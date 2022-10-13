Участие в саммите СВМДА в Астане

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко в Астане на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Уважаемые главы делегаций! Уважаемые участники саммита!

Прежде всего хотел бы поблагодарить нашего коллегу - Президента Казахстана за гостеприимство и условия, созданные для нашей плодотворной работы.

Сегодня, после вынужденного перерыва, мы имеем возможность в очном формате вновь вернуться к обсуждению наиболее актуальных и острых проблем, которых очень много накопилось за последнее время. Каждая из представленных здесь стран имеет свою специфику, но нас объединяет необходимость как можно скорее выйти из кризиса и вернуться на рельсы нормального развития. Об этом думают и в Европе, и в Азии.

Пандемия лишь вскрыла существовавшие и до того противоречия, укоренила создание новой геополитической реальности, которая на самом деле начала формироваться более четырех десятков лет тому назад. После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир.

Мы это хорошо понимали и поэтому внесли определенный вклад в обеспечение глобальной безопасности. Беларусь была одной из стран на постсоветском пространстве, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием. И что мы получили взамен? Заверения вместо реальных международно-правовых гарантий, пустые, ничем не подкрепленные декларации вроде Будапештского меморандума, бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию в спокойной трудолюбивой Беларуси, а в 2020 году зарубежные кураторы практически открыто управляли мятежом.

Такой же сценарий ранее был апробирован и в Украине. К чему все привело - мы видим. К счастью, в 2022 году нам удалось сохранить мир на этой земле - в Казахстане. Каким образом практика организации государственных переворотов в других странах и диктат санкционного наказания государств, сумевших ответить на этот вызов, вписываются в нормы международного права? Таким вопросом уже даже никто не задается. Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несет в себе риски разжигания третьей мировой войны, в которой победителей не будет.

Задуматься должны все, поскольку ситуация в области безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире.

Цепь конфликтов, потрясшая Старый Свет, уже докатилась и до Азии. Причем западные страны, предлагающие свои миротворческие услуги, на деле только подливают масла в огонь и не заинтересованы в деэскалации. Их цель - всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам.

Являясь частью большой Евразии, Беларусь не может игнорировать сегодняшнее положение дел в регионе. Убежден, что настало время объединить свои усилия и сообща противостоять проблемам, с которыми мы столкнулись и которые не сможем преодолеть в одиночку.

Прежде всего экономика. Сильными мы будем, только если сумеем извлекать выгоду из совместной работы и решать самые чувствительные вопросы поставок энергоносителей, продовольствия, удобрений, выстраивания логистики и получения доступа на рынки.

Все условности, протекционизм и национальный эгоизм должны остаться в прошлом.

Наше понимание целей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоит в том, чтобы сообща создавать механизмы сотрудничества по широкому спектру вопросов без притеснения и санкций. Нам нужны форматы наибольшего благоприятствования торговле, инвестициям, открытые границы для товаров, услуг, рабочей силы, а также новые транспортные коридоры.

Ведь потенциал евразийского региона огромен. Это колоссальная ресурсная база и производственные мощности, потребительский рынок, равных которому нет. Понятно, что роль континента будет возрастать. Только в азиатских странах производится треть мирового валового внутреннего продукта, а их население составляет более 4 млрд человек.

Республика Беларусь рассматривает взаимодействие с государствами Азии в качестве одного из приоритетов своей внешней политики.

Находясь в центре Европы, мы поддерживаем тесное торгово-экономическое сотрудничество с центральноазиатскими партнерами по Евразийскому союзу. Наша страна участвует в реализации китайской инициативы "Пояс и путь". Мы являемся западным форпостом ОДКБ, но при этом активно контактируем со всеми нашими союзниками в регионе ответственности данной организации.

Наши инициативы - от широкого международного диалога по укреплению мер доверия до "пояса цифрового добрососедства" - ориентированы на создание неделимой, всеобъемлющей архитектуры безопасности, в рамках которой мирно существуют государства и народы.

Расширение сотрудничества Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и СВМДА способно заложить мощный фундамент как для успешного развития евразийского пространства, так и для безопасности государств, участвующих в этих объединениях.

Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается.

Убежден, с учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных торгово-экономических связей, панъевразийских инфраструктурных и логистических проектов как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами совещания.

Уважаемые участники саммита!

Какова будет конструкция нового миропорядка, где оформятся новые полюса мировой политики и каким будет грядущий баланс сил - во многом зависит и от нашей с вами коллективной воли и политической ответственности. Сегодня, как никогда ранее, они важны, потому что речь идет о будущем наших детей и внуков.

Убежден, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии сыграет весомую роль в процессах принятия ответственных решений, которые будут способны построить мирное предсказуемое будущее. Беларусь к такой серьезной работе готова как политически, так и экономически.

Подводя итог, можно сказать: настало время Азии, и очень важно это время не упустить!

Благодарю за внимание.

Александр Лукашенко на полях саммита СВМДА провел серию международных встреч и переговоров.

В официальной обстановке двусторонние встречи прошли с хозяином саммита Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Также известно о состоявшейся беседе на полях саммита с Заместителем Председателя КНР Ван Цишанем. С ним в том числе обсуждалась будущая встреча с руководителем КНР.

Позже стало известно еще о целом ряде международных контактов.

Так, с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом бен Халифой аль-Тани состоялся обмен мнениями. Речь шла о контроле и ревизии совместных проектов. Александр Лукашенко пригласил шейха посетить с визитом Беларусь.

"На ногах" пообщался Александр Лукашенко с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Обсудили ситуацию в регионе, экономические связи двух стран.

Краткие разговоры на актуальные темы состоялись и с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Инициативно пообщалась с Президентом Беларуси и заместитель гендиректора по Евразии и странам Балканского региона МИД Израиля. Говорили о взаимоотношениях с Израилем. Сама Симона Халперин из Санкт-Петербурга, Беларусь знает хорошо, теперь познакомилась с Главой белорусского государства лично.