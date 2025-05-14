Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 мая провел переговоры с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой во Дворце Независимости.

Главы государств обсудили состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся и перспективы новых проектов, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Мы очень высоко ценим дружбу с вашей страной, вашим народом. Нас объединяет общность подходов к формированию справедливого миропорядка, основанного на суверенном равенстве всех государств, многосторонности, уважении Устава ООН и международного права", - сказал Александр Лукашенко во время переговоров.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что Вы для нас в Беларуси всегда желанный гость, а Беловежская пуща для Вас уже стала родным домом. Приезжайте в любой день, в любое время со своей супругой, с семьей. Проведите здесь время в этом климате комфортном, не таком, может быть, жарком, как у вас летом бывает", - пригласил Президент Беларуси.

Что касается двустороннего сотрудничества, он подчеркнул, что зимбабвийскую сторону нет необходимости убеждать в ответственности белорусских партнеров, готовности четко и в срок исполнять заключенные договоренности. "Мы всегда будем верны этому принципу. В этом можете не сомневаться", - заверил Александр Лукашенко.

"Наше двустороннее сотрудничество - это новый стандарт в работе со странами Африки. Учитывая эту высокую планку, мы постарались обеспечить Вам и вашей делегации насыщенную программу. Я абсолютно уверен, что итоги визита придадут мощный импульс отношениям братства и партнерства между народами Беларуси и Зимбабве, - сказал Глава государства. - За последние годы наши страны вывели на новый уровень политические отношения, значительно расширили торгово-экономическое взаимодействие, сформировали прочную договорно-правовую базу сотрудничества".

Александр Лукашенко отметил, что с момента исторических переговоров на высшем уровне в Хараре в 2023 году сделано немало. Создана совместная комиссия, налажен прямой диалог между профильными министерствами и компаниями, расширяются гуманитарные и культурные контакты между Беларусью и Зимбабве.

"Вместе наши страны достигают ощутимых практических результатов", - подчеркнул белорусский лидер.

Один из примеров - совместная программа механизации сельского хозяйства Зимбабве, которую Александр Лукашенко назвал настоящим образцом честного, открытого и продуктивного взаимодействия. Благодаря этой программе сбор пшеницы в Зимбабве уже вырос более чем в три раза. С 2022 года Зимбабве полностью обеспечивает внутренние потребности в пшенице, начат экспорт излишков в соседние страны (Мозамбик, Ботсвана).

"Мы продолжаем работу с фокусом на то, чтобы сохранить такие урожаи и дополнительно укрепить продовольственную безопасность Зимбабве и юга Африки в целом. Это очень важное направление - работа с территории Зимбабве на другие страны. И на этом примере нашей совместной работы другие страны Африканского континента видят, что эксплуатации и диктату Запада и транснациональных корпораций есть реальная альтернатива", - сказал Глава белорусского государства.

Беларусь готова принять на обучение больше студентов из Зимбабве. "Более 60 студентов из вашей страны уже обучаются в белорусских вузах по различным специальностям аграрного, медицинского, технического профилей. Готовы увеличивать их количество при необходимости", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что страны активизировали промышленную кооперацию: "Уверен, подписанные в апреле этого года соглашения о создании в Зимбабве совместного производства автобусов будут воплощены в жизнь".

Продолжается реализация договоренностей о взаимных поставках продуктов питания (сухое молоко, соки, фрукты и др.), сотрудничестве в областях здравоохранения и поставок лекарственных средств, науки и технологий.

"Мы готовы масштабировать накопленный опыт. Беларусь может стать надежным партнером Зимбабве во внедрении современных технологий переработки отходов, цифровизации, мирном использовании атомной энергии, взаимодействии в освоении космоса", - предложил Александр Лукашенко.

"У нас, конечно же, есть и вопросы, которые мешают нам продвигаться теми темпами, которыми мы бы хотели, вперед и выйти к 2030 году на устойчивый взаимный товарооборот, приближающийся к $100 млн. Надо найти развязки по этим вопросам. Они есть. Поэтому мы с вами и ведем эти переговоры", - подчеркнул Глава белорусского государства.

Эммерсон Мнангагва в свою очередь заявил, что Беларусь для зимбабвийской делегации стала "домом вдалеке от дома".

"Гостеприимство, которое было оказано мне, превосходит все ожидания. И моя делегация благодарна за такое гостеприимство и такой прием. Это действительно дом вдалеке от дома, - подчеркнул Эммерсон Мнангагва, обращаясь к Александру Лукашенко. - Вы являетесь примером лидерства. Благодарю Вас за ту роль, которую Вы играете в плодотворных дискуссиях и сотрудничестве, которые приводят к укреплению наших отношений и существующей дружбы между Зимбабве и Беларусью. Большое спасибо, дорогой брат!"

Президент Зимбабве также поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Во время визита в Беларусь Эммерсон Мнангагва посетил Брестскую крепость-герой. По его словам, этот мемориальный комплекс напоминает о великом подвиге и жертвах, которые принес белорусский народ ради мира во всем мире. "Мы отдаем дань уважения воинам Беларуси, которые оставили свой след в истории и внесли огромный вклад в мирное существование", - отметил Эммерсон Мнангагва.

Говоря о сотрудничестве с Беларусью, Президент Зимбабве заявил: "Прогресс и рост, который мы наблюдаем в двусторонних отношениях, приносит нам удовлетворение. Мы действительно достигли успехов. Тем не менее есть необходимость использовать эти успехи для того, чтобы двигаться дальше".

Эммерсон Мнангагва отметил огромный вклад Беларуси в программу по механизации сельского хозяйства Зимбабве и обеспечение продовольственной безопасности страны. "Это огромный шаг вперед для нас, и мы благодарим вас за это, - заявил он. - Мы готовы и далее рассматривать механизацию и модернизацию нашей молочной промышленности с поддержкой белорусских партнеров".

"Зимбабве стремится достигнуть прогресса в сотрудничестве по производству техники, поскольку мы получим от этого огромную пользу. В то же время, я считаю, белорусская экономика также может выиграть от этого, потому что она будет присутствовать в нашем регионе - Африке", - добавил Президент.

По его мнению, сторонам также надо развивать взаимодействие в сферах образования, технологий и многих других отраслях.

После переговоров на высшем уровне состоялась церемония обмена текстами международных документов. Стороны подписали дорожную карту стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы.

"Подписан пакет двусторонних документов. В его основе - дорожная карта на 2026-2030 годы, в которой учтены все ключевые совместные проекты в различных сферах", - заявил по итогам переговоров Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что стороны провели очень насыщенные и результативные переговоры. "Обсудили широкий круг вопросов, рассмотрели, как выполняются уже достигнутые договоренности (в том числе в ходе визита в Зимбабве два года назад). Определили новые совместные проекты. При этом особое внимание уделили развитию перспективных направлений, включая межрегиональное взаимодействие и промышленную кооперацию", - сказал Президент.

"До нас очень эффективно поработали наши специалисты и министры. Обсудили широкий круг вопросов, рассмотрели, как выполняются уже достигнутые договоренности (в том числе в ходе визита в Зимбабве два года назад). Определили новые совместные проекты. При этом особое внимание уделили развитию перспективных направлений, включая межрегиональное взаимодействие и промышленную кооперацию", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в ходе визита Эммерсона Мнангагвы в Беларусь достигнуты значимые результаты. Этому предшествовала большая работа правительств, профильных министерств, региональных властей и компаний.

"Но я хочу выразить искреннюю признательность именно Вам за большой личный вклад в развитие стратегических отношений дружбы и братства между народами Беларуси и Зимбабве. Убежден, с такой поддержкой мы еще активнее будем наращивать товарооборот, создавать совместные перспективные производства, открывать новые рынки как в Африке, так и в Евразии", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пригласил Президента Зимбабве и его супругу Оксилию Мнангагву еще не раз посетить Беларусь. Он заверил, что зимбабвийский лидер будет чувствовать себя даже не как дома, а действительно будет дома - на белорусской земле. "Я очень благодарен Вам за все, что Вы сделали. Отдаю должное тому, что не было бы такого уровня понимания и отношений между Зимбабве и Беларусью, если бы не Вы. Это Вы приехали когда-то, будучи вице-президентом, в нашу страну и предложили выстраивать наши отношения. С этого все и началось", - добавил Президент Беларуси.

"Мы готовы оказать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения, поставлять из Беларуси медицинские препараты и специальное оборудование, чтобы решить проблему оказания медицинской помощи детишкам, женщинам и всему населению Зимбабве", - сказал Глава государства.

"Вы изучили нашу систему здравоохранения. Она вам понравилась, по моим данным. И вы готовы ее выстроить в Зимбабве с нашей помощью. Мы готовы вам в этом содействовать", - заверил Александр Лукашенко.

"В этом году Беларусь председательствует в Евразийском экономическом союзе, Зимбабве - в Сообществе развития Юга Африки (торгово-экономический союз стран юга Африки. - Прим.). Мы готовы использовать свое особое положение для активизации сотрудничества между этими интеграционными блоками и упрощения условий взаимной торговли. Конечно, в соответствии с действующими правовыми процедурами", - сказал Глава государства.

"Мы договорились создать комиссию на уровне глав государств. Она станет стратегическим механизмом высокого уровня, позволяющим координировать работу уже действующих совместных комиссий и комитетов", - сказал белорусский лидер.

По его словам, соответствующий проект соглашения будет подготовлен к его ответному визиту в Зимбабве.

Эммерсон Мнангагва в свою очередь сказал: "Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего двустороннего сотрудничества. И ожидаем наших партнеров в Африке. У Зимбабве уникальная позиция, которая позволяет стране стать своеобразным хабом, с помощью которого белорусские продукты могут быть реализованы в более широком регионе. Это поспособствует расширению экономического сотрудничества со многими странами Африки".

По его словам, сотрудничество с Беларусью внесет большой вклад в развитие промышленности и экономики Зимбабве в целом. При этом, по словам Президента, зимбабвийская сторона готова рассматривать и новые возможности для расширения сотрудничества, в частности, в области переработки и обращения с отходами, очистки воды.

"Мы признаем важность партнерства, которое сложилось между странами в этой сложной международной ситуации. Мы решительно настроены наращивать наши отношения, в том числе и на базе различных международных площадок", - заявил зимбабвийский лидер.

"Мы видим огромную пользу в том числе в сфере добычи минеральных ресурсов. Вместе мы можем разработать серьезную основу для инвестиций, которая обеспечит рост производительности в этом секторе и позволит нашим экономикам процветать", - сказал Эммерсон Мнангагва.