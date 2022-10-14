Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Астане.

На открытии форума коллег приветствовал хозяин саммита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В текущем году Казахстан председательствует в СНГ. "Сегодня на рассмотрение Совета глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества", - сказал Президент Казахстана. Для информирования о проекте повестки дня и регламента работы слово было предоставлено Председателю Исполкома СНГ Сергею Лебедеву.

Лидеры стран продолжили разговор в узком составе за закрытыми дверями. Они обменялись мнениями по актуальным проблемам Содружества Независимых Государств. Были рассмотрены и некоторые организационные вопросы.

"К сожалению, то, о чем мы так долго говорили на протяжении многих лет, свершилось, стало реальностью. Против всех нас развязана настоящая гибридная война. И Украина здесь лишь предлог. Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше", - сказал белорусский лидер на заседании в узком составе.

По его словам, сегодня на острие экономических и финансовых атак оказались Россия и Беларусь. "Но думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире - расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане - убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки", - отметил Глава государства. Он обратил внимание, что принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада.

Александр Лукашенко также отметил, что на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, о которых в том числе говорилось на саммите. "Которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние", - заявил Президент.

"Говоря об экономической ситуации, надо отметить, что она сложная. Непродуманные действия отдельных правительств, прежде всего Запада, нанесли ощутимый урон мировой экономике. На примере Беларуси и России вы увидели, как в одночасье могут закрыться традиционные рынки сбыта для национальных товаров и закупок критического импорта, стать недоступными устоявшиеся формы межгосударственных расчетов, источники инвестиций и многое другое", - отметил белорусский лидер.

"Но у нас есть все, чтобы максимально снизить нашу зависимость от общемировых потрясений и недружественных шагов агрессивно настроенных государств. Надо только этими возможностями умело воспользоваться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Саммит СНГ в Астане продолжился заседанием Совета глав государств в широком составе.

По итогам были приняты решения и подписаны соглашения, касающиеся развития взаимодействия и сотрудничества по различным направлениям. В том числе приняты решения в отношении организационных вопросов в работе Содружества.

В соответствии с ротацией в 2023 году председательство в СНГ переходит к Кыргызстану. Главы государств приняли решение, что очередное заседание совета глав государств СНГ планируется провести 13 октября 2023 года в Бишкеке.

Кроме того, было озвучено решение о награждении грамотой СНГ председателя МТРК "Мир" Радика Батыршина за большой личный вклад в формирование общего информационного пространства СНГ, укрепление дружбы и сотрудничества между странами и в связи с 30-летием телерадиокомпании. Награда была вручена здесь же в присутствии глав государств.

Сергей Лебедев был назначен на пост Председателя Исполкома - Исполнительного секретаря СНГ на очередной трехлетний период. Лидеры стран также согласились с предложением Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, чтобы с 2023 года переименовать должность, которую занимает Сергей Лебедев, с Председателя Исполкома СНГ - Исполнительного секретаря на Генерального секретаря СНГ.

На заседании в узком составе Президент Казахстана пояснил свое предложение тем, что таким образом повысится общий статус Содружества. Тем более что недавно было принято решение о переименовании соответствующей должности Генерального секретаря СВМДА, а ранее - Генсека ШОС.

Разумеется, понадобится юридически оформить принятое решение, внести поправки в ряд документов, на что потребуется некоторое время.

Сергей Лебедев поблагодарил за высокую оценку его работы и подчеркнул, что на протяжении всей своей жизни и профессиональной деятельности находится в среде представителей разных стран СНГ. "Мое глубокое убеждение, что независимо от тех политических изменений, которые произошли, мы должны жить в дружбе и, поскольку мы обречены богом жить рядом, делать все для того, чтобы наши отношения были добрососедскими. Вот с этим порывом души и сердца я работаю и обещаю, что буду дальше работать над тем, чтобы так оно и было, чтобы мы жили в дружбе, взаимопонимании", - сказал Председатель исполкома СНГ.

Лидеры СНГ на саммите в Астане поддержали инициативу об организации в Содружестве спортивных Игр дружбы и поручили исполкому проработать этот вопрос.

Предложение провести Игры дружбы прозвучало от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. На заседании Совета глав государств СНГ в узком составе Президент России Владимир Путин инициативу поддержал: "Хорошая идея. Гуманитарная такая вещь".

Зашла речь о том, как соотнести новые Игры с Играми стран СНГ, которые недавно были учреждены и впервые прошли в 2021 году в Казани, а в 2023 году пройдут во второй раз в Беларуси. "Надо исполкому (СНГ. - Прим.) заняться этим вопросом с учетом предложения Сердара, у него хорошее предложение", - сказал на саммите Президент Беларуси Александр Лукашенко.

По всеобщему мнению, спортивные соревнования стоит организовать на ротационной основе, по аналогии с Олимпийскими играми и чемпионатами мира, чтобы они не проходили параллельно. "Надо проводить и то, и другое. Вы проводили зимние Азиатские игры, у вас база шикарная в этом плане. Олимпийские игры в Сочи прошли. Чего не проводить (Игры дружбы. - Прим.)? - сказал белорусский лидер. - Можно расширить, сделать открытыми. Кто хочет - приезжайте, выступайте".

"В принципе, хорошая идея, думаю, мы все согласимся", - отреагировал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он также напомнил, что ранее были и другие инициативы для поддержки спортивных и гуманитарных сфер. В частности, высказывалось предложение о проведении в СНГ кинофестиваля с вручением главного приза - некоего своего "Оскара", о присуждении премии СНГ в области науки с денежным призом. Лидер Узбекистана озвучивал инициативу об организации чемпионата СНГ по шахматам, на что все главы государств заметили: "Это хорошее дело, можно проработать".

"Организатором в данном случае Беларусь оказалась (Игр СНГ. - Прим.). Мы с исполкомом проработаем и в какой-то форме представим вам предложения. А как дальше будем действовать - решим в Кыргызстане (на следующем саммите СНГ в октябре 2023 года. - Прим.)", - заверил коллег Глава белорусского государства.

В широком составе лидеры стран на саммите рассмотрели вопрос о роли Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ в развитии Содружества. На эту тему выступила председатель Совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

"Парламентарии Содружества - это мощная сплоченная команда, а с учетом сегодняшних реалий - антикризисная сила", - подчеркнула она.

Особое внимание МПА уделяет сближению, гармонизации и совершенствованию правовых норм. За время работы МПА принято более 600 модельных документов - кодексов, законов. Это содержательные документы, которые направлены на улучшение жизни граждан, создание правовых условий для многопланового сотрудничества стран.

Ассамблея также оказывает парламентскую поддержку реализации утвержденных на высшем уровне решений Содружества, участвует в наблюдении за электоральными процессами и оказывает методическую поддержку. "Среди достижений - ликвидация монополии западного мира на оценку выборов, - заявила Валентина Матвиенко. - Была разработана конвенция, в которой зафиксированы универсальные критерии оценки выборов. Они не дают ни единой возможности для политических спекуляций и двойных стандартов. Честность и справедливость - те принципы, которые наблюдатели всегда отстаивают в ходе мониторинговых миссий".

Валентина Матвиенко предложила культурно-образовательный и патриотический проект "Поезд Памяти" в 2025 году в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войны провести с участием всех стран СНГ. В текущем году в нем только старшеклассники из Беларуси и России. Они посетили основные города России и Беларуси, история которых связана с Великой Отечественной войной. Внесена инициатива последовательно расширять географию участников проекта уже с 2023 года.

На саммите принято решение объявить в СНГ 2024 год Годом волонтерского движения; 2025-й - Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом"; 2026-й год - Годом охраны здоровья.

По традиции определен и очередной город, которому придан статус культурной столицы СНГ. Главы государств поддержали инициативу России об объявлении в 2023 году Санкт-Петербурга культурной столицей Содружества.

В целях углубления торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ принято решение об активизации работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Документ очень важный для Содружества. Основная его цель - обеспечение устойчивого развития зоны свободной торговли услугами и товарами, учитывая их неразрывную связь, а также создание более благоприятных условий для дальнейшего роста экономики государств - участников СНГ.

Совет поддержал инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка.

Члены Совета глав государств СНГ по инициативе Казахстана приняли заявление о развитии сотрудничества в области культуры. Еще одно заявление - о сотрудничестве в климатической сфере.

В целях укрепления сотрудничества в сфере прав и свобод человека принято новое положение о Комиссии по правам человека СНГ.

Подписано соглашение об образовании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ.

Большое внимание на саммите было уделено вопросам взаимодействия в области безопасности. Главы государств утвердили программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы.

Отдельно также стоит выделить подписанное соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции. Документ будет открыт не только для присоединения стран Содружества, но и любого другого государства, разделяющего цели и принципы соглашения. Сотрудничество планируется осуществлять через компетентные органы. Необходимое содействие им окажет Межгосударственный совет по противодействию коррупции.

Высокий интерес к Президенту Беларуси на полях саммита был со стороны СМИ. Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании NBC. А в кулуарах уже российские журналисты просили ответить на злободневные вопросы, касающиеся сложной обстановки в регионе и мире.

Во время общения Глава государства подтвердил принятие в Беларуси контртеррористических мер в связи с обострением по периметру границ.

Один из российских журналистов поинтересовался, в связи с чем в Беларуси введен подобный режим. "Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано: в связи с обострением введем режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко по просьбе российских журналистов ответил на вопрос, как он воспринимает прозвучавшее в Украине на официальном уровне заявление о том, что эта страна де-факто уже является членом НАТО.

"Мы никак это не воспринимаем. Желаемое за действительное можно выдавать. А вообще нас это не очень беспокоит. Хотят они быть членами НАТО - ну господь с ними. Со всеми вытекающими, конечно, последствиями", - сказал Президент.

Отвечая на вопрос российских журналистов, не боится ли Глава государства эскалации складывающейся ситуации, Александр Лукашенко сказал: "Боюсь. Я не хотел бы, чтобы была эта эскалация и какое-то скатывание. Вот как раз с Президентом Путиным на ногах там стояли, обсуждали эту проблему. Никто этого не хочет. Ни я не хочу, ни Россия. Нам человеческие жизни ценны. Но вы же понимаете, что не от нас это зависит. Если Запад и отдельные там страны, вы знаете, кто, хотят, чтобы не было эскалации, ее и не будет. Мы же не настаиваем на эскалации, мы просто защищаемся".

Александр Лукашенко в частности напомнил о желании польских властей разместить на своей территории ядерное оружие, а теперь уже в Польше на эту тему опубликовали и социологический опрос. "Аж, говорят, больше 50% за то, чтобы было ядерное оружие в Польше. Чтобы американцы перевезли. Я не думаю, что там большинство поляков придерживаются этой точки зрения. Но это уже руководство нагнетает ситуацию. Уже, якобы, и народ просит польский", - отметил Президент.

"Конечно, нас это настораживает", - заявил Александр Лукашенко. Глава государства также отметил, что в Беларуси с учетом складывающейся обстановки приняты контртеррористические меры, и на западном направлении совместно с Россией начали развертывать региональную группировку.

Президенту был задан вопрос, какова численность этой группировки. "Нашу армию вы знаете - порядка 70 тыс. человек. Это основа. Ну, я думаю, что 10-15 тыс. от России требовать сейчас не надо. Потому что хватает там проблем других. Вы знаете, каких. Поэтому вот сейчас будем исходить из этого. Мы готовим ребят", - ответил он.

Журналист напомнил слова Главы государства о том, что главное не допустить втягивания Беларуси в боевые действия. "Вы удержитесь, удастся не допустить?" - спросил он.

"Абсолютно. Даже если нас туда втянут, мы сможем противостоять этому. Мы удержим это направление. Понятно, как они уже в открытую заявляют (не хочу называть источники). "Мы пойдем прямо", - американцы заявляют на посиделках в Варшаве. Мы это видим и слышим. Что значит прямо из Варшавы? Это значит через Беларусь, как когда-то некоторые хаживали. Это у них вряд ли получится. Мы это видим, слышим, и нас это беспокоит. Мы этому пытаемся противостоять. Вот и вся политика", - сказал белорусский лидер.