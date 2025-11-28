Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 ноября провел переговоры с исполняющим обязанности Президента Республики Союз Мьянма, Председателем Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайном в Президентском дворце в Нейпьидо.

Официальным переговорам Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна предшествовала торжественная встреча с участием роты почетного караула и исполнением гимнов Беларуси и Мьянмы. После совместного фотографирования Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей Президентского дворца.

Переговоры стартовали сперва в узком составе. Александр Лукашенко отметил, что его первому официальному визиту в Мьянму уделяется большое внимание в этой стране. Глава государства заверил, что Беларусь обязательно оправдает это доверие.

"В Беларуси есть все необходимое для того, чтобы технологически Мьянма могла подняться еще на одну ступень выше. Ваше Правительство, ваши министры познакомились с Беларусью. Знаете, что мы можем. Мы развитая машиностроительная страна, у нас развиты промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии, образование, здравоохранение", - заявил Президент.

Как подчеркнул белорусский лидер, хотя страны и разделяет значительное географическое расстояние, это не является помехой для развития отношений. "Говорят, что в современном мире расстояние ничего не значит для установления добрых отношений", - отметил Александр Лукашенко.

Затем состоялись переговоры в расширенном составе. "Это мой первый визит в Мьянму, я искренне этому рад. И поскольку Ваш приезд в Беларусь в марте стал первым официальным визитом лидера Мьянмы в нашу страну, то мы можем сказать, что 2025 год является историческим в наших отношениях", - сказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что встречался в этом году с Мин Аун Хлайном шесть раз: "Это говорит о том, что никакой изоляции нет и быть не может для наших стран".

Белорусский лидер также поблагодарил лидера Мьянмы за то, что мьянманские представители во главе с Министром иностранных дел приняли участие в Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

По итогам переговоров Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн сделали заявление для представителей СМИ.

"Мы сегодня рассмотрели приоритетные направления нашего сотрудничества. Это фармацевтика, промышленность, прежде всего, наша техника и технологии, наука, образование, военно-промышленный комплекс, - сказал Александр Лукашенко. - При этом мы констатировали, что закрытых тем в наших отношениях нет. Наши отношения не направлены против кого бы то ни было. Это отношения в интересах наших народов".

Президент отметил, что переговоры на самом высоком уровне стали неким итогом этого визита, в то время как основные переговоры прошли в рамках белорусско-мьянманского бизнес-форума, который состоялся в Янгоне 27 ноября.

"Итог нашей работы в эти дни можно выразить одной формулой: у нас в Беларуси есть все то, что нужно сегодня мьянманскому народу, у вас есть все то, что нужно нам. Мы договорились о том, что в рамках торгово-экономического сотрудничества мы будем обмениваться этими товарами. Еще раз подчеркиваю: нет закрытых тем в нашем сотрудничестве", - добавил Глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что на переговорах был определен план совместных действий и утверждена дорожная карта на 2026-2028 годы, которая предусматривает конкретные мероприятия в отношениях Беларуси и Мьянмы. "Важнейшей составной частью этого плана является гуманитарное сотрудничество: образование, здравоохранение, культура. В этом плане вы также можете рассчитывать на нас. Приезжайте в Беларусь, смотрите, выбирайте, определяйтесь. Все, что нужно и что мы можем сделать для Мьянмы, мы обязательно сделаем", - резюмировал он.

"Беларусь открыта к расширению сотрудничества с Мьянмой, мы руководствуемся исключительно национальными интересами, без оглядки на внешних игроков", - сказал Президент Беларуси.

В целом, нынешний год Глава белорусского государства назвал историческим для взаимоотношений Беларуси и Мьянмы. "Это мой первый визит в Мьянму, я искренне этому рад. И поскольку Ваш приезд в Беларусь в марте стал первым официальным визитом лидера Мьянмы в нашу страну, то мы можем сказать, что 2025 год является историческим в наших отношениях", - сказал Александр Лукашенко.

"У вашего народа, вашей страны великое будущее, поверьте моему опыту. Вам надо только одну проблему решить важнейшую: обеспечить стабильность в обществе, - сказал Президент. - Я мало видел таких лидеров и руководителей государств, как Вы и Ваши коллеги, которые стремятся каждый день что-то сделать для собственного народа. Мне очень импонирует такая позиция, и я готов вместе с вами работать на благо наших народов".

В этой связи Глава государства отметил, что в конце этого года в Мьянме состоятся парламентские выборы. Президент Беларуси подчеркнул, что шаги, предпринимаемые руководством Мьянмы в канун этого события, беспрецедентно демократичны. "Как дружественному нам человеку хочу напомнить, что выборы вы проводите для собственного народа и они должны учитывать прежде всего интересы народа Мьянмы".

"Мы готовы не только продавать свою продукцию в Мьянму - мы готовы с вами создавать совместные предприятия по интересующим вас направлениям. И готовить специалистов под те технологии, которые мы передадим", - сказал Президент.

Глава государства заверил, что белорусская сторона будет неукоснительно соблюдать достигнутые договоренности вовремя и в полном объеме.

В числе приоритетных направлений сотрудничества Беларуси и Мьянмы Александр Лукашенко обозначил фармацевтику, промышленность, технику и технологии, науку, образование, военно-промышленный комплекс.

"При этом мы констатировали, что закрытых тем в наших отношениях нет. Наши отношения не направлены против кого бы то ни было. Это отношения в интересах наших народов", - подчеркнул белорусский лидер.

Мин Аун Хлайн прежде всего он поблагодарил Александра Лукашенко за визит в Мьянму, что подтверждает высокий уровень доверия и достигнутого взаимодействия между странами. Слова благодарности он также адресовал белорусской стороне за поддержку Мьянмы на международной арене, в том числе на площадке Генассамблеи ООН.

Говоря в целом о сотрудничестве в рамках различных международных организаций, Мин Аун Хлайн приветствовал получение Беларусью статуса партнера в БРИКС и отметил, что Мьянма также стремится к развитию сотрудничества с БРИКС, а также с ШОС. Кроме того, страна намерена повысить свой статус в ЕАЭС, став государством-наблюдателем в этом союзе. В этой связи лидер Мьянмы обратился к Главе белорусского государства с просьбой о поддержке данных инициатив.

"Когда мы расширяем отношения с зарубежными странами, главную роль играет торгово-экономическое сотрудничество. В ходе Вашего визита мы сможем обсудить пути расширения нашего экономического взаимодействия", - заявил Мин Аун Хлайн.

Официальный визит Президента Беларуси в Мьянму завершился культурной программой.

Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн в Национальном ботаническом саду Нейпьидо высадили канко - цветочное дерево удачи и благополучия - в честь первого в истории визита Главы белорусского государства в Мьянму.

Следующей точкой маршрута культурной программы стал храмовый комплекс Будды Маравиджайя. Центральным объектом храмового комплекса является статуя сидящего Будды высотой более 27 м и весом более 5 тыс. т, вырезанная из цельного куска мрамора. Здесь также находятся пагоды, фонтаны, парк и другие объекты.

Кроме того, Президент Беларуси принял участие в официальном обеде, организованном исполняющим обязанности Президента Республики Союз Мьянма, Председателем Комиссии национальной безопасности и мира. После этого состоялся совместный просмотр лидерами Беларуси и Мьянмы театрального представления традиционных танцев и песен.