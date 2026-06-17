Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Минского областного исполнительного комитета Алексея Кушнаренко.

Главе государства доложено о ситуации в сфере АПК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению XIII Форума регионов Беларуси и России.

Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве - темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных МТК и профилакториев для телят, объемы производства продукции. Интерес Александра Лукашенко в этих вопросах к центральному региону не случаен - область традиционно занимает ведущее место в стране по объемам сельхозпроизводства.

Александра Лукашенко детально интересовало, как идет процесс заготовки кормов. Первый укос трав завершен, в более южных районах уже приступили ко второму. Как доложил губернатор, акцент в большей степени не на темпах, а на качестве закладки кормов.

Особое внимание Глава государства обратил на строительство профилакториев. В ближайшие месяцы в области планируется возвести 111 таких объектов, работы ведутся с опережением сроков. Уверенно прибавляют и по другим направлениям. В частности, общий рост производства сельхозпродукции с начала года составил почти 7%.

Что касается ситуации на полях, виды на урожай в Минской области на данный момент оптимистичные. Регион рассчитывает получить не меньше зерна, чем в прошлом году, но ставит перед собой и более амбициозную цель - выйти на уровень в 3 млн тонн.

В части социально-экономического развития региона Главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает как раз сфера АПК. Положительная динамика также в промышленности, экспорте товаров и услуг, растут грузооборот, оптовая и розничная торговля, есть тенденция к снижению уровня складских запасов. Важное направление работы - привлечение инвестиций в региональные проекты и сферу туристических услуг. Все это направлено на создание новых рабочих мест и качественных точек роста в экономике.

Уже на предстоящей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать мероприятия XIII Форума регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле. Алексей Кушнаренко заверил Главу государства, что область к проведению форума готова и намерена всецело воспользоваться предоставленной возможностью для демонстрации своего потенциала в самых разных сферах.