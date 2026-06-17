Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 17 июня, после губернатора Минской области, заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко.

Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности, ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы.

Президент уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами развития ОАО "Могилевхимволокно" и предлагаемыми в этой части проектами. Руководству области совместно с правительством поручено детально проработать данные вопросы. Соответствующая тема будет рассмотрена в ходе ближайшей рабочей поездки Главы государства в Могилев.

Александр Лукашенко также уделил пристальное внимание текущей обстановке и перспективным вопросам в функционировании ОАО "Белшина". Как доложил Анатолий Исаченко, предприятие в целом работает стабильно, но есть определенные проблемы со сбытом. В этом отношении ведется планомерная работа над повышением качества и снижением себестоимости продукции.

Председатель облисполкома подробно доложил о состоянии дел в Шкловском районе, как примере и для других районов Беларуси. В районе реализуется проект по восстановлению агросервиса, районной базы по хранению минеральных удобрений. Эти два объекта практически готовы. Предстоящей осенью на базе агросервиса в Шклове планируется провести республиканское совещание с участием Президента. Анатолий Исаченко заверил, что Шкловский район имеет все, что необходимо, чтобы стать базовым примером для других регионов.

В ходе доклада рассматривалась и ситуация в АПК Могилевской области. Особое внимание уделено ходу заготовки кормов, видам на урожай, работе механизированных отрядов.

Президент проинформирован о текущей обстановке в сельском хозяйстве. Заготовка кормов - первый укос трав - идет полным ходом, после чего районы области оперативно приступят и ко второму укосу. Отдельная тема - работа механизированных отрядов, созданных по поручению Главы государства. Анатолий Исаченко доложил, что такой подход себя неплохо зарекомендовал.

В целом по области также ведется работа по восстановлению организаций сельхозхимии, а на их базе создаются отряды по внесению удобрений и средств химзащиты. Эти меры также дают положительный результат.

Шла речь и о перспективах Дрибинского района. В ближайшее время Президент побудет на месте, рассмотрит предложения и примет решение по вопросу укрупнения района.