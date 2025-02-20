Церемония вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 февраля вручил государственные награды и погоны высшему офицерскому составу.

Церемония состоялась в канун Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это особая традиция, связанная с праздником, который свято чтит белорусский народ.

"Сегодня в белорусской армии служат люди, которые свято чтут и берегут традиции победного поколения. Внуки и правнуки тех, кто 80 лет назад отстоял свободу нашей Родины в годы Отечественной войны и принес народу Великую Победу", - подчеркнул белорусский лидер.

"Было время, когда многие думали - войны навсегда уйдут в прошлое. Человечество мечтало, что XXI век станет веком созидания, сотрудничества и мира. Столетием, в котором военные смогут противостоять друг другу разве что на спартакиадах дружественных армий. К сожалению, действительность оказалась более суровой. Для отдельных представителей сильных мира сего война - более выгодный бизнес, чем мир. А жизни простых людей для них вообще ничего не стоят", - заявил Президент.

"Мы видим, как вместо пояса добрососедства на западных рубежах Беларуси наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции упорно рисуют дугу нестабильности. Вывод один. Нам нужно быть сильными, проявлять бдительность и укреплять обороноспособность государства настолько, насколько это возможно. Что мы постоянно и делаем", - сказал белорусский лидер.

"Профессия Родину защищать еще долго будет актуальной и востребованной, а люди в погонах - надежным щитом и главными хранителями мирного труда", - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что для военной организации государства в целом стоит задача выйти на новые качественные параметры.

"Мы и впредь будем развивать всестороннее сотрудничество с нашими союзниками, прежде всего по ОДКБ, и братской Россией, - обратил внимание Глава государства. - Ни у кого не должно быть сомнений, что мир, стабильность, безопасность нашей страны находятся под надежной защитой".

Президент наградил орденом "За службу Родине" III степени полковников Андрея Кирдюка и Александра Прудникевича.

Глава государства вручил погоны генерал-майора юстиции полковникам юстиции Владимиру Шишко и Евгению Архирееву, погоны генерал-майора - полковникам Дмитрию Битному, Игорю Гутнику, Вадиму Романиву, Виталию Шестаку и Сергею Фролову.

Александр Лукашенко также вручил погоны государственного советника таможенной службы III ранга начальнику Брестской таможни Сергею Якуте, погоны государственного советника юстиции 3 класса - прокурору Могилевской области Валерию Куликовичу.

Во время церемонии Президент выразил уверенность, что каждый из ее участников хорошо понимает, что сила армии определяется не только железом - танками, пушками, самолетами. "Сила армии - это в первую очередь мужество, стойкость и патриотизм солдат и офицеров. Воинов, всецело преданных присяге, стране и народу. И ваша задача - растить и воспитывать таких воинов", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко поздравил всех награжденных офицеров и новоиспеченных генералов с высокой оценкой ратного труда и личного вклада в дело защиты Родины, а также поблагодарил за службу. "Убежден, что в биографии каждого из вас будут новые успехи и награды", - сказал он.

Президент также поздравил с приближающимся праздником всех защитников Отечества: и тех, кто сейчас в строю, и ветеранов, семьи военнослужащих, их родных и близких. "Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений на благо нашей Родины - Республики Беларусь", - сказал Глава государства.