Завершился государственный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве. В аэропорту этой страны главу государства провожал лично Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Церемония была такая же торжественная, как и во время встречи в первый день визита - с ротой почетного караула, исполнением гимнов и местным колоритом - танцами и песнями.

В подарок от лидера Зимбабве Александр Лукашенко получил фотоальбом с памятными моментами нынешнего визита. "Оперативная работа, - похвалил белорусский лидер. - Забираю".

В последний день визита белорусский лидер вместе с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой посетил знаменитый водопад Виктория и контактный зоопарк. "Неудержимая мощь водного потока сравнима с силой народа Зимбабве", - такую памятную запись оставил Александр Лукашенко после ознакомления с одной из главных достопримечательностей Зимбабве.

Затем главы обоих государств провели переговоры без присутствия прессы и камер.