Встреча с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 января встретился с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы год закончили. Очень хорошо знаком с итогами года в России. Примерно такие же итоги года и у нас. Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше - сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что за прошедший тяжелый 2022 год стороны определили направления, по которым должны двигаться для того, чтобы во всех отношениях сохранить суверенитет двух стран. "Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Мы с Президентом Путиным практически с этого любую встречу начинаем. Экономика - фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим", - уверен Глава государства.

Что касается отношений министерств иностранных дел, Президент подчеркнул, что всегда, с давних времен, называл их образцовыми. "Если бы у нас все ведомства сотрудничали таким образом, как МИДы, у нас вообще бы не было никаких проблем. И вопросов бы проблемных не было. Я всегда это говорил. Не только сегодня", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что есть вопросы, которые необходимо обсудить на встрече с Сергеем Лавровым, причем они лежат не только в рамках совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России. "У нас есть вопросы, которые мы должны с Вами обсудить. Вы знаете мое отношение к Вам. Я никогда ничего не скрываю от Вас. Это очень важно. Ну и посоветоваться по некоторым делам. Поэтому я предлагаю основные вопросы обсудить, а потом поговорим тет-а-тет, что называется, по некоторым актуальным вопросам. Это не потому, что мы от Сергея (глава МИД Беларуси Сергей Алейник. - Прим.) что-то скрываем. Абсолютно нет. Но есть вопросы за рамками наших сегодняшних официальных мероприятий", - сказал Глава государства.

"Проблемы, связанные с операцией Российской Федерации в Украине. Все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период (что там для России… Для нас - для России и Беларуси), мы делаем. Думаю, Сергей Федорович (Алейник. - Прим.) Вам подробнейшим образом об этом расскажет", - сказал Президент Беларуси.

"Слушал Вашу пресс-конференцию. Слышал Ваши все заявления накануне. Абсолютно их все поддерживаю. И при любых контактах, которые у нас случаются с Западом, другими, мы говорим о том, что Россия никогда не была против мира. Пожалуйста, давайте будем договариваться. Мы готовы в этом участвовать. Вы в этом не должны сомневаться. Если что-то надо с нашей стороны и мы можем сделать (вы хорошо знаете, что мы можем сделать), скажите прямо, мы будем работать вместе, рука об руку. Мы не будем тут вилять, крутить чего-то", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Запад пытается использовать против Беларуси Украину. "Сегодня безопасность для нас, не только для России, еще важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет - Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто", - заявил Президент.

"Поэтому приходится выдержать это время. Но то, что мы выдержим, прошедший 2022 год показал. Тут мы с вами одинаковой позиции придерживаемся. Словом, есть о чем поговорить. Обсудим вопросы", - отметил Глава государства.

Глава российского внешнеполитического ведомства на встрече с Александром Лукашенко подчеркнул, что считает важным и своевременным заседание в Минске коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России.

"Спасибо огромное за встречу. Прежде всего привет от Владимира Владимировича. Хотя вы с ним встречаетесь… мы посчитали - в прошлом году 10 раз вы лично встречались, помимо телефонных контактов. Поэтому нам на уровне глав внешнеполитических ведомств не угнаться за вами. Но так и должно быть", - уверен Сергей Лавров.

В связи с этим Александр Лукашенко сказал: "В этом году еще больше будем встречаться".

Министр иностранных дел России подчеркнул: "Заседание двух коллегий как никогда своевременно. Вопросы, которые будем обсуждать, касаются той обстановки, которая сложилась в результате линии наших западных коллег на тотальное доминирование, во главе с американцами, которые всех остальных построили. И это наблюдается в позиции НАТО, само собой, Евросоюза. Совет Европы уже пошел по этому пути. И много проблем накапливается в ОБСЕ".

Сергей Лавров заявил, что это одни из главных вопросов на повестке дня заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, "наряду с сотрудничеством в международных организациях, где нам важно не допустить приватизации секретариатов, это также Запад пытается сделать".

"Особенно важно координировать наши действия на так называемом правозащитном поле: Совет ООН по правам человека, другие механизмы, где Запад явно пытается политизировать дискуссии, которые должны идти на основе имеющегося международного гуманитарного права", - выразил мнение глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров отметил: "Что касается специальной военной операции - мы предпринимаем вместе с нашими белорусскими союзниками, друзьями все необходимые меры, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений, как Вы сказали, западных соседей. Мы видим, как на севере Европы, которая была во многом нейтральной территорией, сейчас обустраивается НАТО… Финляндия, Швеция - все это очень близко от наших границ".

"Полностью согласен, что те договоренности, которых два президента достигают в сфере нашего военно-технического, военного, оборонительного сотрудничества, весьма и весьма своевременны с точки зрения готовности к любому развитию событий", - резюмировал Сергей Лавров.