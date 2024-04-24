О проведении первого заседания ВНС в качестве конституционного органа

Заседание Всебелорусского народного собрания в качестве конституционного органа впервые состоялось 24 апреля.

В ходе мероприятия приняты первые четыре решения - об избрании Председателя ВНС, его Заместителя и Президиума ВНС, а также об утверждении Временного регламента ВНС.

Председателем VII Всебелорусского народного собрания избран Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

Заместителем Председателя VII ВНС избран Александр Николаевич Косинец.

В состав Президиума избраны:

Богуш Вадим Анатольевич;

Бранцевич Александр Васильевич;

Бурак Константин Викторович;

Ермакова Надежда Андреевна;

Караник Владимир Степанович;

Ленчевская Марина Александровна;

Поляков Сергей Львович;

Сивец Сергей Михайлович;

Страхар Руслан Борисович;

Тылец Ирина Владимировна;

Черняков Дмитрий Владимирович;

Шпилевская Ольга Александровна;

Шулейко Юрий Витольдович.

Все решения подписаны Председателем ВНС и опубликованы на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.