Заседание Высшего государственного совета Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 апреля принял участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

По прибытии в Кремль Глава белорусского государства рассказал собравшимся журналистам, что в ходе переговоров накануне они с Владимиром Путиным приняли решение по всем вопросам.

Общение лидеров продолжалось более 6 часов. Обсуждались и вопросы, не входящие в повестку заседания ВГС.

Об итогах состоявшихся накануне переговоров Александр Лукашенко рассказал и в начале заседания Высшего госсовета. "Уважаемые друзья, вы знаете, что мы с Владимиром Владимировичем вчера провели фундаментальные переговоры. Мы обсудили вопросы, как говорят журналисты, закрытого характера. Они всегда существуют. Больше внимания уделили вопросам безопасности, развития военно-промышленного комплекса и вопросам обороны Союзного государства", - сказал он.

"Это были результативные переговоры. По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику. Но, думаю, в ближайшее время вы это все услышите и увидите", - заявил Александр Лукашенко.

"Что касается заседания ВГС, то оно в большей степени посвящено вопросам социально-экономического характера", - добавил Глава государства.

"С учетом текущего момента значение этого уникального межгосударственного объединения трудно переоценить. По совокупности достигнутых результатов за столь непродолжительный период наш союз по праву находится в лидерах среди других интеграционных объединений", - заявил Александр Лукашенко.

Поэтому не удивительно, что многие наработки в рамках Союзного государства получили развитие в смежных интеграционных объединениях на пространстве СНГ.

"Нам сегодня, как никогда ранее, важно в полном объеме реализовать положения Договора об образовании сообщества Беларуси и России, подписанного как раз в эти апрельские дни 27 лет назад в 1996 году. Этот фундаментальный документ стал отправной точкой для дальнейшего углубления двусторонних отношений. И вы помните, мы уже с Владимиром Владимировичем подписывали договор о нашем союзе и строительстве Союзного государства", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что, планомерно расширяя правовую базу взаимодействия, стороны открыли широкополосные магистрали для активизации бизнеса, сотрудничества научных кругов и творческих коллективов, партнерства молодежных объединений. Свобода передвижения граждан и капитала, равные возможности для образования и трудовой деятельности - все это неоспоримые преимущества интеграции в глазах обычных белорусов и россиян. "Я это говорю потому, что часто люди, забыв уже об этом, считают, что это естественно. Забывают, что ни одна страна в своих отношениях не имеет того, что имеют Россия и Беларусь. Мы свободно перемещаемся, наши люди могут выбирать место работы, и все вопросы в этом плане у нас решены", - подчеркнул белорусский лидер.

"Своего рода маркером успешности нашего экономического сотрудничества является количество торговых операций. За прошедшие 27 лет стоимостные объемы товарооборота увеличились более чем в четыре с половиной раза. Ключевое направление в двусторонних отношениях - производственная кооперация. Сегодня это связи более 8 тысяч белорусских и российских предприятий, сотни тысяч рабочих мест", - сказал Александр Лукашенко.

За годы строительства Союзного государства реализовано более 60 совместных научно-технических программ в различных сферах: освоении космоса, информационных технологиях, сельском хозяйстве, выпуске материалов и приборов.

Александр Лукашенко особо упомянул о развитии сотрудничества по линии молодых ученых двух стран. Обращаясь к Президенту России, он сказал: "Молодежь встретилась. То, о чем Вы говорили мне в Минске. Молодые ученые наметили программу дальнейшего развития. Оттолкнулись от того студента, который когда-то Вам поставил вопрос. Вы позвонили, что в этом направлении надо двигаться. И мы на базе Академии наук провели очень серьезный слет молодых ученых. И нашли очень серьезные точки соприкосновения для работы в дальнейшем".

"Многие разработки успешно внедряются в производство, благодаря чему выполняется программа импортозамещения и снижения зависимости от западных технологий", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко, в частности, напомнил, что еще ранее он обсуждал с Владимиром Путиным непростой вопрос импортозамещения в сфере микроэлектроники. К ней в том числе вернулись и накануне в ходе переговоров в Кремле. Президент подчеркнул, что недавно детально изучал эту тематику в ходе посещения предприятия "Планар" в Минске. Там специалисты заверили, что самолеты и ракеты как летали, так и будут летать - для этого в Беларуси есть необходимые технологии и возможности.

"Даже в этом сложном вопросе мы нашли выход из положения. И во многих других. Поэтому мы выдержим. Это не автомобиль и трактор создать. Это (микроэлектроника. - Прим.) - сложные вещи. Мы научились это делать, у нас есть компетенции. В Советском Союзе это все делали. Просто мы (в постсоветский период. - Прим.) сориентировались на Запад. Сегодня поняли, что они нам не друзья. Нам надо самим это все делать", - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия создали эффективную систему обороны и обеспечения безопасности, в рамках которой успешно функционируют региональная группировка войск (сил) и единая региональная система ПВО. А предпринятые шаги по укреплению пограничной безопасности позволили значительно повысить защищенность Союзного государства от международного терроризма, неконтролируемых потоков миграции, контрабанды оружия и боеприпасов, наркотрафика, незаконной экономической деятельности.

"Вчера Президенту (России. - Прим.) рассказывал, что просто потоком из Украины пошло оружие - в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие. Мы закончили с Александром Васильевичем Бортниковым (директор Федеральной службы безопасности России. - Прим.) сегодня операцию. В ближайшее время проинформируем общество. Вы знаете, мы задержали этого террориста, который проник на территорию Беларуси, и через Россию его хотели вывезти в другую страну", - сказал Глава государства.

По словам Президента, КГБ и ФСБ провели совместную операцию. "Накрыли всю сеть. Россияне дорабатывают здесь, в России, по другим направлениям. Так что в покое нас не оставят. Схроны - что в Беларуси, что в России - оружия и взрывчатки есть. Заходят и берут это. Вот как и в Питере произошла ситуация (речь о взрыве в кафе, в результате которого погиб блогер и военный корреспондент Владлен Татарский. - Прим.). Скорее всего, никто в карманах через границу не везет боеприпасы и взрывчатку. Схроны здесь. И у нас мы несколько таких накрыли. Поэтому мы вчера очень серьезно обсудили вопросы безопасности в этом плане. Думаю, мы справимся", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также отметил, что на международной арене страны проводят согласованную внешнюю политику. "Наше сотрудничество в области внешней политики - это вообще пример для других ведомств", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси на заседании в Кремле вновь напомнил о необходимости иметь серьезный союзный медиахолдинг.

"Медиаресурсы - также у нас специалисты обсуждают эту тему. Мы с Владимиром Владимировичем договорились еще в Питере, что нам надо иметь серьезный союзный медиахолдинг. Надо создавать этот медиахолдинг", - сказал Президент.

"Да, это, может, в какой-то степени будет не дешево. Но если мы хотим, чтобы повестка звучала (есть о чем говорить), надо создавать этот медиахолдинг, не приклеивая его к каким-то другим организациям. Об этом мы договорились. Но это не сразу делается. Тем более что нужны определенные средства", - добавил белорусский лидер.

"В вопросе информационного противоборства, как и в вопросе формирования мощной идеологической поддержки нашего союзного строительства, со стороны наших граждан немало сделано. Мы, конечно, не имеем права проиграть битву за умы и сердца наших граждан на печатных, теле-, радио-, цифровых полях сражений", - подчеркнул белорусский лидер.

"Идеологическое противостояние по линии Запад - Восток не ослабеет даже после того, как замолчат пушки. Это надолго", - уверен Президент Беларуси.

"Ситуацию вокруг наших стран вы знаете. Она непростая. Без сомнений, мы достойно выдержали первые массированные внешние экономические удары. Об этом много сказано", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства привел в пример работу по импортозамещению. В частности, по его словам, в России успешно осваивается производство техники и оборудования для строительства и последующего содержания железнодорожных путей. "Ушел Запад - освоили", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко констатировал, что на смену неудавшимся попыткам экономической блокады идет военный шантаж в виде целенаправленного наращивания сил и средств НАТО у границ Союзного государства. Особенно вокруг Калининградской области. "Экономическая блокада не могла удаться. Просто они наскоком нас решили взять. Если бы подумали серьезно, они бы этого не делали, потому что экономика самодостаточна. Не получилось экономически - начали целенаправленно давить в военном отношении, - заметил белорусский лидер. - Усиливается риторика о перспективе глобального вооруженного конфликта".

Он подчеркнул, что в условиях развязанной против Беларуси и России информационной, политической и экономической войны, кризиса международного права и очевидного бездействия международных институтов Беларуси и России необходимо еще более скоординированно и оперативно отстаивать и защищать национальные интересы. "В своем Послании я открыто и прямо сказал: если будет надо, мы применим все, что у нас есть, чтобы защитить наши государства и народы, - напомнил Александр Лукашенко. - И никого мы не шантажируем. Так будет".

Глава государства напомнил, что правительства Беларуси и России с прошлого года фактически работают в режиме антикризисных штабов и добились заметных результатов в адаптации экономики и выстраивании новых торгово-логистических маршрутов. "Уже и не в чем упрекнуть правительства. Те основные вопросы, которые были намечены, решены. Остались хвосты. Как говорит наш премьер, мы их за весну добьем. Благодаря такому сотрудничеству обновили кооперационные связи, перевели расчеты в торговле стратегическими товарами на российские рубли, с привлечением кредитных ресурсов и реализуем ряд крупных инвестиционных проектов более чем на полтора миллиарда, которые нам очень и очень нужны - и России, и Беларуси", - отметил Президент.

В 2022 году союзным Советом Министров и Высшим государственным советом в рабочем порядке принято 56 нормативных правовых актов, направленных на развитие союзного строительства. Среди них Концепция информационной безопасности Союзного государства, Программа согласованных действий двух стран в области внешней политики на 2022-2023 годы, документы о развитии пограничной безопасности и противодействии терроризму. Также внесены изменения в порядок разработки и реализации проектов и программ Союзного государства.

"Сегодня у нас обширная повестка дня. Мы рассмотрим как традиционные вопросы, так и совершенно новые, но очень важные", - добавил Александр Лукашенко.

Владимир Путин тепло приветствовал участников заседания, прибывших в Москву: "Все для вас близкое, не чужое, свое". Он подчеркнул, что обе страны очень плотно работают по линии Союзного государства.

"Правительства и парламенты активно поработали, подготовив нашу сегодняшнюю встречу. По сути, мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты вашей работы. Хочу вас за эту работу поблагодарить и выразить надежду на то, что, если и будут какие-то вопросы до сих пор еще не согласованные (хотя я таких не вижу), если что-то возникнет в ходе живого общения и реальной работы, то мы, безусловно, как это всегда и было в практике нашей совместной деятельности, согласуем и найдем приемлемые для обеих сторон решения", - сказал Президент России.

По его словам, на заседании ВГС предметно рассмотрено положение дел на приоритетных направлениях строительства Союзного государства и одобрен ряд решений, нацеленных на дальнейшее углубление интеграционных процессов.

"Такой настрой на активизацию работы по всем направлениям, по всему комплексу сотрудничества полностью разделяется и общественностью наших стран, и жителями наших государств, - подчеркнул Владимир Путин. - Наши страны объединяют традиционные дружба, общие духовные, культурные и нравственные ценности. Именно на этой основе мы вместе и строим Союзное государство, и нам уже удалось многого добиться".

В тесной координации правительства Беларуси и России занимаются вопросами обеспечения макроэкономической стабильности, обратил внимание Президент. Развивается взаимодействие в валютно-финансовой и кредитно-денежной сферах, сообща реализуются комплексные меры по минимизации ущерба от незаконных санкций, укрепляется кооперация с зарубежными странами, которые работают с Беларусью и Россией и хотят продолжать это сотрудничество в будущем.

"Эффективность таких совместных усилий подтверждается растущими показателями взаимной торговли. Россия прочно занимает место крупнейшего торгово-экономического партнера Беларуси", - сказал российский лидер. Свои слова он подкрепил данными о растущем товарообороте двух стран: за 2021 год он вырос на 35% до $40 млрд, а в 2022-м увеличился еще на 12% до рекордных $45 млрд. "Но по белорусской статистике - до $50 млрд с учетом услуг, - уточнил Владимир Путин. - Все, кто занимается вопросами экономики, понимают, что для наших стран это очень солидные величины".

При этом объемы поставок с обеих сторон сбалансированы, и это тоже очень хороший показатель совместной работы, заметил российский лидер.

"Полным ходом идет формирование единой промышленной политики. Александр Григорьевич постоянно на протяжении многих лет этот вопрос поднимает. И мы двигаемся в направлении реализации всех этих вопросов", - отметил Владимир Путин.

Он напомнил, что в декабре 2022 года вступило в силу соглашение о признании технологических операций. Этот документ поможет обеспечить перевод деятельности российских и белорусских промышленных предприятий на общие стандарты, чтобы реализация крупных кооперационных проектов продвигалась бесперебойно. "Мы вчера вечером обсуждали эти вопросы. По некоторым направлениям, в частности, по сельхозтехнике, работа продвигается очень успешно и идет на благо промышленности России и Беларуси", - подчеркнул Президент России.

Глава российского государства также отметил значительные достижения в интеграции ключевых отраслей экономики. По его словам, продолжается реализация Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. "Эта работа приносит конкретный, ощутимый результат. Эту деятельность, как мы сегодня договорились, безусловно, будем продолжать, не снижая темпов", - заявил Владимир Путин.

По словам Президента России, продолжается создание объединенных рынков нефти и газа двух стран. "К подписанию готовится договор по формированию единого электроэнергетического рынка", - рассказал Владимир Путин.

По словам российского лидера, в гуманитарную повестку деятельности Союзного государства включены вопросы оказания помощи учащимся и учреждениям образования Донбасса. Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за поддержку этого начинания и готовность финансировать проект из общего союзного бюджета.

"Если это не гуманитарные вопросы, что тогда вообще можно отнести к вопросам гуманитарного характера? Образование, помощь детям, молодым людям - это, наверное, всегда должно быть в фокусе нашего внимания", - убежден Президент России.

Он также подчеркнул, что Россия и Беларусь продолжат наращивать свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширять сотрудничество в военно-технической сфере. "Это, безусловно, отвечает коренным интересам наших стран и народов, - заявил Глава российского государства. - Александр Григорьевич поднял вопрос о продлении некоторых наших прежних договоренностей. Я целиком и полностью это поддерживаю и со своей стороны прошу наш Совет безопасности отработать все, что было поставлено сегодня в качестве приоритетной задачи в этой области со стороны Президента Беларуси".

О каких именно договоренностях идет речь, Президент России уточнять не стал.

Владимир Путин также высказался о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства. По его словам, в этом документе будут сформулированы основные задачи взаимодействия в условиях растущей напряженности на внешних границах и развязанной против Беларуси и России санкционной и информационной войн.

"Нам, безусловно, стоило бы предметно заняться стратегическим планированием. Мы будем и далее укреплять системы безопасности Союзного государства, гарантируя тем самым условия для его устойчивого, поступательного социально-экономического развития", - подытожил российский лидер.

Главу белорусского государства журналисты попросили прокомментировать заявление Президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное во время визита в Китай, о том, что ни одна страна не может размещать ядерное оружие на территории другой страны. "Я с ним согласен, - ответил белорусский лидер. - Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где оно размещено. И точка. Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить. Вот и все. А болтать языком, типа как этот наш товарищ умеет делать, - все специалисты. Поэтому хорошо, давайте соберем все в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. А пока - мы делаем так, как делают они".