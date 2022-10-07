Неформальный саммит глав государств СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ.

Встреча прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

По прибытии на саммит Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей СМИ.

Журналисты спросили, какой выход видит белорусский лидер из сложившейся международной обстановки. "А зачем нам выходить из какой-то международной обстановки? - парировал Александр Лукашенко. - Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили и выходить оттуда не собираемся с какими-то потугами. А они пускай ищут из этой международной обстановки (выход. - Прим.), куда они зашли".

Президент обратил внимание, что журналисты не обладают всеми сведениями о том, что происходит. "Они ищут этот выход уже давно", - сказал Глава государства.

Один из вопросов Президенту касался обеспечения безопасности западных границ Союзного государства Беларуси и России в складывающейся международной обстановке.

"Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу, - сказал Александр Лукашенко. - Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально".

Журналисты также поинтересовались, что белорусский лидер привез в подарок своему российскому коллеге Владимиру Путину, который как раз 7 октября отмечает юбилей.

"Что в подарок привезли, если не секрет?" - спросили у Президента журналисты.

"Трактор", - ответил Александр Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, какой именно трактор, Президент сказал: "Такой, на котором я работаю, - BELARUS. Самый лучший. Ручной сборки".

"Со всеми насадками?" - продолжили спрашивать журналисты, имея в виду навесное оборудование на трактор для проведения тех или иных работ.

"Насадок их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку - навесное устройство - сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная. Вырастим - и Дуде, Моравецкому (руководство Польши. - Прим.), Европе там, чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам", - ответил Александр Лукашенко.

В беседе с журналистами Президент также особо отметил, что приехал на саммит на российском автомобиле AURUS.

Приветствуя участников встречи, Президент России Владимир Путин отметил, что они представляют государства, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются ближайшими друзьями, союзниками России. "С которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства. И с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Такие неформальные встречи лидеров СНГ в северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным для всех наших стран вопросам", - сказал российский лидер.

Он в частности отметил наличие возможности сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ.

По завершении неформального саммита глав государств СНГ Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин около часа общались в формате один на один, после чего белорусский лидер направился в аэропорт.