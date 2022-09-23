Посещение мемориального комплекса "Хатынь"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 сентября ознакомился со строительством музея в государственном мемориальном комплексе "Хатынь".

"Весной мы приняли решение о том, что "Хатынь" приведем в порядок. Плохо, что вы мне не предложили раньше это сделать. Но раз не предложили, придется штурмом брать. Но я вижу, что если распределили эти объекты, то мы вполне успеем. Главное, чтобы музей успели", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства ознакомился с ходом капитального ремонта мемориального комплекса. "Все должно быть надежно, для людей", - подчеркнул Президент.

Особое внимание он обратил на приведение в порядок прилегающих территорий и дороги. "Проехать можно, но надо дошлифовать", - отметил белорусский лидер.

При этом Александр Лукашенко поручил содействовать гражданам, которые хотят внести свой вклад в облагораживание мемориального комплекса. Может быть, сказал он, кто-то захочет посадить здесь свое дерево или кустарник. "Надо очеловечивать эту территорию, чтобы каждый был причастен", - убежден Глава государства.

По его мнению, важно сохранить первозданный вид мемориального комплекса: можно, конечно, сделать евроремонт, но это будет лишним. На этом месте была деревня, поэтому и теперь все должно быть просто и душевно, подчеркнул Президент.

На территории комплекса также восстанавливают старинную деревенскую церковь. Ее воссоздают по сохранившимся описаниям. Правда, стоять храм будет уже в другом месте. Там, где он был изначально, находится старинное кладбище, и ворошить могилы посчитали неправильным.

Во время второй очереди строительства предполагается отремонтировать мемориалы "Кладбище деревень" и "Деревья жизни", бетонные ограждения захоронений, урны с землей. Работы также запланированы на 2022 год. Третья очередь предусматривает ремонт подсветки центральной дорожки и звукового оформления мемориала.

На работы будет выделено Br5,1 млн. Источник финансирования - областной бюджет и средства республиканского субботника.

На территории также строится музей "Кожны трэцi". Это будет одноэтажное здание площадью 1 тыс. кв.м. Предполагается, что экспозиция разместится в шести залах по круговому движению.

Президент возложил цветы к монументу "Непокоренный человек" и Вечному огню у мемориала "Кладбище деревень". Здесь сейчас тоже идет реконструкция. "Спасибо вам. Спасибо, что доброе дело делаете", - выразил признательность работающим здесь строителям Глава государства.

После возложения белорусский лидер в неформальной обстановке пообщался с журналистами. Общение длилось порядка 2,5 часов. Глава государаства ответил более чем на десяток вопросов.

Отвечая на один из вопросов, Александр Лукашенко констатировал, что оппоненты пытаются за что-то уцепиться и сейчас в том числе пытаются перекинуть мостик и развивают тезис о том, что и в Беларуси возможна мобилизация по аналогии с Россией. "Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент подчеркнул, что в Беларуси будут обязательно реагировать на возможные угрозы, попытки совершения актов терроризма. Для этого на регулярной основе проводятся различные учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы люди знали свои обязанности и имели необходимые военные навыки.

"Мы проводим другие учения. И параллельно, грубо говоря, объявляем где-то на клочке земли эту мобилизацию. То есть призываем тех, кто в военкомате стоит на учете. И они становятся на те места, где должны стоять. И они должны железно знать эти места. Вдруг что-то случится. Мы что, потом по всей стране будем ездить (их тысячи этих отрядов) и рассказывать, что они должны защищать? Они уже сейчас должны знать, что будут защищать. Это мосты, электроснабжающие подразделения, предприятия. Допустим, хлебозавод. Вот эти места они должны знать - сколько, где, на каком углу - и их надо учить этому", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в стране делают выводы из опыта современных военных действий и уже не один год приспосабливают под это армию, делают ее более мобильной.

Одновременно Глава государства заверил, что Беларусь не будет ввязываться ни в какую войну. "Воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю", - подчеркнул он.

Глава государства еще раз обратил внимание, что в мире развязана и идет информационная война, проводятся информационно-психологические операции. И в этой ситуации ни в коем случае нельзя ждать, нужно отвечать, убежден белорусский лидер. "В этом плане нам надо… Мы же белорусы. Если что-то случилось, из-за угла посмотрим, чтобы не обидеть кого-то. Это хорошее качество, но не для современности, - отметил Александр Лукашенко. - Если начинают мочить, надо отвечать".

"Мы будем совершенствоваться (в плане информационной политики. - Прим.). Надо вставать и защищать свой дом", - добавил он.

Однако в этой борьбе ни в коем случае нельзя использовать фейки, подчеркнул Глава государства. Ведь рано или поздно истина будет выяснена. "На экране не должно быть открытого вранья. В основе должны лежать правда и факты. Изначально должна быть правда", - сделал акцент Президент.

При этом Глава государства считает ошибочным мнение, что противостояние в информационном поле полностью перешло в интернет-пространство. "Не надо думать, что все сейчас решается в интернете, но не использовать его глупо", - заявил Александр Лукашенко. По его словам, телевидение также играет важную роль и востребовано в белорусском обществе. Президент признался, что и сам регулярно смотрит телевизионные каналы. Вместе с тем, убежден он, надо совершенствоваться и модернизироваться, в том числе использовать новые каналы связи и информирования общества, например, Telegram. По этому поводу Глава государства ожидает предложений и инициатив от журналистского и экспертного сообщества.

Говоря об участии в саммите в Самарканде, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь рассчитывает получить членство в ШОС уже через год.

"Все проходили этот путь (процедуры приема в члены ШОС. - Прим.), за исключением учредителей. Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача, чтобы мы этот путь прошли за год", - сказал Александр Лукашенко.

По положению о приеме новых членов в ШОС государство-заявитель должно присоединиться к действующим в организации международным договорам (а их около 40), внести необходимые изменения в национальное законодательство. Например, Ирану на это понадобилось более полутора лет.

Глава государства отметил, что если раньше ШОС была региональной организацией, то теперь превращается в глобальную структуру. Присоединиться к ШОС уже хотят страны из других регионов, и это достаточно богатые государства. Так, Египет и Катар стали партнерами по диалогу. Такой же статус будет и у Бахрейна, Мальдив, Кувейта, ОАЭ и Мьянмы. О намерении вступить в ШОС заявила и Турция.

"Государства пошли сюда, и наше счастье, что мы раньше всех их в свое время начали присматриваться к ШОС, - отметил Президент. -Думаю, что мы не ошиблись, что сделали шаг в этом направлении. Это только плюс".

"Что нам надо усиливать в ШОС, так это оперативность. Если уж пошли, надо идти. Подход такой - тихо, спокойно, выверенно. А момент сейчас такой, что надо быстро это делать. Надо дать шанс прогрессивному человечеству. Мы не должны упустить момент. Мы должны дать шанс для людей, для многих стран, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если тормозить не будем, за ШОС большое будущее".

Во время общения с журналистами Александр Лукашенко заявил, что на встрече с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Самарканде в рамках саммита ШОС были решены вопросы на миллиарды долларов.

"Мы только с Китаем на встрече решили вопросы на миллиарды долларов, высочайших технологий", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что вопрос о производстве белорусских реактивных систем залпового огня, которые в последующем получили название "Полонез", впервые был затронут на таком же саммите. В последующем Китай поддержал Беларусь в этом вопросе. "Сейчас мы уже все делаем", - констатировал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что на саммите ШОС провел встречи со многими главами государств: с кем-то это были официальные переговоры, какие-то встречи не попали в объективы телекамер. "Я и с Азербайджаном обсудил вопросы, и с турками - Реджепом Эрдоганом, - сказал он. - Когда ты в этом бурном котле находишься, ты чувствуешь нерв планеты всей. Это же для Президента очень важно. Мне же надо встраивать Беларусь в эту систему мировых отношений".

Аа встрече с журналистами Александр Лукашенко рассказал подробности о том, как выстраиваются отношения с Китаем. Глава государства подчеркнул, что в отношениях между странами нет какого-то деления по принципу "старший и младший". "Настолько аккуратны, настолько корректны. Китайцы в этом отношении молодцы", - отметил белорусский лидер.

Он рассказал, что на встрече с Си Цзиньпином в том числе обсуждалась возможность новой встречи спустя некоторое время, чтобы проконтролировать, как реализуются поручения и договоренности, достигнутые в Самарканде на полях саммита ШОС.

Глава государства отметил, что в Китае при визитах глав государств всегда принято оказывать все почести, соблюдать определенный ритуал и протокол приема. "Это у них принято. Это их стиль уважения", - сказал он.

Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что самое главное - в рабочем порядке сесть и поговорить, посмотреть, как выполняются поручения в различных сферах - от совместных предприятий до финансовых вопросов.

Глава государства подчеркнул, что не боится "экспансии" Китая, как об этом порой пишут или говорят: "Дай бог! Я их давно прошу: экспансируйтесь сюда. Говорю: приходите, сотрудничайте! И они идут к нам".

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь и Китай уже далеко продвинулись в развитии сотрудничества, в том числе в высокотехнологичных областях, ракетном производстве. Один из свежих примеров - создание Белорусской национальной биотехнологической корпорации, где Китай поделился самыми высочайшими и уникальными технологиями.

Во время общения с журналистами Президент рассказал, что Беларусь и Россия в ближайшее время планируют урегулировать на уровне глав государств вопрос с каботажными перевозками: "Будем встречаться с Президентом России в ближайшее время. Это один из важнейших вопросов (каботажные перевозки. - Прим.). Думаю, мы решим этот вопрос".

Говоря о ситуации в соседней Польше, Глава государства отметил, что пока эта страна в меньшей степени страдает в результате санкционного противостояния Евросоюза с Россией и Беларусью, более того, им оказывают поддержку США. Однако польское руководство порой само обостряет отношения с некоторыми странами. Последний пример - требование репараций от Германии. "Ради бога, пусть требуют. Может, и нам они должны. Но встает вопрос: а в период до 1939 года какой ущерб они нам принесли? - сказал белорусский лидер. - Вы как думаете это компенсировать? С головой надо дружить. Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Это такая безмозглая ситуативная политика".

"Это можно понять в связи с тем, что они накануне грандиозного шухера - у них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит. Поэтому политика изменится. Это чуждая польскому народу политика, которую проводит нынешнее руководство Польши, - убежден Президент. - Они отвергнут эту политику. Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут - это конец стране. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что польский народ не позволит".

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко высказался о демократии на Западе: "Запад - он разный. Что-то есть на Западе, что мы обязательно должны взять. Вот немцы нас упрекают в том, что "диктатура" и прочее. Такой диктатуры, в смысле порядка, нет нигде, как у немцев. Я помню, соросовцы задавали вопрос: "Вы, господин Президент, пришли к власти, молодой, а что бы Вы у кого хотели позаимствовать?" Я сказал: у немцев и у шведов. Насколько я представлял тогда: шведская социальная система, забота о стариках и прочее. А у немцев порядок, железный порядок. Там диктатура еще какая! Это сейчас эти шольцы и прочие - какие это руководители? Ни то ни се, никакой политики, никакой даже повестки. Ужас, что происходит в Германии".

Вместе с тем Президент обратил внимание, что Запад далеко не такой идеальный, каким его представляют. "Мы думали, что там демократия, английское право и суды. Никакого там права нет. Кто заплатит, тому и решат. Это право до поры до времени. Арестуют твои активы, как у России, и забудут, что такое право и частная собственность", - заметил Глава государства.

Во время общения с журналистами Александр Лукашенко также ответил на вопрос об амнистии и помиловании.

"Я никогда не торгуюсь людьми. Может, потому что я человек деревенский, не в Минске вырос в современное время. Я видел, что такое нищета, и видел настоящую дружбу, взаимопомощь. И дрались мы - полено на плечо или оглоблю - и друг с другом. Но и потом помогали друг другу. Поэтому вот это личное из моего детства довлеет надо мной. Я всегда готов бросаться в огонь и полымя, чтобы защитить человека. Поэтому никакого торга здесь нет и быть не может. Вы из этого должны делать один вывод: если они будут у власти, они будут точно так поступать, как они говорят. Вот точно так будет", - заявил Глава государства.

Он подчеркнул, что никогда так не поступал и не собирается. "Свидетельством тому является вот эта женщина-полячка - Борис. Казалось бы, враг для Беларуси. Попала туда. И кто ей помог? Никто ей не помогал. Никто не кинулся ее защищать и прочее. Ну, мама ее (уже, наверное, в возрасте человек) пишет мне письмо: "Я скоро умру". Скорее всего, сторонница наша - мать. Я думаю: "Ну, слушай, Борис такая-сякая. Ну ладно, будет она сидеть, ну и что? Старуха пришла, вот она просит". Я… Даже это было личное решение. Там все были против. "Ай, что…" Я говорю: "Ну и что, страну перевернет? Нет. Надо отпустить. Мать приехала, говорю: "Отдайте ее матери". По закону, все как положено. Мать приехала, забрала. До сих пор благодарна", - рассказал белорусский лидер.

"И эту Борис бедную терзают сейчас, как флаг развернуть: в Польшу, туда-сюда. "Нет, - она говорит. - Спасибо. Вы мне помогли, когда я там сидела? Никто не помог". Да, она не пролукашенковская. Может быть, где-то в душе и в сердце она это понимает. Она публично это не скажет. Но я точно знаю сегодня: она заняла такую человеческую позицию. Я не говорю уже о матери", - добавил Александр Лукашенко.

Поэтому, уверен Глава государства, нельзя быть "дубоватыми": "Вот мы встали в позу и все, и никого больше не видим". "Ведь же были люди, которые действительно заблудшие были. Разные. Это же люди. А что касается тех, о которых вы сказали, преступниках и прочих, я не буду торговаться, даже если за этим будет какая-то выгода для страны. Потому что я знаю, что… А как я вам буду смотреть в глаза? Если я просто выпущу, потому что меня попросили. Да нет! Этого никогда не будет. Они должны за это отвечать, потому что, если будет попустительство, это повторится снова. Но там, где можно пойти на компромисс какой-то, там надо идти. Это же наше общество", - обратил внимание белорусский лидер.

Он также упомянул попытку покушения на журналиста Григория Азаренка, а также противоправные действия в отношения его матери. "Нашли этого мерзавца. Я говорю: "Так, к Азаренку и к матери. Вот пусть на коленях ползает, если они его не простят - сгниет в тюрьме". Он взял и простил его. Я же почему сказал "не матери", а сказал: "Его и мать". Думал, он не простит. Они взяли его простили. Но я же пообещал, что если простят, значит, один подход. А так он с экрана у меня все время: "Не прощать, давить и прочее!" А сам простил. Я не упрекаю ни мать, ни его в этом плане. Это их дело. Они в глаза этому мерзавцу смотрели. Я его не видел. Правильно поступили", - считает Глава государства.

"Точно так и я действую. Если где-то можно пойти на компромисс, я иду. Если нет и мы видим, что ну это вражина… Поэтому если у тебя есть какая-то сегодня власть и сила, ты должен себя сдерживать, ты не должен четвертовать всех подряд", - уверен Александр Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, много ли было обращений с просьбой о помиловании, Президент сказал: "Да хватает. Это же постоянный процесс. И не только очумелые эти. Нет, там же разные люди находятся. Комиссия есть при Президенте, которая занимается вопросами помилования. И постоянно, как примем в гражданство, так и идут вопросы о помиловании. Это помилование. Не амнистия".

Что касается амнистии, Глава государства напомнил, что, как правило, она приурочивается к различным значимым событиям и датам. "Кому-то сократим (срок. - Прим.), кого-то выпустим. Выйдут там единицы. Кому сократим: не 6 лет - 5 там, 4, 3 года и так далее. Это не значит, что амнистия - это все вышли на свободу. Нет. Кому-то смягчили наказание", - пояснил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас в Беларуси в обществе "каша большая". "Да, есть процентов 75 - это люди, которые сторонники наши и которые многое поняли. Но 25% - это немало. Это два с лишним миллиона человек. А 10%, около миллиона, они всегда были нашими противниками. Они просто врагами некоторые стали после этого. Вот этих мы должны видеть. С этими должны работать - прослойкой. Но и своих не терять. Тут должен быть очень тонкий подход", - сказал Президент.

"Поэтому если вы видите, что я где-то там отпустил чего-то - какие-то вожжи, еще что-то - вы не должны думать, что я тут уже торгуюсь вашими мнениями. Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести. Думаю, ну вы на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну. Вы не представляете, это - самое ответственное дело", - отметил белорусский лидер.

"Когда говорят: "Вот Лукашенко, сколько он там будет…" Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме", - отметил белорусский лидер.

"А с другой стороны, думаю: "Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит". А что будет с вами? И где гарантия, что… Ну ладно, мы приведем к власти (у нас еще хватает) нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет. И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои - меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю", - поделился рассуждениями Александр Лукашенко.

"Вы не волнуйтесь: я все это оцениваю, в кучу складываю, делю, не делю, иду на компромисс или не иду. Но тот, кто должен сидеть, тот будет сидеть. Я все-таки информацией обладаю большей. И за деньги или просто так я судьбами людей не торгую. Я к этому не приучен. Никогда чужого не бери и не обижай человека. Справедливость, справедливость, насколько это возможно, и еще раз справедливость", - подчеркнул Президент.

Общаясь с представителями СМИ, Президент рассказал о небывалом урожае и заверил, что страна не только обеспечивает себя продовольствием, но и активно поставляет на экспорт.

"Никакой угрозы не будет, если Александр Генрихович (губернатор Минской области Александр Турчин. - Корр.) выполнит то, что я от них требую", - отметил Президент, апеллируя к присутствовавшему на встрече руководителю области по вопросу выполнения в регионах поручений в сфере АПК и непосредственно организации уборочной кампании.

"Небывалый урожай. Никогда такого не было. Пошевелились - и есть результат. И мы получили хороший урожай", - сказал белорусский лидер. Но по отдельным культурам еще активно ведется или завершается уборка.

Как докладывают Александру Лукашенко, общий урожай зерновых с учетом кукурузы и рапса составит порядка 11,2 млн т. Но Глава государства ориентирует, чтобы в этом плане не гнались за какими-то цифрами и показухой. Возможно, более оптимально будет заготовить кукурузу не на зерно, а на силос, обеспечив животноводство дополнительным объемом кормов.

С точки зрения питания в Беларуси все есть свое, особенно стратегические продукты, будь то соль, сахар или хлеб. В целом же Александр Лукашенко посоветовал в основном употреблять в пищу обычную еду, продукты, которые растут на родной земле.

"Чизбургер или гамбургер... Ни разу (не пробовал. - Прим.). И у меня дома. И младший, и старшие (сыновья. - Прим.). Они к этому не приучены", - поделился собственным примером Александр Лукашенко.

"Париться про то, что кто-то голодает в мире, это не про нас - готовы поделиться. В этом году больше $8 млрд можем получить только от продажи продовольствия. То есть можно и от нашей земли заработать и продать", - заметил Президент.

Главное сейчас, подчеркнул он, максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы можно было обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.

Отвечая на вопрос о патриотическом воспитании, Александр Лукашенко призвал беречь свое, прививать, начиная с детского возраста, любовь к своей стране и Родине.

"Сегодня мы с вами здесь находимся и это делаем. Нам что, надо было вкладывать немалые деньги, чтобы это все как-то поднять на более высокий уровень (речь о реконструкции мемориального комплекса. - Прим.)? Но мы же видим, что это все разрушается. И надо его привести в порядок. А во имя чего? Во имя того, чтобы мы своих детей и внуков сюда приводили. И чтобы они, зная вот это историческое развитие нашей страны, знали, сколько за это жизней положили, невинных людей сколько погибло. Чтобы они это ценили и берегли в своей памяти, переносили это на страну", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко констатировал, что отчасти эту работу в свое время упустили, думая, что все придет само собой. В этой связи Глава государства подчеркнул важность правильного образования детей, начиная с раннего возраста. Он напомнил, в частности, о проблемах, поднятых на примере небольшой частной школы Минска, о чем Глава государства упоминал на недавней встрече с Государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем. Тогда Президент поручил вычистить все в системе образования.

"Лучше затраты понести сейчас на образовании этих дополнительных (школьников. - Прим.), которые где-то по частным школам болтаются, чем мы потом будем их перевоспитывать. Поэтому вот оттуда это все идет - от детского садика, от школы. И вот на таких примерах надо показывать. Сколько тут деток погибли! (в Хатыни. - Прим.) Они в чем виноваты?! Они так же хотели жить. А они сгорели. За что? Поэтому надо свое беречь, чтобы не быть сожженными в этих сараях. Поэтому надо это хранить, а не низвергать памятники, как это делают очумелые у наших соседей", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко, в частности, напомнил, что при освобождении той же Польши положили несколько сотен тысяч советских солдат, в числе которых много было и белорусов, а теперь власти в этой стране топчут память о них.