - подчеркнул белорусский лидер.

Более того, когда обсуждались налоговые и таможенные программы, много было споров и предложений, но в результате решили взять друг у друга лучший передовой опыт.

Александр Лукашенко также прокомментировал нападки и провокации в отношении представителей Беларуси и России на международных площадках.

Например, совсем недавно на заседании ПА ОБСЕ латвийский депутат оскорбил российского в совсем недипломатических выражениях, были провокации и в отношении Андрея Савиных - парламентария из Беларуси.

"Ну он достойно выдержал", - заметил белорусский лидер.

Более того, Генассамблея ООН готовит очередную антироссийскую резолюцию. "Нужны ли нам вообще такие международные площадки и в принципе диалог с Западом", - спросили журналисты у Главы государства.

"Вы знаете, нужны. По одной такой еще важной причине, что они ждут, что мы уйдем оттуда (с международных площадок. - Прим.). Никогда не надо делать так, как хочет твой враг или противник. Это аксиома. Поэтому мы оттуда не уйдем. Они не нас оскорбили и не россиян. Они показали свое лицо в очередной раз, - отметил белорусский лидер. - Кто он такой - этот латыш или литовец? Кого вы оскорбляете. Вы оскорбляете русского, белоруса, которые вас от коричневой чумы спасли. Хотя бы об этом подумали. Но они об этом не думают, что тут говорить…"

"Пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой, своим путем. Собака лает - караван идет. Вот по этому принципу мы должны жить и работать. Не обращать внимания и даже не комментировать. Показывать их наглость и идиотизм. Все. Больше ничего не надо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается международных площадок, Александр Лукашенко привел пример ООН, где сильные государства, в частности США, часто давят на меньших в вопросе их голосования, используя для этого финансовые инструменты. "Я много раз был в ООН и видел это. Эта организация - площадка, где можно поговорить, что-то обсудить. Ни разу же не приняли нормального решения, выгодного для… Ладно, не по войне. Пусть бы бедность уменьшили в мире. Пусть бы бедолагам каким-то помогли, работали хотят бы по гуманитарным вопросам. Но везде расхождения", - констатировал белорусский лидер.

Он обратил внимание, что даже когда Россия и Беларусь вносят резолюцию по вопросам безопасности, то американцы и другие голосуют против. "Ну это нонсенс", - подчеркнул Президент.

"А ОБСЕ, что про нее говорить…" - продолжил белорусский лидер. Он акцентировал внимание на том, что как бы ни складывалась ситуация в тот или иной период в Ираке, Сирии, Афганистане или Украине, на высшем уровне нет даже желания собраться и поговорить.

"Запад этого не хочет. Запад не хочет этого разговора. Я же предлагал: давайте соберемся, поговорим, когда в Афганистане, Сирии война началась. Главы государств должны собираться. Я дважды или трижды был на таких совещаниях. Так сейчас даже собираться не хотят. На уровне министров иностранных дел в лучшем случае, - отметил Президент. - Поэтому это инструмент для давления. Кто имеет там большинство, тот и начинает давить. ОБСЕ… Какое они имеют отношение к выборам вообще-то. Это безопасность и сотрудничество в Европе (основная сфера ответственности организации. - Прим.). Нет, они влезли сюда. Потому что выборы - инструмент кого-то свалить в какой-то стране. Занимаются пустотой".

"Но мы будем там, хоть нас там троллят, давят и прочее, чтобы показывать их идиотизм", - резюмировал белорусский лидер.

Журналисты во время общения с Президентом упомянули о Приднестровье как еще одной потенциальной горячей точке в нашем регионе. Ведь в информационном поле уже звучали предупреждения о возможной провокации, о скоплении техники на украинско-молдавской границе. В этой связи у Главы государства спросили, возможно ли, по его мнению, что Украина откроет второй фронт.

"Я в это не верю, - сказал белорусский лидер. - Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту "серую дыру", как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут какой-то второй фронт".

Вместе с тем в Приднестровье присутствуют российские военнослужащие и техника, вооружение, которые в случае чего смогут дать ответ, и тогда, как заметил Президент, мало не покажется.

Александр Лукашенко считает, что ситуация в Приднестровье используется Западом, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе. "Везде надо все расшатывать - это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют там второй фронт - это смерти подобно".

Отвечая на вопрос касательно двух серьезных ДТП, случившихся недавно на дорогах Беларуси, Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время разобраться с подготовкой водителей и соблюдением дисциплины на дорогах.

"Я в курсе дела. В ближайшее время мы проанализируем эту тему. Меня это настораживает, особенно маршрутки, - сказал Глава государства. - Я поручил (группа работает, Госсекретарь занимается с Правительством), чтобы мне доложили, что происходит на самом деле (с дисциплиной и поведением водителей на дорогах страны. - Прим.)".

Президент обратил внимание на важность соблюдения порядка на дорогах, и прежде всего это касается подготовки и поведения водителей. "У нас есть вопросы от подготовки водителей, технического состояния (транспортных средств. - Прим.) до дисциплины на дорогах. Мы в ближайшее время проанализируем эти вопросы", - добавил Александр Лукашенко.

По его словам, в настоящее время ответственные лица внимательно изучают ситуацию, предпочитая не делать преждевременных публичных заявлений. "Мы пока занимаемся спокойно, тихо анализируем ситуацию для того, чтобы разобраться", - сказал Президент.

Отвечая на вопросы журналистов в "Раубичах", Александр Лукашенко высказался по поводу решений польских властей ограничить движение для грузоперевозчиков через пункты пропуска на границе с Беларусью.

Говоря о роли "директора шлагбаума", которую примеряют на себя польские власти, журналисты обратили внимание, что их решения затрагивают и грузоперевозчиков, которые следуют в Азию.

"Эти обезумевшие даже не думают, когда делают какой-то шаг, - отреагировал белорусский лидер. - Хотите вы навредить России - попробуйте, у вас есть граница с Калининградской областью. Беларуси хотите навредить - навредите здесь, у нас же огромная, тысячу километров граница. Но что же вы отсекаете тех, кто вас кормит? Казахстан сегодня, особенно когда ввели санкции против углеводорода в России, обеспечивает Европу углеводородами, нефтью. Зачем же вы их вырубили? Люди потеряли работу".

Все это в дополнение к тому, что от подобных решений, естественно, страдают и польские грузоперевозчики. "Нам от этого ни жарко, ни холодно, мы же туда не ездим. Мы заехали в Польшу или на нашей территории они зацепили прицеп и потащили. Поляки, Евросоюз к нам заехали, мы берем прицеп и везем дальше. Мы давно ввели этот порядок. Мы же тоже их не гладим по головке. Зачем они сейчас ввели? Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним (состоялся визит в Польшу Президента США Джо Байдена. - Прим.). Надо же было показать, что они тут за американцев "воюют" и готовы на все - и себе в голову выстрелить. Просто идиотский поступок", - сказал Александр Лукашенко.

Было отмечено, что все это происходит на фоне того, что Беларусь, наоборот, приглашает на свою территорию всех граждан Литвы, Польши и ввела для них безвизовый режим. То, что оттуда стали активно приезжать в Беларусь, видимо, очень раздражало руководство.

"Когда приехали поляки, литовцы к нам, посмотрели на нашу "диктатуру" и говорят: "Мы тоже хотим". А хотелки народа Литвы и Польши не совпадают с хотелками и действиями властей Польши и Литвы. Это главное. Но люди разберутся, - подчеркнул белорусский лидер. - У них в ближайшее время тоже выборы за выборами. Вот посмотрим, как демократично они проведут их. Если они дадут людям проголосовать (свободно и демократично. - Прим.), народы их сметут".