Зарубежная командировка Президента продолжится в Омане

Далее у Президента Беларуси Александра Лукашенко продолжается рабочая программа в Омане.

В ближайшие дни запланирован ряд встреч для обсуждения в практической плоскости важнейших проектов из комплекса двустороннего сотрудничества Беларуси и Омана. Это работа в развитие переговоров на высшем уровне, прошедших в понедельник, 1 декабря.

Запланирована также еще одна встреча Президента Беларуси с Султаном Омана, которая состоится 6 декабря и подведет итог всех состоявшихся переговоров.