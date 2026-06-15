Встреча с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня встретился с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава государства во время встречи высказался об отношениях с Россией.

"Несмотря на разного рода там гвалты и определенные возгласы, крики (как у нас, так и у вас, особенно за рубежом), мы идем тем путем, который с вами определили", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что министерства иностранных дел двух стран идут в авангарде этого процесса. "Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства. Или, как в Америке называют, ведомство войны (в США недавно Министерство обороны переименовали в Министерство войны. - Прим.), - сказал Александр Лукашенко. - Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. А у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Не дай бог, конечно".

Президент обратил внимание, что главы МИД Беларуси и России регулярно, как минимум два раза в год, проводят мероприятия в двустороннем формате. И это кроме встреч в рамках международных мероприятия.

"Мы же только что в Казани виделись. Как раз на ОДКБ", - заметил Сергей Лавров.

Александр Лукашенко продолжил: "Знаю, что министр (иностранных дел Беларуси. - Прим.) звонит вам часто. Он мне докладывает об этом. Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения".

Белорусский лидер отметил, что ему очень приятно встретиться с Сергеем Лавровым и он ждал этой встречи. "Хотелось бы поделиться с Вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, и будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику. И Вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что", - сказал Глава государства.

"Вы мне льстите", - заметил на это Сергей Лавров.

"Нет, что Вы. У вас, исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении… Поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает - мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко в частности заявил о желании обсудить ситуацию в интеграционных проектах, включая ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС - то, как российской стороне и Сергею Лаврову лично видится это развитие.

Глава государства заявил о встрече с Президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.

"Почти ежедневно (общаемся. - Прим.). В ближайшее время мы договорились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Договоренность у нас одна: если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем", - заявил белорусский лидер.

Президент также упомянул о еще одной международной теме на злобу дня: "Семерка" (или как ее тут, не знаю, называть) собралась".

"Они, правда, себя "Большая семерка" называют. Великая Британия, "Большая семерка"…" - отметил глава МИД России.

"Конечно, конечно. Все великие собрались. Поэтому нам, хочешь - не хочешь, надо обращать на это внимание", - заметил Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание на очень большую динамику по ряду вопросов международной проблематики: "И конфликты, которые сегодня существуют, - как воспринимаются они. Поэтому есть о чем поговорить. И хорошо, что Вы приехали к нам с рабочим визитом".

В свою очередь Сергей Лавров отметил, что ему также очень приятно по приглашению Александра Лукашенко встречаться с Главой белорусского государства. Он рассказал, что еще накануне была возможность обсудить различные вопросы с белорусским коллегой - Министром иностранных дел Максимом Рыженковым, и в рамках рабочего визита эта работа будет продолжена.

"Начали вчера уже. Один на один подробно поговорили по деликатным вещам. Сейчас доложим о том, какие у нас возникают мысли. И я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий, в том числе в связи с подготовкой к этой "семерке" в связи с инициативой Британии, Франции, Германии - они там ультиматум из пяти пунктов (выдвинули. - Прим.), послы приходили, вручили нам свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить, и что напрямую касается Союзного государства", - сказал Сергей Лавров.