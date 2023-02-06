Подписан Указ о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 февраля подписал Указ № 25 "О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений".

Указом предусматривается образование комисcии, уполномоченной на рассмотрение соответствующих обращений. В ее состав включены руководители государственных органов, парламентарии и представители общественных структур. Председателем будет являться Генеральный прокурор Беларуси.

В комиссию вправе обратиться желающие вернуться на родину граждане Беларуси, которые совершили в период с 1 января 2020 года до вступления в силу данного Указа административные правонарушения или преступления протестной направленности, опасаются возвращения в страну в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений, преступлений.

Соответствующие обращения могут быть направлены гражданами в срок до 31 декабря 2023 года в письменной или электронной форме с приложением необходимых документов.

При этом данные лица должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения, возместить причиненный вред, соблюдать Конституцию и законодательство Беларуси, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг.

По результатам рассмотрения обращений граждане будут уведомляться о наличии или отсутствии в отношении них административного процесса, возбужденного уголовного дела, а также о возможности их прекращения в порядке и на условиях, установленных законодательством. Данные решения будут приниматься комиссией путем открытого голосования большинством голосов и оформляться протоколами.

После этого граждане обязаны прибыть в страну не позднее трех месяцев с даты направления комиссией соответствующего уведомления. При несоблюдении данного требования решение комиссии утрачивает силу.

Одновременно Указом предусматривается гарантия о том, что принятие любых процессуальных решений в отношении прибывших граждан возможно исключительно с согласия Генерального прокурора либо лица, исполняющего его обязанности.