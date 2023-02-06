Доклад Генерального прокурора Андрея Шведа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил, принимая с докладом Генерального прокурора Андрея Шведа, подготовить масштабное совещание с силовиками.

"Наверное, под верховенством прокуратуры давайте соберем весь силовой блок по итогам прошлого года. Поговорим о задачах, которые у нас стоят. Я так думаю, здесь, во Дворце Независимости, в самом большом зале. И поговорим откровенно о задачах и недостатках. Самое главное - недостатки всего силового блока. В том числе и армии", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что на подобных больших совещаниях обязательно надо говорить и о недоработках в каждом силовом ведомстве. "Это наш недостаток, что мы вот в таком составе не говорим о проблемах армии, прокуратуры, следственных органов, МВД, КГБ в целом, собрав их вместе. Все-таки это люди, которые выполняют похожие, схожие задачи, очень важны контакты. И они должны видеть, чем живет… Допустим, Следственный комитет должен видеть, чем живет армия. Прокуратура-то понятно: вы тут постоянно в контакте. Надо будет нам обсудить. И там послушаем достижения наши и недостатки", - отметил Президент.

Александр Лукашенко поручил Генеральному прокурору совместно с Главой Администрации Президента подготовить соответствующее совещание. "Чтобы мы могли основательно подготовиться к этому мероприятию. И порядок соответствующий: естественно, что я должен выступать и говорить о задачах и определенных недостатках, но и вам надо подготовиться, чтобы дать анализ правовой ситуации в силовом блоке. И послушаем силовиков, что они скажут", - сказал Глава государства.

"Поэтому сегодня не стоит нам отчетами и самоотчетами заниматься. А очень важные вопросы, в целом, как вы оцениваете криминогенную ситуацию сегодня", - обозначил одну из тем доклада Президент.

Еще одной темой встречи стало расследование уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Уголовный процесс был начат Генпрокуратурой в апреле 2021 года.

"Кроме вас, прокуратуры, никто не занимается. Вижу, что вы активно это делаете. Молодцы, это очень нужно. Это останется в истории навсегда", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Во время встречи Президент рассказал, что подписал Указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину.

"Один из важнейших вопросов. Я сегодня подписал Указ, который подготовлен группой специалистов во главе с Вами, о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Это как раз тот вопрос, который мы обсуждали накануне. Я посмотрел и состав (комиссии. - Прим.) и прочее. Если мы что-то тут в Указе не предусмотрели, достаточно власти у Генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих для того, чтобы решить эту проблему с теми беглыми", - сказал Глава государства.

"И надо смотреть не только беглых. Кто-то из-под плинтуса вылезет - они же понимают, что мы их все равно найдем. Кто-то обратится в комиссию. Вы в комиссии уже разберетесь", - добавил Александр Лукашенко.

В состав комиссии в том числе вошли люди, которые оказались среди пострадавших в результате совершенных правонарушений. Президент поддержал такой подход: "Тогда общество будет понимать, что решения принимают не Лукашенко, Швед и прочие - люди, облеченные властью. Естественно, что мы это должны организовать и быть главными действующими лицами. Но и те, которые видели, что происходило, и терпели, и против них совершались какие-то акты насилия или же правонарушения. Указ подписан. Я попрошу только, чтобы вы детальнейшим образом людям разъяснили еще раз, в чем суть".

"Второе, что надо подчеркнуть. Я наблюдал за СМИ последнюю неделю: там шум поднялся. Особенно в штабах, тихушки-лахушки эти в Литве, Польше взбесились. Я хочу вам еще раз сказать, и люди чтобы понимали: сейчас они на безденежье сидят, Запад будет финансировать только конкретные мероприятия. Желательно такого радикального плана, и даже уже не уровня 2020 года. Свержение, убийства Президента, должностных лиц. И ты там не в последних строчках (это не для того, чтобы тебя напугать, ты сам это знаешь). То есть всех, кто поперек горла встал, - всех убрать. Это будет финансировать Запад", - подчеркнул Глава государства.

"Им задают вопросы: кто вы такие, лахушки-тихушки, кто за вами стоит? Вот они кричат, что "миллион из Беларуси сбежали, вот они в Польше, Литве и Украине, как гиены, стоят по периметру и щелкают зубами". Никаких там миллионов нет. Кто-то называет две тысячи, кто - до четырех тысяч. Неважно, сколько. Но они этим подтверждают свою решимость и возможность тут что-то совершить, вплоть до серьезных терактов. И если Запад видит, что за ними кто-то стоит (хоть небольшая группа людей), столько и денег дадут на существование. И они боятся, что часть этих людей - а, не дай бог, большинство - уедет в Беларусь, вот обратятся в эту комиссию. Тогда и денег нет. Потому что за ними никто не стоит, за этими офисами. Сейчас им выделяют скудные деньги, и все эти деньги не доходят до этих не то двух, не то четырех тысяч человек. А, не дай бог, миллион, как они говорят. Это все оседает у этих начальников в штабах, они эти деньги делят. А кушать-то хочется. И вот они там сидят. Ну что им остается делать?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

"Им украинцы предлагают (военные приезжают): давайте на фронт, воевать против России. Все они кричали: полк Калиновского и прочее… Там порядка ста человек в этом так называемом полку. Вот они бегают там, некоторые великие полковники и подполковники, кричат, что "мы создаем народно-освободительную армию". Но в этой армии всего сотня человек, и то воюют под Бахмутом, Артемовском. И погибает немало людей. Еще раз повторяю: кушать хочется, но есть и озверевшие - те, которые готовы бороться там против России и здесь прийти до конца бороться против белорусского народа. Ну, это их выбор. Я это к чему говорю: мы никого, Андрей Иванович, сюда не должны тянуть. А так там уже пошла волна: "вот Лукашенка хоча iх сюда зацягнуць і пасадзіць". Вот прочитают Указ и будут видеть, как будет работать комиссия", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что власти априори никого не собираются лишать свободы. С другой стороны, заметил он, если какой-то гражданин действительно заслужил наказания, то он и сам вряд ли станет обращаться в созданную комиссию.

"Пойдет - рассмотрим. Все будет по закону. Но главное, не тащите их сюда силой. Вы правильно предложили: заявление в комиссию (хотите - по интернету передавайте, хотите - в конверте пересылайте) - мы рассмотрим любое ваше заявление. Но силой сюда тащить, чтобы посадить, как они говорят, или вообще чтобы поговорить с кем-то, мы не собираемся. Это наша добрая воля, мы ее продемонстрировали. Пожалуйста, обращайтесь, будем рассматривать ваши заявления. Не хотите - сидите там. Хотите - воюйте, хотите - метите улицу. Не все ж могут воевать даже, не всех же возьмут на фронт. Метите улицу, мойте посуду. Кто более подготовлен - будут патроны подавать в Польше или Литве. Это их выбор. Мы никого не заставляем и не настаиваем в этом плане", - заявил белорусский лидер.

Именно такой принцип должен лежать в работе комиссии, акцентировал внимание Александр Лукашенко. "Держите меня в курсе дела. Если нужно подключиться по какому-то вопросу, подключайте. Тем более что некоторые могут пойти через помилование Президента и так далее", - добавил Глава государства.

"Вот этот комплексный вопрос, который сейчас надо закрутить. Совместно с большой работой по геноциду. Прокуратуру сверху донизу придется, конечно, догрузить, и загрузиться этими вопросами: рассмотрения жалоб и заявлений наших беглых и здесь совершивших правонарушения. Этот вопрос как-то надо снимать в обществе. Нужна развязка", - подытожил Александр Лукашенко.

В свою очередь Андрей Швед поблагодарил Президента за поддержку тех предложений, которые были реализованы в указе, подписанном Главой государства. "Это действительно была работа всех государственных органов. Подходы были в основном определены, как вы и обозначили, с тем, чтобы сюда никого не тянуть, а люди понимали, что имеют в том числе и гарантии", - сказал Генпрокурор.