Второй день заседания VII ВНС. Рассмотрение программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы

Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания под руководством Президента Беларуси, Председателя ВНС Александра Лукашенко состоялось 19 декабря.

Основной вопрос второго дня заседания ВНС - рассмотрение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.

"На заседании сегодня зарегистрировалось 1137 делегатов. Наше собрание правомочно. На повестке дня очень важный вопрос. Скучный, может быть, в какой-то степени неинтересный. Ну, такая экономика. Как один классик говорил: "Я завидую тем народам, которые живут в этой скучной, неинтересной обстановке", - сказал на открытии заседания белорусский лидер. - Время очень быстро меняется, как я вчера говорил. Когда очень острая ситуация. Не дай бог война. Поэтому лучше будем скучать и планировать наши действия экономические, чтобы народу было немного легче жить".

Александр Лукашенко рассказал, что до заседания ВНС ему было предложено два проекта программы. И во втором проекте было записано, что по ходу программа может корректироваться. Однако категорически против этого пункта выступил Заместитель Председателя ВНС Александр Косинец, и белорусский лидер поддержал эту позицию.

"Коль ВНС утвердил программу - это закон. Программа - это закон. Ни точки, ни буквы, ни запятые изменяться не должны", - подчеркнул Президент.

По его словам, за каждым направлением в программе утверждены должностные лица. "Надо выполнять закон. Не выполнил - отвечай", - сказал Глава государства.

Обращаясь к делегатам, Александр Лукашенко отметил, что все они заранее имели возможность изучить и проработать проект программы. "Я понимаю, что среди делегатов много людей, которые впервые сталкиваются с такими проблемами. Но быть делегатом - дело сложное. И порой приходится не просто заниматься арифметикой, а окунаться в некоторые проблемы экономики. Но мы же делегаты. Никуда от этого не уйдешь. В этом и суть нашей работы", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси надо, опираясь на наработанные опыт и компетенции, более глубоко развивать существующие направления в экономике и социальной сфере, ничего особого при этом не выдумывая. "У нас есть определенные направления развития. Когда-то на них никто не обращал внимания, или кто-то за рубежом не обращал внимания. Сегодня не только в нашей братской России - это наш единый рынок, можно сказать и так, - все поняли, что у нас в советские времена были созданы прекрасные школы, специалисты, компетенции, как сейчас модно говорить. Чего нам в Беларуси выдумывать? Спрос на сельское хозяйство есть? Есть. Надо развивать", - сказал Президент.

Аналогичный подход - по социальной сфере, включая образование и здравоохранение. "Мы все плакались: надо строить это, надо больницы, поликлиники… Мы будем их строить - от ФАПа до РНПЦ, будем создавать. Но мы никогда не думали, как на Западе обычно бывает, о том, что на этом же (надо. - Прим.) зарабатывать деньги. И мы начали зарабатывать деньги", - продолжил Александр Лукашенко.

"Мы всех обучали, гордились этим. Но тоже поняли, что на образовании можно зарабатывать деньги", - добавил Глава государства, отметив, что за год страна получает более $100 млн от экспорта образовательных услуг.

"То есть на всем надо зарабатывать, особенно если есть спрос на наше", - подчеркнул Президент.

Еще один пример от Главы государства касался сферы сельского хозяйства. Сейчас многие страны, в том числе Африки и Азии, очень заинтересованы в обеспечении продовольственной безопасности и готовы за деньги приобретать белорусские технику и технологии. "У нас есть не только технологии, компетенции и кадры, но есть и техника для того, чтобы это делать. Чего выдумывать? Давайте будем углубляться в этом плане", - ориентировал Александр Лукашенко.

В этом ключе будет продолжаться механизация и роботизация в АПК. "Нам надо обязательно (и мы это сделаем в будущем году) произвести свой робот для доения коров", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства, говоря о будущем развитии сельского хозяйства в стране, особо отметил заслуги одного из участников ВНС - механизатора предприятия "Кухчицы" Павла Шутило, который во время нынешней уборочной кампании намолотил 8 тыс. т зерна, что является абсолютным рекордом в стране. Александр Лукашенко заметил, что в то время, когда он руководил сельхозпредприятием, там собирали порядка 3-4 тыс. т зерновых. А тут один человек намолотил 8 тыс. т!

"Здесь парень - герой - сидит. Восемь с лишним тысяч тонн намолотил!" - сказал Президент. Заслугам механизатора аплодировал весь зал.

Глава государства подчеркнул, что Павел Шутило и другие, подобные ему специалисты, - героические люди. Но значительную роль в том, чтобы их подвиг стал возможным, сыграло развитие механизации сельского хозяйства за счет собственного производства, отечественной техники, в том числе зерноуборочной.

Президент высказался о перспективах авиастроения в Беларуси.

"Я настаиваю на том, что и новые производства надо. Если нация хочет развиваться, надо не просто углублять производства там, где мы что-то умеем, но и создавать новые", - заявил Александр Лукашенко.

"Кое-что мы умеем делать, потому что осуществляли ремонт самолетов - и гражданских, и военных", - сказал он.

Глава государства отметил, что в свое время было принято решение по переносу из Минска завода гражданской авиации на территории Национального аэропорта Минск. "Вынесли авиаремонтное это предприятие. Это первая очередь. Сегодня мы готовы его расширять и мы пригодились. Когда специалисты из России приехали, где авиастроение на высоком уровне, они ахнули. Посмотрели: "У вас (в Беларуси. - Прим.) специалисты есть, у вас классные производства - вам немного надо для того, чтобы производить самолеты", - добавил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание и на авиационный ремонтный завод в Барановичах, где ремонтировали и производили "кое-какие части" для военных самолетов. "Давайте возьмем, говорю, эти два завода и будем строить свои самолеты вместе с россиянами. Ни одна страна - даже Китай, наверное, и США - не строит самолеты в одиночку", - заметил белорусский лидер.

Глава государства добавил, что в России не хватает среднемагистральных и малых самолетов, которые востребованы сотнями и тысячами. "Мы ремонтировали военные, гражданские самолеты. Давайте будем сейчас строить эти самолеты", - подчеркнул он.

Президент рассказал, что Беларусь в ближайшие годы усовершенствует РСЗО "Полонез". Как подчеркнул Глава государства, это необходимо сделать с учетом развития в том числе средств радиоэлектронной борьбы. "Ситуация очень изменилась. Средства радиоэлектронной борьбы мощнейшие. Нам надо эту ракету защитить, чтобы она была еще более точной, чтобы она в форточку залетала, как я когда-то говорил. В ближайшие годы мы получим более усовершенствованный "Полонез", но мы должны сами это производить. Мы свой "Полонез" - последние варианты - сделали сами. Если умеем делать, надо его усовершенствовать. Это наша тема - защитить ракету от воздействия средств радиоэлектронной борьбы", - отметил он.

В этой связи Президент указал на необходимость дальнейшего развития ракетного производства в Беларуси. "Стратегические ракеты нам не нужны. У нашего главного союзника (России. - Прим.) и у нашего друга - Китайской Народной Республики - такие ракеты есть, - сказал Александр Лукашенко. - Упаси Господь прикоснуться к красной кнопке этих ракет - это мировая война. После этой войны вряд ли планета останется на орбите. Оружие сдерживания. А вот ракеты малой и средней дальности мы, конечно, создаем, и примером тому является "Полонез".

"О ракетостроении было здесь сказано. Никуда не денемся - обороноспособность должна быть. Кое-что мы уже научились делать в ракетостроении. Вот мы говорим: "Орешник", "Орешник"... Я как-то внимания не обращал, Владимир Владимирович Путин мне сказал: "Ты хоть знаешь, что "Орешник" - это большая половина белорусского производства". Говорю: "Да господь с тобой, в первый раз слышу", - отметил белорусский лидер.

"Оказывается, только ракета - сложное техническое сооружение - это российское производство. Все остальное - белорусское", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также высказался о дальнейшем развитии ракетного производства в Беларуси. "Нам нужна ракета. Она есть, эта ракета, у россиян. Конечно, "Орешник" мы создавать не будем. Очень дорого. Могли бы это сделать с россиянами. Тем более я встречался и с конструкторами, которые обеспечивают в том числе и стратегический щит для Российской Федерации. Наши люди, разговариваем на одном языке, понимаем друг друга. Один из них даже у нас ядерный потенциал в советские времена - назывался проект "Пионер" - выстраивал. И с тех пор Беларусь ему нравится. Он с удовольствием работает и много помогал (в том, чтобы. - Прим.) позиционный район создать для "Орешника", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко остановился и на таком относительно новом направлении, как производство беспилотных летательных аппаратов. При этом, подчеркнул он, БПЛА используются не только для войны. "В мире это направление уже работает. Вы думаете, это нам не надо будет? Может быть, сегодня не актуально, но завтра, мы видим, будет актуально. Надо вовремя начинать эту работу", - уверен он.

Глава государства во время заседания ответил на слухи о локации "Орешника" в Беларуси.

"Сегодня прочитал, что наши очумелые там, за границей, заявили, что где-то в районе Слуцка мы разместили "Орешник". Не хочу говорить где и не скажу. Но это полная брехня. Ни в каком Слуцке мы "Орешник" не размещали, - заявил Президент. - Разместили там, где более выгодно, но я об этом говорить не буду. Хотя со временем это тайной и не будет. Такой позиционный район создать за короткий промежуток времени (или длительный)... Он тайной не будет".

"Я читаю и улыбаюсь: насколько глупцы! Многие люди знают и понимают, что это не так. Но лишь бы ляпнуть в средствах массовой информации. Встает вопрос: зачем американцы или европейцы сейчас им деньги платят? Они же ни черта не знают", - добавил Глава государства.

Во время заседания Президент говорил о поддержке молодежи: "Будем молодежь поддерживать. Кто хочет трудиться и зарабатывать, - мы на это ни денег, ни времени не пожалеем. Но тех (будем поддерживать. - Прим.), кто хочет трудиться".

"Нам надо аккуратненько, не отталкивая молодежь, приспосабливать их к труду. Если человек понюхает, что такое труд, он будет патриотом и нормальным человеком. Он никогда не побежит, как наши беглые побежали, не подумав. А потом столкнулись с реальной действительностью", - сказал Президент.

"К молодежи надо относиться нормально. Молодежь должна расти в труде, в преодолении тех проблем, которые у нас сегодня есть. Если молодежь будет так расти и воспитываться, 2020-х годов у нас не будет, - уверен Президент. - Как только у них появились дети - совсем другая молодежь. Потому что все внимание переносится на детей. Поэтому молодежь молодежи рознь. Есть люди, которые хапнули легкой жизни и думают, что в интернете растет картошка и яблоко. А есть люди, которые на зуб попробовали этот труд. И нам надо растить такую молодежь, так ее надо воспитывать".

В связи с этим от отметил, что аккуратно взял соответствующий крен в подходах к молодежной политике. Я потихоньку начинаю пытаться смещать вас в эту сторону. Но аккуратно. Потому что в обществе быстрые решения не нужны, - заявил Александр Лукашенко. - Надо с молодежью разговаривать открыто. Не надо их обманывать, что мы создадим для них райские условия. Огромное количество есть молодежи, которые сами создают для себя условия. Им надо только помогать".

"Никто после войны не плакал, не выл не завывал и никто не переворачивал конституционный строй. И Запад даже не пытался сюда влазить. Потому что люди пережили такую войну. Люди трудились и рожали (после войны. - Прим.). Даже по девять детей было много семей. И никто не просил ни материнского капитала, ничего. Потому что люди пережили в голоде и холоде такую войну. И после войны было не легче лет 10. И никому в голову не лезли какие-то перевороты", - напомнил об истории Глава государства.

Александр Лукашенко высказался на тему распределения специалистов.

"Думайте и не обижайтесь потом на государство. Почему вы лишаете меня (от лица государства. - Прим.) права подготовить студентов, специалистов и направить их туда, куда мне это надо?" - задал риторический вопрос Президент.

Он отметил, что и он, и большинство делегатов ВНС в свое время направлялись по распределению после получения образования в учебных заведениях. "И там боритесь, работайте, выходите наверх, если у вас будут амбиции и желание. Будем вас поддерживать", - заверил Глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что и далее в Беларуси будут распределять студентов, окончивших вузы. "Чтобы не попасть в это число распределяющихся, вы думайте, прежде чем поступать в вуз", - сказал он. Еще один вариант - обучаться платно, как это делают иностранные студенты.

Президент дал совет молодым ребятам, которые заканчивают среднюю школу, и особенно их родителям: "Прежде чем принимать решение идти в тот или иной вуз, надо понимать, кого этот вуз готовит и для чего. Если вам не нравится, что вы будете распределены туда, куда надо собственнику предприятия (речь в том числе о целевой подготовке. - Прим.), вы туда не ходите, вы заранее должны определиться".

Глава государства отметил, что в Беларуси вузы готовят специалистов прежде всего для нужд страны. Не важно, государственные они или частные. Что касается частных, Президент напомнил, что в этой сфере остались работать только те, кто выдержал конкуренцию, ведь в 1990-е годы "они выросли как грибы". "И кот, и собака, и крыса могли получить образование. А то и не посещать, а просто купить (диплом. - Прим.)", - заметил белорусский лидер.

"Был поставлен вопрос. Частные вузы душить не будем. Но если они выдержат конкуренцию с государственными. Критиковал кто только мог. Но мы это выдержали и сегодня убедились, что мы были правы. Вузы государственные, преподаватели и коллективы создавались годами", - сказал Александр Лукашенко.

Президент на заседании ВНС напомнил о необходимости соблюдать цифровую безопасность и ориентировал на разработку собственных технологий по обработке и хранению данных.

Особенно важно придерживаться правил цифровой безопасности, например, представителям промышленных предприятий. "Промышленный шпионаж никуда не ушел", - предупредил Глава государства. Аналогичным образом интерес со стороны других стран есть к информации с различных устройств высших должностных лиц, представителей госорганов и, конечно, к любой информации, связанной с Главой государства. И здесь Александр Лукашенко привел личный пример.

Глава государства рассказал, что недавно, во второй раз в течение этого года его лично предупредила контрразведка России о том, что отдельные телефоны людей из окружения Президента - на контроле в США. Эту информацию подтвердили и дополнили в КГБ и ОАЦ. "Интерес огромный", - заметил Александр Лукашенко.

"Поэтому нам надо создать… Ладно, телефон мы можем купить любой. Может, и не надо на это деньги тратить. Но программное обеспечение и хранение всех этих разговоров, скажем так, здесь должно быть", - добавил он.

И в этом плане в Беларуси есть примеры успешного импортозамещения, особенно после того, как западные компании ушли с белорусского и российского рынков, заметил Президент. Например, американцы бросили сеть быстрого питания "Макдональдс", и многие "взвыли: что будем делать?". Появились и желающие занять эту нишу из других государств. Но Президент поставил задачу оперативно с этим разобраться: "Макдональдс" должен быть не хуже американского, но белорусский". "Я все собираюсь туда сходить, ни разу не был там, но хочу сходить посмотреть. Специалист есть, наш частник, который этим занялся. Говорит: все наше, кроме какой-то булочки, - сказал Александр Лукашенко. - Ушел "Макдональдс" - рухнули? Нет". Более того, эта сеть востребована, особенно среди молодого поколения, и они, возможно, сами того не осознавая, уже поддерживают собственное, отечественное производство, потребляют белорусскую продукцию.

"И они заходят туда, едят. Не хуже, говорят, чем было. Но гордятся тем, что это - наше. Так почему мы здесь (в сфере высоких технологий. - Прим.) ничего не можем сделать? Зачем я тогда Парк высоких технологий создавал? Можем сделать, я уверен. И мы это в следующей пятилетке должны сделать. Чтобы люди пользовались мобильной связью запросто, не переживая о том, что кто-то в Канаде или в Америке что-то почитает… Это наша задача", - подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем Президент предупредил: нельзя полностью отказываться от прежних технологий связи. Ведь их наличие может оказаться особенно важным в период каких-то сложных, критических ситуаций. "Ни в коем случае нельзя загубить ту советскую проводную связь. Мы ее сохранили. Ее не только сохранить надо, ее надо поддерживать, - ориентировал Глава государства. - Не надо губить то, что годами на нас работало. Оно больших денег не требует. Пусть будет. Береженого бог бережет".

Глава государства обратил внимание, что в микроэлектронике Беларусь благодаря совместной работе с россиянами обеспечила настоящий прорыв. "Благодаря совместному производству мы начали очень серьезно продвигаться в микроэлектронике", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси рассказал об одной из своих встреч с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой и зашла речь о микроэлектронике. Этот вопрос был поднят с учетом санкций, которые были введены против России.

"В Беларуси мы - точно знаю - все предприятия микроэлектроники сохранили. Но, в основном, это у нас "Интеграл". Я говорю (Владимиру Путину. - Прим.): "Давай разберемся". Он говорит: "Мы готовы инвестировать любые деньги, но только чтобы и космические корабли, и прочие ракеты летали", - поделился деталями разговора Александр Лукашенко.

По возвращении в Беларусь Глава государства посетил выставку, где представители отечественного предприятия "Интеграл" рассказывали о своих разработках. Александр Лукашенко пересказал диалог с Владимиром Путиным одному из конструкторов "Интеграла". "Взрослый человек: слушал-слушал - смотрю, чего-то улыбается. Он берет меня за руку: "Александр Григорьевич, передайте своему другу и старшему брату, что пусть не переживает. Семь нанометров, 90 нанометров - спросите, куда впихнуть, в какое крыло самолета или ракету, наши нанометры". И тогда началась очень интенсивная работа", - подчеркнул Президент.

Таким образом, отметил он, россияне начали инвестировать в сферу микроэлектроники, где были поставлены серьезные и амбициозные задачи: "Чтобы все можно было впихнуть в крыло самолета и ракету, чтобы все летало, и мы меньше чувствовали зависимость от Запада".

Вместе с тем белорусский лидер уверен, что эту отрасль необходимо развивать и дальше. "Американцы думали, что не будут нам поставлять эти элементы - мы погибнем. Ни мы, ни Россия - никто не погиб. Да, надо напрягаться. Надо углубляться, расширять это производство", - сказал Президент.

Кроме того, Глава государства обратил внимание, что после этого беглые подсказали Западу о введении санкции в отношении "Интеграла". "Его действительно начали душить больше, чем какое другое предприятие. Потому что понимали: если мы обеспечим здесь независимость по ракетному и самолетному производству... А без этого нельзя, - уверен он. - Не сберегли бы мы эти предприятия, разговоров бы на эту тему не было. А это, оказывается, востребовано очень сильно".

На заседании ВНС выступил заместитель Председателя Госпогранкомитета Максим Бутранец. Глава государства отметил, что сейчас как никогда пограничники работают больше по предназначению, чем любые другие силовые структуры.

"Шарики" куда-то полетели - опять пограничники. То ли виноваты, то ли не досмотрели. Поэтому, Максим, я уже прошу, вы там с Молостовым (Председателем Госпогранкомитета Константином Молостовым. - Прим.) "шарики" эти не перебрасывайте на территорию Литвы. А то и до войны можем так дойти. Я так шучу. Потому что знаю, что мы этим не занимаемся, - сказал Глава государства. - Слава богу, что они нашли - то ли 150, то ли 200 человек установили в Литве, которые этим занимались. Ну а что, людям надо жить и работать, где-то надо зарабатывать. Вот они и используют эти методы".

"Уже, говорят, готовы разговаривать на уровне заместителей министров иностранных дел. Милости просим. С пограничниками хотите поговорить - мы же не запрещаем, ты (Максим Бутранец. - Прим.) же с ними говоришь почти каждый день. Но некоторые вопросы есть. Их надо решать с Рыженковым (Министром иностранных дел Беларуси. - Прим.), а может быть, и с премьером. Выходите и говорите. Мы открыты для этого разговора", - заверил Президент.

Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что нагрузка на пограничников сейчас неимоверная: "Вот, что мы говорим, - Литва, Латвия, Польша, Украина, проблемы… Пограничники прежде всего это чувствуют на себе. На них колоссальнейшая нагрузка. Особенно в связи с миграционными этими потоками. Хоть я и говорю, что мы особо не паримся по этому вопросу и не пытаемся в интересах Запада работать, но тем не менее на пограничников нагрузка очень серьезная. Хотим мы этого или нет, нам приходится с этим бороться".

"Я благодарю пограничников за ту большую работу, которую они во взаимодействии с армией, нашей доблестной милицией ведут, защищая наши пограничные рубежи. Любое государство, меня так учили в молодости, начинается с границы. Поэтому если мы хотим быть государством, граница должна быть надежной", - добавил Глава государства.

На заседании ВНС выступил председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич. Он предложил закрепить за четырьмя политическими партиями, представленными в парламенте, определенные сферы или районы, чтобы они курировали конкретный проект. "И тут мы будем конкурировать и покажем другим странам, что такое настоящее партийное строительство, настоящая конкуренция", - сказал политик.

"Я ознакомился с этим предложением. Хорошее предложение. Нам надо подумать, как, конкретизируя программу, действительно за каждой партией (закрепить направление. - Прим.). Не навязывать, а посоветоваться, что они вытянут из тех семи направлений или больше. Когда Олег выступал, я подумал по направлениям и хотел ему задать вопрос: "А если вот Витебскую область какая-то партия взяла бы…", - сказал Глава государства.

Последнюю фразу Президента про Витебский регион зал встретил аплодисментами.

"Олег, я не про тебя, чтобы либеральная партия взяла. У нас же есть и покрепче партии. Вот взяли б и потянули Витебскую область, определились бы с губернатором, как там работать и действовать. Я бы только приветствовал", - продолжил Президент.

Он не исключает, что партии могли бы взять ответственность за те или иные направления и проекты: "Кто-то самолет возьмет, кто-то в Пинске судостроительное направление. Хорошее предложение. Нам надо об этом подумать".

"Партии так должны формироваться и завоевывать свой авторитет в народе. Мы подумаем вместе с руководителями партий, какое из направлений могла бы партийная организация курировать. Хорошее предложение. Я абсолютно за это", - сказал Президент.

Александр Лукашенко, говоря про судостроение, обратил внимание, что в свое время в Пинске чуть не загубили судостроительно-судоремонтный завод. "Ума хватило компетенции какие-то сохранить. Маломерные или средние суда мы готовы там производить. Они нужны в огромном количестве. Компетенции кое-какие есть", - подчеркнул он. Кроме того, отметил Глава государства, своими технологиями с Беларусью готова поделиться Россия.

"Давайте сюда вкладывать деньги. Рынок есть, компетенции есть, специалисты (есть. - Прим.). Мы будем строить эти суда, будем их продавать. Может быть, они и нам пригодятся - на Припяти, по Днепру или по другим артериям будем передвигаться. Главное - есть рынок", - заключил белорусский лидер.

"Основное внимание в пятилетке будет уделено нашим районам. У нас 118 районов. Без их развития нечего будет говорить о планомерном и нормальном распределении производительных сил, - сказал Александр Лукашенко. - Там наши люди. Они у нас не заброшены, эти районы. Центры привели в порядок - чистенькие, аккуратненькие. И каждый председатель райисполкома понимает, что это их дом, который должен быть чистым. Тут мудрить не надо".

При этом Президент указал на необходимость развития передвижных механизированных колонн (ПМК). "Что за председатель райисполкома, если у него нет строительного подразделения? Помните строительные ПМК? Немножко захирели они, но мы их приподняли, начали восстанавливать. Их надо восстановить, чтобы свои строители были. Чтобы хотя бы какие-нибудь простые работы могли выполнять", - подчеркнул он.

Кроме того, Глава государства заверил, что в Беларуси будет сохранена инициатива "Один район - один проект". "Там, где есть необходимость, мы будем создавать какие-то предприятия. Будем это направление усиливать", - добавил он.

Александр Лукашенко, говоря о развитии районных центров, обратил внимание на развитие дорожной сети. "Мы в основном уже связали с областными центрами районные центры дорогами, отремонтировали. Сейчас у нас задача - от районного центра, там, где это нужно, до агрогородков дойти. За два года мы решим эту проблему", - подчеркнул Президент.

Говоря о развитии городов с численностью населения от 80 тыс. Человек, Глава государства отметил, что когда Орша была выбрана в качестве образца для демонстрации того, как нужно приводить в порядок и развивать подобные населенные пункты (а таких крупных городов с населением 80+ в Беларуси 11), это решение Президента подвергалось критике. "Многие меня критиковали за Оршу. Я объяснялся, почему я выбрал Оршу. Не потому, что это моя родина и какое-то время я там жил… Нет. Я хорошо знал Оршу. Точно так, как и в сельском хозяйстве", - сказал Александр Лукашенко.

Схожая ситуация, по его словам, была, когда модернизация в сельском хозяйстве начиналась с одного из неблагополучных хозяйств, хорошо известных Главе государства по его предыдущей работе. "Потому что я там знал каждый клочок земли и меня уже вокруг пальца не обведешь. И мы оттуда начинали. Молочно-товарные комплексы и так далее - все, что сейчас делается в восстановлении сельского хозяйства, мы начинали оттуда - там, где я все знал", - пояснил Александр Лукашенко.

"Если ты руководитель и хочешь чего-то сделать, ты должен глубже вникать в процессы, чтобы ты понимал, что там происходит на самом деле", - добавил он.

Что касается Барановичей и других городов 80+, Президент подчеркнул: "Тогда я прямо сказал: вот Оршу приведем в порядок (там около 100 тыс. населения) и по такому пути пойдем по этим крупным городам, 80+. Привели в порядок Оршу. Она сегодня не скажу, что идеально работает, но то, что мы там вложили, дает свой результат по всем вопросам".

"Орша, по-моему, более-менее нормально работает. Мы показали, каким путем мы будем в чувство приводить вот эти 80+ города. От этого мы никуда не уйдем", - сказал Глава государства.

Отдельное внимание было уделено развитию сферы туризма. Глава государства подчеркнул, что этому направлению многие страны уделяют приоритетное внимание: строят гостиницы, другие объекты инфраструктуры. "Несложное производство, а деньги огромные. Этим путем идет сегодня Оман", - отметил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что, по решению Султана Омана, с которым у Александра Лукашенко сложились хорошие личные и деловые отношения, в этой стране для Беларуси выделена площадь более 200 га для реализации проекта по строительству туристических объектов, что довольно много для такой страны, как Оман, учитывая особенности ее рельефа.

"Уникальная природа, открытый океан! Тут открытый Индийский океан. И я ему говорю: вот друзья мы с тобой, ну выделил бы кусок земли, чтобы мы построили там свой белорусский туристический объект, - рассказал Президент о событиях, предшествующих этому решению. - А это же 40 минут от Эмиратов. Прямой рейс сейчас (есть из Беларуси в ОАЭ. - Прим.). Мы бы и добавили, если бы люди туда стремились (а люди поедут, если бы свое было). И вы знаете, 200 с лишним гектаров выделил он нам этот участок: согласен, стройте. А это не в Беларуси землю выделить".

По словам Президента, сейчас ведется проектирование и в ближайшие годы планируется приступить к строительству. При этом привлекается финансирование частных инвесторов. "Я говорю, давайте, частники, вложите деньги, а я вам гарантирую: и рейсы будут дополнительные", - сказал белорусский лидер.

"Мы готовы приступить к строительству, не привлекая бюджетные средства. Но я даже заинтересован, чтобы там где-то и государство вложилось, чтобы могли часть дохода получать. Но если частники будут получать часть дохода, я наблюдаю за тем, чтобы это были нормальные люди и чтобы государство имело от этого. Но главное - чтобы наши люди ехали туда как к себе домой, чтобы это был такой наш анклав в этом месте, - добавил Александр Лукашенко. - Идет проектирование и в ближайшие годы мы начнем строить этот город в городе".

Глава государства обратил внимание, что неподалеку ведется строительство туристических объектов компаниями, имеющими отношение к Дональду Трампу.

"Уникальное место, все туда рвутся. Я хочу, чтобы наши люди… Чтобы первые наши туристы полетели туда и имели возможность пройтись (вдоль. - Прим.) по Индийскому океану. Мальдивы там совсем рядом, если кто-то захочет - махнет туда. Надо на это выходить. Надо, чтобы свое было где-то для наших людей", - сказал Александр Лукашенко. И присутствующие в зале участники ВНС поддержали его словам аплодисментами.

Президент также подчеркнул, что в Беларуси развитие туристической отрасли включено в число приоритетных направлений госпрограммы на пятилетку до 2030 года. И Правительство взяло на себя обязательство увеличить доходы от этой сферы в два раза - с около 2,3% ВВП до примерно 4,5% ВВП. "Это результат! 4,5% ВВП - это миллиарды долларов", - обратил внимание Глава государства.

Александр Лукашенко также отреагировал на замечания, высказанные во время собрания главой ФПБ по поводу регулирования туристической отрасли. Они касались, в частности, агроэкотуризма и деятельности экскурсоводов. По первой теме Президент поручил разобраться: или потенциал этого направления уже исчерпан и оно не может больше прирастать, или где-то что-то упущено в плане создания условий и регулирования со стороны государства. А по поводу экскурсоводов и процедуры аттестации их деятельности Александр Лукашенко сказал: "Даже смешно это слушать. Если там, как он сказал, бюрократия какая-то мешает, надо решить этот вопрос раз и навсегда".

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы утверждена во время заседания VII Всебелорусского народного собрания.

Решение принято единогласно.

Программой определено семь приоритетов пятилетки. Первый приоритет - национальная демографическая безопасность, то есть сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи. Второй - развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности. Третий - создание качественной и удобной среды для жизни.

Четвертым приоритетом в программе указан рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация. Пятым - сильные регионы, шестым - укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики, седьмым - реализация туристического потенциала. Под каждый приоритет поставлены конкретные задачи.

Как отметил Премьер-министр Александр Турчин, представляя на утверждение программу, реализация данных приоритетов позволит гражданам ощутить реальные изменения в улучшении качества своей жизни уже на горизонте пяти лет. Программа обеспечена финансированием. При этом источники средств просчитаны с учетом реальных возможностей экономики.

"Таким образом, соблюдены ключевые требования - финансовая обеспеченность и реализуемость поставленных в программе задач. Результаты выполнения этих задач ежегодно будут докладываться Премьер-министром Всебелорусскому народному собранию в соответствии с Конституцией. Также по решению Всебелорусского народного собрания будет возможно вносить изменения и дополнения в программу в случае, если ситуация в стране или на внешнем контуре существенно изменится", - сказал Премьер-министр.

Он добавил, что программа отражает, по сути, экономическую модель развития нашего государства с постановкой реалистичных задач при обеспечении макроэкономической сбалансированности. Программа соответствует задачам пятилетки качества, отвечает запросам общества и гарантирует следование выбранному курсу на построение сильной и процветающей Беларуси.

Еще одним пунктом на повестке дня стало избрание нового члена Президиума ВНС. Им стал председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко.

Вакансия в Президиуме возникла весной текущего года после кадровых изменений в Правительстве - Константин Бурак был назначен помощником Президента - инспектором по Гродненской области, в связи с чем утратил статус делегата ВНС и члена Президиума.

Президиум ВНС является постоянно действующим коллегиальным органом, подотчетным Собранию и обеспечивающим оперативное решение вопросов, входящих в компетенцию ВНС. Членами Президиума являются Председатель ВНС и его заместители. Иные члены Президиума избираются из числа делегатов ВНС. Предельная численность Президиума ВНС составляет 15 человек.

В соответствии с Законом "О Всебелорусском народном собрании" члены Президиума избираются тайным голосованием. Однако в ходе выдвижения кандидатуры Алексея Кушнаренко Глава белорусского государства и Председатель ВНС Александр Лукашенко отметил, что законодательство в этом отношении, возможно, стоит подкорректировать.

"То, что мы обязательно должны (провести процедуру тайного голосования за кандидата. - Прим.), согласно нашей демократии, - уже критикуют меня за это. Но при чем тут я? Это же вы принимали решение, что все члены Президиума ВНС избираются тайным голосованием. Многие сейчас, даже Александр Николаевич (Заместитель Председателя ВНС Александр Косинец. - Прим.) говорит, что это можно было бы делать и открытым голосованием, - сказал Александр Лукашенко. - Получается так, что члена Президиума тайно избираем, а дальше мы будем назначать судей Верховного и Конституционного судов - это открытым голосованием. Поэтому мы рассмотрим, еще раз вернемся к этому закону. И надо подрегулировать, чтобы время действительно не терять, как-то уравновесить и сбалансировать ситуацию".

Председателем Конституционного Суда Беларуси избран Сергей Сивец. "Долго мы обсуждали. Много было кандидатов. Вы же понимаете, что когда мы направляем человека в Конституционный Суд, это должен быть крепкий, надежный, подготовленный человек. Остепененный, как у нас принято говорить. Он соответствует этим критериям, - сказал Президент и Председатель VII ВНС Александр Лукашенко. - Много я разговаривал с теми людьми, с которыми вы плотно работали, особенно последние годы. Что тут греха таить: 2020 год - это показатель. Кто как прошел этот этап, о многом говорит. Тут тоже к вам претензий абсолютно нет".

Глава государства обратил внимание, что в Конституционном Суде работают лучшие правоведы, поэтому их надо шире использовать в работе по формированию белорусских законов и законодательства в целом. "И особенно по контролю и, может быть, предварительному контролю. Чего мы будем ссылаться на какие-то постулаты, которым нас учили демократические так называемые страны. У нас есть своя страна. Мы должны всегда создавать те законы, по которым мы будем жить и работать. И будем создавать более совершенные законы, чтобы не приходилось так часто менять", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко дал напутствие новому Председателю Конституционного Суда. "Большое событие в жизни человека. Тем более молодого человека, которого мы поднимаем на такую высоту и очень надеемся, что он будет достойным представителем и Председателем Конституционного Суда", - сказал Президент.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в ходе обсуждения кандидатуры Сергея Сивца отметила, что работает с ним уже на протяжении ряда лет и отозвалась о нем, как высококвалифицированном юристе, которого знают далеко за пределами Беларуси. "Остепененный, как Вы сказали. Имеет 100 работ, защитился именно по теме Конституции. Он действительно патриот. Я в нем уверена. И уверена в том, что это абсолютно правильный выбор", - сказала спикер.

Кроме того, единогласно на судейские должности в Конституционный Суд избраны Наталья Карпович, Павел Гридюшко, Александр Каравай, Андрей Ковальчук, Татьяна Протащик, Елена Семашко. Причем действующая судья Наталья Карпович избрана судьей на новый одиннадцатилетний срок (он закреплен в Конституции Беларуси) и одновременно на должность заместителя Председателя Конституционного Суда на новый пятилетний срок. Другие пять указанных человек на должности выбраны впервые.

Представляя кандидатов на судейские должности, Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой отметил, что все они являются высококвалифицированными специалистами в области права и законотворчества. Из названных два человека имеют опыт работы судьями Верховного Суда, два человека представляют сферы науки и образования и один - представитель Аппарата Конституционного Суда, глубоко понимающий всю специфику работы этого органа власти. В итоге из 12 судей Конституционного Суда ротируются шесть человек, включая председателя.

"Полагаю, что обозначенная ротация полностью соответствует поддержанию преемственности судей Конституционного Суда. Обновляется состав Суда высококлассными профессионалами с необходимым опытом, прогосударственными убеждениями и нацеленностью на конкретную работу", - сказал Дмитрий Крутой.

Прежний Председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич освобожден от этой должности в связи с выходом в отставку. Также по этой причине освобождены от должности пять судей - по достижении предельного 70-летнего возраста.

Говоря о Петре Миклашевиче, Александр Лукашенко поблагодарил его и отметил вклад на различных должностях в работу судебной системы и не только: "Он много сделал для того, чтобы обновить Конституцию. Поэтому я настаивал на том, чтобы он далеко от этой работы не отходил. Опыт этого человека мы всегда должны востребовать в нашей правовой работе. Петр Петрович с этим согласился. Еще раз благодарю Вас за то, что Вы сделали для страны в этой и других должностях".

Председателем Верховного Суда Беларуси избран Андрей Швед, который до нынешнего времени занимал должность Генерального прокурора Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил Андрея Шведа с новой должностью и назвал его достойным человеком, который себя хорошо зарекомендовал. "Что удивительно, ни один из силовиков, как бы мы их там ни качали и ни проверяли, не сказал ничего плохого об этом человеке", - добавил Глава государства.

Прежний руководитель Верховного Суда Валентин Сукало освобожден от занимаемой должности. Глава государства выразил ему особую благодарность за многолетнюю работу.

"Валентин Олегович, Вам особая благодарность. Вы тянули эту должность (я это помню, знаю) с советских времен. Вы - достойный человек", - сказал Александр Лукашенко.

"Я только единственно очень хотел бы, чтобы новый человек в этой должности взял все лучшее от Вас. Но, самое главное, мы еще с Вами поговорим, чтобы Вы не уходили далеко от Верховного Суда, - сказал Президент. - У Вас всегда было свое мнение. Вы не только практик, но и хороший теоретик. И мы всегда к Вам обращались, когда нужно решить ту или иную проблему, касательно не только судов, но и права в нашей стране. Огромное Вам спасибо. Мы будем делать все для того, чтобы Вы не затерялись в нашем обществе. Будем всегда опираться на Ваши опыт и знания".

Подводя итоги двухдневного заседания, Президент сказал: "Принятая программа (Программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. – Прим.) - это проект модернизации, обновления всех сфер жизни. В ней учтены достижения прошлых лет, актуальные вызовы и наши возможности. Да, поставленные на пятилетие задачи напряженные, но не заоблачные. Мы никогда не страдали прожектерством, всегда строили реальные планы, шли вперед поступательно, шаг за шагом. И реализация запланированного - в наших руках", - сказал Президент.

"Безусловно, достижение тех параметров, которые мы сегодня утвердили, потребует существенного роста эффективности государственного управления и жесткой исполнительской и производственной дисциплины. Это то, где мы должны быть в первых рядах. Не только органы власти, но и каждый белорус на своем месте должен приложить максимум усилий для реализации обозначенных целей. Нам нужно быть готовыми реагировать на новые вызовы, находить еще не задействованные резервы, извлекать максимум из открывающихся перспектив", - подчеркнул белорусский лидер.

Он констатировал, что какой бы устойчивой ни была социально-экономическая модель Беларуси, происходящие глобальные потрясения не могут не оказывать своего влияния. "Ну а когда белорусам было легко? Мы всегда стойко переносили все испытания. Уверен, выстоим и сейчас. Да и никто не отберет у нас наши трудолюбие, находчивость, умение сплачиваться и поддерживать друг друга. Все это, как и любовь к родной земле, будет всегда с нами. Именно в этом залог наших нынешних и будущих успехов и достижений", - добавил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что после заседания ВНС надо по областям провести встречи в коллективах, подробно рассказать о принятых решениях и обсуждавшихся вопросах.

В целом Александр Лукашенко отметил, что на заседании ВНС состоялся откровенный и обстоятельный разговор о насущных проблемах и путях их решения. Подведены итоги уходящего пятилетия, определены приоритеты развития государства и общества на предстоящие пять лет.

"Все мы - делегаты Собрания - проводники сегодняшних решений в жизнь. У нас для этого есть все - опыт, знания, непререкаемый авторитет и, самое главное, доверие граждан. Важно не только разъяснить принятые документы, но и сплотить, мобилизовать людей на реализацию намеченных планов. Убедить их в главном: то, как мы будем жить завтра, зависит от каждого из нас и от нашего единства. Будем едиными, сплоченными - будем сильными, а будем сильными - страна будет мирной и процветающей", - сказал Президент.

"Беларусь для нас - это и настоящее, и будущее", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что следующий год - юбилейный для Всебелорусского народного собрания, которое было впервые созвано в 1996 году. "Исполняется тридцать лет, как оно впервые выступило выразителем подлинной воли белорусского народа в условиях раздутого нашими "свядомымі" общественно-политического кризиса, остановило хаос и гражданское противостояние, гарантировало право белорусского народа самому решать свою судьбу. И право быть конституционным органом, - сказал он. - Мы из пятилетки в пятилетку совершенствовали, оттачивали механизмы работы нашего народного веча. Новый конституционный статус только упрочил роль Собрания как стабилизирующей и направляющей силы общественно-политического развития Беларуси".

Президент отметил, что у Всебелорусского народного собрания стало больше полномочий, но возросла и ответственность за принимаемые решения, их реализацию. "Поэтому важно тщательно обдумать каждую идею, оценить риски, спрогнозировать последствия, выверить каждое слово, выработать механизмы воплощения нами задуманного", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что сам он всегда стремится побыстрее вернуться в Беларусь из любой зарубежной командировки и в этом смысле была сложной недавняя длительная поездка Главы государства за рубеж, во время которой он много дней находился за пределами страны. "Отъезд из страны почти на 10 дней… Пресс-секретарь посчитала, что это больше 30 тыс. км только в воздухе. Я вообще тяжело переношу время, когда улетаю из страны", - рассказал Глава государства.

Президент заметил, что искренне не понимает тех, кто тратит свою жизнь и силы на деструктивную деятельность, направленную против собственной страны и народа.

"Бороться надо за единство, за сплоченность. Понимать, что ни для нас, ни для наших детей другой светлой, доброй, любимой нами и любящей нас земли в мире нет, - подчеркнул Глава государства. - Очень хочу, чтобы видели нашу Беларусь именно такой землей - (куда. - Прим.) вы всегда, в любое время можете из дальней командировки во имя этой страны, этой земли, после какого-то события вернуться в этот теплый и уютный дом. Нам надо быть едиными и сплоченными".

"Беларусь для нас - это и настоящее, и будущее. Мы-то все с вами это понимаем", - заявил Александр Лукашенко, поблагодарив участников ВНС за их поддержку в принятии важных решений для развития государства. В то же время он предупредил, что впереди ответственная напряженная работа по воплощению в жизнь принятых решений. "Не думайте, что все "ахнут" и побегут к вам обниматься после этого собрания, - заметил Глава государства. - Потому что те решения, которые мы приняли, будут реализовываться годы. Программа, за которую мы проголосовали, - на целую пятилетку. И если мы на конкретных участках, там, где определились, будем успешными, то люди нас если не обнимут, то спасибо, глядя на себя в зеркало, скажут".

"Правы те, кто говорил, что к нашему сегодняшнему народному вече присматриваются не только миллионы внутри Беларуси, наших друзей, соседей, но и внимательно за этим наблюдают за далекими пределами нашей страны, в том числе на Западе. Очень пристально наблюдают", - сказал Глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Президент России Владимир Путин в прямом эфире смотрел, как проходило заседание VII ВНС в первый день, 18 декабря. "Он поздравил всех нас, Владимир Владимирович, и заявил о том, что в прямом эфире смотрел вчера наше Всебелорусское народное собрание, и поздравил нас с большим успехом", - заметил Глава государства. Он обратил внимание, что и у его российского коллеги, старшего брата, как часто называет его Александр Лукашенко, 19 декабря тоже "очень важный отчетный период - итоговая пресс-конференция".

Президент Беларуси выразил уверенность, что за ходом VII ВНС наверняка внимательно наблюдали и в Китае. "Я абсолютно убежден, что и далекий наш друг Си Цзиньпин, большой друг белорусского народа (благодаря Китаю мы немало сделали и сделаем еще), также пристально за этим наблюдал. А также другие азиатские, африканские руководители стран, с которыми мы имели и будем иметь добрые отношения, и наше богатство, наше счастье тоже будет прирастать (благодаря развитию контактов с этими людьми. - Прим.). Я уверен, что они также с удовольствием отметят успех нашего сегодняшнего собрания", - сказал Александр Лукашенко.

"Значит, мы в этом мире далеко не одни", - подчеркнул белорусский лидер.