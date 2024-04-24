О проведении первого заседания ВНС в качестве конституционного органа
Заседание Всебелорусского народного собрания в качестве конституционного органа впервые состоялось 24 апреля.
В ходе мероприятия приняты первые четыре решения - об избрании Председателя ВНС, его Заместителя и Президиума ВНС, а также об утверждении Временного регламента ВНС.
Председателем VII Всебелорусского народного собрания избран Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко.
Заместителем Председателя VII ВНС избран Александр Николаевич Косинец.
В состав Президиума избраны:
Богуш Вадим Анатольевич;
Бранцевич Александр Васильевич;
Бурак Константин Викторович;
Ермакова Надежда Андреевна;
Караник Владимир Степанович;
Ленчевская Марина Александровна;
Поляков Сергей Львович;
Сивец Сергей Михайлович;
Страхар Руслан Борисович;
Тылец Ирина Владимировна;
Черняков Дмитрий Владимирович;
Шпилевская Ольга Александровна;
Шулейко Юрий Витольдович.
Все решения подписаны Председателем ВНС и опубликованы на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.