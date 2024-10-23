Встреча с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

Президент Беларуси Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани встретился с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Приятно встречаться с друзьями! - тепло приветствовал Глава белорусского государства венесуэльского лидера. - Радуемся за тебя постоянно, (рады - Прим.) твоему мужеству несгибаемому. Очень благодарны за это мужество, за стойкость. Это нам придает силы и уверенность".

"Эти силы - они взаимны, - сказал в ответ Николас Мадуро. - Мы ведем напряженную борьбу, но эта борьба ведет к победе. Мы сейчас открываем новые горизонты, XXI века, и для России, и для Венесуэлы. Сейчас у нас очень значительные планы, которые мы хотим реализовать, чтобы достичь будущего".

При этом он подчеркнул большую роль Уго Чавеса (предыдущего Президента Венесуэлы, в Правительстве которого Николас Мадуро работал в том числе Министром иностранных дел) в развитии Венесуэлы и наращивании взаимодействия с Беларусью. "Я помню о тех очень теплых, дружеских отношениях, которые были у вас с Президентом Чавесом, - обратился Президент Венесуэлы к белорусскому лидеру. - Сейчас наш венесуэльский народ испытывает эти теплые чувства по отношению к Беларуси".

Александр Лукашенко отметил, что очень рад возможности лично встретиться с Николасом Мадуро. "Ты сказал о победе, о будущей победе. Если в глобальном плане иметь это в виду, то да. Что касается твоей победы, то ты уже не единожды победил там, и мы этому рады", - сказал Глава государства.

Президент Беларуси также отдал должное огромной роли Уго Чавеса в становлении Венесуэлы и формировании двусторонних отношений с Беларусью. "Какие бы мы с тобой ни вели переговоры сегодня, завтра и в будущем, с нами всегда будет Уго. Наши чувства к этому человеку одинаковы", - подчеркнул белорусский лидер. Он также напомнил, что нынешний венесуэльский лидер Николас Мадуро ранее присутствовал на переговорах Александра Лукашенко и Уго Чавеса в качестве главы МИД и всегда его позиция была в пользу развития отношений двух стран. "Никогда не была во вред Беларуси", - обратил внимание Глава государства. "Я до сих пор помню, когда мы с Чавесом вели переговоры, он всегда спрашивал: "Николас, так будем поступать или иначе с Беларусью? Каковы будут отношения?" И всегда твое мнение было в основе тех отношений, которые тогда складывались и существуют сейчас", - сказал Президент.

"Поэтому Николас Мадуро, Президент Венесуэлы нынешний, его политика - это как Чавес и его политика тогда. Я вообще поражен тем, насколько ты сам и твои сторонники, которые тебя поддерживают, привержены Чавесу и той политике, которую он осуществлял. Вы просто молодцы. Вы ни на йоту не отступили от той политики. Это заслуживает величайшего уважения", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства напомнил, что недавно по его поручению Венесуэлу посетил Премьер-министр, "чтобы сделать первый шаг к углублению отношений". "В том числе осуществить ревизию нынешних отношений, отбросить то, что уже не работает, оставить то, что нам нужно, и выработать новое, - пояснил Александр Лукашенко. - То есть мы сейчас работаем над тем, чтобы выработать новую дорожную карту наших отношений, план будущего. Думаю, этим путем надо идти. Нам надо четко определиться, что мы в этих условиях должны сделать вместе".

Николас Мадуро выразил абсолютное согласие с таким подходом: "Мы говорим о продолжении деятельности и пути, которым следовал Уго Чавес. Это тот же самый путь, которым следовал Симон Боливар (латиноамериканский государственный, политический и военный деятель, национальный герой Венесуэлы. - Прим.). И все это ведет к новым успехам".