Рабочая поездка в Крупский район Минской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил главной темой своей рабочей поездки в Крупский район Минской области дальнейшую модернизацию сельского хозяйства и работу с неэффективно работающими хозяйствами.

"Тема сегодняшнего нашего урока - дальнейшая модернизация сельского хозяйства. Подтема - спасение утопающих", - сказал Глава государства.

В первую очередь Президент спросил вице-премьера Леонида Зайца о его оценке работы в Крупском районе в агросекторе. "Хорошая", - ответил вице-премьер. И привел в подтверждение ряд цифр о росте показателей. Значительно повысилась и эффективность работы на землях, которые были переданы агрокомбинату "Дзержинский".

Как пояснил Президент, половина хозяйств в стране хорошо работает. Из оставшихся половина - это хозяйства, которые при определенной помощи и поддержке выкарабкаются, отметил он. Но есть четверть от всех хозяйств, которых надо спасти. "Потому что там есть люди, которые хотят работать, плодородные земли", - подчеркнул белорусский лидер.

Он рассказал, что есть несколько путей для реализации этой задачи.

Некоторые сельхозпредприятия и земли придется объединять, создавая новые хозяйства фактически с нуля, как это сделали, например, в Мядельском районе.

Другие хозяйства будут присоединять к промпредприятиям. Такая практика в стране уже наработана. "От этого никуда не денешься и это справедливо. Все-таки промпредприятия выкачивают людей из деревни. Поэтому долги надо отдавать", - заметил Александр Лукашенко. Соответствующие подходы Глава государства недавно согласовал в Гомельской области.

"Присоединять убыточные хозяйства к промпредприятиям будем продолжать и дальше", - добавил Глава государства.

На примере Крупского района виден третий путь, который заключается в совпадении интересов. С одной стороны, в районе были земли, которые не давали желаемого результата. С другой - в Минской области крупный переработчик и производитель - агрокомбинат "Дзержинский", который нуждался в дополнительных сельхозугодьях для производства продукции, кормов для нужд птицеводства и животноводства. Вместо закупки по импорту предприятие взяло земли в Крупском районе и наладило там эффективное производство.

"Птицу сенажом и силосом не накормишь. Он (руководитель "Дзержинского". - Прим.) бы мог закупать это зерно где-то в России и жил бы припеваючи. Но в чем его ценность (молодец, и губернатор молодец) - земли начали отдавать. Распахивай, получай зерно и корми кур", - отметил белорусский лидер.

"Я подвел к чему - не только показать формы и методы подъема этих 25% хозяйств, которые по стране еще в тяжелом состоянии, но чтобы ваш контроль прежде всего, Леонид Константинович (вице-премьер Леонид Заяц. - Прим.), Комитета госконтроля - никакого зерна со стороны мы закупать не должны. У нас хватает земли для того, чтобы производить здесь зерно, кормить птицу, свиней, перерабатывать это зерно в хорошие комбикорма и кормить скотину. Получать мясо, молоко. Вот простая арифметика", - пояснил Президент.

Таким образом, новинка в Крупском районе как раз заключается в одном из подходов к решению выше обозначенной проблемы. "Вот эта проблема, которую я лично хотел бы увидеть и показать всем, и заострить внимание, что это хороший путь и хорошее дело", - отметил Глава государства.

Одновременно Александр Лукашенко подчеркнул, что решается и государственная задача. И в этом кроется одна из главных причин, почему он выступает за сохранение и развитие крупнотоварных хозяйств, так называемых колхозов и совхозов.

"Ему (руководителю агрокомбината. - Прим.) нужна земля. А нам нужно, чтобы он и людей присмотрел. Почему я держусь за крупнотоварные хозяйства - колхозы, совхозы, потому что они выполняют социальную функцию, содержат деревню. И мы тут создаем агрогородки. Это процесс длительный. Мы будем тут долго еще работать, чтобы дороги были хорошие, торговля была, детские сады, школы и так далее и тому подобное, - сказал Александр Лукашенко. - Они тащат на себе эту социалку. Поэтому для меня руководители предприятий - люди государственные. Мы за них держимся".

Президент заметил, что можно создать и фермерские хозяйства, если будут фермеры, раздать земли, но фермер уже может не нести социальную нагрузку. "Но у нас и фермеры несут эту социальную нагрузку. Тоже молодцы. Потому что у нас такая политика в государстве: хочешь забрать земли вчерашнего колхоза - пожалуйста, с деревней, производственными помещениями, доводи до ума, работай. Вот политика на селе, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Этим самым мы поднимаем, спасаем деревню и даем работу людям на земле. Так должно быть. Это наша политика в сельском хозяйстве".

Президент уверен, что в этой сфере нужен контроль, чтобы не получить негативные примеры дележки земель, как у некоторых соседей, в частности в Украине. "Везде нужен контроль. Эта политика в том числе по направлению фермерства. Я не хочу, чтобы фермеры, услышав это, подумали, что мы против них. Нет, ради бога. Если бы приехали сюда фермеры вместо него (агрокомбината. - Прим.), 40% этих земель взяли (в Крупском районе. - Прим.), людям дали работу, жилье строили, помогали, создавали такую производственную базу... Ради бога, мы рады были бы!" - сказал Президент.

Александр Лукашенко также напомнил о своем поручении, данном во время рабочей поездки в Гродненскую область, об удешевлении строительства жилья на селе. "Надо строить жилье и привлекать людей сюда", - сказал он.

Президент обратил внимание и на кадровый вопрос, трудовую дисциплину, недопущение разболтанности в этой сфере. "Это не крепостное право. Но если мы хотим сохранить, спасти себя, - это вопрос безопасности, национальных интересов, независимости. "Кадры решают все", - подчеркнул он.

"Пути найдены. Это уже движение по этим путям к совершенствованию сельского хозяйства, чтобы везде было как здесь - красиво и хорошо", - резюмировал Глава государства.

Во время рабочей поездки Президенту доложили о состоянии и перспективах развития АПК Минской области, в том числе интеграционных структур.

Губернатор Минской области Александр Турчин предложил 50% средств из инновационного фонда Минского облисполкома направлять на финансирование инвестиционных проектов, таких как в Крупском районе. Здесь собираются строить дополнительные птичники.

"Вполне возможно", - отреагировал Глава государства, поручив при бюджетном планировании на следующий год рассмотреть и учесть соответствующие вопросы.

Он также акцентировал внимание на важности оперативного проведения мелиоративных работ.

Глава государства также обратил внимание не необходимость заготовки качественных кормов.

"Этот год надо сделать таким базовым, определяющим, и мы будем тогда и в будущем считать эти все проценты урожайности исходя из этого года, потому что это неплохой год", - сказал Глава государства.

Как доложил Президенту Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, в стране осталось убрать менее 3% площадей. Урожай зерновых и зернобобовых, как планируется, будет не менее 10,7 млн т.

"Мы заточили всех: зерно, зерно, зерно. Но кукурузу надо посмотреть. Надо чтобы был кукурузный силос. Не надо гнать к 11 млн т зерна. Надо аккуратно разобраться, что нам надо от кукурузы: или зерно, или положить хороший силос, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Просто не надо рвать когти для того, чтобы побольше, побольше, побольше зерна, и мы будем хвастаться. Разумно подходить".

Глава государства также обратил внимание на оперативный сев озимых: "Мы поняли, что озимые надо сеять, увеличивать, увеличивать площади".

Еще один не менее важный вопрос - подъем льнотресты. Президент предупредил, что в конце осени намерен посетить Оршанский льнокомбинат, где будут обсуждаться перспективы льнопереработки.

Посещая в районе объекты агрокомбината "Дзержинский", Александр Лукашенко ознакомился с производственными возможностями предприятия и перспективами его развития. Президенту показали новое отделение по откорму цыплят-бройлеров, мясоперерабатывающий цех производственной площадки рядом с деревней Дворище. Как рассказал генеральный директор агрокомбината Владимир Лукьянов, запланировано строительство новых молочнотоварных ферм, завода по переработке непищевого животного сырья, объектов по выращиванию мяса индейки.

"В ближайшей перспективе компания должна выйти на миллиард рублей", - сказал Владимир Лукьянов.

На агрокомбинате рассчитывают к 2025 году наладить ежегодное производство 110 тыс. т мяса птицы цыплят-бройлеров, 6 тыс. т мяса индейки, 91 млн яиц.

"На рынке спрос на птицу есть? Увеличиваться будет?" - уточнил Президент.

По словам Владимира Лукьянова, проблем со спросом на продукцию нет как внутри страны, так и за рубежом. Наоборот, он даже растет. Раз проблем со сбытом нет, надо повышать рентабельность продаж, а для этого необходимо расширять производство, отметил Александр Лукашенко.

"Если это надо, ты скажи. На самых выгодных условиях. Если ты глаз куда-то положишь, мы мгновенно примем решение", - заявил Глава государства.

"Надо укрупняться, - убежден Президент. - Это не надо затягивать".