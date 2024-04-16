Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля собрал совещание о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли.

Нынешнее совещание, отметил Глава государства, является логическим продолжением практики объективного и системного анализа состояния дел в конкретных отраслях экономики. В этот раз на повестке дня - вопросы развития аграрной отрасли, повышения эффективности ее работы и увеличения ее вклада в совокупный национальный доход.

"От положения дел на селе во многом зависят благосостояние наших людей, валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Люди прежде всего должны быть накормлены, одеты - словом, жить нормально. Тогда и будет социально-экономическая стабильность. Во многом этому способствует сельское хозяйство, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В целом аграриям есть чем гордиться. Беларусь в полном объеме обеспечивает себя основными видами продовольствия. Существенно превосходит другие государства СНГ по производству такой продукции и потреблению на душу населения".

Так, обеспеченность по молоку составляет почти 270%, мясу - 135%, сахару - более 150%, картофелю - 112%.

По ряду позиций Беларусь достойно выглядит и в мировом рейтинге. Страна входит в пятерку стран - экспортеров молокопродуктов и топ-20 ведущих экспортеров мясной продукции, а это главные продукты сельского хозяйства.

Отечественное продовольствие поставляется в более чем 107 государств мира, валютная выручка от его реализации за 2023 год составила почти $7,5 млрд. "И это при резком падении мировых цен", - заметил Президент.

"Сегодня стоит задача двигаться дальше, сделать работу сельскохозяйственной отрасли более устойчивой, а ее развитие - прогрессивным. Все возможности добиться этого у нас есть, - убежден Глава государства. - Мы это умеем делать. Вы видите, какая в мире складывается катастрофическая ситуация с продовольствием. Понятно, что положение будет только усугубляться в связи с ростом населения и теми проблемами, которые охватывают в том или ином регионе планеты население. Повторю еще раз: нам надо забыть про санкции и прочие западные страшилки. Они, конечно, есть. Но их надо забыть. Знаете, для чего. Нужно железно расширять производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивать национальные бренды, опережая конкурентов. Завоевывать новые товарные и географические сегменты. Иного не дано".

Поэтому разговор во время совещания, предупредил Александр Лукашенко, пойдет не столько об успехах, сколько об имеющихся проблемных вопросах, решение которых позволит выйти на существенно более высокие показатели.

"Сегодня наша диспозиция такова. По итогам предыдущего, 2023 года в производстве продукции сельского хозяйства мы получили скромные чуть более 1% роста (а в растениеводстве мы упали более чем на 1%, животноводстве - 4,5% плюс). С учетом того, сколько вложено в село, это более чем скромно", - подчеркнул Президент.

На совещании Александр Лукашенко рассказал, какие проблемы есть в растениеводстве и как их исправить.

Глава государства констатировал, что результат прошлого года почти провальный: уровень 2022 года удержать не удалось. Аграрии недобрали свыше 1 млн т зерна, 63 тыс. т овощей и 10 тыс. т льноволокна. Почти в каждой третьей организации урожайность зерна составила ниже 20 ц/га.

"Правительство традиционно перекладывает вину на неблагоприятные погодные условия. Вторят ему и губернаторы. Однако нужно прямо сказать, вопрос не только в погоде", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Во-первых, в ряде регионов не соблюдается разработанная наукой и подтвержденная практикой индивидуальная структура посевных площадей. До 30-40% зерновых (особенно озимых) высеваются по недопустимым предшественникам.

По словам Президента, за последние 10 лет на четверть увеличились площади, засеваемые пшеницей, но почти половина таких площадей малопригодна для возделывания этой культуры. Особенно остро данная проблема проявляется в Гомельской, Могилевской и Витебской областях.

"При этом специалисты посчитали, что ежегодные потери зерна от таких агрономических приемов составляют не менее 450-500 тыс. т. Мной неоднократно давалось поручение по расширению посевов белковых культур под полную потребность животноводства, чтобы заместить в том числе импорт. Кстати, там, где пошли по этому пути, проблем с кормами нет. А пока на деле из рекомендуемых наукой 252 тыс. гектаров зернобобовыми культурами засевается только чуть больше половины", - сказал Глава государства.

Во-вторых, снижаются объемы внесения минеральных удобрений. Не проводится полный комплекс защитных мероприятий на посевах сельскохозяйственных культур.

Александр Лукашенко привел наглядный пример из доклада Комитета государственного контроля. В прошлом году КСУП "Валевачи" Червенского района на поле близ деревни Красная Нива (40 га) проведен сев смеси ярового ячменя и овса без внесения фосфорных удобрений, по неубранным камням и бытовому мусору. Значительная часть семян оказалась просто не заделана в почву.

"В итоге у таких нерадивых хозяев запланированного урожая нет, нужной кормовой базы для животноводства нет. Плюс к этому - снижение плодородия почв и другие проблемы", - отметил Президент.

По информации Главы государства, есть вопросы и с количеством накопленных под яровой сев удобрений. "Лидер" здесь Витебская область.

"Очевидно, что в этой ситуации соблюсти сбалансированность питательных веществ (в особенности по фосфору и калию), можно только наращивая объемы внесения комплексных удобрений (NPK). Сегодня это передовая мировая тенденция. Такие технологии используются все шире в Российской Федерации, ведущих европейских государствах. Страны платят колоссальные деньги за импорт данных удобрений, а их производство могут позволить себе далеко не все. Но для нас это домашний минерально-сырьевой ресурс. Мы в состоянии многократно закрыть свои внутренние потребности", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что всегда найдутся скептики, которые поставят под сомнение финансовую сторону вопроса. Однако для внесения удобрения простых форм приходится по три раза за сезон выгонять технику. В результате она ускоренно амортизируется, в три раза увеличиваются расходы на горюче-смазочные материалы, приходится отвлекать рабочую силу.

"Правительству совместно с НАН Беларуси, облисполкомами выработать комплексные подходы с учетом потребности и целесообразности применения таких удобрений", - поручил Глава государства.

Некачественно ведется и мелиорация, обратил внимание Александр Лукашенко. Системы должным образом не обслуживаются, а незаконная распашка каналов приводит к их выбытию.

"Как результат, ежегодно ссылаемся на разные неблагоприятные климатические явления: вымокания, вымерзания, засухи. И тратим огромные деньги для восстановления мелиоративных систем и мелиорированных полей", - отметил Президент.

По его словам, доведенные планы 2023 года по реконструкции мелиоративных систем не выполнили три области - Гродненская, Минская и Могилевская. Более того, установлены факты, когда мелиорированные земли не используются. Местами завышаются объемы и стоимость мелиоративных работ. "Государство выделяет деньги, а вы на плодородных мелиорированных землях растите хмызняк и кустарник", - подверг справедливой критике Александр Лукашенко.

"Я назвал только три причины, которые лежат на поверхности. Какие сверхурожаи и будущую кормовую базу для животноводства можно ожидать при таких подходах? Нужно уметь работать в любых атмосферных условиях, чтобы не списывать свои недоработки на погоду. Мы ведь с вами знаем, какая может быть в Беларуси погода. И к этому нужно было приспособиться. И к этому приспособились те, кто хочет работать", - сказал Глава государства.

"Сельскохозяйственный сектор давно пора повсеместно переводить на новый технологический уровень, внедрять точное земледелие. Оно позволяет сформировать благоприятную среду любой культуре для роста, а значит, снизить материальные затраты, повысить объемы и качество продукции, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Ключевые элементы для создания такой системы мы сегодня имеем, и это стратегия на перспективу".

Он отметил, что мировые лидеры по производству сельскохозяйственной продукции вкладывают значительные средства в создание умной техники и цифровизация у них в аграрном секторе доходит до 80%.

"Умное сельское хозяйство сегодня и на будущее - важный приоритет в борьбе с конкурентами. Нужна программа, в том числе по подготовке кадров. Не надо тянуть в нее всех, начните с тех, кто хочет и имеет возможности. Но начинать следует уже сегодня. Мы должны произвести революцию в аграрном машиностроении и сельском хозяйстве, - потребовал Глава государства. - Но не забывайте, что прежде, чем делать революцию, нам надо добиться нормального качества сельскохозяйственной техники, которая работает на полях".

Вместе с тем при должной дисциплине, использовании высокопродуктивных сортов растений и пород животных, имеющихся технологиях и сегодня можно работать в полтора и даже в два раза эффективнее, убежден Президент.

"Задачи на 2024 год куда более амбициознее вчерашних результатов. Нужно производить порядка 10 миллионов тонн зерна, 5 миллионов тонн сахарной свеклы и более миллиона тонн рапса в год", - поставил задачу Президент.

Самая актуальная тема сегодня - посевная кампания, отметил Глава государства. "Как в народе говорят: что посеешь, то и пожнешь. По информации Правительства, все необходимые решения для проведения посевной кампании приняты, осталось четко, с полной ответственностью выполнить свои планы на местах", - подчеркнул он.

В то же время, как докладывают Главе государства, в отдельных регионах есть проблемы. Речь, в частности, о готовности техники.

"Мы с вами определились, что ежегодно на 25 марта, к началу весенних полевых работ, готовность техники должна быть не менее 95%. Что мы имеем в этом году? Низкую готовность техники контролеры фиксируют практически в каждом третьем проверенном хозяйстве (в 70 из 225 проверенных). Положение дел скрывается искажением оперативной отчетности, - констатировал Александр Лукашенко. - Научились играть цифрами, не думая о том, что недостоверные данные приводят к ошибочным управленческим решениям".

Необходимо, чтобы техника была в полном порядке, подчеркнул Президент. "Ваша задача, Правительства, облисполкомов и райисполкомов, под персональную ответственность гарантировать готовность всей техники в течение всего сельскохозяйственного года, - поставил еще одну задачу Глава государства. - Кстати, от выступающих хотел бы услышать, что говорят о качестве сельскохозяйственной отечественной техники. Мы вливаем в ее закупку колоссальную поддержку. Спланированы объем выпуска и финансирование по лизингу. Поэтому ваша святая обязанность сохранить и эффективно использовать технику".

Александр Лукашенко уверен, что белорусские машиностроители в состоянии обеспечить все потребности села в технике.

"Если кто-то из губернаторов рассчитывает закрыть свои потребности импортной техникой, то от этих фантазий рекомендую отказаться. От слова "совсем". Недавно это мы детально обсуждали на совещании по промышленности. И не надо говорить, что импортное лучше, чем наше. Особенно сегодня", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что любая техника может выходить из строя, однако обслуживание отечественных машин обеспечено на очень высоком уровне.

"Белорусские машиностроители в состоянии обеспечить все ваши потребности, тем более в кооперации с россиянами. Но пора осовременить машинно-тракторный парк страны. Сегодня аграрии (и не только отечественные) нуждаются в технике с высокой пропускной способностью, более мощных тракторах, комбайнах, кормораздатчиках и так далее", - обратил внимание Президент.

Он поручил актуализировать программные задачи и обеспечить выпуск полного шлейфа высокоэффективных машин. Одновременно, по его словам, нужно готовить механизаторские кадры для работы на этой непростой технике.

Одной из тем совещания стало производство продукции животноводства. За 2023 год рост этого показателя отмечается во всех регионах страны - 104,5%. Но практически единственный стабильный источник ежедневного поступления денежных средств - молочное животноводство.

В прошлом году надоили более 8 млн т молока, прибавка составила 6% к уровню 2022 года. Этот прирост обеспечен в основном за счет Брестской, Гродненской и Минской областей.

Продуктивность молочного стада по стране выросла на 6%, но в килограммах не достигла и 6 тыс. кг от коровы (5854 кг), хотя этот порог должны были переступить еще к 2020 году, а дальше только прибавлять.

Многими хозяйствами накоплен хороший опыт интенсификации молочного производства, констатировал Президент. Лидерами среди районов по продуктивности дойного стада стали Гродненский, Берестовицкий, Несвижский, где надоили более 9 тыс. кг молока от коровы. Есть и передовики, способные получать по 12 - 13 тыс. кг молока от коровы. Однако в каждой пятой организации средний удой от коровы составил менее 3 тыс. кг. В основном это организации восточных областей.

"Пора задуматься о системе оплаты труда руководителей сельхозорганизаций исключительно в привязке к результатам работы хозяйства. Нет результата - получай минимальную заработную плату", - сказал Президент.

Александр Лукашенко поручил Правительству, облисполкомам, райисполкомам детально изучить положение дел хозяйств с низкой продуктивностью, принять все необходимые меры по повышению эффективности работы таких организаций.

"Не дело, когда переработчики берут кредиты, на годы вперед авансируя село. Получается, что это не бизнес, а социальный проект. В данных условиях рентабельность на селе никогда не выйдет на двузначные цифры и приличных зарплат не будет. И это при том, что каждый контролер указывает на недозагрузку предприятий отечественным сырьем. С таким спросом хозяйства должны жировать, а не аванс на зарплату просить", - сказал Президент.

"Значит, надо ломать схему. Земли и ресурс убыточных хозяйств полноценно передавать крепким хозяйствам и работать по схеме укрупненных товарно-сырьевых комплексов. На создаваемых предприятиях - осуществлять строительство современных масштабных молочнотоварных и свиноводческих комплексов", - подчеркнул Глава государства.

В связи с этим Президент обратился к примеру работы модернизированных комплексов с собственной сырьевой базой. От них есть значительная отдача. Например, молока с одной коровы в прошлом году там получили больше, чем в среднем по стране. И количество таких предприятий растет. "Выработанная стратегия на укрупнение выбрана верно. И завершить эту работу нужно к 2030 году", - сказал Глава государства.

"Корову нужно поставить во дворец, - образно высказался Глава государства об создании надлежащих условий для содержания крупного рогатого скота. - Нужно уйти от тех захудалых ферм, и чем раньше - тем лучше. Мы просто гробим там скот. А в новых молочно-товарных комплексах, Роман Александрович (Головченко. - Прим.), надо заставить доить коров так, как положено".

Президент поручил Правительству и облисполкомам обеспечить безусловную реализацию намеченных инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных комплексов, рост молочного стада с высокой продуктивностью (не ниже 6,5 тыс. кг от коровы) и объемы производства молока не менее 9 млн т.

Глава государства отметил, что на протяжении ряда лет ведется речь о необходимости обеспечить большую сохранность скота и птицы. Однако ситуация остается сложной. Есть хозяйства, где нарушаются требования технологических регламентов содержания и кормления скота. Не обеспечивается выпойка новорожденных телят молозивом, не соблюдаются схемы вакцинации.

"Я поручал Премьер-министру разобраться. Мы вопрос поставили жестко. Имейте в виду: спрос в этом плане будет только усилен, - предупредил Александр Лукашенко. - Роман Александрович (Головченко. - Прим.), вместе с Комитетом госконтроля жесточайшим образом разберитесь и доложите".

Президент подчеркнул, что есть крепкие хозяйства, готовые забрать телят у нерадивых. И такая работа по передаче молодняка уже начата. Однако зачастую она носит формальный характер, для создания видимости выполнения поручений. Скот передается в организации, которые не в состоянии обеспечить его содержание и кормление, или передается только на бумаге.

"Как вам такой факт? Берут и отгружают молодняк в хозяйство, в котором зафиксирован самый высокий падеж в районе, нет комбикорма, имеют место системные нарушения технологий. "Прудокское" Калинковичского района передавало молодняк филиалу "Зеленочи" Калинковичского мясокомбината. Там же еще хуже", - привел один из отрицательных примеров Глава государства.

В качестве обратного, положительного примера Александр Лукашенко назвал работу президентской фермы, где содержатся в том числе и коровы с телятами. "Ничего особенного, но содержание достойное - чисто, аккуратно, сухо. И не надо никакого "умного" земледелия или животноводства, или в целом сельского хозяйства. Просто ответственность и дисциплина. Человеческое отношение к животному", - сказал он.

Продолжая разговор о проблемных аспектах, Президент обратил внимание на формальный подход к поручению по закреплению за каждым животноводческим объектом работников местной вертикали. Закрепленные порой не знают, где расположен этот объект. Органы местной власти и руководители хозяйств зачастую вместо контроля за дисциплиной способствуют ее нарушению. Нет строгого контроля со стороны государственной ветеринарной службы. К различным видам ответственности за это ежегодно привлекаются более 10 тыс. должностных лиц, возбуждаются уголовные дела, треть из них связана с сокрытием падежа.

Кроме того, необходимо повысить эффективность воспроизводства: с нынешних показателей в 68 телят на 100 коров - до 95.

"Прочная кормовая база и полноценный рацион - основная составляющая прибыльного производства", - подчеркнул Президент.

Для выполнения этой задачи нужно использовать разработанные учеными совместно с Минсельхозпродом регламенты кормления для всех видов животных. "Наукой разработаны порядка 100 технологических регламентов и рекомендаций. Пользуйтесь ими", - рекомендовал Глава государства.

От Правительства, Минсельхозпрода, Академии наук Беларуси, облисполкомов, райисполкомов Президент потребовал организовать жесткий контроль за проводимой на местах работой по соблюдению регламентов и нормативов кормления скота и птицы. Особое внимание уделить уходу за новорожденными телятами, проводить системную работу по обеспечению сохранности скота и птицы. Нормативное значение непроизводственного выбытия, по словам Президента, должно быть до одной тысячной процента, и относиться к случаям такого выбытия нужно как к чрезвычайному происшествию.

Глава государства потребовал обеспечить безусловное соблюдение технологической и трудовой дисциплины на каждом рабочем месте, начиная от скотника до руководителя хозяйства, качественную работу ветеринарной и зоотехнической служб.

Речь шла также о наведении порядка с отчетностью. Бюрократию и огромный излишний документооборот, по словам Александра Лукашенко, можно назвать одним из факторов, который сдерживает АПК в целом. "Концерны запрашивают информацию себе, Минсельхозпрод, облсельхозпрод, райсельхозпрод, контролирующие и правоохранительные органы - себе. Все запрашивают информацию, - критически заметил Президент. - На одну организацию приходится до 70 запросов в месяц!"

Глава государства подчеркнул, что процесс давно можно и нужно централизованно автоматизировать: "На каждом шагу говорим про пользу и успех цифровизации. Так используйте". Президент потребовал здесь навести порядок и со стороны Минсельхозпрода определить четкую систему отчетов и информирования.

В 2023 году в Беларуси было принято решение по строительству модернизированных свинокомплексов. Как напомнил Президент, он поддержал предложения Правительства о строительстве свиноводческих комплексов по унифицированному проекту на 100 тыс. голов свиней. "Меня заверили, есть возможности построить в установленные сроки, оптимизировать затраты. Но нужно думать о перспективе", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что с учетом практики России необходимо просчитать и брать курс на более эффективные, экономичные в затратах масштабные проекты. Не обязательно это должны быть комплексы на 300 - 500 тыс. голов, отметил Президент. Поначалу надо внимательным образом изучить опыт работы подобных крупных хозяйств будь то на западе или на востоке от Беларуси. Например, опыт Китая, где строят многоэтажный свиноводческий комплекс.

"Вы определяйтесь, какие комплексы строить. Мы вам поможем. Но и спросим (за эффективность и результативность. - Прим.)", - ориентировал Александр Лукашенко.

Глава государства потребовал от участников совещания работать на перспективу в развитии свиноводства. "Необходимо разработать 10-летнюю стратегию развития ультрасовременного свиноводства в Беларуси. В ней должно быть все: прогрессивная генетика, корма, экологичность. Цели сверхмасштабные - максимальное углубление переработки и наша экспортная экспансия", - подчеркнул Президент.

Характеризуя ситуацию в птицеводстве в целом, Глава государства отметил незначительный рост производства мяса птицы и снижение производства яиц. При этом есть проблема с падежом птицы, который увеличился без малого на 12%. Самые высокий падеж - в Могилевской и Гомельской областях. Причины - несоблюдение технологии комплектования птичников и ветеринарно-санитарных правил содержания птицы, а также недостаток полноценных кормов.

"Наше мясное птицеводство пока зависимо от импорта прародительского поголовья. Поэтому ключевая задача здесь - снизить эту зависимость. Снизить революционным образом, - ориентировал Александр Лукашенко. - До настоящего времени мы также не имеем альтернативы завозу цыплят для производства инкубационного яйца".

Глава государства напомнил, что ранее им была поставлена задача Совету Министров по строительству современного селекционно-генетического центра яичного направления. Правительство предложило создать такой центр на базе ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".

"Но прежде чем принять окончательное решение, мы должны рассмотреть варианты с руководителями профильных предприятий. Это же общая проблема. Деньги предстоит вложить немалые и всем. У меня один вопрос: почему не создать предприятие, независимое от конкретных птицефабрик?" - спросил Александр Лукашенко, уточнив, не возникнет ли в таком случае конфликт интересов. Эту тему Президент поручил обсудить и выйти на конкретное решение.

Стратегическая задача, по словам Президента, - обеспечить технологическую и биологическую защиту птицеводства, довести объемы производства продукции до 800 тыс. т мяса птицы и 4 млрд штук яиц.

Во время совещания Александр Лукашенко поручил Правительству, Академии наук и облисполкомам разработать стратегию обеспечения белорусского животноводства концентрированными кормами. "Задача - чтобы каждое хозяйство имело все виды кормов под полную потребность (не менее 45-50 центнеров кормовых единиц на условную голову)", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что успех в животноводстве неразрывно связан с кормопроизводством. Однако в прошлом году травяных кормов заготовлено только 91% к программным показателям. Нарушаются технологии заготовки и хранения травяных кормов, ухудшается и без того недостаточная кормовая база.

"Обеспеченность кормами падает, но у нас богатейший опыт их производства. Почему мы его не используем? Еще в годы СССР, со второй половины прошлого века, из травяной муки производили гранулы для корма животным. При правильном подборе трав витаминов и минералов в таких кормах больше и сохранность лучше. И технология гранулирования абсолютно несложная. Она в совершенстве освоена нами в деревообработке", - обратил внимание белорусский лидер.

По его словам, такие корма используют в рационе животных в Брестской области в ОАО "Парохонское". "Почему этот опыт не востребован другими?" - задал вопрос белорусский лидер.

Он также напомнил, что в стране построен самый современный комплекс по производству аминокислот и комбикормов - БНБК. "Необходимо задействовать все возможности этого предприятия для производства сбалансированных кормов. Имеющиеся в стране комбикормовые мощности способны закрыть потребности в комбикормах и добавках в полном объеме. Тогда почему не выполняются заявки отдельных хозяйств, которые готовы рассчитываться по предоплате?" - обозначил еще один проблемный вопрос Глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что для решения проблемы обеспеченности кормами нужно сначала окончательно решить проблему силосных траншей.

"Хоть умрите, но в течение этого года все корма должны быть заготовлены в нормальные хранилища. Надо уходить окончательно от этих курганов, как это когда-то закладывали в естественные рвы, ямы и прочее. Минимум 30% кормов, если их нормально положить в такие ямы, мы теряем", - отметил Президент.

Александр Лукашенко поставил задачу в АПК обеспечить максимальную переработку отечественного сырья.

Глава государства подчеркнул, что именно в сфере переработки сконцентрированы резервы белорусского села. "Необходимо брать курс на углубленную переработку сырья, при которой создается высокая добавленная стоимость. Перерабатываться должно все без исключения, и даже поросячий визг, - подчеркнул белорусский лидер. - Рынок дает нашим переработчикам шанс для расширения ассортимента и географии поставок, закрепления в маржинальных сегментах".

Наряду с этим Александр Лукашенко констатировал недостаточную загрузку, а местами и низкую загрузку производственных мощностей, хотя востребованность на внешних рынках, особенно по отдельным видам продукции, высокая.

"Разворотливости не хватает. Особенно у губернаторов, которые отвечают за этот сектор экономики", - заметил он.

Витебская область в этом плане у Главы государства вызывает особую обеспокоенность. Речь о низкой загрузке Витебского, Оршанского и Глубокского мясокомбинатов. Одновременно на этих предприятиях есть случаи реализации продукции в тушах и полутушах через посреднические структуры.

"Ребята, сядете!" - жестко предупредил Глава государства.

При этом, напомнил Глава государства, Оршанский мясокомбинат построен за государственные деньги и сейчас просит бюджетной поддержки.

"А сам продает налево то, что надо глубоко переработать и продать по высокой цене. В чем причина?" - поставил вопрос Глава государства.

"Такого бардака быть не должно! Задача максимум - обеспечить стопроцентную переработку отечественного сырья с высокой добавленной стоимостью. В этих целях поручаю Правительству оцифровать задачи каждой области, вплоть до предприятий, для решения этого вопроса", - заявил белорусский лидер.

"В этом году мы должны произвести продукции на 6-7% больше и ориентироваться в экспорте на $9 млрд. Сложно? Да. Но мы должны решить эти задачи. Обращаюсь к руководителям всех уровней. Вам всегда должно быть мало вашего успеха", - сказал Глава государства.

Во время совещания Президент также потребовал разобраться в вопросе эффективности господдержки на селе: "Надо еще раз разобраться с этой поддержкой. Чувствую, что чем хуже работает предприятие, тем больше поддержка. Встает вопрос, зачем тогда хорошо работать. Это просто пустая трата денег".

Александр Лукашенко поручил провести анализ ситуации и доложить. Он подчеркнул, что принимаемые меры по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций крайне недостаточны.

Глава государства обратил внимание на недостаточную работу по присоединению убыточных сельхозорганизаций к сильным хозяйствам. Александр Лукашенко вместе с тем подчеркнул, что данные решения должны приниматься взвешенно и продуманно. И речь ни в коем случае не идет о том, что хорошим хозяйствам просто надо повесить "гирю на ноги". Но действовать в данном направлении нужно более решительно.

"В этом году эту проблему надо решить, - поручил Президент. - Полномочий у вас предостаточно, механизмы прописаны, на практике апробированы. Осталось только принимать обдуманные решения с последующим контролем за ведением работ".

Александр Лукашенко привел пример, что из года в год не выполняется поручение по обеспечению эффективного развития холдинга "Купаловское" в Могилевской области. Не получена также отдача от создания агропромышленных объединений в Витебской области.

"Кто это терпеть будет? Притом Александр Михайлович Субботин (председатель Витебского облисполкома. - Прим.) клятвенно обещал исправить ситуацию. Жду", - поставил вопрос Глава государства.

"Кадровый дефицит - это, пожалуй, системообразующая проблема отрасли. Недостаток руководящих кадров и специалистов рабочих профессий сегодня составляет порядка 10%, ветеринаров и зоотехников - 15%. Конечно, мы немало делаем для привлечения молодых людей в сферу АПК. Вузы, ссузы выделяют целевые квоты и готовят специалистов всевозможных профилей и уровней. Им предоставляются льготные кредиты и доплаты, доступное жилье", - отметил Глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание на проблемные аспекты в вопросе закрепления молодых специалистов на рабочих местах. И это при том, что требования по отработке у них жесткие - 5 лет. "Значит, вопрос в условиях труда, невысоком качестве сельской среды, самореализации, заработке, - заметил Президент. - Это все понятно. Но ты же целевик, ты же туда сознательно шел. Ну так работай".

"Решение кадровой проблемы невозможно без создания надлежащих условий на селе. Медицинская помощь, транспортное, торговое, бытовое обслуживание. А для молодежи - интернет и еще что-то…", - подчеркнул белорусский лидер.

Он обратил внимание, что в стране есть крепкие образцовые хозяйства - пример для подражания, которые развиваются сами и благодаря которым процветают небольшие поселения ("деревни будущего"). "Тиражируйте этот опыт, не ждите новых пятилеток. Люди должны стремиться там работать!" - ориентирует Президент.

По его словам, еще один фактор потери кадров - зачет срока службы в армии в срок обязательной отработки по распределению. "Рассмотрим и этот вопрос", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что кроме административных мер у каждого хозяйства должна быть своя дополнительная система закрепления кадров: "Думайте, чем привлечь и удержать молодежь - от жилья до образцово-показательных условий труда, культурной сферы, здравоохранения на селе. Если не решим проблему кадров в сельском хозяйстве - и экономики не будет".

Производственную дисциплину Глава государства назвал важнейшим фактором успеха в любом деле. В то же время правоохранительные органы докладывают, что в АПК стабильно "лидируют" по числу нарушений трудовой дисциплины.

Александр Лукашенко настоятельно потребовал и поручил в том числе правоохранительным органам помочь разобраться в вопросах дисциплины на местах.

Глава государства привел данные, что 2023 году по линии борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями каждое пятое преступление касается сферы АПК. Преобладают преступления, связанные со служебным подлогом, увеличилось количество краж. Кроме того, в текущем году при контроле за движением скота возбуждены 104 уголовных дела, выявлены приписки почти 2 тыс. голов скота. "Это в основном хозяйства с наибольшим количеством падежа скота. И такая картина по всем областям", - заметил Президент.

Александр Лукашенко привел конкретный пример по городу Любани Минской области: "Не знаю даже, как назвать этих людей, дошли до того, что изымали из скотомогильников туши падшего крупного рогатого скота, разделывали их и продавали на "мясо" населению". Причем этим святотатством занимались и ветеринарные врачи, и бригадиры сельхозорганизаций трех районов (Любанского, Осиповичского и Стародорожского)".

Глава государства потребовал доложить, какие меры приняты к виновным.

Кроме того, зафиксировано много фактов появления на работе в состоянии опьянения. Растет количество травмированных работников и число пожаров.

"Такие вопиющие безответственность, халатность и безалаберность при выполнении служебных обязанностей требуют самых суровых мер реагирования", - подчеркнул белорусский лидер.

На совещании Президент обозначил ряд проблемных вопросов по основным отраслям в сельском хозяйстве и потребовал доложить, как они решаются. "Я сознательно обострил проблемы села и привел единичные примеры. Безусловно, отрасли есть чем гордиться, но если не будут решаться проблемные вопросы, то все наши успехи очень быстро сойдут на нет", - пояснил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что соответствующие вопросы являются железной зоной ответственности руководителей регионов и председателей райисполкомов. "К Правительству вы можете обратиться за финансовой какой-то поддержкой. И помочь топливом - что делается каждый год. Все остальное - за вами. И тон задавать должны губернаторы", - сказал он.

"Наша стратегическая цель - создать высокотехнологичный, прибыльный аграрный сектор. Нам жизненно необходимо максимально реализовать имеющийся потенциал нашего АПК, разобраться с текущими проблемами, думать о завтрашнем и даже послезавтрашнем дне. Что делать - я сказал. Впрягайтесь и работайте. Хотите - раздевайтесь и работайте", - требует белорусский лидер.

Александр Лукашенко потребовал реализовать в течение года то, что касается фактов, лежащих на поверхности. Кроме того, необходимо думать и о стратегии.

Совещание продолжалось около четырех часов. С докладами на нем выступили руководители государственных органов, представители научного сектора, местной власти, сельскохозяйственных предприятий.

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева проинформировала участников совещания о наиболее проблемных вопросах развития сельского хозяйства, а глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов подробно остановился на выполнении поручений Президента в этой сфере.

О роли науки в обеспечении развития аграрной отрасли доложил Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. Министр сельского хозяйства Сергей Бартош, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, председатель Калинковичского райисполкома Гомельской области Сергей Гвоздь и председатель Горецкого райисполкома Могилевской области Михаил Гулый рассказали, как решаются проблемные вопросы в зоне их ответственности и какие принимаются меры для решения поставленных задач. А директор предприятия "Парохонское" Пинского района Владимир Хроленко поделился опытом в ведении хозяйственной деятельности и в организации работ на мелиорированных землях.

"Продовольственная безопасность у нас обеспечена. Но этого мало, - резюмировал Александр Лукашенко. - Я не говорю, что плохо. Но это не то, что должно быть. И чувствую, что может быть плохо. Поэтому надо в нужное время взяться за дело и действовать, чтобы нашим детям потом не напрягаться. Наведите порядок и смотрите за дисциплиной. Вы должны быть примером для всех. Нужно мобилизоваться".

Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош на совещании у Главы государства рассказал, что Беларусь в полном объеме обеспечивает себя основными видами продовольствия и существенно превосходит другие государства СНГ по производству такой продукции и потреблению на душу населения. Так, обеспеченность по молоку составляет почти 270%, мясу - 135%, сахару - более 150%, картофелю - 112%.

По ряду позиций Беларусь достойно выглядит и в мировом рейтинге. Страна входит в пятерку стран - экспортеров молокопродуктов и топ-20 ведущих экспортеров мясной продукции, а это главные продукты сельского хозяйства.

Отечественное продовольствие поставляется в около 110 государств мира, валютная выручка от его реализации за 2023 год составила почти $7,5 млрд. "И это при резком падении мировых цен", - заметил во время совещания Президент.

Во время совещания Александр Лукашенко поинтересовался, как выполняется его поручение по созданию новой породы коров. В связи в этим Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков отметил: "Что касается выращивания новой породы скота, сейчас эта работа проводится в трех хозяйствах страны - "Устье" Оршанского района, "Шипяны-АСК" и "ЖодиноАгроПлемЭлита". В них развернута вся племенная работа - примерно мы предполагали 8-10 лет, но треть пути уже пройдена".

Он также пояснил: "Разработан план создания породы, ученые работают согласно плану, и в принципе, я думаю, что мы в отведенное время уложимся. У нас будет своя, белорусская уникальная порода красного скота с уникальными характеристиками молока и по жирности, и по белку. Кроме того, молоко А2 лишено аллергенных последствий".

Эксперимент селекции продолжается в трех хозяйствах несколько лет и приносит хорошие результаты. Красные коровы превосходят по надоям традиционные черно-пестрые породы.

"Сейчас мы имеем в стране уникальную базовую породу, но создадим свою, белорусскую породу. У нас есть в стране неплохой голштинский скот, но этого мало. Надо иметь несколько пород по всем видам - и для молочного скотоводства, и для свиноводства и так далее. Сейчас все выполняется в соответствии с требованиями", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Президент, интересуясь деталями данной работы, подчеркнул: "Все должно быть по-хозяйски".

Глава государства обратился к руководителям Витебской, Могилевской и Гомельской областей Александру Субботину, Анатолию Исаченко и Ивану Крупко: "Я вам скажу так, Александр Михайлович, вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результата в этом году - ждите жесточайших репрессий. Открытым текстом вам говорю. Другого у меня нет".

На совещании Александр Лукашенко относительно Витебской области констатировал, что пока не получена желаемая отдача от создания агропромышленных объединений в этом регионе: "Вы всей областью меня трижды убеждали, что вот это наш путь. Нормальный путь: вот переработчик мяса или молока, а вон твоя зона - иди, вкладывайся, вместе работай. Что тут плохого? Нормально. Ну так вы же не сработали".

"Вы хотите сказать, что предложение того облисполкома было негодное? Поэтому чего о нем говорить сейчас - будем просить напрямую деньги под технику, под еще что-то… - заметил белорусский лидер по поводу прозвучавших предложений со стороны руководителя Витебской области. - Я отвечу на ваш вопрос на примере энергонасыщенной техники. Если мне в течение недели государственный контроль доложит, что у вас энергонасыщенные трактора стоят под забором или работают на износ, вы не то что не получите ни одного трактора… Еще открыто вам скажу, как бы непопулярно (ни звучало. - Прим.): вы все сядете. Вот и все".

Глава государства обратил внимание, что по-прежнему выявляются факты воровства топлива, о поддержке в закупке которого руководители регионов регулярно просят: "Недавно в Оршанском районе у одного механизатора в гараже несколько сотен литров нашли солярки. Хорошо, что в свое время поручил пометить солярку по цвету. Посмотрели, где взял, - украл".

Что касается энергонасыщенной техники, то Президент подчеркнул, что она очень дорогостоящая, а потому ее обслуживание и эксплуатация должны быть на высоком уровне. "Надо, чтобы техника, как самолет, содержалась", - образно сказал он.

Александр Лукашенко обратил внимание и на вопросы элементарной исполнительской дисциплины, в том числе по обеспечению сохранности скота. "Согласовывая назначения председателей райисполкомов, я всегда говорю: "Ребята, нужен результат! Если не хотите воевать, нужен результат на земле!".

Высказать экспертное мнение насчет урожайности попросили председателя Горецкого райисполкома Михаила Гулого. Речь, в частности, шла о гибридах кукурузы.

"Наши отечественные сорта в чем-то уступают. Но если бы не было сейчас этих гибридов белорусских, мы бы просто остались без кормов. Потому что не все сельскохозяйственные организации могут закупить импортные гибриды. Они превышают по цене по некоторым моментам в 10 раз. И требуют стопроцентной предоплаты. Белорусские значительно дешевле. И для предприятий среднего уровня, несомненно, нужно заниматься только гибридами белорусской селекции", - сказал руководитель района.

Александр Лукашенко в этой связи также высказался об опыте возделывания различных культур на так называемом президентском поле. Это порядка 350 га на стыке Витебской и Могилевской областей.

"Это не для потехи было создано. Все, что ученые предлагают, мы опробовали там. В том числе и кукурузу отечественных сортов и импортные семена высевали, - отметил Глава государства. - То, что касается других бобовых - и горох, и люпин разных сортов. Рядом в Витебской области сеяли люцерну... Я хотел сам убедиться, как же оно. Я вам должен сказать: если соблюдать технологии, то нет смысла покупать импортные семена. И кукурузы, и других".

"Если сеять абы как, вот тогда будут обиды и жалобы", - заметил Президент.

При этом Александр Лукашенко подтвердил, что действительно урожайность отдельных импортных сортов кукурузы может быть выше. В этом Президент лично убедился в ходе одной из рабочих поездок по западным районам страны.

"Ну так мы приняли тогда решение: давайте договоримся, что 80% (от потребности. - Прим.) мы будем закупать собственных (если по кукурузе). А 20% по импорту - высокопроизводительные, хорошие предприятия, которые умеют работать. То и не жалко, что они там закупят. Притом они деньги не просят. А самое главное, все окупается. Если они вложили денег прилично в закупку семян кукурузы, так они сполна окупили. То есть решение здесь принято. Но главное - это технологии", - сказал Глава государства.

"Есть хорошие сорта, есть хорошие гибриды, есть хорошая техника", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается семян отечественной селекции и их характеристик, он отметил, что по ряду направлений действительно есть над чем работать.

Подводя итоги совещания о развитии села, Александр Лукашенко заметил, что продовольственная безопасность Беларуси обеспечена, но много резервов в сельском хозяйстве еще не задействовано.

"Нам надо удержать страну, нам - нашему поколению. Повторяйте опыт: опыта у нас достаточно, который надо копировать и повторять", - отметил Александр Лукашенко.

"То, что мы сегодня сконцентрировались здесь на негативе, не значит, что все плохо. Все гораздо лучше, чем было. Люди накормлены - по приемлемым ценам. Вы видите, что мы вменяемыми пытаемся держать цены. Кто-то воет, стонет, но тем не менее по приемлемым ценам накормлены и одеты. Продовольственная безопасность у нас обеспечена. Но, как говорил промышленникам, скажу и вам: этого мало. Вашу продукцию мы можем всегда продать. Население в мире растет, голодающих миллионы. Если пошевелиться, нашу продукцию купят", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что в этом году сельское хозяйство обязано произвести молока, мяса, яиц, овощей, фруктов и другой продукции под полную потребность страны. "Это основная ваша задача, - сказал Глава государства. - И разберитесь, где стабилизационные фонды, в каком объеме яблоко, груша и прочее должны быть сконцентрированы. Мы не должны тратить валюту на закупку яблока - польского или еще какого-то. Санкции санкциями, а прут они сюда эту продукцию, а мы валюту им отдаем".

Александр Лукашенко в очередной раз обратил внимание на проблему посредничества при организации закупок, будь то семена, корм или техника. "Не дай бог Комитет госконтроля доложит, что вы не сами это закупаете, а вам какие-то посреднические структуры привозят, - предупредил он. - Централизуйте. И если кто-то (мы же не можем запретить) ниже вашей цены привезет и предложит, мы с удовольствием у них купим".

Коснулся Президент и развития в стране фермерства. Он напомнил, что ранее этот вопрос был не очень актуален для Беларуси: прежде всего необходимо было спасти сельское хозяйство, а не порезать землю и раздать по кускам. Сейчас времена уже другие.

"Если к вам частник состоятельный обратился и хочет в Витебской области или Могилевской взять колхозы какие-то или колхоз целиком, - отдайте. И крестьяне на нас уже сегодня не должны обижаться. 25 лет назад этот фактор был, я его учитывал. Если бы мы начали все это раздавать, у нас бы была аграрная революция. Сегодня частник себя зарекомендовал. И если есть толковые частники, которые готовы работать, попробуйте. Пускай два-три года поработают в аренде, как мы в Витебской области сделали - два хозяйства отдали. Я одним глазом наблюдаю: вроде старается, хочет что-то сделать, деньги где-то на стороне зарабатывает и вкладывает туда. Таким фермерам дорога", - заявил Глава государства.

Как и на недавнем совещании по промышленности, особое внимание Александр Лукашенко обратил на недопустимость коррупционных проявлений: "Я вас прошу, мужики, не делайте этого. Я всегда говорю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме. Поэтому я и говорю, что никаких не должно быть у вас посредников, вы сами должны контролировать закупки и продажи".

Пообещал Президент также изучить проблему с жильем на селе, поскольку здесь порой могут случаться перекосы. "Мы программы эти откорректируем, особенно в будущем году. Нам надо за этот год изучить проблему. Чтобы не получилось так, что 6 тысяч домов свободных заселить не можем. Говорят, дайте нам под жилье деньги. Так вы заселяйте те дома, которые есть. Но откорректируем", - сказал он.

Один из самых важных вопросов, за который в Беларуси активно взялись в прошлом году, - мелиорация. Нерешенных вопросов еще много. "Жутко смотреть на отдельные части Беларуси. Мы запустили мелиорированные площади до невозможности. Сейчас надо штурмом за три года все восстановить. Но очень хотелось, чтобы вы хотя бы на 10, 20, 100 гектарах в каждом хозяйстве провели культуртехнические работы, а мы уже на уровне государства будем вести восстановление мелиорированных земель", - поставил задачу Александр Лукашенко.

В последний раз, предупредил Глава государства, он возвращается к работе районных агросервисов. "Райагросервисам быть. Это и помощь слабым хозяйствам, чтобы из-под забора взять технику и из двух единиц или трех одну сделать. Вы в области это делаете. Но это на базе района можно сделать. То есть для бывшей районной сельхозтехники всегда работа найдется. Губить нельзя. Там есть хоть какая-то база", - отметил Президент.

"Мы построили немало сельскохозяйственных комплексов. Будем считать, если они не укомплектованы, это преступление губернатора и председателя райисполкома. Зачем строили? Здесь надо принять решение. Но комплексы должны быть укомплектованы", - потребовал Александр Лукашенко.

"Еще раз: я не говорю, что плохо, но это не то, что должно быть. И чувствую, что может быть плохо. Поэтому надо в нужное время взяться за дело и действовать, чтобы нашим детям потом не напрягаться. Не думаю, что на этом совещании мы много вам нового сказали, Америку открыли. Все вы это прекрасно знаете и понимаете. Но лишний раз хочу вам сказать, что не надо ничего нового, давайте по-старому выдадим результат. Давайте, как мы умеем и умели раньше. Давайте этим путем пойдем, и у нас будет результат. А параллельно, потихоньку и "умный" трактор вам подгонят к нужному моменту. Если кто-то готов, будем специально для вас тиражировать этот трактор, мы уже научились его делать, он себя неплохо показал. Но я думаю, что еще век не прошел механизатора на нашем традиционном тракторе. Поэтому наведите порядок и смотрите за дисциплиной. Вы должны быть примером для всех, чтобы на вас никто не показал пальцем. Нужно мобилизоваться", - подытожил белорусский лидер.