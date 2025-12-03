Переговоры с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном

Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном прошли 3 декабря во дворце "Эль-Мурадия" в столице страны.

Официальным переговорам в узком и расширенном составах предшествовала церемония встречи с исполнением гимнов двух стран и участием роты почетного караула.

"В прошлом году мы наработали $50 млн товарооборота. Для такого потенциала, которым мы с Алжиром обладаем, это смешная цифра. Мы должны в ближайшие год-два (мы с Президентом об этом договорились) выйти на товарооборот хотя бы полмиллиарда долларов", - заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров.

"С уверенностью могу констатировать, что переговоры с моим коллегой были вполне конкретные. Мы обсудили всю двустороннюю повестку, а также актуальную международную ситуацию, - сказал Президент Беларуси. - В основном по всем вопросам международной повестки наши позиции совпадают. Наши сегодняшние переговоры, если они кого-то волнуют (а как я понял со слов Президента, кое-кого они волнуют), абсолютно не направлены против третьих стран. Мы вели переговоры в равноправном ключе в интересах наших народов".

"Алжир - это глобальные ворота в Африку. В этом наш прагматизм. И я своему другу и товарищу - Президенту Алжира - об этом сказал. Мы о многом переговорили. Но на высший уровень нечего тянуть все эти вопросы. Мы провели здесь два дня тому назад прекрасный форум, на котором встретились руководители наших компаний и корпораций. Они видят конкретные вопросы и о многом договорились. Закрытых тем нет абсолютно. Это не только гуманитарные вопросы, сельское хозяйство, но и военно-промышленный комплекс", - подчеркнул белорусский лидер.

В этом плане Александр Лукашенко отметил, что не является секретом тот факт, что Алжир в основном обладает оружием, технологии которого уходят в советские времена и которое теперь приобретается в постсоветских странах. "А в плане ремонта и модернизации этого оружия конкурентов на постсоветском пространстве сегодня нет. Но мы сегодня можем уже не только модернизировать вооружения, ремонтировать, но мы можем производить многие виды оружия самостоятельно", - заметил белорусский лидер.

"Что касается машиностроения (а Беларусь - машиностроительная страна), Президент сказал, что они заинтересованы в строительстве совместных предприятий по производству тракторов и автомобилей. Наша тема. Мы готовы здесь работать. Конкуренты вряд ли у нас будут в плане цены и качества, - заверил Президент. - Мы готовы делиться с вами технологиями. Под эти технологии поставлять и вместе производить соответствующую технику. И обучать ваших людей, если нужно, этим технологиям".

По его словам, Алжиру, в частности, очень нужны белорусская сельскохозяйственная техника и сельхозтехнологии. Потому что без этого невозможно решить вопрос продовольственной безопасности. Один из крупных проектов в этом отношении Александр Лукашенко также предложил реализовать втроем, совместно с Оманом, в сфере производства удобрений.

"Что меня приятно удивило - у Президента Алжира прекрасные отношения с Султаном Омана и этим государством. Они очень тесно сотрудничают. Это наши друзья. Мы с Султаном Омана 20 лет знаем друг друга. И, как многие заметили, у нас хорошие отношения, - сказал Глава государства. - Появилась очень интересная тема. Президент сказал, что в ближайшее время у него фосфатов будет столько, что некуда девать. А мы умеем производить фосфорные удобрения. Мы производим огромное количество азотных удобрений. Алжир, к примеру, это страна, которая занимает лидирующие позиции по добыче и экспорту природного газа. Страна, входящая в ОПЕК. Значит, производит огромное количество нефти. Но если есть газ, значит, есть азотное удобрение".

"У нас есть большое количество калийных удобрений. И коль появятся собственные фосфаты (в Алжире. - Прим.), из них можно и нужно делать удобрения. Мы по всем позициям минеральных удобрений имеем технологии. Мы можем в том же Омане (это перекресток всех торговых путей) построить на троих, как я сказал Президенту, предприятие. Проинвестировав, построить предприятие по известным технологиям. Производить огромное количество минеральных удобрений, которые нужны и в Алжире, и в этом регионе, особенно в Африке", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул актуальность данного вопроса в связи с необходимостью решения проблемы голода в ряде стран и обеспечения продовольственной безопасности на Африканском континенте. "Без удобрений и технологий это невозможно, поэтому это наша тема. И в этом направлении мы можем прекрасно сотрудничать", - уверен белорусский лидер.

Президент также отметил, что Алжир интересует производство молочной и мясной продукции. "Это наша тема. Мы всегда можем и уже начали сотрудничать в этом плане", - подчеркнул он.

Еще одно перспективное направление - сотрудничество в образовании. Алжир каждый год выпускает из вузов большое количество специалистов, а врачи именно из этой страны занимают очень большую долю в числе медработников во Франции. "Этим все сказано. Не зря боролись с французским колониализмом", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в Алжире хорошо помнят времена сотрудничества с Советским Союзом и сейчас делегацию из Беларуси принимают как добрых и надежных друзей.

Глава государства констатировал, что Алжир за прошедшие годы совершил сильный рывок в своем развитии, преуспел по многим направлениям. "Сюда стремятся все. Конечно, Алжир избирателен. Он сотрудничает прежде всего с государствами, которые дружественны к нему. Все хотят здесь работать и уже работают. Прекрасные отношения у Алжира с Испанией, Германией, Италией, - отметил Президент. - Поэтому я так засомневался: думаю, где же наше место в Алжире. Когда Президент продолжил рассказ, я понял, что мы всегда у своих друзей можем найти свое место для работы".

Александр Лукашенко на переговорах пригласил представителей Алжира приезжать в Беларусь, чтобы изучить имеющиеся возможности. "Двери открыты для алжирцев как надежных, добрых наших друзей. Если вам что-то подойдет и понравится, мы готовы с вами сотрудничать и работать. Но не так, как когда-то колониалисты. Мы готовы сотрудничать как с друзьями, близкими людьми, - заверил Глава государства. - 47 миллионов человек, огромная страна с величайшим потенциалом. Здесь нужно работать. Мы о многом договорились. И это не начало. Мы выводим наши отношения на более высокий уровень. А дальше мы еще немало сделаем".

Абдельмаджид Теббун также рассказал об итогах переговоров: "Мы оценили наши шаги в ходе двусторонних отношений. Говорили об основных вопросах, обсудили наш план на 2026-2027 годы. Мы договорились поддерживать инвестиции в сферах сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики, научных исследований. Наши министры обсудили все вопросы по торговле".

Президент Алжира отметил перспективы роста товарооборота между двумя странами.

Абдельмаджид Теббун заявил, что в ходе переговоров президенты также обсудили ряд международных вопросов, в том числе относительно ситуации в Палестине и Ливии. Обсуждался также вопрос решения конфликта в Украине. Главы государств сошлись во мнении, что его необходимо разрешить мирным путем с помощью переговоров.

По итогам встречи Главами государств было подписано совместное заявление об укреплении отношений дружбы и партнерства между Беларусью и Алжиром.

В присутствии лидеров стран подписан также ряд документов, главный из которых - дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Алжиром на период 2026-2027 годов.

Ранее в этот день Александр Лукашенко в ходе официального визита в Алжир возложил венок в мемориальном комплексе "Памятник славы и мученичества" и посетил Национальный музей мучеников (музей "Эль-Муджахид").

Мемориальный комплекс "Памятник славы и мученичества" - один из символов борьбы народа Алжира за независимость и памяти о жертвах, принесенных в ходе войны с Францией (1954-1962 гг.).

В музее, который является частью этого мемориального комплекса, располагается экспозиция о движении национального освобождения с фотографиями, документами, оружием и диорамами. Наглядно продемонстрированы сцены борьбы и репрессии в отношении алжирцев в период Войны за независимость.