Посещение Минского механического завода имени С.И.Вавилова

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 августа посетил Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющую компанию холдинга "БелОМО".

Генеральный директор холдинга Александр Мороз проинформировал Главу государства о работе предприятий и их финансово-экономическом состоянии. По его словам, объемы производства растут, задолженности по зарплатам нет. "Все предприятия работают стабильно, с чистой прибылью, выполняют все показатели", - отметил Александр Мороз.

Большую часть продукции (65%) предприятия БелОМО поставляют на экспорт, при этом половину - в страны дальнего зарубежья. Один из перспективных проектов - создание систем ABS и EBS тормозного привода для большегрузных автомобилей. "Очень востребовано. Россия вся в очереди стоит. Мы конкурировали с ними, но сейчас появилась ниша, наша задача - эту нишу занять", - заявил руководитель холдинга.

Проект по разработке и производству импортозамещающих систем ABS и EBS тормозного привода автомобилей и прицепных устройств разработан для потребностей белорусских и российских предприятий. Предполагается, что эти изделия будут разрабатываться для большегрузных автомобилей, автобусов, троллейбусов и сельскохозяйственной техники.

К концу года на предприятии планируют приступить к первым испытаниям системы ABS. Система EBS будет готова еще через год. Источники финансирования - собственные и заемные средства.

"Проект вошел в программу наших отношений с Российской Федерацией. Согласованы объемы инвестиций и объемы роста производства", - пояснил вице-премьер Петр Пархомчик.

Но в то же время у холдинга есть и определенные проблемы или, как говорит Александр Мороз, задачи, которые предстоит решить.

Президент обратил внимание, что в структуру холдинга входит предприятие "Зенит", в свое время выпускавшее популярные марки фотоаппаратов. Ныне же в ходу исключительно импортная техника, заметил Глава государства.

Александра Лукашенко заверили, что по оптике и механике отечественные технологии и ныне на высоком мировом уровне. Вопрос только в конкурентоспособности в сегменте электроники.

Отдельное внимание в холдинге уделяют созданию производств в малых городах. В частности, новое дыхание придадут заводу "Зенит" в Вилейке, появится производство в Рогачеве.

Но главный продукт минского производства - это оптические изделия. На предприятии главе государства продемонстрировали новые разработки в сфере оптоэлектроники, рассказали о дальнейших перспективах развития.

"Деньги надо вкладывать в те направления, где у нас есть компетенции, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если есть, надо это делать и доводить до мирового, выше мирового уровня".

Этот же тезис он развил и во время общения с журналистами после посещения предприятия. Например, в настоящее время с Россией обсуждается и реализуется более 20 программ в сфере импортозамещения. И эта работа, уверен Глава государства, должна как раз идти в развитие тех направлений, где уже имеются те или иные компетенции. "Я посмотрел, здесь делают (в холдинге "БелОМО". - Прим.) уникальные вещи. Наши перспективные проекты должны складываться из этого. Давайте будем углубляться. Давайте вот это будем делать и углубляться. Это не изобретать что-то новое", - сказал Президент.

Что же касается новых масштабных проектов, то они тоже должны быть, но для страны хватит по одному такому в 3-5 лет. Как пример - строительство БелАЭС. В стране возникла целая новая отрасль, и теперь отечественные специалисты при необходимости могут участвовать в возведении подобных объектов за рубежом, так как приобрели необходимые навыки, сложилась школа кадров.

Еще один пример масштабного проекта - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК) под Минском. "То, что мы создаем, 4 страны могут в мире. Безмерно благодарен Председателю КНР Си Цзиньпину за то, что он откликнулся на мою просьбу. Таких предприятий надо хотя бы одно в пятилетку. Все остальное надо вкладывать вглубь, в развитие того, что есть. БелОМО - одно из таких предприятий. Высокотехнологичное, умное предприятие, где очень толковые люди", - заявил Глава государства.

На предприятии Президент ознакомился с производством на участке высокопроизводительных, высокоточных обрабатывающих центров с числовым программным управлением.

"Это суперпроизводство. Молодцы! Где работают слесарь и академик в одном узле, в одной связке", - поделился своими впечатлениями в общении с журналистами Александр Лукашенко.

В общении с представителями СМИ Александр Лукашенко прокомментировал недавние заявления Канцлера ФРГ Олафа Шольца о разговоре с Президентом России Владимиром Путиным: "Поверьте, моя реакция (вы ее должны запомнить) - это пацан. Шольц - это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике".

"Такие разговоры между двумя руководителями государств абсолютно закрытый характер носят, - отметил Президент. - О разговоре можно говорить и его обнародовать только с согласия человека на том конце провода. Он должен был договориться с Путиным, попросить его: "Вот, я хочу". И так далее".

Глава государства напомнил, что и французский Президент Эммануэль Макрон как-то "пиарился перед журналистами" разговором с Владимиром Путиным. "Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Комментируя недавние слова Олафа Шольца о том, что в разговоре с ним Владимир Путин якобы стал отрицать независимость Беларуси и Украины, Александр Лукашенко подчеркнул, что на это даже не обращает внимания, ведь таких фейков уже наслушался.

"Я знаю иную точку зрения Президента России. Но главное не то, что говорили Шольц и Путин. А главное то, что я вам говорю: суверенитет, независимость нашего государства - это вещи незыблемые. Все!" - заявил Глава государства.

По словам Президента, с теми, кто думает иначе, он даже не разговаривает. "Какое бы они государство ни представляли: так было с американцами, французами, еще начиная с Ширака. И будет всегда, - подчеркнул он. - Поэтому не обращайте внимания на болтовню этого пацана. Он немножко повзрослеет, если немцы его не выгонят, и поймет, что он болтун. Вот и все".

Отвечая на вопросы журналистов, Президент рассказал о своем отношении к украинцам.

"Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные (западенцы, как их называют). Ничего в них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" - это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ (с Днем Независимости. - Прим.)", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Поздравление Главы государства вызвало странную реакцию у украинских политиков. Один из депутатов даже стал угрожать физической расправой, за что Генеральная прокуратура Беларуси вполне обоснованно возбудила в отношении него уголовное дело. Однако Александр Лукашенко на это даже не обращает внимания. "О том, что там кто-то в бешенство пришел, - точно как по Шольцу. Я на это даже внимания не обратил", - заявил он.

Президент отметил, что в его отношении к Украине переплелись и личные чувства, и государственный взгляд. "Мои корни прапрапрадедов зарыты где-то между Черниговом и Киевом. Фамилия сама о себе говорит. Слава богу, что сохранил, - сказал Александр Лукашенко. - Что касается государственного - это наши соседи. Их не выбирают, я часто говорил. Это от Господа Бога. А раз подарены нам Господом Богом, мы должны относиться к ним соответственно. Третье - это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда восхищался Украиной".

Глава государства отметил, что недавно Соединенные Штаты пообещали оказать Украине военную помощь на $3 млрд. "Для того, чтобы украинцы погибали и дальше", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси, в свою очередь, еще в первые дни конфликта стал инициатором мирных переговоров между Украиной и Россией. "Возился, как с детьми", - напомнил он. Но переговорный процесс в итоге зашел в тупик.

"Война закончится скоро, а отвечать кому-то придется. И уже не только морально отвечать. Надо на кого-то ответственность переложить. Вот они всем миром пытаются это свалить на Лукашенко и Путина. Не получится. Дальше - больше узнаете. Это только начало. Мы вот, кажется, столько пережили с 2020 года, столько натерпелись. Это только начало. Самое тяжелое впереди. Нам надо завестись сейчас, использовать момент, занять ниши и сделать все, чтобы работала экономика и не было войны. Вот что очень важно сейчас. Это моя задача, моя цель. Вижу, что потихоньку мы ее достигаем", - сказал Александр Лукашенко.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Глава государства прокомментировал ситуацию в Европейском союзе: "Изобилия уже у них не будет. Не будет! Им теперь придется платить по счетам и на всю катушку".

Россия, отметил он, раньше продавала Германии и другим в ЕС газ на 50% дешевле, чем могла бы. Соответственно ФРГ и другие страны процветали за счет этого.

"Сейчас дурница закончилась. Более того, вложились прилично в эту украинскую авантюру. Пандемия, локдауны, разбрасывание с вертолета денег - это сейчас все вылазит. Поэтому проблем много и изобилия у них, действительно, больше не будет. Надо раздеваться, напрягаться и работать", - посоветовал Глава государства.

Александр Лукашенко считает, что в обозримом будущем мир в целом станет другим. "Это мы увидим в ближайшие годы. Идет переформатирование мира".

Президент напомнил, что недавно в Польше предложили распустить Европейский союз. "Это мечта Америки. Конфликт Европы и Америки начался тогда, когда появилась альтернативная валюта - евро, - отметил Глава государства. - Поэтому все только начинается".

"Будущее Европы только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать - и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся", - отметил Глава государства.

Сейчас продолжается выгрузка военной техники США в рамках операции "Атлантическая решимость". Затем вертолеты и оборудование перебросят в том числе и в страны Восточной Европы.

"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут, - предупредил Александр Лукашенко. - Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Поэтому пусть привозят".

"Пусть думают. Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси - цели у нас определены. Центры принятия решений - мы их знаем. Я не угрожаю никому, - добавил Президент. - Поэтому вы не беспокойтесь. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними. Должен честно сказать, что на настоящий момент (все-таки не все же безумцы в Польше: если Дуда подвинулись мозгами, то военные не дураки, они же понимают, какой может быть ответ) они не нагнетают обстановку на границе. Построили эту стену - сейчас увидели, что никакой защиты от мигрантов. Мигрантам для того, чтобы преодолеть стену, надо три минуты. Зачем деньги вложили? Правильно, когда-то говорили: пилили. Что-то в карман складывали, за какие-то деньги строили стену. Пустая затея. Но военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже для Беларуси - ответ будет мгновенным".

Глава государства поручил в ближайшее время решить проблемы с проведением платежей в условиях санкций.

"Проблема даже не в поставках. Проблема небольшая есть с переводом денег. Бандиты. Понимаете. Товар взяли. Они готовы заплатить, но банки некоторые блокируют эти переводы и оплату. Решим и эту проблему. То есть нельзя отмахнуться от санкций и сказать: "Знаете, ничего не произошло". Нет, мы чувствуем воздействие на Беларусь санкций. Но у нас экономика такая, что все, что мы производим, - обувь, одежда, продукты питания, - все это мы производим. Все это нужно", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в том числе востребована и продукция холдинга "БелОМО". "Единственная проблема - нарушены логистические цепочки, и прежде всего по оплате поставленной продукции. Мы эту проблему решим", - подчеркнул белорусский лидер.

Он заявил, что поручил выработать соответствующие меры, чтобы в течение следующей недели проблемы с БелОМО были решены. "Вот я и посмотрю, насколько способны это сегодня сделать. Уверен, что сделают. Знаете, в чемоданах деньги будем возить, контролировать, но оплату будем производить", - сказал Президент.

В целом же он отметил как успехи холдинга, так и необходимость двигаться дальше в своем развитии: "Мы находимся на предприятии, которое всю жизнь под санкциями. Посмотрите, какой уровень. Я в это сейчас очень сильно погружен. Это мировой уровень. Я им только говорю одно, что надо двигаться дальше, выше этого мирового уровня".

Александр Лукашенко ждет от руководителей на местах большей инициативности в принятии решений и активной работы.

"Если кто-то и не готов, заставим. Не может - научим, если надо подучить. Ну а кто не хочет - вы знаете мою политику. Не знаю, недостаток это мой или нет, я человек военный. "Делай как я" - в армии такой принцип. Я всегда такую проповедую политику. И если я сегодня раздеваюсь и бегаю по стране, шевелюсь, ну, так я не позволю кому-то просто сложив руки сидеть. И умные люди, заметив это, побегут следом", - заявил Президент.

"Кто отстанет и упадет, ну что ж, поднимем, на другую должность переведем. Кто будет вредить, тоже знаете, что будет. Надо раздеваться и бежать. Бежать, даже если вот такая жара", - образно выразился Глава государства.

Президент подчеркнул, что для желающих заработать такие возможности в стране, и особенно в Минске, есть.

"Тихий, спокойный, уютный город. Работы, вакансий - море", - сказал Глава государства о столице.

Например, только по предприятиям холдинга "БелОМО" есть вакансии примерно на 200 человек. При этом кадры в эпоху интеллектуальной экономики требуются высококвалифицированные, но есть вакансии и попроще, где требуются люди с рабочими специальностями.

"Идите работайте, зарабатывайте. Хотите больше - ну работайте больше", - посоветовал Александр Лукашенко.

Президент привел пример из собственной жизни. Будучи студентом, он получал повышенную стипендию за успехи в учебе и общественной жизни, но, тем не менее, и это были небольшие деньги. "Шел поздно вечером разгружал вагоны с ребятами. Если кто-то хочет заработать, ну надо шевелиться", - рассказал Глава государства.

Он призвал и молодежь меньше сидеть без надобности в смартфонах, а действовать более активно в плане самореализации, поиска возможностей заработать. "Этот телефон для работы должен быть. Тычь в этот телефон, когда надо. Но сидеть и думать, что там картошка вырастет…" - заметил Президент.

Отвечая на вопрос о том, как планируется в нынешнем году поощрить героев жатвы, Александр Лукашенко сказал: "Мы это делаем всегда. В этом году сделаем особенно. Я вот смотрю на этих ребят - простые комбайнеры. 33 градуса на улице… И вот они на этой жаре, бедные, мучаются, убирают этот хлеб. Сегодня-завра закончим уборку зерновых колосовых. Этих людей надо поощрять".

Глава государства напомнил, что в стране отказались от практики устраивать дожинки на уровне Президента и в одной точке всех награждать. Сейчас каждая область выбирает район, а каждый район - хозяйство, где проводят дожинки. "Таким образом мы приводим два десятка точек в порядок. Все-таки к дожинкам готовятся", - отметил он.

Александр Лукашенко отметил, что особенно со стороны беглых слышна была критика, что, мол, Лукашенко вернулся к мобилизационной экономике, проводит селектор по уборочной. "Результат есть?" - задал резонный вопрос белорусский лидер.

"Все у нас будет в этом году", - подчеркнул Президент. Так, в стране ожидается урожай зерновых с учетом кукурузы на уровне около 11 млн т. Однако Александр Лукашенко уже даже ориентирует аграриев и руководство регионов не гнаться именно за этой цифрой: "Начинает подсыхать кукуруза на засушливых песчаных местах. Я их уже подталкиваю к тому, что надо ее убирать. И не надо бежать за 11 млн т зерна".

Глава государства пояснил, что в стране при желании могут получить и 12 млн т, если всю кукурузу убрать на зерно. Но сейчас, возможно, рациональнее часть кукурузы заготовить на силос, чтобы обеспечить впрок достаточно кормов под цели развития животноводства. "Из кукурузы надо заготовить столько зерна, сколько надо. Остальное - силос", - сказал он.

Хороший результат будет и по другим культурам. Например, сахарная свекла. "Сахара будет достаточно. Проблем в этом плане не будет", - заверил Глава государства.

"Хороший будет хлеб. Особенно при этой погоде. Все будет свое. А как мы со старшим братом договорились (с Президентом России Владимиром Путиным. - Прим.), я полмиллиона (зерна. - Прим.) зарезервировать просил. Может, нам не надо, но на всякий случай. Надо же, чтобы больше было скота, а его надо кормить", - отметил Президент.

"Говорит, да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам", - рассказал подробности состоявшегося ранее разговора Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что попросил сделать этот резерв на всякий случай, ведь Беларусь в нынешнем году соберет и свой хороший урожай зерна. Но под задачи развития животноводства и птицеводства, увеличения поголовья могут потребоваться дополнительные корма. В свою очередь, у Беларуси будет возможность дополнительно при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок.

"У нас с Россией будет все обеспечено", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заверил, что Беларусь в полной мере обеспечивает свою продовольственную безопасность и в текущем году более $7 млрд получит за счет экспорта продукции АПК. "Белорусский народ не бросим. Все будем бегать, одевшись, раздевшись, но мы обеспечим свою безопасность. И продовольственную. У нас все есть, что нам необходимо. Мы потребим внутри страны столько, сколько продадим. Больше $7 млрд мы получим только за продовольствие. А за эти деньги купим и газ, и нефть, и все остальное. Нам на газ надо в год около $2 млрд. Мы только от продовольствия получим семь. Правда, и других вопросов хватает", - отметил белорусский лидер.

За последние несколько недель Глава государства побывал практически во всех регионах страны, детально изучил состояние дел на местах, но впереди еще поездка в Гомельскую область. "Еще до Гомеля не добрался, но у меня это в сентябре - октябре. Конец сентября - октябрь", - отметил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что в сентябре у него в основном начинаются международные поездки. Предстоит и саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, есть что с глазу на глаз обсудить с Президентом России. "Освобожусь больше к концу сентября, и в октябре мы серьезно займемся Гомельской областью", - сказал Президент.