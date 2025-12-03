Зарубежная командировка Президента продолжится в Омане

    Далее у Президента Беларуси Александра Лукашенко продолжается рабочая программа в Омане.

    В ближайшие дни запланирован ряд встреч для обсуждения в практической плоскости важнейших проектов из комплекса двустороннего сотрудничества Беларуси и Омана. Это работа в развитие переговоров на высшем уровне, прошедших в понедельник, 1 декабря.

    Запланирована также еще одна встреча Президента Беларуси с Султаном Омана, которая состоится 6 декабря и подведет итог всех состоявшихся переговоров.

    Читайте также

    Все события
    Беларусь и Алжир, Александр Лукашенко, Абдельмаджид Теббун, дворец Эль-Мурадия
    • 37
    • 3
    Переговоры с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном
    • 8
    • 5:10
    Встреча с Премьер-министром Алжирской Народной Демократической Республики Сифи Гриебом
    • 7
    • 5:05
    Встреча со спикером Национальной народной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали