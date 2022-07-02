Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси

Паважаныя суайчыннікі, дарагія ветэраны!

Віншую вас з Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь!

Свяшчэнная для беларусаў дата 3 ліпеня - гэта нацыянальны сімвал народнага адзінства і перамогі ў барацьбе за сваю свабоду. Перамогі, якая стала вянцом усіх здзяйсненняў шматвяковай гісторыі роднай зямлі.

Зямлі, на якой дванаццаць стагоддзяў таму нашы далёкія продкі пабудавалі першыя гарады і цэрквы.

У старажытнасці ў беларускага народа было многа імёнаў - крывічы, дрыгавічы, радзімічы, але іх аб'ядноўвалі: адна вера - у праўду і справядлівасць; адно імкненне - берагчы традыцыі і абараняць свае дамы, сем'і; адна любоў да Радзімы - кавалачка зямлі, дзе беларусы нарадзіліся і сталі народам.

Мы беражліва адносімся да гістарычнай памяці кожнай эпохі, падзеі якой фарміравалі духоўную аснову нацыі, гартавалі волю і характар беларусаў.

Ганарымся летапісам Полацкага княства - аднаго з трох дзяржаваўтваральных цэнтраў Старажытнай Русі. Імёны нашых суайчыннікаў, якія нарадзіліся на гэтай святой зямлі Рагнеды, - Усяслава Чарадзея, Еўфрасінні Полацкай, Францыска Скарыны, Сімяона Полацкага - назаўсёды ўпісаны ў гісторыю ўсходнеславянскага сярэднявечча.

Нам важна памятаць, што менавіта на аснове беларускага этнасу стварылася ўнікальнае для свайго часу дзяржаўнае аб'яднанне - Вялікае Княства Літоўскае (гэта была першая беларуская дзяржава). Што ў гэтым абарончым саюзе з прыбалтыйскімі плямёнамі славяне навучылі іх грамаце, пазнаёмілі з філасофіяй хрысціянства.

Мы захапляемся духоўнай сілай і мужнасцю нашых суайчыннікаў, якія змаглі захаваць сваю мову, культуру і веру на працягу стагоддзяў татальнай паланізацыі. У самым сэрцы народа, які адстаяў права беларусамі звацца, выспявала нацыянальная ідэя - ідэя свабоднага народа. Ідэя законнага імкнення быць на сваeй гістарычнай зямлі гаспадаром.

Гэта права заваёўвалася ў гістарычных бітвах: з Тэўтонскім ордэнам, дзе менавіта славянскія палкі дэманстравалі адмысловую храбрасць; з арміяй Напалеона, супраць якой беларускія сяляне адкрылі цэлы партызанскі фронт; з польскімі паўстанцамі, якіх тыя ж сяляне хапалі і здавалі царскім уладам, бо не жадалі вяртацца пад польскі прыгнёт; з нямецкімі захопнікамі, калі на свяшчэнную вайну падняўся ўвесь беларускi народ.

У апошняй, Вялікай Айчыннай, беларусы абаранялі не толькі сваё жыццё, але і памяць пра былыя пакаленні, якая была б проста выкраслена з сусветнай гісторыі. Гэта была вайна на знішчэнне славянскага этнасу, культуры і цэлых народаў.

І сёння мы ўсё часцей гаворым пра тое, што яна, гэта вайна, не закончылася. Не закончылася, таму што мы ўсё яшчэ не перапахавалі апошняга воіна, які загінуў, і апошняга мірнага жыхара, які быў па-зверску забіты у той вайне.

І таму што не ўсе, хто меў дачыненне да жудасных фактаў той вайны, генацыду беларускага народа, асуджаны.

Яна, гэта вайна, не закончылася, таму што мы зноў, як на фронце, абараняем сваю гістарычную памяць. І самы небяспечны ў гэтай перш за ўсё ідэалагічнай вайне вораг не знешні. Вытокі заходняга рэваншызму відавочны і зразумелы. Здрада і раўнадушша сваіх - гэта самы страшны наш вораг.

Не хочацца ў такі дзень гаварыць аб суседзях, якія ўзвялі забойцаў і маньякаў у ранг нацыянальных герояў. Непрыемна ўспамінаць пра тых, хто спачувае ім тут, ды і ў той жа Расіі. Але, на жаль, справа паліцаяў і іншых саўдзельнікаў гітлераўскіх забойцаў месцам жыве - у жахлівых тварэннях і палітычных маніфестах сучасных неанацыстаў. Вы ўсё бачыце і ведаеце.

Таму сёння я хачу перш за ўсё падзякаваць нашаму беларускаму народу. Народу, які глядзіць на нікчэмныя спробы сучасных калабарацыяністаў перапісаць гісторыю Вялікай Айчыннай вайны і робіць (наш беларускі народ), як заўсёды, правільны выбар.

Ганаруся вамі - усімі, хто захоўвае ў сваім сэрцы памяць аб гістарычным пакаленні, якое здзейсніла подзвіг і веліч якога не ведае межаў.

Усімі, хто даглядае помнікі воінам і мірным жыхарам, прыводзіць да іх сваіх дзяцей, хто па крупінках збірае жывыя ўспаміны і факты аб Вялікай Айчыннай вайне, аб нашых героях, піша карціны, песні, кнігі, здымае фільмы. Кажу дзякуй кожнаму, хто з годнасцю трымае ўдар у інфармацыйнай вайне за нашу гістарычную памяць.

Вы сапраўдныя нашчадкі пераможцаў!

И пока в странах, которые Советская армия освобождала от фашизма, рушат могилы наших дедов и прадедов - здесь, на белорусской земле, мы будем строить новую Беларусь. Поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина, каждой невинной мирной жертвы.

Это очень болезненные для нас воспоминания. До сих пор они были нашей тихой скорбной памятью. Теперь станут набатом.

Хотят на Западе или нет - мы будем демонстрировать миру правду о всех зверствах, которые творили нацисты. Им придется снова слушать и слышать про убитых, в том числе не успевших родиться детей, про женщин, прижимающих к сердцу грудных младенцев, про малышей, которых, как показывает экспертиза, закапывали в землю живыми.

Мы покажем наследникам и сторонникам нацистов факты преступлений их предков, чтобы весь мир понял, что будет с этим миром, если современный нацизм перерастет в фашизм. Как понимаете, не только наши воспоминания. Это снова защита Европы от этого фашизма. В огне, в полыми которого только в прошлой войне сгорело около 70 млн жителей планеты, если не больше.

Им - всем, кто предпочел забыть, - придется снова смотреть на страшные следы кровавых преступлений их же отцов и дедов. Что говорить… Раньше мы деликатно молчали, по-славянски считали, что дети за родителей не отвечают. И по-прежнему так считаем. Но для забывчивой Европы пришло время ее нравственно очищать.

Пусть смотрят и делают выводы. А мы, напоминая, будем сами помнить, что свобода для нас - это синоним слова "жить". День освобождения Минска - это второй день рождения белорусской нации, которая была обречена на уничтожение, но выстояла и вместе с братскими советскими народами спасла Европу от фашизма.

Поэтому именно 3 июля мы отмечаем один из главных государственных праздников - День Независимости. И нет другой даты в нашей истории, которую народ настолько принял бы сердцем. В ней слишком много личного, пережитого, близкого и понятного всем белорусам. Бережное, почти сакральное отношение к памяти о той войне стало для каждого из нас частью семейной традиции.

Дорогие ветераны и воины тыла!

Мы знаем, что обязаны вам всем, что у нас есть. Жизнью, свободой, независимостью. Вы наша опора и ориентир в будущее. Это на ваших плечах устояла и возродилась родная земля. Ведь многим из вас тогда не было и восемнадцати. А в двадцать с небольшим вы уже командовали отрядами и разрабатывали военные операции. Возрождали города и села.

Вы выстояли. Благодаря вам республика стала тем бастионом, который сдержал натиск фашистских орд и дал время огромной советской стране на мобилизацию.

И то, что наша любимая Беларусь, захлебываясь кровью, умирала, но не сдавалась в боях на безымянных высотах, было не зря. Когда самоотверженно сражалась Брестская крепость, когда бойцы генерала Руссиянова жгли коктейлями Молотова фашистские танки под Острошицким Городком, а воины полковника Кутепова делали это под Могилевом - это тоже было не зря. Кто знает, может, как раз этих танков и не хватило фашистам, чтобы выиграть главное сражение под Москвой.

Бесспорный факт то, что на успех блистательной операции "Багратион" повлияло невиданное по размаху движение сопротивления в Беларуси.

Сегодня, в день, который 78 лет назад стал началом освобождения оккупированной фашистской Германией Беларуси, многие из нас задают себе вопрос: как вы, наши дорогие ветераны и ваши однополчане, выдержали эти неимоверные трудности и испытания? А мы смогли бы так? Простой вопрос, на который простого ответа нет.

Мы, старшее поколение, смотрим на нашу молодежь и думаем: не дай бог им пережить такое. И в то же время верим, что в них есть ваша сила, мужество, любовь к Отечеству и готовность встать на его защиту.

Клятвенно обещаем сделать все, чтобы ваш подвиг жил в веках, а каждое новое поколение белорусов знало, что не имеет права забыть подвиг своих великих предков.

С праздником вас, дорогие ветераны! И низкий вам поклон!

Дорогие белорусы!

День Независимости для нас - это память о самом главном историческом уроке. Это дата, которая не просто возвращает нас к событиям Великой Отечественной войны, но также учит ценить то, что сделано послевоенными поколениями и нашими современниками сегодня.

Мы хорошо знаем, что независимость Беларуси - это возможность для наших друзей приехать без волокиты в Беларусь, где нет пустых полок в магазинах и нет продуктовых талонов малоимущим. Где не придется отказываться от отопления зимой, экономить на воде и топливе, как по всему Евросоюзу.

Кому там, на Западе, нравится эта наша независимость? Точно не тем, кто уже платит своей несвободой в выборе элементарных жизненных благ. Платит за каждый новый пакет антибелорусских и антироссийских санкций, за каждую новую партию оружия в Украину, за все непомерные амбиции политических элит, одержимых старой как мир идеей - стереть с лица земли восточных славян, уничтожить память о непокоренном советском народе.

Поэтому мы должны смотреть правде в глаза: новый нацизм уже не просто поднимает голову, он встал в полный рост. Мы видим его в геополитических аппетитах наших западных соседей, которые жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории. И даже не стесняются открыто говорить о возможной аннексии.

Страны Балтии так одержимы желанием навредить белорусской экономике, что готовы отдать в жертву собственный народ. Классическое поведение фанатика. К тому же там давно разделили своих жителей на граждан и не граждан, лишая, соответственно, гражданских прав. Что это, если не сегодняшняя сегрегация, не возвышение одной группы населения над другой по этническому признаку? Что это, если не проявление расизма и нацизма?

Но так же, как и в прошлом столетии, за этими процессами стоит все та же цивилизованная Западная Европа, которая сначала растила монстра по имени фашистская Германия, а потом, чтобы выжить, бросалась в объятия тех, кому еще недавно так сильно желала поражения. К нам. История повторяется. Монстра растят на Украине. Разумно придумали. Зачем у себя дома? Там. Образ врага пытаются создать в том числе и из нас, белорусов.

Это мир, в котором мы живем. Живем и, несмотря ни на что, продолжаем строить свое государство так, как делали наши предки, - с заботой о людях, уважением к другим народам, готовностью защищать правду и справедливость.

И мы знаем, что, пока не называем навязанные нам извне традиции, принципы, мнения своей политикой, мы будем независимы. Мы знаем, что, пока гордимся своей историей, своим народом, своей страной, мы будем свободны. До тех пор, пока у нас родная земля и историческая память, мы - народ.

Мы будем белорусами!

И это не лозунги - это реальный статус.

Ну и традиционно, прежде чем поздравить вас с этим святым праздником еще раз в заключение, хотел бы обратить ваше внимание на несколько моментов. Я это делаю в рабочем режиме, потому что когда еще придется собрать в этом зале 3 тысячи элиты нашего общества. Тех, кому придется в будущем в том числе определять жизнь нашей страны.

Два слова про Украину. Совсем не о том, что там происходит. Вы об этом наслышаны. Опасность в Украине в том, что нацизм перерастает в фашизм. И с поддержкой Евросоюза, я уже об этом говорил, этот фашизм (не национализм, не нацизм, а фашизм) придет к ним - в Европу. Я знаю точно.

Подавляющее большинство, подавляющее, этого в Европе не хотят. Они, как американцы, привыкли чужими руками что-то делать. Как у нас говорят в народе, жар загребать. Но потом, когда этот фашизм придет к ним, пусть из Украины, других точек, им же придется жестоко, может быть, еще жестче, чем сегодня Россия борется с ним в Украине, бороться у себя дома, на своей земле. В той же Германии, Франции, Англии, Испании. Так и хочется спросить: неужели вы забыли, как было 8 десятков лет тому назад? Еще живы свидетели, многое об этом написано. Читайте!

Еще один момент. Соединенные Штаты и Запад не смогли объединить весь мир против нас - России, Беларуси. Поэтому нужны новые акции и провокации. Вы посмотрите - за всеми событиями, которые подталкивают украинцев воевать до последнего украинца, стоят заокеанские деятели и традиционная Европа. Сейчас это называется Европейский союз. А точнее - НАТО. Они прежде всего заинтересованы в том, чтобы война продолжалась, чтобы нас и россиян утопить в этой войне. Чтобы не было дела до других точек в мире. И, самое главное, через Россию подобраться к главному сопернику - Китаю.

Не смогли объединить весь мир. Посмотрите - Ближний Восток, Пакистан, Индия, Китай, ядерные державы, Африка, да и вся Азия. Спокойно. Честно скажем, кто-то выжидает, но не поддерживает то, что делают натовцы в Украине. Или же не поддерживают те действия, которые все больше и больше втягивают людей в эту войну, в результате которой уже меньше чем за 200 дней погибло, наверное, раз в десять больше, чем в Афганистане за 10 лет.

Им нужны новые провокации, чтобы показать нас, белорусов и россиян, в страшном виде. Помните события в Буче? - "Буча, Буча, Буча, зверства российских оккупантов!" И где сегодня Буча? Когда дошло до сути, никто ни одного факта не предъявил: кого убили, как убили? А мы то знаем, как свозили туда тела погибших, которые валялись там неделями незахороненные. И туда водили экскурсии. И там приезжали те, кто это сделал, и ужасались, глядя на эти трупы. Где эта Буча? Ее нет.

Продолжили зерном, голодом. А как Африку настроить против России, Беларуси? Как? Там же люди голодают, а голодать будут еще больше. И этот голод усиливается. Нашли причину: ни Беларусь, ни Россия не пропускают украинское зерно, которое может спасти весь мир от голода. В Украине сами люди голодают. Я это знаю не понаслышке. И многие, особенно на Гомельщине и Брестчине, к нам на велосипедах, пешком приходят люди - детишки, женщины, старики - для того, чтобы покушать и укол сделать, чтобы выжить. А они, видите ли, хотят вывезти аж 20 с лишним миллионов тонн зерна. Якобы в Африку.

Скажите, и где эта проблема зерна сегодня? Почему не стало проблемы? Мы с Президентом России прямо обозначили пять, а потом семь маршрутов вывоза этого зерна. Везите! Вы помните мой разговор с генсеком ООН, когда я сказал ему: "Мы пропускаем это зерно, потому что самый выгодный, дешевый путь через Беларусь, но вы снимите санкции". Мне было обещано, что "мы будем решать этот вопрос". "Нет!" - в Вашингтоне сказали. - "Нет! Беларуси, ни в коем случае!". Тогда я сказал: "Ну хорошо, обойдемся, подавитесь, как я говорил, этими санкциями. Вывозите бедным зерно". Почему везут по чайной ложке? Везут. Нам уже предоплату отдали - железной дороге. Везут по чайной ложке. Да потому, что зерна там нет. Там никаких не 20, не 25 миллионов тонн зерна. Там дай бог, чтобы было 4-5 миллионов тонн. Как вчера Президент России сказал, это всего полпроцента мировых объемов. Им нужен был повод, чтобы показать наши "зверства".

Дальше. Не сработало - надо что-то придумать. Пошли глубже, пошли дальше. Уже начали провоцировать войну с Россией, блокируя территорию Российской Федерации. В данном случае - Калининград. Я не знаю, чем они закончат потом. Уже начали оправдываться, особенно литовцы: "Да это не мы, мы ж ничего не блокируем, это ж Евросоюз". Я Лаврову позавчера сказал: в Евросоюзе решения принимаются консенсусом, единогласно. И если бы Литве это было не выгодно, они не должны были голосовать за резолюцию Европейского союза. А проголосовали, и были инициаторами. Американцы приказали, прежде всего полякам и литовцам, работать на обострение. Для того, чтобы и здесь, как на Украине, затеять новую войну. Думаю, что закончат последним жителем Европы, как они сейчас говорят о войне в Украине.

Мы держимся. Мы понимаем эти провокации и держимся. Лучше худой мир, чем хорошая война. Потому что нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что они не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу Украины в Украину. Да не слушайте их. Они будут рады, я это знаю точно, если мы туда бы вошли. Им это надо. Потому что приказано оттуда. И плевать им на гибель мирных жителей. У них политика - у украинских политиков и президента - одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах фашистов из России и Беларуси.

Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине, нам эта война абсолютно не нужна. Потому что мы понимаем, что погибнут совсем немногие те, кто остались еще живы в Украине. Там перемалываются в горниле этой операции сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Скажу по-народному: знаете, погиб и погиб… А без ног, без рук вернулся домой… Как ему жить? А таких десятки-десятки тысяч.

Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины. Что это такое? Ни один солдат, я вас клятвенно заверяю, ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет. Я всегда был честен. Может быть, и зря. Вы помните, когда они захватили больше 70 человек наших дальнобойщиков - водителей, ни в чем не повинных людей. Отобрали автомобили, двоих убили. А потом сказали, что это была бомбежка россиян, они погибли. И повырезали у погибших людей, из трупов изъяли органы, чтобы не видно было, что они их застрелили. Но наши разобрались. Это что, национализм? Это нацизм, это фашизм. Вот тогда я честно это предварительно сказал, прежде чем мы сделали. Пришлось провести спецоперацию по освобождению всех - 75 или даже больше человек наших граждан. Иначе я поступить не мог.

В итоге хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет: "Послушайте, мы будем воевать, еще раз повторяю, только в одном случае - если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнитесь на нашу землю, если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому как Президент скажу: не трогайте мое государство, не трогайте мой белорусский народ, если у вас еще осталось чувство самосохранения. Если вы не образумитесь, я тоже хочу вам предварительно сказать, чтобы не ахали потом и не охали".

Потому что, знаете, тепло, жарко даже, все расслабились, всем хорошо, хлебушек есть, другие продукты питания, одежда, пусть даже подорожали, но оно все есть. И наши белорусы, как всегда, расслабились. Нет, вы расслабляйтесь. Мы военные люди и знаем, что нам делать.

Но хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: "Чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных Сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах. Со всеми вытекающими последствиями. Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду! Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с Президентом России (я к этому давно готовился, помните, я вам все время говорил - "Полонезы", ракетное производство и прочее). Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно".

Но я не хочу, чтобы завтра, услышав то, что я сказал сегодня, все заявили, что Лукашенко там что-то опять "ляпает, бряцает оружием". Не ляпаю и не бряцаю. Я сказал, а они пускай думают. Это мои полномочия. Это мои функции как Президента - защищать свою землю.

И мы ни в коем случае никого не пугаем, мы не хотим никакие "сувалкские коридоры" пробивать. Мы этого не хотим. Не надо нас шантажировать. Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем. Если поляки хотят повоевать - пожалуйста, в Украину. Идите, попробуйте против России воевать.

Еще один факт. Несколько дней тому назад буквально. Вы знаете, там уже был батальон, сейчас полк "iмя" Калиновского в Украине из наших беглых и прочих. Ну их как было 67, или сколько человек, так и осталось. Но батальон не звучит - полк, время пришло. Попали под обстрел артиллерии российской. Посмотрели: да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим. Попали под обстрел, начался бой. И "цякаць". Вместе с украинцами. Наших несколько десятков там беглых и украинцев. Двадцать человек из нашего полка Калиновского там остались.

Я этому не радуюсь, хоть это не просто противники, - это враги белорусского государства. Но они ж белорусы, поехали отсюда защищать Украину, а главное, готовиться, чтобы вернуться и здесь воевать. Но мы же знаем, кто их туда послал. Почему сегодня, выступая с экранов, Тихушки, Лохушки и прочие не говорят, что они бросили в пекло людей, пообещав им хорошо заплатить, и эти двадцать человек погибли? Кто перед родителями их ответит? Вопрос риторический. Думаю, наши блогеры и журналисты с этим разберутся. И пусть наши спецслужбы дадут эту информацию нашему обществу. Ну вот, довоевались…

Поэтому сидите дома, занимайтесь своим делом. Все остается по-прежнему, о чем я вас просил. Студенты, ученики в школах должны учиться, рабочие должны у станка работать, крестьяне должны в поле растить хлеб, политики должны вырабатывать стратегию, исходя из сегодняшнего дня, вместе с парламентариями и другой частью элиты нашего общества. Каждый должен сейчас заниматься своим делом. Дисциплина и исполнительность - вопрос номер один. Если мы будем вот так вести себя, нам не страшна никакая война. Более того, этой войны не будет.

Когда мы говорим о том, что не будет войны, мы, конечно же, имеем в виду горячую фазу этой войны. Что касается вообще современной войны, она давно уже идет против Республики Беларусь.

Первый ее этап мы выдержали в 2020 году. Мы подавили этих мерзавцев. Эта война была развернута прежде всего (и называется гибридной) в средствах массовой информации. Дальше нас начали давить и наклонять по дипломатическим каналам. Дальше кибератаки на наших людей и наши объекты. Это очень опасный вид противостояния - кибервойны. Дальше экономическое удушение. Это те санкции, мерзкие и незаконные, которые вводят против нас заодно с Россией. Надо Россию утопить, а чтобы через Беларусь не обошли эти экономические санкции, туда и Беларусь. Военный шантаж. Я уже вам называл факты.

Что дальше? Я не думаю, что в Европе найдутся безумцы, которые готовы выполнить приказ Вашингтона. Вашингтону это пофиг все, извините меня. Они думают, что они в очередной раз, как в прошлой войне, спрячутся за океаном и набьют свои карманы, доллар будут печатать на весь мир и так далее. Нет, в современной войне спрятаться ни за каким океаном не получится. Но европейцы же, я это точно знаю, как и многие другие, не хотят этой войны. Но нет политиков. Нет Ширака, нет Коля. Я их помню, хорошо знал их. И даже Меркель нет. Кто там у власти, вы знаете: рот раскрыл, смотреть и бежать навстречу начальнику из Вашингтона, падая, поднимаясь, чтобы поздороваться и прочее - вот современные политики. И не только в Европе. И этих бедных европейцев, которым абсолютно не нужна война (они привыкли к комфортной жизни больше, чем мы с вами), некому их сегодня защитить.

Поэтому мы, в том числе и я от вашего имени, все чаще обращаюсь к ним: "Давайте жить дружно!". Хотите приехать к нам за солью, пожалуйста, граница открыта. Ни ковид не мешает, ничего, и визы не надо. Хотите хворост… Хворост в автомобилях вывозят, чтобы зимой истопить печку. Ну мы производим достаточно пеллет, мы вам передадим, сколько надо. Хотите автомобиль заправить топливом, которое у нас в три раза дешевле, ну приезжайте, заправьте. Дошли до того - литовцы (политики мерзкие) своих людей не пускают к нам, чтобы они могли приехать и купить самое насущное. Это же обычные люди.

Почему я принял решение по безвизу? Потому что в основном же приезжали к нам соседи, вот которые через границу жили. А кто это такие? Вы думаете, что там нету людей с нашей кровью белорусской? Да сплошь и рядом. Это же наши люди, родственники похоронены их. Литовцев, латышей, поляков. Мы же по-человечески к вам относимся. Они ж приезжают домой и говорят: "Так врут наши, да белорусы нормальные, страна нормальная, там можно жить, самая безопасная". А им это не надо. Начали гнобить своих людей, чтобы они не ехали сюда. Это что за политика? Так вы же нас учили правам человека, свободы… И где эти права человека, где эти свободы? А я же вам всегда об этом говорил с первого дня своего президентства (слава богу, не один десяток). И ведь многие в Беларуси этому не верили. Все хотели жить, как на Западе. Ну и поехали наши, пара-тройка тысяч. Девяносто… Журналисты говорят не 95%, как я говорю, а 97% просятся обратно. Пожалуйста, возвращайтесь. Но если вы совершили преступление, за него надо просто ответить. Все равно там будет хуже. Ну, кто хочет съездить, пожалуйста, мы не препятствуем. Но имейте в виду, что вернуться будет сложнее. Мы обойдемся, мы выдержим, мы выстоим, мы справимся, как справляемся до сих пор.

Но прошу вас учесть, дорогие белорусы, того мира, который был в планетарном масштабе вчера, ни сегодня, ни завтра уже не будет.

Мы сегодня, знаете, вот как-то обращаем больше внимания, как в народе говорят, зациклились на зерне, на Украине, на этих вот деталях. Главное не это. Главное в том, что появились новые игроки, мощные, сильные, на международной арене. Не буду их называть. И они не согласны с однополярным миром, с однополярным устройством этого мира. Они хотят многополярности. Те же китайцы, индусы. Полтора миллиарда Индия. Больше 1,2 млрд в Китае. Та же мощная в военном отношении и экономическом Россия. И многие другие. Они за многополярный мир.

А американцам многополярный мир не нужен. Нужен однополярный. Потому что там они верховодят через доллар. Печатая эти доллары, создают мощнейшее вооружение. Вывели это вооружение уже в космос. Создали самое современное вооружение. И хотят управлять всем миром. Вы посмотрите, они активизировались не только в НАТО - Североатлантическом блоке. Они организацию, подобную НАТО, создают уже в Тихом океане - AUKUS так называемый. Помните: англосаксы Индию подключили, Австралию. Против кого? Против того, кто сегодня поднялся вровень с ними, - против Китая. Поэтому главная причина - американцы хотят доминировать, они хотят мир удержать в прежних рамках, они хотят этого однополярного мира. И того, кто поднимает голову, - начинают бомбить. Ну что, освободились же. Я же вам говорил, когда в Афганистане американцы бежали, освободились же сотни тысяч людей, которые ничего не умеют делать, кроме воевать. Им же надо дать работу. Ну вот работа нашлась - в Украину.

Поэтому причина в зарождении новых отношений в мире. Многополярности. Вы посмотрите, как в воду смотрел, сегодня идет борьба не только за наше пространство постсоветское, европейскую часть. Сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши советские республики. Вы помните, после Казахстана я сказал: "Следующим будет Узбекистан, ребята, посмотрите, не прозевайте это". Мы многие факты приводили узбекам. Они даже как-то обиделись на меня, когда я на одном из саммитов это сказал. А что произошло вчера? Каракалпакская республика (около половины Узбекистана), якобы там что-то в Конституции не так отразили, - у них конституционный референдум будет. Вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили свою руку. Не уйдут они от Казахстана. Там очень сложная ситуация. И Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней. С одной стороны - европейцы, американцы, а с другой стороны - Китай, который сильно помогает Центральной Азии выжить, выстоять. И вот эта схватка будет в Центральной Азии. Посмотрите в ближайшее время. Симптомы этому уже появились.

Поэтому еще раз подчеркиваю, мир ошалел. Я вам это говорил еще в начале пандемии. Рукотворная - не рукотворная - это создание - пандемия, но мир будут делить. Прошло два с лишним года. Так и происходит.

И последнее. Все чаще слышу разговоры наших журналистов (и вчера у Эйсмонта в "Клубе редакторов") по поводу ядерного оружия, которое было самое современное на территории Беларуси и выведено из Беларуси. Не Лукашенко принимал это решение. Это решение было принято, взято под козырек Ельциным, Шушкевичем и Кравчуком. Было принято решение. И не американцы. Я ведь задержал атомное оружие. И тогда против нас готовы были начать войну, это очень серьезный был вопрос: решение принято, надо выполнять. У меня не было другого выхода, потому что жуткое давление осуществляли на меня россияне, прежде всего Президент России. Вы помните, тогда не было ни нефти, ни газа, и нечем было платить. По бартеру мы как-то пытались с ними работать. Ситуация была тяжелейшая. Ну и зародившееся новое государство с первым президентом не могло не выполнять тех соглашений, которые бывшие руководители подписали. Но я как сейчас помню, тогдашнего генерала Шеймана, только что пришедшего из Афганистана, я послал и приказал: внешне будем говорить что угодно, но держать ядерное оружие, не выводить. И когда нам практически были готовы перекрыть природный газ и обрезать по поставкам нефти, это оружие выведено было в Россию.

Мы сейчас гордимся тем, что без предварительных условий, без всяких условий. Ну вот взяли и отдали, как Советский Союз Германию там и Восточную Европу. Но это вопрос не ко мне.

Я просто подвожу вас к последним переговорам с Президентом России. Никакой это не ядерный шантаж. Мы никого с Президентом России не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием. Но хочу еще раз подчеркнуть. Ведь этот тезис. В переговорах и эта тема с Президентом России появилась сразу же после того, как поляки (наверное, вы не обратили внимание) в последний раз обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я Президенту Путину сказал: "А мы почему делаем вид, что ничего не происходит?" Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться. И мы никому не угрожаем, мы никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда. И я вправе сегодня попросить и потребовать Президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал.

Но если кто-то думает, и это часто пописывают сегодня (я смотрю в средствах массовой информации): "Все, Беларусь оккупирована, Лукашенко ничего не решает, властей в Беларуси уже нет, Путин тут ходит пешком по Беларуси и все решает". Я понимаю, почему это происходит, и хочу, чтобы вы понимали. Они сейчас используют всякие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу так, знаете, по-деревенски, мгновенно отмахнуться. И они пытаются меня дергать за живое. "Да там Лукашенко уже этого нет, он не принимает решения". Запомните, ни один шаг в Беларуси, особенно сегодня, не делается без согласия и требования Президента Лукашенко. Так будет, пока я Президент.

Поэтому за безопасность, за суверенитет и независимость, уважаемые белорусы, вы не беспокойтесь. Я как-то у вас спрашивал, готовы ли за это вы, белорусы, платить. Не знаю, отвечали вы мне, не отвечали. Наверное, кто-то отвечал, кто-то нет. Но вы должны понимать: мы платим. Вот этот покой, спокойная жизнь в Беларуси, она дорогого стоит, не дешево. И платим за это мы.

Независимость - это хорошо. Независимость - это то, о чем мечтает каждый человек в любом государстве. Но эта вещь дорого стоит. Оказалось, что и за это мы можем заплатить. И более-менее жить нормально. Пожалуйста, я вас прошу, сделайте так, как я вам говорил вчера, сегодня и буду говорить всегда: на своем рабочем месте делайте свое дело! И тогда мы будем всегда суверенны и независимы.

Уважаемые друзья, нам сейчас очень сложно. Идет смена поколений. Так было всегда. Но когда идет коренная смена поколений на фоне вот этих событий, любому государству и любому народу сложно. Особенно таким государствам средним, малым, как мы. Очень сложно. Поэтому нам надо быть едиными. Нам надо собраться и преодолеть все трудности. И тогда мы будем действительно суверенными, независимыми.

С праздником вас, дорогие белорусы! С Днем Независимости!