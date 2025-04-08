Вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны" награждены шесть городов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 апреля подписал Указ № 144 "Аб узнагароджанні вымпелам "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны".

Вымпелом награждены шесть городов Беларуси, которые являются примером подвига и всенародного сопротивления, проявленных в годы Великой Отечественной войны. В их числе - Кобрин, Речица, Слоним, Сенно, Славгород и Смолевичи.

В этих населенных пунктах на всех этапах войны действовали очаги боевого сопротивления немецко-фашистским захватчикам, активное участие в котором принимали местное партийно-комсомольское и патриотическое подполье, партизанские формирования и силы народного ополчения, взаимодействовавшие с частями регулярной Красной армии.

Данный Указ направлен на увековечение и сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, а также патриотическое воспитание населения.

Вручение вымпелов планируется приурочить ко Дню Победы.

Всего в Беларуси данной награды удостоены 36 городов и населенных пунктов.