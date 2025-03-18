Доклад Премьер-министра Беларуси Александра Турчина

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 марта принял с докладом Премьер-министра Беларуси Александра Турчина.

Глава государства рассказал о договоренностях с Россией по нефти и газу.

"Все вопросы, которые нужно было, и один на один, и в широком составе, особенно в широком, мы оговорили (с Президентом России Владимиром Путиным в ходе прошедшего официального визита в Россию. - Прим.). И по нефти, и по газу были даны Президентом России поручения там же, чтобы с этим разобрались. Потом он назавтра мне сказал, что с Сечиным (главой "Роснефти" Игорем Сечиным. - Прим.) разговаривал по поводу переработки нефти. Поэтому в этом направлении надо просто доработать эти вопросы. Выработать формулу ценообразования и так далее", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко также дал ряд конкретных поручений по работе вице-премьеров в части реализации планов белорусско-российского сотрудничества. "Посольство надо на всю катушку подключать", - добавил он.

"Что касается внутренней повестки, я попросил информацию: да, рост ВВП у нас есть, но у нас и много вопросов, которые надо решать, чтобы не провалить по итогам года. И прирост и так далее. У нас и промышленность немножко, и сельское хозяйство пока идут с небольшим минусом. Пусть небольшой, но минус. В Россию у нас товарный экспорт ниже прошлого года. Это настораживает очень серьезно. Ну и инфляция. Сам скажешь, в чем тут проблема, что у нас первые месяцы там, по-моему, 2%", - заявил Президент.

Александр Лукашенко в вопросе инфляции заметил, что это может быть связано в том числе с повышением в первом квартале контролируемых цен. В этой связи Премьер-министр напомнил о повышении цен на услуги ЖКХ.

"Надо видеть. Если только это, то это понятно. Но если там есть какие-то другие настораживающие проблемы, это плохо. Знаю, что огурцы и помидоры подешевели к уровню прошлого года", - отметил Президент.

Что касается текущей ситуации, то Премьер-министр согласился, что Президент абсолютно верно обозначил имеющиеся проблемы. "Да, по двум месяцам темп роста ВВП у нас 103,1%. Но тем не менее есть замедление по сравнению с январем текущего года. Есть и объективные, и субъективные причины. Правительство понимает, принимает меры. Конечно, нас очень беспокоит внешнеэкономическая деятельность. И то, что Вы сказали, - товарный экспорт в Российскую Федерацию", - доложил Александр Турчин.

Например, он рассказал о состоявшемся разговоре с руководителем "БЕЛДЖИ": "Январь был не очень. В феврале уже есть улучшение. Понятно, еще до идеальной ситуации далеко, но тем не менее".

"Самая серьезная озабоченность - это продукция нашего машиностроения. Вы знаете причины - в том числе и ситуация в Российской Федерации, высокие процентные ставки. Поэтому тут, наверное, одна из основных задач, которую Вы всегда ставили, - диверсификация нашего экспорта. Понятно, Россия - наш основной ключевой партнер", - добавил Александр Турчин.

Президент подтвердил планы по выработке к 1 апреля формулы справедливого ценообразования.

"Формула ценообразования. Формула, как мы ее называем, справедливости. Ты оппонировал тогда (на совещании по этой теме 28 февраля текущего года. - Прим.), будучи губернатором. А сейчас, будучи председателем Правительства, как на это смотришь? Но к 1 апреля - мы пообещали народу, что мы эту формулу выработаем, которая не будет ни предпринимателей давить - производителей, ни потребителей не будет давить", - сказал Президент.

Александр Турчин заявил во время доклада, что рассчитывает получить одобрение Главы государства по концептуальным вопросам разрабатываемой программы на пятилетку 2026-2030 годов.

"У нас впереди следующая пятилетка. Поэтому я хотел бы некоторые концептуальные вопросы к разработке программы социально-экономического развития доложить Вам и получить Ваше одобрение", - сказал руководитель Правительства.

"К этому мы еще вернемся, тем не менее. Поэтому в общих чертах", - заметил на это Александр Лукашенко.

"В общих чертах. Потому что нам программу действий Правительства надо в течение двух месяцев представить в парламенте", - пояснил актуальность вопроса Александр Турчин.