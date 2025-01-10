Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 января принял участие в торжественном пуске артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска.

Церемония прошла на новой насосной станции "Щомыслица".

Как отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, до настоящего времени в городе оставалось три системных проблемных вопроса: водоснабжение столицы из подземных источников, реконструкция очистных сооружений и строительство мусоросортировочного завода.

"Город ежедневно использует 450 тысяч кубических метров воды, 330 тысяч из подземных источников у нас было, порядка 120-130 тысяч ежедневно поставлялось из наземных источников (это Вилейская водная система). Для того, чтобы найти эти 130 тысяч, в самом городе и на ближайших территориях таких запасов воды не было. Они были на расстоянии 35-40 километров от города. Чтобы поднять эту воду, было пробурено и построено 87 новых скважин, еще более 40 перебурено. Построено 114 километров трубопроводов большого диаметра", - доложил Владимир Кухарев.

По его словам, сметная стоимость проекта составляла Br850 млн. Однако за счет быстрых темпов работ и благодаря экономии при проведении закупок удалось сэкономить около Br150 млн. В итоге весь проект обошелся в Br700 млн.

"И сегодня город полностью обеспечен водой из подземных источников. Систему из наземных источников мы сохраним: вода будет использоваться промышленными предприятиями как техническая, для обеспечения энергетического спроса (ТЭЦ) и обводнения Минска (Минское море и так далее)", - пояснил председатель Мингорисполкома.

Глава государства отметил, что сегодня очень много говорится о космосе, запуске спутников и строительстве атомных станций. Но, по его словам, перевод Минска на водоснабжение из артезианских источников сродни этим масштабным проектам и еще важнее для людей.

"Все-таки треть объема нам не доставало, и почти половина населения у нас не имела артезианской воды. Хотя мы воду использовали из поверхностных вод, приводили в порядок, очищали. Так весь мир живет", - констатировал Президент.

"Говорят, у нас нет полезных ископаемых. Самое большое полезное ископаемое у нас - чистая вода. Я уже говорил: в каком-то году Организация Объединенных Наций оценила воду - у нас, по-моему, и в Хорватии оказалась вода сама чистая. Поэтому обеспечить мегаполис почти в два миллиона человек абсолютно артезианской водой - это величайший подвиг нашего поколения, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мало кто, да вообще я не знаю таких государств, которые бы с заботой о людях подошли к этому вопросу. Мы ведь могли запросто обходиться тем, что есть. У нас была хорошая вода, но сделали отличную воду. Теперь Минск живет, как любая деревня, а деревни все же живут из скважин. Это очень серьезный проект, и думаю, что минчане это оценят. Это большое дело".

Владимир Кухарев также доложил, что в городе уже приступили к реконструкции очистных сооружений. Проект разбит на несколько очередей. Сперва планируется реконструировать сооружения механической очистки, эти работы уже ведутся. Во время второй очереди будут модернизированы сооружения биологической очистки. Третья очередь - подготовка сооружений по утилизации и переработке ила.

"К концу года мы начинаем работать по четвертой и пятой очереди. Планируем, что первые три очереди мы сделаем в течение двух лет, - рассказал председатель Мингорисполкома. - В 2028 году планируем обеспечить полностью реконструкцию очистных сооружений Минска, которые будут оснащены современными технологиями. Фактически это будет безотходное производство".

"В следующей пятилетке всю эту проблему для Минска надо закрыть. Она по планам будет раньше решена, но за пятилетку выходить нельзя. В стране это такое первое комплексное мероприятие по строительству очистной станции в таких масштабах. Нам надо и в других крупных городах посмотреть (прежде всего областных, может быть, и третьего уровня города - стотысячники) на строительство подобных станций. Это будет так называемый пилотный проект, который мы должны осуществить в Минске и приступить в каждой области в этой пятилетке. Это очень важно", - подчеркнул белорусский лидер.

Сегодня в Минске также реализуется масштабный проект по реконструкции мощностей мусороперерабатывающего завода на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) "Тростенецкий". В рамках проекта планируется построить свыше 20 объектов, что позволит значительно увеличить мощности предприятия. Ожидается, что суммарная мощность комплекса по обращению с ТКО возрастет с 100 тыс. т в год до 600 тыс. т.

"Если мы реконструируем этот комплекс, нам будет достаточно для переработки?" - уточнил Глава государства.

По словам Владимира Кухарева, реконструкция мощностей мусороперерабатывающего завода полностью закроет потребности города.

"Значит, надо оперативно это сделать", - потребовал Президент.

"К 3 июля мы планируем полностью завершить строительство мусоросортировочного завода. На нем будет идти сортировка всех отходов. Мы будем отбирать все вторичные материальные ресурсы, которые потом будут подлежать углубленной переработке. Кроме того, будет ежегодно изготавливаться 113 тысяч тонн RDF-топлива (общее название топлива, производимого из отходов. - Прим.), оно будет использоваться как топливо для цементного завода", - проинформировал председатель Мингорисполкома.

"Очистные сооружения и большой завод по переработке отходов - это надо делать. В этой пятилетке и в этом Году благоустройства мы особое внимание этому уделим. Особенно переработке мусора. У меня в голове вечно цифра Швейцарии, которая почти весь мусор перерабатывает и получает из этого ценнейшие продукты, потому что там есть все - от полиэтилена до бумаги. Нам надо этим заниматься, чтобы не загадить этот клочок земли, на котором предстоит жить нам и нашим детям", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Обращаясь к строителям и работникам "Минскводоканала", которые присутствовали на церемонии, Глава государства выразил им благодарность за проделанную работу, что, по словам Президента, сравнимо с совершением подвига. Реализованный проект по обеспечению Минска артезианской водой является важнейшим для населения, обратил внимание Президент. "Наше поколение совершило действительно подвиг, обеспечив такой мегаполис в 2 млн человек чистейшей подземной водой", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Теперь водоканаловцам и нам предстоит эксплуатировать эти системы, чтобы минчане на нас не обижались по обеспечению водой. Треть добавили по объему поставки чистейшей воды - 90 скважин, 40 скважин отремонтировали, построили новейшую станцию", - отметил Глава государства.

Сейчас намечены планы по реализации следующих проектов - по очистке сточных вод, водоотведению и по переработке твердых бытовых отходов, мусора. Президент обратил внимание, что в некоторых странах перерабатывается и используется вторично практически весь мусор, а в Беларуси - пока не более 40%. В скором времени Глава государства намерен заслушать соответствующий доклад ответственных лиц на данную тему, ведь ранее правительству и председателям облисполкомов было поручено заниматься этим вопросом.

"Посмотрим, на что мы вышли. Но в этой начавшейся пятилетке мы закончим эти объекты. В этом году, Году благоустройства, также немало сделаем. Надо, чтобы мы все отходы перерабатывали, стекло, пластик, бумагу направляли снова в переработку. Это огромные ресурсы, огромная экономия, которая сегодня не используется", - сказал Александр Лукашенко.

"Я очень надеюсь, открывая эту станцию сегодня вместе с вами, что система будет работать без перебоев и минчане будут нам за это благодарны", - добавил Президент.

В свою очередь директор "Минскводоканала" Федор Римашевский поблагодарил Главу государства за помощь и поддержку при реализации такого сложного, масштабного и, безусловно, нужного для людей проекта, как перевод Минска на водоснабжение из подземных источников. В качестве символического подарка он передал Президенту капсулу с водой, добытой из артезианских скважин, пробуренных при строительстве новой насосной станции "Щомыслица".

В ответ на это Глава государства напомнил, что данный проект был дорогостоящим, на его реализацию потребовалось Br700 млн. В связи с чем Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость более бережного отношения ко всем ресурсам, включая воду.

"Меня больше всего беспокоит то, что мы порой бесшабашно относимся к тем ресурсам, которыми обладаем", - сказал Александр Лукашенко. Это касается, например, отношения к лесам, земельных ресурсов и многого другого. "То же самое у нас по твердым бытовым отходам. То же самое у нас по воде", - отметил белорусский лидер.

Например, до сих пор по стране остаются нераспаханные земли сельхозназначения, в то время как Беларусь на экспорте получает порядка $9 млрд в год и дополнительные посевные площади позволят увеличить объемы выращенной продукции и, соответственно, нарастить поставки за рубеж.

Или еще один пример - отношение к воде. Многие привыкли считать этот ресурс дешевым и легкодоступным, тем более что в Беларуси пресной воды достаточно. Хотя специалисты понимают, насколько затратный и трудоемкий процесс водоснабжения, тем более когда речь идет про такой город, как Минск.

"Вы, как никто другой, понимаете, что это дорогущая вещь - пробурить скважину, поднять воду, прокачать ее, еще раз доочистить", - сказал Президент, обращаясь к работникам "Минскводоканала", присутствовавшим на церемонии. Александр Лукашенко обратил внимание, что все эти мероприятия очень дорогие и дотируются за счет бюджета Минска.

"Вы не платите за воду столько, сколько она стоит. Поэтому берегите, пожалуйста, воду, как и другие ресурсы, - подчеркнул Президент. - Бережливость всегда была присуща нашему народу. Надо сохранить эти подходы".

Глава государства во время церемонии обратил внимание на не совсем благоприятные погодные условия, что может способствовать росту заболеваемости: "Такая погода всегда какую-то гадость приносит на территорию нашей страны. И, если аккуратно себя не вести, мы опять попадем в какую-нибудь пандемию. Поэтому берегите себя. Берегите своих детей".

"А Министерству здравоохранения передайте, чтобы они серьезно проанализировали эпидемситуацию в Беларуси, - поручил Александр Лукашенко ответственным должностным лицам. - Нам надо принимать дополнительные меры к тому, что они приняли".

Президент напомнил, что в Беларуси все желающие могут сделать необходимые прививки, в стране для этого закуплены соответствующие препараты, которые не изготавливаются местными фармпредприятиями. "Пожалуйста - все в стране закуплено того, что не было произведено, и лекарства, чтобы уберечь вас и ваших детей от болезней. Здоровья вам!" - пожелал он.

"Ну что, мы готовы исторический факт запечатлеть?" - спросил Александр Лукашенко перед пуском.

Глава государства вместе с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым и директором "Минскводоканала" Федором Римашевским повернул символический вентиль и произвел пуск артезианской воды.

Затем Президент осмотрел оборудование машинного зала насосной станции.

"Было построено 60 электрических подстанций, уложено 88 километров кабельных сетей, чтобы это все обеспечить электроэнергией, - отметил Владимир Кухарев. - Кроме того, около 40 населенных пунктов Минского и Пуховичского районов будут подключены к этой системе, чтобы тоже получать артезианскую воду".

"То, что наши специалисты умеют это делать, великое дело, - подчеркнул Глава государства. - Это достижение".

Часть оборудования на станции зарубежного производства. Александр Лукашенко обратил внимание, что необходимо еще раз изучить износостойкость систем и материалов и подумать, что из этого можно производить в стране.

На станции Президент также продегустировал артезианскую воду, которая подается в квартиры минчан. "Отличная вода! Можно разливать в бутылки и продавать. Очень хорошая! Это для народа подарок, существенный подарок, как без воды жить", - заявил белорусский лидер.