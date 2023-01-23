Утверждение решений на охрану госграницы органами пограничной службы в 2023 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2023 году.

К участию в мероприятии привлечены Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, Министр обороны Виктор Хренин, Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Виктор Гулевич.

"Хоть у нас сегодня традиционное мероприятие - ежегодно в начале года мы принимаем решение об охране государственной границы, - но особенность этого года в том, что, как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси (военно-политическая обстановка, да и экономическая) не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи. Я хотел бы прежде всего от председателя ГПК услышать характеристику этой обстановки, что происходит по периметру на сегодняшний день. Понятно, что мы не единожды к этому вопросу обращались - и в прошлом году, и в этом году. Но тем не менее обстановка меняется быстро, динамика очень большая. На сегодняшнее утро как характеризуется обстановка на государственной границе Беларуси?" - поинтересовался Глава государства.

Второй темой встречи у Президента стала ситуация с беженцами. "Мы прекрасно понимаем, что, пусть поток и уменьшился, но все равно люди бегут от войны. Ладно из Украины, это люди наши, проблем тут особых нет. Кто хочет, приезжает, остается у нас на постоянное место жительства. Кто-то просит оказать им определенные услуги, накормить, напоить, обогреть, подлечить - это мы делаем. Тут проблем особых нет", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он констатировал, что не останавливается поток движения людей из Азии, в том числе из таких стран, как Афганистан, и ряд других.

В этой связи Президент уточнил, представители каких национальностей, из каких государств идут через границу Беларуси в качестве беженцев и как меняется их поток в динамике.

"Третье очень серьезное направление, касающееся сегодняшнего разговора и охраны государственной границы, - это армия. Мы не скрывали это, мы привлекли немало сил в поддержку пограничным войскам со стороны нашей армии. Какова ситуация в этом плане? Вы как командующий это должны чувствовать, достаточно ли вам сил и средств, которые мы направляем на усиление государственной границы, в том числе и на юге Беларуси, на границе с Украиной, - обратился Президент к главе ГПК Анатолию Лаппо. - Там и милиция привлекается, уже и местные органы власти, молодцы, поддерживают, ни в чем не отказывают. Ну и подразделения Вооруженных Сил. Об этом доложит Министр обороны и руководитель Генерального штаба".

Традиционно в начале года Глава государства утверждает решение на охрану госграницы. Но в этом году их подписано два - на охрану госграницы пограничниками на земле и ПВО - в небе.

Основные усилия в охране границы в этом году будут сосредоточены на украинском направлении, а также на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, подчеркнули в Госпогранкомитете. В числе основных задач здесь назвали также повышение боевой готовности органов погранслужбы путем совершенствования боевой подготовки и обеспечения подразделений, а также наращивания боевых возможностей маневренных групп, развитие потенциала ведомства по выявлению внешних угроз пограничной безопасности, совершенствование инфраструктуры государственной границы, включающее возведение новых рубежей охраны и оснащение их самыми современными техническими средствами на наиболее опасных участках.