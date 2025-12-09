Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 декабря провел заседание Совета Безопасности.

Глава государства отметил, что военной безопасности и обороне государства уделяется большое внимание. Это особенно актуально с учетом обстановки в мире и милитаризации Запада. "Я не стану глубоко вникать в проблему милитаризации западных стран, особенно государств, которые находятся вблизи нас, с которыми мы граничим. Вы эту тему хорошо знаете. Но мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию", - заявил Александр Лукашенко.

Президент указал на Польшу и Германию, а также небольшие государства, с которыми граничит Беларусь. "Они не только увеличивают военные бюджеты, но и пытаются увеличить армию примерно в два раза. Встает простой земной вопрос: если кто-то что-то делает, значит, ему для чего-то это надо. Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси", - уверен он.

При этом, добавил Александр Лукашенко, Беларусь и Россия не создают Западу глобальных проблем, которыми западные политики пытаются оправдать затраты на вооружения и расширение армий. "Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно. Знаю позицию России, но надо же чем-то обосновать эти траты", - считает Глава государства.

Президент остановился на теме "угрозы из Беларуси и России", которую усиленно нагнетают на Западе. При этом, стремясь порвать отношения с Москвой и Минском, западные политики доходят даже до того, что готовы разобрать железнодорожные пути.

"Это запредельно. Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, - пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать", - отметил Александр Лукашенко.

Президент указал на то, что в западных странах хватает внутренних проблем: "Народ нищает, закрываются родильные отделения, больницы. Когда на образование не хватает денег, когда жилищно-коммунальные услуги растут непомерно. Когда обрезают электрические провода, по которым течет электроэнергия дешевая".

Президент Беларуси Александр Лукашенко также высказался о ситуации с литовскими грузовиками, которые остаются в Беларуси после закрытия границы Вильнюсом. Он вновь предложил Литве начать переговоры и назвал интересующие Беларусь пункты.

Президент обратил внимание, что в Литве сейчас "начинают гвалтом кричать" по поводу автомобилей, которые остались в Беларуси после закрытия границы Вильнюсом. "Если они (автомобили. - Прим.) валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо. Мы их разместили на стоянках, охраняем, чтобы никто не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился, - подчеркнул Президент. - Не надо "на дурницу" кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших соглашений".

Глава государства заверил, что Беларусь готова выстраивать нормальные отношения по всем направлениям. "Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений - садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет, - заявил белорусский лидер. - Что Литве мешало сотрудничать с нами? Мы загружали их порты - 30% бюджета формировалось в Литве как минимум за счет потока наших грузов. Что еще не хватало? Чего взбесились?"

При этом, добавил Глава государства, Беларусь готова даже выкупить скоропортящиеся грузы. Что касается водителей грузовиков, то для них на территории Беларуси созданы необходимые условия пребывания. "Все делаем для того, чтобы было нормально. И начинают (литовцы. - Прим.) там мышковаться, из-под ковра или плинтуса высовывают голову: "Отдайте нам эти автомобили!" - заявил он.

Вместе с тем, обратил внимание Александр Лукашенко, есть и такие пункты, которые интересуют белорусскую сторону. "Верните нам 17 или 20 автомобилей, которые вы украли. Пожарные автомобили, которые поставляли в Зимбабве. Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей. Они у детей отобрали фактически санаторий, - подчеркнул Президент. - И верните нам деньги за то, что мы там строили порт".

"Я глубоко погружен в эту проблему, и меня больше всего беспокоит, зачем они это делают. Сказать, что они дураки, - не скажешь. Много умных людей, думают над этим. Если они пытаются развязать какой-то здесь конфликт, вряд ли у них что-то получится", - считает Александр Лукашенко.

Речь зашла и о шарах с сигаретами, которые летают не то в Литву, не то из Литвы. Глава государства заявил, что за это время прошло серьезное обсуждение вопроса, вплоть до привлечения пилотов гражданской авиации. Было отмечено, что обвинения, которые выдвигает Литва, действительности не соответствуют.

"То, что нам сегодня выдвигают литовцы, - это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200 (сейчас вроде то ли 20, то ли 50) туда залетают... Я разговаривал с летчиками, пилотами. Они говорят, что это никакой проблемы не представляет. Проблему начинают нагнетать, политизировать. Зачем, встает вопрос. Неужели повоевать хотят?" - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заявил, что Беларуси война не нужна, как и литовцам, полякам или эстонцам. "Навоевались, хватит. Потеряли столько людей. Еще поколения живы, которые видели эту войну. Нам война не нужна", - сказал Глава государства.

"Они (ряд западных соседей. - Прим.) выбрали этот путь и думают, что приедут тут американцы, на меня надавят (или еще какие-то европейцы). Слушайте, мы полностью перестроились. И если мы будем шевелиться, поактивнее будем работать в экономике, начиная от Витебской области и заканчивая Гомельской областью, у нас вообще не будет проблем. Нас ждут во многих уголках планеты с нашими технологиями, нашими товарами. Поэтому если мы чуть-чуть качество подтянем (хотя нам никто не ставит претензий по качеству, но все равно над качеством надо работать), нам конкурентов не будет", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не ведет себя, как колониальные страны. "Мы в ту же Африку идем для того, чтобы помочь им технологиями. Под эти технологии у нас есть техника соответствующая. Мы машиностроительная страна, развито сельское хозяйство. В той же Кении (Президент до заседания Совбеза провел встречу со спикером Сената Кении Амазоном Джеффа Кинги. - Прим.) сегодня готовы разрабатывать месторождения нефти. Мы готовы подключиться. У нас есть специалисты, которые умеют это делать, - сказал Глава государства. - Поэтому мы с добром всегда идем. Не говоря о наших соседях (с которыми Беларусь априори настроена на конструктивное сотрудничество. - Прим.)".

"И если мы куда-то едем, с кем-то ведем переговоры, то это не нацелено против третьих стран", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Александра Лукашенко, именно в этом ключе велись переговоры и в ходе недавней большой зарубежной командировки в страны Азии и Африки. И если Запад душит соответствующих зарубежных партнеров, то Беларусь, наоборот, предлагает им руку дружбы и сотрудничества. "Государства, люди, власти это прекрасно понимают и готовы с нами выстраивать добрые отношения", - констатировал Глава государства.

Отдельно белорусский лидер остановился на ситуации, которая складывается на границах с Украиной. "Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши. Вчера мне наш главный пограничник (Председатель Государственного пограничного комитета. - Прим.) докладывал о том, что много вопросов, которые предстоит решать в мобилизационном порядке и выстраивать границу, которая брошена со стороны Украины, и строить заставы, и вооружать пограничников", - заявил Президент.

Более того, отметил белорусский лидер, во второй линии за пограничниками приходится выставлять Вооруженные Силы: "Конечно, это отвлекает не только наше внимание, но это отвлекает определенные средства".

Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь приветствует переговоры по Украине, и отметил роль Президента США Дональда Трампа в этом процессе.

"Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут. Он хочет остановить войну, как он говорит, для того, чтобы не гибли люди. Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы?" - заявил Александр Лукашенко.

"Вы видите, какие силы пытаются торпедировать, даже американские предложения пытаются торпедировать по мирному договору с Украиной. Я к тому, что если даже удастся установить мир сегодня или завтра в Украине, нам от этого легче не станет. Нас будут душить и дальше. И особенно вот эти государства… Не хочу их оскорблять, чтобы не обидеть народ, который у нас на севере или северо-западе", - сказал Глава белорусского государства.

"Они от нас чего-то требуют. А если бы мы в Беларуси создавали альтернативные правительства и поддерживали "бойцов за независимость". Они там создают боевые отряды, они их вооружают. Помните - хоругви. Они никуда не делись. И целые полки, как они называют. Это что, шутка? И они еще нам какие-то претензии предъявляют. Ну, содержат они их - пусть содержат. Если у них есть деньги. Но если это направлено против нашей страны, мы как на это должны реагировать?" - отметил Александр Лукашенко.

С учетом складывающейся обстановки и милитаризации западных стран Глава государства заявил о необходимости актуализировать оборонные действия Беларуси. "Нам надо актуализировать наши оборонные действия для того, чтобы все видели (и прежде всего наш народ), что мы готовы защищать каждый клочок нашей земли", - подчеркнул Президент.

Глава государства предложил рассмотреть планирование обороны Беларуси на 2026-2030 годы. Этот вопрос тесно связан с обстановкой, которая складывается на границах Беларуси. "Мы мужики. Мы должны защитить свою страну. И защитить то, что принадлежит, может быть, уже не нам, а нашим детям", - резюмировал он.

"Мы не хотим войны, мы никого не считаем своими противниками и соперниками. Но тем не менее мы готовимся к этой войне, чтобы ее не было. Тысячу раз об этом сказано. И мы об этом открыто и решительно заявляем. Наши интересы очень просты. Они не простираются за пределы наших границ. Все внутри нашего государства", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что вопросы обороны и безопасности в Беларуси рассматривают как важнейшее направление: "Поэтому был поставлен вопрос о возврате нам ядерного оружия, что мы и сделали. О размещении на боевое дежурство самых современных комплексов российского производства. Мы имеем полное взаимопонимание и поддержку России. Поэтому мы вместе и будем стараться защитить нашу страну".

"Мы ни на кого не собираемся нападать. Это не наша тема. Хватит. Навоевались", - заявил Глава государства.