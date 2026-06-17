Доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко
Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 17 июня, после губернатора Минской области, заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко.
Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности, ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы.
Президент уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами развития ОАО "Могилевхимволокно" и предлагаемыми в этой части проектами. Руководству области совместно с правительством поручено детально проработать данные вопросы. Соответствующая тема будет рассмотрена в ходе ближайшей рабочей поездки Главы государства в Могилев.
Александр Лукашенко также уделил пристальное внимание текущей обстановке и перспективным вопросам в функционировании ОАО "Белшина". Как доложил Анатолий Исаченко, предприятие в целом работает стабильно, но есть определенные проблемы со сбытом. В этом отношении ведется планомерная работа над повышением качества и снижением себестоимости продукции.
Председатель облисполкома подробно доложил о состоянии дел в Шкловском районе, как примере и для других районов Беларуси. В районе реализуется проект по восстановлению агросервиса, районной базы по хранению минеральных удобрений. Эти два объекта практически готовы. Предстоящей осенью на базе агросервиса в Шклове планируется провести республиканское совещание с участием Президента. Анатолий Исаченко заверил, что Шкловский район имеет все, что необходимо, чтобы стать базовым примером для других регионов.
В ходе доклада рассматривалась и ситуация в АПК Могилевской области. Особое внимание уделено ходу заготовки кормов, видам на урожай, работе механизированных отрядов.
Президент проинформирован о текущей обстановке в сельском хозяйстве. Заготовка кормов - первый укос трав - идет полным ходом, после чего районы области оперативно приступят и ко второму укосу. Отдельная тема - работа механизированных отрядов, созданных по поручению Главы государства. Анатолий Исаченко доложил, что такой подход себя неплохо зарекомендовал.
В целом по области также ведется работа по восстановлению организаций сельхозхимии, а на их базе создаются отряды по внесению удобрений и средств химзащиты. Эти меры также дают положительный результат.
Шла речь и о перспективах Дрибинского района. В ближайшее время Президент побудет на месте, рассмотрит предложения и примет решение по вопросу укрупнения района.