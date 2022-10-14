Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября в Астане дал интервью американской телекомпании NBC.

Главе государства был задан вопрос относительно того, как Президент России Владимир Путин реагирует на складывающуюся в Украине ситуацию. "Не кажется ли Вам, что он напряжен, может, он нервничает, испытывает давление?" - поинтересовался журналист, отметив, что Россия пока не одерживает в Украине победу.

"Он ведь Президент огромной страны. Всегда ты испытываешь какое-то напряжение. Это я вам говорю как Президент. Что касается украинского конфликта - то, что вы говорите, он там не одерживает победу. Ну в этой войне и вы не одерживаете победу. Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас - западников - Президент Путин не единожды предлагал варианты. Просто его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было бы. Это и наша позиция. И, вы знаете, бесперспективность развития в нынешней ситуации (как это складывается ситуация в Украине) признают и некоторые члены НАТО. И не некоторые, а много таких", - заявил белорусский лидер.

В этой связи Александр Лукашенко привел пример Турции. С Президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом Глава государства встречался накануне на полях саммита СВМДА в Астане. "Договорились, что в ближайшее время мы на высоком уровне проведем переговоры, в том числе будем затрагивать вопрос Украины. Такой визит будет с моей стороны в Анкару. Я заметил, что и Президент Эрдоган - одна из ключевых стран в НАТО - они не в восторге от того, что происходит. И постоянно даже не намекают, а уже требуют, что надо садиться за стол переговоров и договариваться. Надо было США подключиться к этому процессу в таком русле, а не направлять в Украину все большее и большее количество самых современных видов оружия", - сказал Президент.

"Тем более, ход ситуации на фронте никакие виды оружия, в том числе американские, не изменят", - добавил белорусский лидер.

Главе государства был задан вопрос относительно того, велика ли вероятность, что Президент России решит использовать ядерное оружие.

"Самое главное, своего собеседника и даже противника не загоняйте в угол. Поэтому не надо переходить те линии, как россияне говорят, "красные линии". Нельзя их переходить. Что касается ядерного оружия, любое оружие для чего-то ж создается. Есть оружие - ясно, что оно создается для применения. Россия четко обозначила свою позицию: не дай бог, будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия", - отметил Глава белорусского государства.

"Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и Президент Путин, руководство России не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент напомнил, как несколько дней назад Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на действия в отношении Крымского моста. "Вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия", - заверил Глава белорусского государства.

Но, заметил он, встает вопрос, кому выгодно муссировать эту тему и зачем это нужно. "Погибнут уже не тысячи, а сотни тысяч людей (в случае использования ядерного оружия. - Прим.). Со стороны Украины в том числе", - сказал он.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что уже на тему ядерного оружия стали говорить и некоторые лидеры ядерных государств. "По-моему, в Великобритании не единожды Макрон начал эту тему цеплять. Ни в коем случае даже разговаривать на эту тему нельзя. Это конец планеты, если только будет применено ядерное оружие хоть одним государством. Потому что это вызовет цепную реакцию. В России это прекрасно понимают. И никто, еще раз подчеркиваю, я это точно знаю, никто не ставит так вопрос и не ставит своей целью применить ядерное оружие. Абсолютно точно вам говорю", - заявил белорусский лидер.

"Нужно искать пути мирного решения этого конфликта. Это выгодно для всех, в том числе для США", - уверен Александр Лукашенко.

"Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас - США - на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков", - призвал Глава белорусского государства.

"Есть ядерное оружие - пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу - цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", - заявил Александр Лукашенко.

Президента спросили, присоединится ли Беларусь к российской военной операции. "Мы, как я уже много раз говорил, участвуем в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам. Изначально так было", - отметил Глава государства.

"Сегодня наше участие заключается в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев и больше всего, в подавляющем большинстве, предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки к нам пребывает по 400-500 человек. Мы их уравниваем полностью в правах. Вот наше участие, - заявил Александр Лукашенко. - Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим. Ну, видимо, нас не хотят слушать и не хотят услышать. Ну, это дело ваше".

В интервью Александр Лукашенко заявил, что считает возможным в течение недели договориться по конфликту в Украине.

"Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", - сказал Глава государства.

Александру Лукашенко также был задан вопрос относительно сообщений украинской стороны о массовых захоронениях и пытках.

"Вы знаете, идет информационная война. Украинцы говорят о массовых захоронениях, преступлениях российской стороны. А российская сторона аналогично вскрывает массовые преступления украинской стороны. Обычная информационная атака друг на друга. В этой ситуации надо разбираться в корне. Идет война. И в результате этой войны, в ходе этой войны всякое возможно, в том числе то, о чем Вы сказали", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что в первую очередь надо остановить войну и искать выход из создавшегося положения, а не разговаривать о том, как плохо. "Мы знаем, что плохо. Война - это всегда плохо, - заметил он. - Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула".

Глава государства напомнил, что процесс переговоров был начат, но затем остановился. "Зеленскому (главе Украины. - Прим.) запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать… Где-то прав - не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", - призвал белорусский лидер.

Александр Лукашенко ответил на вопрос, как сейчас развиваются его отношения с Президентом России Владимиром Путиным.

"Если говорить о наших личных отношениях с Президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Как я однажды сказал, такого уровня взаимоотношений, как между президентами Беларуси и России, нет ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении", - рассказал белорусский лидер.

Журналист NBC также попросил Главу белорусского государства описать нынешнее состояние Владимира Путина - то, о чем он думает. "Это не то, что вы думаете на Западе и в США. Абсолютно адекватный, здоровый, спортивно подтянутый человек. Как вы это видите внешне. Абсолютно адекватный человек", - заверил Президент Беларуси.