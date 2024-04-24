О проведении первого заседания ВНС в качестве конституционного органа

    Заседание Всебелорусского народного собрания в качестве конституционного органа впервые состоялось 24 апреля.

    В ходе мероприятия приняты первые четыре решения - об избрании Председателя ВНС, его Заместителя и Президиума ВНС, а также об утверждении Временного регламента ВНС.

    Председателем VII Всебелорусского народного собрания избран Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.

    Заместителем Председателя VII ВНС избран Александр Николаевич Косинец.

    В состав Президиума избраны:

    Богуш Вадим Анатольевич;

    Бранцевич Александр Васильевич;

    Бурак Константин Викторович;

    Ермакова Надежда Андреевна;

    Караник Владимир Степанович;

    Ленчевская Марина Александровна;

    Поляков Сергей Львович;

    Сивец Сергей Михайлович;

    Страхар Руслан Борисович;

    Тылец Ирина Владимировна;

    Черняков Дмитрий Владимирович;

    Шпилевская Ольга Александровна;

    Шулейко Юрий Витольдович.

    Все решения подписаны Председателем ВНС и опубликованы на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.

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