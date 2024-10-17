Александр Лукашенко наделил новыми полномочиями комиссию по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь

Глава государства Александр Лукашенко 17 октября подписал Указ № 397, которым совершенствуется работа созданной при Генеральной прокуратуре комиссии по рассмотрению обращений граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений.

Деятельность комиссии теперь будет носить постоянный характер (ранее срок ее работы ограничивался 31 декабря 2024 года). При этом комиссия наделяется правом рассматривать обращения белорусских граждан, находящихся как за рубежом, так и на территории страны. Последние будут рассматриваться по поручению Президента.

По результатам рассмотрения обращений граждане будут уведомляться не только о наличии или отсутствии в отношении них административного процесса, возбужденного уголовного дела, но также и о проведении в отношении них соответствующей проверки, наличии либо отсутствии оснований для нее.