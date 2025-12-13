Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря дал интервью американской телекомпании "Ньюсмакс". В качестве интервьюера выступила Грета Конвей Ван Састерен, ведущая программы "Хроника с Гретой Ван Састерен" на телеканале "Ньюсмакс ТВ".

Александр Лукашенко в интервью рассказал о своем видении будущего отношений между Беларусью и США. Речь также шла о перспективах урегулирования конфликта в Украине и роли в этом процессе Президента США Дональда Трампа. Еще одна тема - ситуация вокруг Венесуэлы и рост напряженности в отношениях с США на фоне обвинений в наркотрафике. Глава государства также ответил на вопросы о своих личных впечатлениях от общения с рядом зарубежных лидеров, включая Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент Беларуси в самом начале обратил внимание на одну особенность разговора: "Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник - Президент России (Александр Лукашенко часто называет Владимира Путина "старшим братом". - Прим.). И есть очень хороший мой друг (давних времен еще - до времен, когда он руководил государством) - это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте. Шутка".

О причинах симпатий к политике Дональда Трампа

Президент Беларуси подчеркнул, что не является слепым сторонником Трампа. "Джон (спецпосланник США Джон Коул. - Прим.) был свидетелем, я ему на первой встрече высказал некие критические замечания в отношении политики Трампа. И то, о чем я предупреждал американцев на встрече со мной, все, о чем я говорил, это случилось сегодня, - констатировал белорусский лидер. - Поэтому я не являюсь слепым сторонником Трампа. Но я всегда приветствовал то, что Трамп придет к власти".

Глава государства подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании в США нынешний хозяин Белого дома показал себя блестяще: "Я его назвал в предвыборной кампании "бульдозер". Он прошел по стране, как бульдозер, и победил. Я не думал, что он так оглушительно победит в США. Но он победил. Он эту победу заслужил. И даже Господь его пожалел. Он это признает. Поэтому, с какой стороны ни посмотри, Трамп - сильная фигура".

"Извините за некую нескромность, я был единственным Президентом, который не только болел за Трампа, когда он выдвинул свою кандидатуру в президенты, но и открыто об этом говорил. За него многие переживали. Но вот так в открытую выступать за Трампа, как это делали здесь, в Беларуси, - нигде этого не было", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, и нынешние действия Дональда Трампа близки к его позиции и проводимой в Беларуси политике.

Президент констатировал, что во внешней политике его американский коллега сделал немало. "Неважно, семь или восемь остановил войн или конфликтов. Но он на это нацелен. И у него кое-что получается. И если этот конфликт в Украине будет при помощи Трампа остановлен, он войдет в историю. Ему не надо (будет. - Прим.) никакая Нобелевская премия. Он войдет в историю как самый миролюбивый Президент Соединенных Штатов Америки. Чего не скажешь о других после Рузвельта (Франклин Делано Рузвельт, стоявший во главе США с 1933 года до своей смерти в 1945 году. - Прим.), - заявил Президент. - Много можно о Трампе говорить положительного. Я не разочарован, что его таким образом поддерживал".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Дональд Трамп в этом плане отличается, особенно на фоне той администрации в США, "которая пыталась силой наклонить весь мир и экономически, и военным образом".

Глава государства отметил, что Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день делает все правильно. Включая тот факт, что американский лидер обратил внимание не только на внешнюю политику, но и начал разбираться с внутриполитическими и внутриэкономическими вопросами в США. "Это в точку и очень правильно", - сказал Президент Беларуси.

Белорусский лидер охарактеризовал недавно принятую Стратегию национальной безопасности США как приличный документ. "Это если осуществится - для мира будет подарок", - заявил он.

О роли США и Трампа в мирном урегулировании украинского конфликта

Александр Лукашенко отметил, что если бы вопрос мирного урегулирования зависел только от Президента США Дональда Трампа, то с учетом его нынешней политики война бы давно закончилась. Но это многосторонний процесс. "Здесь две конфликтующие еще стороны - Россия и Украина. Ну и нас же туда еще присоединили - Беларусь. Мы граничим с этим конфликтом, и нам тоже небезразлично, как там будут развиваться события и чем это закончится. Поэтому это многосторонний процесс. И один Трамп этот вопрос не решит", - констатировал белорусский лидер.

Глава государства рассказал, что еще в телефонном разговоре с Дональдом Трампом перед его встречей с Президентом России на Аляске в августе этого года предупреждал, что надо настроиться на тяжелую работу, ведь с наскока решить эту проблему не получится: "Так оно и происходит. Я тогда посоветовал ему, чтобы он предпринял всяческие усилия, чтобы договориться с Россией остановить войну".

Александр Лукашенко считает, что обсуждать детали мира можно и месяцы, и даже годы, но важно сделать главное - остановить стрельбу на фронте и прекратить всякое движение в направлении войны. Президент привел пример, что мирный договор между Россией (а прежде - СССР) и Японией не заключен до сих пор, но это не мешает странам сотрудничать на протяжении десятилетий.

"Поэтому главное сегодня - остановить бойню, чтобы не гибли люди, - подчеркнул белорусский лидер. - Люди не гибнут - тогда сидите и договаривайтесь о чем угодно. И территориально, и еще как-то".

Глава государства при этом считает важным "заморозить этот конфликт от начала до конца" - остановить боестолкновения так, чтобы у России не было настороженности, что это время может просто использоваться для перевооружения Украины: "Сделать так, чтобы никто не был насторожен, что вот мы остановили конфликт (в тот период, когда Россия побеждает, это действительно так)… Чтобы у России не было настороженности в этом плане, надо сделать все, чтобы Украина и ее армия не перевооружалась в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами".

В этом плане он напомнил о лицемерной позиции европейских политиков, когда в Минске в 2015 году достигли мирных договоренностей по Украине. "Если бы тогда европейцы не заняли глупую позицию… А они хотели сделать так, чтобы у украинцев, как потом Меркель (экс-канцлер Германии Ангела Меркель. - Прим.) заявила, было время перевооружиться и дать отпор России. Оказывается, не о мире приехали сюда договариваться, а о будущей войне, - сказал Президент. - Договор тогда был заключен. Посредниками, можно сказать, были европейцы - Германия и Франция. Чем это закончилось? Ничем. Я тогда предлагал, что в эту компанию надо включить американцев, без Америки никакого там мира не будет. Если бы тогда были реализованы соглашения, которые были достигнуты здесь, в Минске, войны бы не было".

Александр Лукашенко отметил, что если бы Дональд Трамп в то время возглавлял США и проводил свою нынешнюю политику, то он не был бы в стороне и войны, скорее всего, удалось бы избежать.

"Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет. Европейцам нечего здесь гвалтом кричать", - заявил Глава государства.

О факторах в пользу прекращения войны и необходимых гарантиях

Президента спросили, как закончится война в Украине. "Любая война заканчивается миром. Классика. И эта война закончится миром. Чем раньше, тем меньше погибнет людей. Я часто говорю по-мужски: знаете, ну погиб и погиб, а сколько искалеченных людей с этой войны возвращается! С ними как быть? Без ног, без рук", - сказал Президент.

Рассуждая о том, как в нынешних условиях конфликтующим сторонам достичь мира, Александр Лукашенко высказал мнение, что к этому подтолкнет складывающаяся вокруг обстановка. Например, он не исключил, что эскалация может привести к мобилизации в России, еще большему вовлечению населения. "Это будет хорошо для России? Не будет хорошо, - отметил он. - Ну что, россиянам нравится, что идет война? Конечно, нет".

"Ну и потом, Путин мне часто об этом говорит: "Воюем-то друг против друга - свои люди". Тут и психология, и многие-многие вопросы", - добавил Глава государства.

"Зеленский прекрасно должен понимать и понимает, что это (продолжение и эскалация конфликта. - Прим.) может закончиться тем, что Украины не будет", - сказал Президент.

"И вот эти вот факторы. Плюс давление Трампа на одного, на второго. Давление внешнее. Если не договорятся сейчас, это давление внешнее еще более усилится. Вот эти факторы довлеют над двумя президентами. И они понимают, что надо остановиться, надо договориться", - заявил белорусский лидер.

По словам Президента, в процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир. "Должны быть гарантии. Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо интенсифицироваться, ускориться", - сказал Глава белорусского государства.

Александр Лукашенко отметил, что Дональд Трамп в данном случае больше поджимает Владимира Зеленского, который не хочет идти на сделку. "Почему не хочет? Потому что европейцы ввязались в это, и они ему нашептывают на ухо, что они будут помогать Зеленскому воевать. Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у Соединенных Штатов Америки. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать. И вот тогда Макрон, Мерц и Стармер (нынешние руководители Франции, Германии и Великобритании. - Прим.) поймут свою ошибку", - заявил Президент Беларуси.

О самом опасном сценарии

Отвечая на вопрос, что произойдет, если Дональд Трамп все же разочаруется в перспективах мирного урегулирования конфликта в Украине и просто отойдет от этой темы, Александр Лукашенко сказал: "Война продолжится. Война продолжится, пока в Украине не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир. А эти силы заставят Зеленского пойти на мир тогда, когда начнет рушиться фронт полностью. Хотя уже начало это видно сейчас".

"Самое опасное, если этот конфликт будет продолжаться и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира. Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт. Поэтому его надо потушить, пока возможно. Сейчас, как никогда, есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу", - сказал Александр Лукашенко.

"Это ваш (американцев. - Прим.) важнейший внешнеполитический вопрос. Никакие Тайвань, другие конфликты в мире и проблемы не могут перекрыть этот вопрос. Потому что, повторяю, продолжение конфликта приведет к глобальному конфликту. С применением всех вооружений, которые есть у стран. Этого допустить нельзя".

О позиции России

Отвечая на вопрос, чего в нынешней ситуации хочет Президент России Владимир Путин, Глава государства сказал: "Я сейчас уверен, что Путин хочет мира. Не буду называть причины. Вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский. Уверен. Особенно сейчас. Он хочет мира. Но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные".

Александр Лукашенко поддержал позицию Президента США Дональда Трампа, который говорит, что в вопросе прекращения конфликта в Украине надо исходить из реалий - результатов этой войны на сегодняшний день.

"Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, ну, пусть воюет. С моей точки зрения (думаю, и Трамп придерживается такой позиции), если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать", - заявил белорусский лидер.

Об истоках конфликта в Украине

Интервьюер поинтересовалась мнением Главы белорусского государства насчет того, почему Президент России начал военные действия в Украине и к чему стремился.

Отвечая на этот вопрос, Александр Лукашенко напомнил о совокупности причин, которые привели к конфликту. Причем все начиналось с притеснения в Украине русскоязычного населения, а в Одессе и вовсе сожгли таких людей, считая их врагами. "Эта политика была возведена в ранг в Украине", - констатировал белорусский лидер.

Президент Беларуси при этом привел понятную для американской аудитории аналогию с соседней для США Мексикой, отметив, что если бы там так поступали с проамерикански настроенными людьми, которые живут в приграничье, то Америка буквально бы стерла эту страну с лица земли. "Не дай бог, конечно. Я просто в пример это привожу", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что если украинским властям действительно хотелось выстроить определенную языковую политику, то это следовало делать спокойно и шаг за шагом, на протяжении многих лет. Но было решено просто "заткнуть рот" русскоязычному населению.

"Ну и потом, говорю вам как старый политик: если ты живешь рядом с этим "спящим медведем", ну не буди его, найди нормальные отношения, - отметил Глава государства, говоря об упущенных возможностях для мирного сосуществования. - Ведь при мне было (я это знаю, видел, участвовал в этих переговорах): Россия договорилась с Украиной и по вопросам Крыма, и по вопросам безопасности. И то, что в Крыму военные базы (они Украине не нужны были) будут российскими. Россия поставляла в два раза дешевле энергоресурсы Украине, нежели они стоили в мире. Я видел это при Ельцине и при Путине. Были нормальные отношения".

"Нет, надо было устроить, не без помощи американцев, и особенно европейцев, этот Майдан (конец 2013 - начало 2014 года. - Прим.). Перевернули все, свергли действующего Президента - он (речь о Викторе Януковиче. - Прим.) вынужден был покинуть страну. И прочее, прочее, прочее. Много можно таких причин назвать. И они будут не в пользу Украины", - сказал Александр Лукашенко.

Интервьюер в одном из вопросов упомянула о Крыме, с которого, по утверждению украинской стороны, в 2014 году началась война.

"Никакой войны в Крыму не было. Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский. Крым - это вообще жемчужина. Кому бы он ни принадлежал, это - жемчужина, райский уголок, - отметил Александр Лукашенко. - Они говорят, что война началась. Война - когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым? Стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал. За Крым никто не сражался. Это было на моих глазах. Ни одного выстрела со стороны Украины".

Реагируя на уточнение со стороны интервьюера, что Россия аннексировала Крым, Президент Беларуси сказал: "Можно говорить "аннексировали", можно "освободить", можно "захватить". Это философский вопрос. Не в этом дело. Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали, они ее просто отдали россиянам. Я когда-то об этом говорил, что там россияне поступили разумно. Они договорились с теми, кто должен был защищать Крым, и таким образом Крым фактически был сдан "зеленым человечкам", как вы их называли тогда".

О личностных качествах Владимира Путина

Отвечая на вопрос, каким человеком является Президент России Владимир Путин, Глава белорусского государства сказал: "Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек".

Интервьюер также поинтересовалась впечатлениями Президента Беларуси от общения в прошлом с Владимиром Зеленским. "Мне показалось, вменяемый человек тогда (Александр Лукашенко лично встречался с Владимиром Зеленским более шести лет назад. - Прим.), но неопытный. Но это естественно. Если про политику говорить. Что касается личных каких-то качеств, я не настолько близок с ним, как с Путиным или с Си Цзиньпином", - отметил белорусский лидер.

Об отношениях с США и предложении договариваться на основе прагматизма

Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в хороших взаимоотношениях с США и выразил уверенность, что в результате текущего диалога сторонам удастся обо всем договориться.

По словам Президента, в ходе переговоров со спецпосланником США в Беларуси Джоном Коулом он передал американской стороне "некоторые предложения нашего прагматизма", которые находятся в плоскости интересов США. "И по-мужски сказал вашим коллегам, которые приехали: ребята, надо уметь признавать поражение. Если даже крупная страна, такая как США, если вы в 2020 году, организовав против нас атаку (не вы лично, но вы были сторонниками этого), проиграли - надо исходить из этого. Не надо ходить и кричать по миру: мы проиграли. Но надо исходить из этого. Проиграли - давайте сядем спокойно, по-мужски, будем двигаться дальше", - обратил внимание Президент.

"Надо договариваться. Надо прекратить нам друг с другом драться, особенно сторонникам. Мы чего с американцами имеем плохие отношения? Что мы сделали плохого для Соединенных Штатов Америки? Ничего. Так почему вы на нас смотрите искоса?" - риторически спросил белорусский лидер.

Глава государства считает, что нынешнее поколение руководителей не должно оставлять в наследство следующим поколениям нерешенные вопросы во взаимоотношениях двух государств. "Я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководства мною страной, были переложены на новое поколение. Каждое поколение должно решать свои проблемы сами. Вот у нашего поколения - у Трампа, у Лукашенко - есть проблемы. Мы их должны решить", - уверен Президент.

Говоря о том, каким он видит развитие белорусско-американских отношений, Александр Лукашенко отметил некоторую схожесть двух народов. Ведь у многих в США - европейские корни. "Поэтому я уверен, что мы договоримся. Может быть, на рельсах прагматизма. Американцы исключительно прагматичные. Мы тоже. Поэтому, я думаю, если мы определимся по основным направлениям нашего прагматизма, мы договоримся, - добавил Глава государства. - Поэтому - мы договоримся с американцами. Мы договоримся".

О ситуации вокруг Венесуэлы и призыве к США решать вопросы мирным путем

В числе вопросов, представляющих взаимный интерес как для Беларуси, так и для США, называлась, например, ситуация в Венесуэле. Александр Лукашенко лично хорошо знаком с Президентом этой страны Николасом Мадуро.

Президент Беларуси отметил, что интерес Соединенных Штатов Америки к Венесуэле, расположенной рядом, вполне понятен. Как и, например, интерес России к ситуации в Украине. Но решать все вопросы нужно только мирным путем. "Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Война ни к чему не приведет. Вчера я Джону Коулу об этом говорил (речь о переговорах 12 декабря. - Прим.). Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться".

Глава государства сообщил, что в ближайшее время планирует поговорить на эту тему с Дональдом Трампом и рассказать ему много чего интересного. А пока, по словам Президента, американской стороне было передано предложение Беларуси о совместной работе по разрешению ситуации в Венесуэле. "Я вчера Джону Коулу сказал (речь о переговорах 12 декабря. - Прим.): бесплатно (мне не надо ничего платить) будем вместе работать в интересах того, чтобы и венесуэльский народ жил в мире, и американцы не гибли на чужой земле ради каких-то там нефти, золота, редкоземельных металлов или в борьбе с наркотиками и прочее. Там, где есть возможность сохранить жизнь, надо это сохранить", - сказал Президент.

Отвечая на один из вопросов, Александр Лукашенко заметил, что он знает о досужих разговорах среди журналистов про якобы достигнутую договоренность о том, что Николас Мадуро в случае отставки с поста Президента уедет в Беларусь и будет здесь жить. "Никогда на эту тему с Мадуро мы не разговаривали. Мы больше с американцами по поводу Венесуэлы, если уж откровенно говорить, разговариваем, нежели с Мадуро по поводу его отставки и каких-то действий. Это героический мужик", - подчеркнул Глава государства.

"Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Никогда. Если бы он пожелал приехать в Беларусь, двери для него здесь открыты. Но об этом никогда, искренне вам говорю, никогда не было речи, - заявил Глава государства. - Мадуро не тот человек, который все бросит и уйдет, убежит. Это крепкий человек. Это "чавист". Это как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться".

О претензиях США к Венесуэле

Александр Лукашенко подробно изложил свою точку зрения по двум наиболее волнующим США темам в отношении Венесуэлы - проблеме наркотрафика и легитимности состоявшихся там президентских выборов.

По первой из них Президент в целом выразил сомнение в объективности американских данных по объему наркотрафика из Венесуэлы, а также отверг какую-либо причастность Николаса Мадуро к подобной деятельности: "У вас таких фактов нет и у меня тоже. Я не думаю, что это так".

Глава государства заметил, что наряду с торговлей наркотиками есть и другие общемировые проблемы, в числе которых торговля людьми, проституция, незаконный оборот оружия. "Это реалии нашего времени. С этим надо бороться. Но ракетами наркотики не победишь", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил о своей поддержке США и лично Президента Дональда Трампа в решимости вести борьбу с незаконной миграцией и торговлей наркотиками. "В этом Трамп молодец, что он поднял эту тему", - считает Президент Беларуси. Но вместе с тем он указал на особый характер таких проблем и невозможность добиться устойчивого долгосрочного эффекта в одиночку и за счет только лишь силовых методов. "Против этого мы будем бороться и после нас. Наши дети будут бороться против этой беды. Это новое явление в новой эпохе. Ракетами это не победить. Нужно договариваться. Нужно определить совместные меры борьбы", - убежден Глава государства.

Если говорить о наркотрафике, то эта проблема актуальна и для Беларуси, России, всего Европейского региона. И для ее решения нужно понимать причины и принимать продуманные меры. "С азиатского Востока через Россию, через Беларусь в просвещенную Европу, в "райский сад", идут наркотики. Почему они туда идут? Потому что там их используют больше, чем где-нибудь, - пояснил Президент. - Спрос есть большой, поэтому идут наркотики". А из стран Евросоюза в обратном направлении идут синтетические наркотики.

В Беларуси, по словам Александра Лукашенко, на границе установлен жесткий заслон для наркотрафика и ведется бескомпромиссная борьба с этим явлением внутри страны. Тем не менее полностью устранить проблему не удается. Для этого нужны совместные действия всех европейских стран, как это было ранее, до того, как европейцы закрыли границу с Беларусью и ввели санкции. "Мы ведь с европейцами, поляками, литовцами, латышами, украинцами серьезно боролись с наркотиками - мы их тут задерживали, тоннами сжигали. Сейчас такой напряженки нет. И я не буду их защищать, - сказал Президент. - Если вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков?"

Проводя аналогии с ситуацией между США и Венесуэлой, Александр Лукашенко подчеркнул, что сторонам лучше найти компромисс. "Это явление (торговля наркотиками. - Прим.) не венесуэльское, не афганское. Это планетарное явление, с которым нам надо бороться. Не ракетами. Нам надо искать, может быть, новые методы. Надо думать, а не воевать", - заявил Глава государства.

Что касается второй темы - президентских выборов в Венесуэле и непризнания их итогов Соединенными Штатами Америки, Александр Лукашенко заметил: "США не признавали не только выборы в Венесуэле. При Байдене (Джо Байдене, Президенте США в 2021-2025 годах. - Прим.) вы нигде не признавали выборы".

"То, что вы не признали выборы в Венесуэле, - да Господь с вами. Венесуэла же выборы проводила не для американцев. Венесуэльцы проводили выборы для своего народа, для себя. И результаты их известны. Других результатов нет. Вы что там вместо Центральной избирательной комиссии считали голоса? Нет", - продолжил он.

Более того, ситуация с выборами в Венесуэле, по мнению Президента, в определенной степени схожа с тем, что происходит на президентских выборах в США. "Да там, как в Америке, - 50 на 50 ситуация, с небольшим перевесом Мадуро. Если вы хотите всех венесуэльцев объединить вокруг Мадуро (американцы этого не хотят, наверное, и Трамп тоже), то вы начнете войну против Венесуэлы. Ни в коем случае этого делать нельзя", - уверен Глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что даже в США во время выборов Президента фиксируются нарушения, в том числе при подсчете голосов избирателей. Например, избирательная кампания 2020 года в США, когда на пост Президента претендовали Дональд Трамп и Джо Байден, сопровождалась множеством скандалов и нарушений.

"Ну и не американцам считать голоса в Венесуэле. Помните, когда Трампа, как у нас говорят, бросили, опрокинули на выборах прошлых? Там бюллетени у вас под забором находили, у вас по почте голосовали, - напомнил Глава государства. - Стопроцентно были фальсифицированы ваши выборы, когда победил Байден и вы Трампа выбросили на обочину. Что, этого не было? И американцы сегодня с таким багажом предвыборным не признали выборы в Венесуэле, в Беларуси или еще где-то. Да Господь с вами! Ну не признали и не признали".

О Китае и его руководителе Си Цзиньпине

Главу государства во время интервью спросили про Китай и его лидера Си Цзиньпина. Александр Лукашенко подчеркнул, что впервые побывал в этой стране более 30 лет назад, будучи депутатом, и уже тогда понял, что за Китаем - большое будущее. "Я приехал и сказал в парламенте: нам надо выстраивать отношения с китайским государством. Там большое будущее. Ну, американцы тогда, знаете, не очень с нами дружили и дружить не хотели. Европейцы тоже пытались меня запутать разного рода демократией там и так далее. Но я видел экономику прежде всего. И я видел, что Китай будет развиваться", - сказал белорусский лидер.

По его словам, сейчас, спустя несколько десятилетий, очевидно, что Китай выбивается в лидеры, и это даже вызывает настороженность со стороны США, которые пытаются сдержать развитие Китая. Однако сделать это уже невозможно, уверен Президент Беларуси. "Вы потеряли как минимум 20 лет для того, чтобы сдержать Китай. Китай сегодня никто не в состоянии сдержать, особенно с той философией, которая у китайцев в голове", - считает Александр Лукашенко.

Характеризуя по просьбе интервьюера Председателя КНР Си Цзиньпина, Александр Лукашенко отметил, что это умный, аккуратный человек, спокойный до невозможности, как все китайцы. "Это их особенность - они никуда не торопятся. Это умные люди (цивилизация древнейшая), которые понимают: рано или поздно проблема, которая существует, должна быть разрешена. Они считают, что ускорять этот процесс бесполезно. Можем нарваться на неприятности. Они тихо, спокойно делают свое дело", - сказал Президент.

Об американской идее по созданию "Ключевой пятерки"

Президент предположил, что усиление роли азиатских стран во главе с Китаем в совокупности с другими факторами породило в США идею о создании нового объединения из пяти стран "Ключевая пятерка" (Core 5, С5), альтернативного "Большой семерке" (G7).

"Из средств массовой информации я услышал, что Трамп готов создать некий блок из пяти государств: Россия, Китай, Япония, Соединенные Штаты Америки и Индия. Я думаю, если этот союз случится, мир будет совершенно иным - и в короткий промежуток времени", - сказал Глава государства.

"Европейцы не понимают, чего хочет Трамп, - Трамп обратился в Азию, потому что там главный центр будущего развития. Сегодня Азия развивается бурными темпами, и прежде всего благодаря Китаю", - добавил Александр Лукашенко.

"Я Китай видел на протяжении 30 лет. Они совершают каждый год революцию. Я приезжаю туда каждый год и не узнаю Китай. Они настолько эффективны, что вы даже оценить этого не можете", - добавил Глава государства.

О личности лидера КНДР Ким Чен Ына

Один из вопросов Главе государства касался Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Александра Лукашенко спросили о его впечатлениях от личного общения с северокорейским лидером.

В числе руководителей других государств они присутствовали на военном параде в Китае в сентябре этого года.

"Нормальное впечатление. Трамп тоже думал, что это неизвестно какой человек. Но когда встретился с ним в первый срок (встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июне 2019 года. - Прим.), он нормально о нем отозвался. Я так же", - сказал белорусский лидер.

"В основном из средств массовой информации складывалось мое впечатление о Ким Чен Ыне. Но когда я с ним поговорил, я увидел абсолютно нормального человека, знающего свое место в мире. Он не является каким-то там фантомом. Он порядочный, спокойный, честный человек. Это короткая была встреча. Но у меня сложилось такое впечатление. Уверен, что мое впечатление не обманчиво. С ним можно договориться", - отметил Александр Лукашенко.