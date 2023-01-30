Государственный визит в Республику Зимбабве

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января прибыл с государственным визитом в Зимбабве. Это наивысший протокольный статус визита.

Самолет Главы государства совершил посадку в аэропорту столичного города Хараре. Белорусского лидера встретил лично Президент страны Эммерсон Мнангагва.

Рота почетного караула, гимны двух стран, залпы из салютных установок - все по высшему разряду, как и полагается в соответствии с протоколом при государственном визите. Но было много и национального колорита. Местная традиция - на президентов надели гирлянды из живых цветов. А песни и танцы под барабанную музыку сразу окунули в атмосферу Африканского континента. В аэропорт также приехало много местных жителей - сторонников лидера страны Эммерсона Мнангагвы, которые очень живо приветствовали глав государств.

Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва уехали на одном автомобиле, на котором были установлены два президентских штандарта. В программе двустороннего общения на высшем уровне - неформальный ужин.

Официальная часть переговоров Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы запланирована на 31 января. Главы государств встретятся в формате один на один и в расширенном составе - с участием членов делегаций с обеих сторон.

С участием лидеров стран также пройдет церемония передачи техники белорусских производителей в рамках завершения второй фазы программы по механизации фермерских хозяйств Республики Зимбабве и старт третьей фазы программы. Мероприятие состоится на базе Института сельского хозяйства Зимбабве.

Белорусская делегация уже начала работу в Хараре. В первой половине дня прошел белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, на котором уже подписан ряд двусторонних документов. Деловые встречи и переговоры продолжатся и в дни визита.