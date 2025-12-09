Встреча со спикером Сената Республики Кения Амазоном Джеффа Кинги

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 декабря встретился со спикером Сената Республики Кения Амазоном Джеффа Кинги.

Приветствуя зарубежного гостя, Глава государства в начале встречи отметил: "Хорошо, что Вы приехали. Народная дипломатия на самом высоком уровне имеет всегда большое значение". В этой связи Президент вспомнил про свой визит в Кению, состоявшийся в декабре 2023 года, и переговоры с Президентом этой страны Уильямом Руто. "Я очень хорошо помню свой визит в Кению. Передайте самые добрые пожелания Президенту Кении. Как мне показалось, это очень добрый и порядочный человек. Пусть это был короткий визит, но я помню даже детали", - сказал белорусский лидер.

"Я обещал Президенту: если что-то сможем для вас сделать, мы готовы сделать", - добавил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Кения, наряду с другими государствами Африканского континента, уже хорошо знакомая для Беларуси страна. Он предложил более активно действовать, чтобы подписать дорожную карту сотрудничества (ее проект находится на рассмотрении кенийской стороны) и выработать соответствующий план. "Нам надо на основании этой дорожной карты разработать соответствующий план наших действий. То есть актуализировать дорожную карту с учетом потребностей двух государств. Когда есть план, есть ответственные люди за реализацию тех или иных пунктов, направлений, тогда будет и результат", - сказал Глава государства.

Тем более что у Беларуси уже есть положительные примеры развития взаимоотношений со странами Африки. Совсем свежий пример - Алжир, где Глава государства недавно побывал с официальным визитом. "Алжир - огромная страна, которая с удовольствием готова с нами сотрудничать, и мы уже имеем конкретные наработки, конкретные контракты, не только намерения, меморандумы", - заметил Президент.

"Словом, мы очень заинтересованы в сотрудничестве с вашей страной. Опыт уже есть (сотрудничества со странами Африки. - Прим.), - подчеркнул белорусский лидер. - Думаю, что с Кенией, коль есть хорошие примеры, мы будем сотрудничать так же оперативно и быстро, как с Зимбабве, Экваториальной Гвинеей, Нигерией, Алжиром, Египтом и так далее. Словом, мы открыты для вашей страны".

Глава государства обратил внимание, что Кения - очень важная страна, с большим количеством населения, расположенная на востоке Африки. "Это своеобразный форпост для любой страны при входе на Африканский континент", - заметил Президент.

Отдельный акцент Александр Лукашенко сделал на сфере сельского хозяйства, которая в Кении достаточно динамично развивается. "Но тем не менее мы имеем возможность и соответствующие технологии для того, чтобы двигаться вперед, - подчеркнул Президент. - Мы готовы вам помогать в становлении новых направлений в сельском хозяйстве. Мы готовы помогать вам специалистами, поставлять соответствующую технику".

Глава государства уверен, что потенциал для взаимодействия есть и в других отраслях экономики. Например, в машиностроении, где позиции Беларуси достаточно сильны еще с советских времен. "Мы производим всю необходимую технику, в которой вы нуждаетесь. И ту, в которой не нуждаетесь сегодня, но она будет нужна вам завтра. Думаю, в области машиностроения, нефтедобычи, нефтепереработки, а также сельского хозяйства мы смогли бы найти общий язык и развивать сотрудничество", - сказал Александр Лукашенко.

"Очень важно, чтобы вы, не торопясь, посмотрели на наши возможности", - добавил Глава государства.

Амазон Джеффа Кинги в первую очередь поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встречи. "От себя лично, от нашей делегации, от всего кенийского народа хотел бы вам выразить слова искренней благодарности за тот теплый прием, который вы нам оказали, - сказал парламентарий. - Народ Беларуси очень дружелюбен. А вот погода, к сожалению, нет".

"Ну, вам полезно, для разнообразия", - с юмором отреагировал Президент. Он рассказал, что недавно, во время большой зарубежной командировки, как раз находился примерно в том же регионе, где расположена Кения. "Там очень-очень солнечно, и мы скучали по этой погоде", - сказал Глава государства.

В продолжение разговора Амазон Джеффа Кинги вспомнил про визит Президента Беларуси в Кению в декабре 2023 года и состоявшиеся тогда переговоры лидеров двух стран. "Я очень счастлив, что Вам удалось посетить нашу страну. Позвольте передать самые лучшие пожелания от Вашего брата, Президента нашей страны Уильяма Руто", - сказал он.

Парламентарий также отметил отличную продуктивность своего визита в Минск и встреч с белорусскими коллегами. "Прежде всего с сенаторами мы обсуждали сферы двустороннего взаимодействия, а также возможности для взаимодействия между парламентами наших стран. Я очень рад, что мы подписали меморандум о взаимопонимании, который четко обрисовывает те сферы взаимодействия, по которым мы будем двигаться дальше", - подчеркнул он.

Кроме того, в повестке визита обсуждались возможности белорусско-кенийского взаимодействия за пределами народной дипломатии. "На самом деле между нашими странами существует большой потенциал и множество возможностей для сотрудничества, включая сельское хозяйство, здравоохранение, высокие технологии и туризм", - обратил внимание Амазон Джеффа Кинги.