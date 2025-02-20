Церемония вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу

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Александр Лукашенко, Александр Вольфович, Совет Безопасности РБ, армия рб, военные рб
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Андрей Кирдюк, орден За службу Родине III степени
Александр Прудникевич, Орден За службу Родине III степени
погоны генерал-майора, Вадим Романив, вручение наград
Вооруженные Силы, Генеральный штаб Вооруженных Сил, Вадим Романив
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генерал-майор Сергей Фролов, Александр Лукашенко, вручение наград военным
погоны генерал-майора, генерал-майор Виталий Шестак
погоны генерал-майора, генерал-майор юстиции Евгений Архиреев, вручение госнаград, Лукашенко сегодня
Валерий Куликович, классный чин государственного советника юстиции 3 класса
Сергей Якута, звание государственного советника таможенной службы III ранга
Александр Лукашенко, Александр Вольфович, Совет Безопасности РБ, армия рб, военные рб
Лукашенко сегодня, Александр Лукашенко госнаграды, Лукашенко последние новости
Андрей Кирдюк, орден За службу Родине III степени
Александр Прудникевич, Орден За службу Родине III степени
погоны генерал-майора, Вадим Романив, вручение наград
Вооруженные Силы, Генеральный штаб Вооруженных Сил, Вадим Романив
погоны генерал-майора, генерал-майор Игорь Гутник, Лукашенко вручение наград
генерал-майор Дмитрий Битной, вручение госнаград, Лукашенко госнаграды сегодня
генерал-майор Сергей Фролов, Александр Лукашенко, вручение наград военным
погоны генерал-майора, генерал-майор Виталий Шестак
погоны генерал-майора, генерал-майор юстиции Евгений Архиреев, вручение госнаград, Лукашенко сегодня
Валерий Куликович, классный чин государственного советника юстиции 3 класса
Сергей Якута, звание государственного советника таможенной службы III ранга

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 февраля вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу.

Церемония состоялась в канун Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это особая традиция, связанная с праздником, который свято чтит белорусский народ.

"Сегодня в белорусской армии служат люди, которые свято чтут и берегут традиции победного поколения. Внуки и правнуки тех, кто 80 лет назад отстоял свободу нашей Родины в годы Отечественной войны и принес народу Великую Победу", - подчеркнул белорусский лидер.

"Было время, когда многие думали - войны навсегда уйдут в прошлое. Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира. Столетием, в котором военные смогут противостоять друг другу разве что на спартакиадах дружественных армий. К сожалению, действительность оказалась более суровой. Для отдельных представителей сильных мира сего война - более выгодный бизнес, чем мир. А жизни простых людей для них вообще ничего не стоят", - заявил Президент.

"Мы видим, как вместо пояса добрососедства на западных рубежах Беларуси наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции упорно рисуют дугу нестабильности. Вывод один. Нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно. Что мы постоянно и делаем", - сказал белорусский лидер.

"Профессия Родину защищать еще долго будет актуальной и востребованной, а люди в погонах - надежным щитом и главными хранителями мирного труда", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что для военной организации государства в целом стоит задача выйти на новые качественные параметры.

"Мы и впредь будем развивать всестороннее сотрудничество с нашими союзниками, прежде всего по ОДКБ, и братской Россией, - обратил внимание Глава государства. - Ни у кого не должно быть сомнений, что мир, стабильность, безопасность нашей страны находятся под надежной защитой".

Президент наградил орденом "За службу Родине" III степени полковников Андрея Кирдюка и Александра Прудникевича.

Глава государства вручил погоны генерал-майора юстиции полковникам юстиции Владимиру Шишко и Евгению Архирееву, погоны генерал-майора - полковникам Дмитрию Битному, Игорю Гутнику, Вадиму Романиву, Виталию Шестаку и Сергею Фролову.

Александр Лукашенко также вручил погоны государственного советника таможенной службы III ранга начальнику Брестской таможни Сергею Якуте, погоны государственного советника юстиции 3 класса - прокурору Могилевской области Валерию Куликовичу.

Во время церемонии Президент выразил уверенность, что каждый из ее участников хорошо понимает, что сила армии определяется не только железом - танками, пушками, самолетами. "Сила армии - это в первую очередь мужество, стойкость и патриотизм солдат и офицеров. Воинов, всецело преданных присяге, стране и народу. И ваша задача - растить и воспитывать таких воинов", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко поздравил всех награжденных офицеров и новоиспеченных генералов с высокой оценкой ратного труда и личного вклада в дело защиты Родины, а также поблагодарил за службу. "Убежден, что в биографии каждого из вас будут новые успехи и награды", - сказал он.

Президент также поздравил с приближающимся праздником всех защитников Отечества: и тех, кто сейчас в строю, и ветеранов, семьи военнослужащих, их родных и близких. "Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений на благо нашей Родины - Республики Беларусь", - сказал Глава государства.

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