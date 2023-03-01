Встреча с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта в Пекине встретился с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

"Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос на нашей планете. Китай - сторонник многополярного мира. Такую же политику проводим и мы. И вообще политика как внутри Китая, так и внутри Беларуси схожа. Международная повестка дня нами полностью поддерживается. Мы действуем в одном ключе", - сказал белорусский лидер.

Он особо отметил, что недавние предложения Председателя КНР о мирном развитии на планете, недопущении санкций, развитии добрососедства и взаимовыгодном сотрудничестве полностью совпадают с политикой Беларуси.

"Мы очень высоко ценим тесное стратегическое сотрудничество с вашей страной на международной арене. Наши страны неизменно оказывают поддержку друг другу по важным ключевым вопросам мировой повестки дня. Мы осуждаем действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня. Беларусь всегда следовала принципу "Одного Китая", выступала за мирное решение и категорически против вмешательства иностранных государств во внутренние дела КНР. Минск поддерживал и будет поддерживать Пекин по всем чувствительным вопросам. В том числе по Синьцзяну, Южно-Китайскому морю, Гонконгу и Тайваню", - заверил белорусский лидер.

"Расширение контактов с Китаем для нас - приоритет во внешней политике. Благодаря совместным усилиям понятие всестороннее стратегическое партнерство приобрело особое значение в отношениях между Беларусью и КНР. Сегодня Минск и Пекин продолжают укреплять конструктивный политический диалог, успешно развивать экономическое взаимодействие и расширять региональные связи", - заявил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что всепогодный характер двустороннего сотрудничества позволяет Беларуси и Китаю двигаться дальше. "Мы готовы и впредь прилагать необходимые усилия для плодотворного развития нашего партнерства", - сказал он.

Александр Лукашенко особо отметил, что межпарламентские контакты являются значимым фактором развития белорусско-китайских отношений. Глава государства заявил, что намеченное преобразование Группы дружбы между парламентариями в межпарламентскую комиссию высокого уровня станет стимулом для укрепления и интенсификации сотрудничества. "Мы заинтересованы в организации взаимных визитов по парламентской линии и всегда ждем вас в Минске", - сказал Президент.

Он также поблагодарил за поддержку предложений белорусской стороны по поводу семинара женщин-парламентариев, круглого стола по молодежной политике. "Надеюсь, вы будете принимать участие в этих мероприятиях", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко упомянул и об изменениях в Конституцию Беларуси, в соответствии с которым ВНС был придан конституционный статус. В мире нет аналогов этой структуры, но, как отметил Президент, она похожа на Всекитайское собрание народных представителей.

В свою очередь Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу тепло приветствовал белорусского лидера, отметив, что не раз был в составе китайских делегаций на встречах с Александром Лукашенко, в том числе в Беларуси.

"Очень рад встрече с Вами. Вы являетесь давним другом для китайского народа", - подчеркнул он.

Ли Чжаньшу отметил, что нынешний год в Беларуси объявлен Годом мира и созидания, что подтверждает неуклонное стремление страны к миру и развитию. "Уверен, что под Вашим верным руководством непременно будут новые результаты социально-экономического развития на благо белорусского народа. Двусторонние отношения между Беларусью и Китаем развиваются в здоровом и стабильном русле. Особенно в последнее десятилетие под стратегическим руководством Си Цзиньпина и Вас китайско-белорусские отношения развиваются с большой динамикой. Они вышли на исторически высокий уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", - сказал он.

Встреча с Ли Чжаньшу состоялась в Доме народных собраний. До этого Глава белорусского государства уже провел переговоры с Премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном и на площади Тяньаньмэнь возложил венок к Памятнику народным героям.