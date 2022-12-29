Благотворительный праздник в рамках акции "Наши дети"

Глава государства Александр Лукашенко 29 декабря принял участие в благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети". На главную елку страны Президент пришел с подарками для Деда Мороза и Снегурочки.

Традиционно перед представлением Глава государства выходит на сцену и обращается к маленьким зрителям. Затем Дед Мороз и Снегурочка открывают праздник. В этот раз Президент, перед тем как подойти к микрофону, вручил подарки сказочным персонажам.

"Поясняю: все мы под Новый год, а больше всего вы, просите чего-то у Деда Мороза. "Подарков дай, дай, Дед Мороз" и прочее. А Деду Морозу ничего? Поэтому я решил, что будет правильно, если мы сегодня от моего и от вашего имени поздравим нашего Деда Мороза и Снегурочку и вручим им подарки", - сказал Александр Лукашенко.

Что же находилось в подарочных наборах? "Там такие напитки новогодние. Для взрослых. Вы знаете. Знаете, да? И сладости", - пояснил Президент.

"Дорогие друзья! Мои юные друзья! Я хочу прежде всего вас поздравить с наступающим Новым годом. Праздником волшебства, веселья и подарков, который вы начинаете встречать раньше всех - как только зажигаются елки в детских садах и школах", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что любая страна всегда сильна своими традициями: "Если мы говорим - страна суверенная, независимая, значит, должны быть свои традиции. Исконные, белорусские. У нас этих традиций много".

Еще одной такой традицией, отметил он, стал новогодний бал во Дворце Независимости. Александр Лукашенко напомнил его историю: проводить этот праздник в канун Нового года решили несколько лет назад по аналогу известного Венского бала. Изначально австрийцы так и предлагали: бал во Дворце Независимости должен стать Венским. "Но тогда я сказал: "Почему Венский бал? Мы сами проведем белорусский новогодний бал". И это стало традицией", - отметил Президент.

"Сегодня у нас очередная традиция - новогодняя елка с Президентом. Будут и другие президенты, но эта традиция останется. Если, конечно, вы этого захотите, - сказал Александр Лукашенко. - Скажу вам откровенно: ежегодно в канун Нового года все мы - организаторы, участники праздничных мероприятий - готовимся к встречам с вами, делаем это заранее и очень-очень ответственно. Если кто-то думает, что перед детьми легко выступать, легко для них организовывать мероприятия, - это неправда. Спросите у своих воспитателей, учителей, которые с вами находятся, и они вам расскажут, что самое сложное, самое трудное - это подготовиться к встрече с детьми. Особенно накануне Нового года".

Поэтому Новый год - это праздник, который побуждает каждого взрослого стать волшебником, заявил Глава государства. "А что делают волшебники? Исполняют желания. Еще одна традиция, которая зародилась в нашей суверенной, независимой Беларуси, называется "Наши дети". И особенно в Новый год, в эти праздничные дни, все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие, идут к детям - в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа - и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками", - рассказал Президент.

Глава государства отметил, что эта акция тоже стала доброй традицией, укоренилась в сознании народа и ее нельзя загубить. "Ее надо продолжить до старого Нового года, но уже мы должны пойти вместе с вами к нашим старикам, которые сегодня одиноки. Есть еще и такие, о которых забыли дети. И порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками. И даже вы. Поэтому стариков не надо забывать. И хотелось бы, чтобы этот старт "Наши дети", когда идем с подарками к вам, продолжился и закончился в Новый год (а лучше, пусть не заканчивается), чтобы мы пришли к нашим старикам и подарили им подарки, поздравив с Новым годом и Рождеством Христовым", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы очень хотим, чтобы все подготовленные сюрпризы и подарки вам понравились. Для нас это крайне важно. А сами желаем только одного - увидеть ваши улыбки и знать, что вы живете в мире и безопасности. Если ребенок улыбается, значит, государство существует, общество здорово. И, конечно, у нас болит сердце за миллионы других детей (я очень хочу, чтобы вы это особенно усвоили) - детей, загадывающих под Новый год не новую игрушку и какой-то гаджет, как это принято сейчас", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что необходимо помнить о тех детях, которые просят о мире и тепле в доме. Президент обратил внимание, что это элементарные вещи, которые обязаны быть в жизни каждого человека, особенно ребенка. "Подчеркиваю: в мире очень много детей, которые не имеют домашнего тепла, много детей, которые хотят покушать и просто спокойно жить, чтобы на их земле был мир. Вот об этих людях, об этих детях мы должны помнить всегда. Если будем помнить, то эта беда никогда не придет на нашу землю", - убежден Глава государства.

"К счастью, у вас, маленьких белорусов, другие мечты - детские. Пусть они всегда будут такими, и пусть эти мечты обязательно сбываются. Это и есть волшебство, которое все так ждут под Новый год", - добавил Александр Лукашенко.

По словам Президента, об этом и рассказывает красивая легенда про символ Беларуси - зубра. Она и легла в основу сегодняшнего представления.

"От всего сердца еще раз поздравляю всех вас, маленьких и уже взрослых - будущее нашей Беларуси, ваших педагогов, воспитателей, учителей, ваших родителей с Новым годом! Я желаю вам отличного настроения, крепкого здоровья и, самое главное, успехов в учебе. Учеба для вас - главнейшая задача на этом этапе вашей жизни. А сейчас с большим удовольствием уступаю эту сцену нашим хозяевам - Деду Морозу и Снегурочке", - сказал белорусский лидер.

"Конечно, у нас болит сердце за миллионы других детей. Я очень хочу, чтобы вы это особенно усвоили. Детей, загадывающих под Новый год не новую игрушку и какой-то гаджет, как это принято сейчас, как мы делаем это. А помнить о тех детях, которые просят мира, просят еды, покушать, просят, чтобы было тепло в доме. А ведь это элементарные вещи, которые обязаны быть в жизни каждого человека, особенно ребенка. Подчеркиваю: в мире очень много детей, которые не имеют домашнего тепла. Много детей, которые хотят покушать и просто спокойно жить, чтобы на их земле был мир. Вот об этих людях, об этих детях мы должны помнить всегда. Если будем помнить, то эта беда никогда не придет на нашу землю", - сказал Александр Лукашенко.