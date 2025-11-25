Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 ноября заслушал доклад Государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича.

"Нам надо подумать о разговоре Президента с руководством нашей армии. Может, даже силовых структур - подумайте, как лучше сделать. Или здесь, или в Министерстве обороны. Давно мы не встречались и не разговаривали. Это надо сделать", - заявил Александр Лукашенко во время доклада.

Глава государства также поинтересовался впечатлениями о проверках боеготовности, которые проходили под руководством Государственного секретариата Совбеза. Кроме того, Президент уточнил, как обстоят дела в армии и силовом блоке в целом.

По словам Президента, разговор с руководством армии и силовых структур можно было бы провести по примеру встречи с учеными, которая прошла 21 ноября. "Там мы на основании этих проверок (боеготовности. - Прим.) поговорим с ними, как с учеными, - примерно в таком плане, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Хорошо - значит, хорошо. Плохо - значит, скажем, что плохо. Расслабляться ни в коем случае нельзя".

Обращаясь к Александру Вольфовичу, который по поручению Президента встречался с водителями большегрузов, находящихся в Беларуси после закрытия Литвой границы, Александр Лукашенко сказал: "Мы с Вами договаривались, что в воскресенье Вы переговорите с водителями большегрузов. Их 1,8 тыс. где-то литовских, с литовскими номерами. Водители, естественно, и белорусы, и россияне, и литовцы, и казахи - разные люди есть. Границу они (литовская сторона. - Прим.) открыли. Понятно, признаваться не хотят, что они виноваты. Да нам это и не надо - люди видят, кто прав, кто виноват".

Вместе с тем, считает Глава государства, литовская сторона будет "смещать градус" в сторону этих большегрузов, подталкивая водителей к тому, чтобы они занимали определенную политическую позицию. "Надо было объяснить людям, что происходит, как происходит, кто кому должен, в конце концов. Я полагаю, Вы это сделали. Каково Ваше мнение из разговора с водителями? Каково их мнение, какова ситуация?" - поинтересовался Президент.

Александр Лукашенко, говоря о водителях большегрузов, находящихся в Беларуси после закрытия Литвой границы, отметил, что они не несут ответственности за решения литовских властей. "Это люди ни в чем не повинные. Я уже говорил об этом: они ни в чем не виноваты. В том числе и их организации автоперевозчиков. В чем литовские автоперевозчики виноваты? Ни в чем. Эта глупость была на политическом уровне", - подчеркнул он.

Президент добавил, что сложившуюся ситуацию предстоит разрешить внешнеполитическим ведомствам двух стран: "Пусть Министерство иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию".

Кроме того, Глава государства предложил Госсекретарю Совбеза рассмотреть кадровые вопросы.