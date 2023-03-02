Встреча с руководством Первой китайской автомобильной корпорации "ФАВ Груп"

Беларусь заинтересована в развитии автомобилестроения с участием китайских партнеров. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 марта на встрече с руководством Первой китайской автомобильной корпорации "ФАВ Груп".

"Вы знаете, что мы крайне заинтересованы в развитии автомобилестроения в Беларуси. Вчера на переговорах с моим другом Си Цзиньпином я попросил его, чтобы он поддержал мою инициативу по сотрудничеству с вашей компанией. Он мне сказал, что поддерживает. Он подчеркнул: "Это государственная компания, я поддерживаю контакты специалистов Беларуси с компанией и насколько это нужно для развития отношений готов помогать", - рассказал подробности переговоров Президент Беларуси.

"Наш интерес к вам вы знаете. Вы делаете хорошие автомобили. Если у вас есть желание и стремление работать в Беларуси - я к вашим услугам. Я хотел бы, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас, и очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции. У меня один вопрос: как вы смотрите на это с учетом моей и Си Цзиньпина поддержки?" - сказал Александр Лукашенко.

Председатель правления Первой автомобильной импортно-экспортной корпорации, генеральный директор по международным связям Первой китайской автомобильной корпорации Ян Даюн поблагодарил за встречу и подчеркнул наличие большого внимания к развитию сотрудничества. "Мы будем очень аккуратно и внимательно реализовывать данный проект, который согласован между главами стран", - заверил он.