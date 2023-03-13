Встреча с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 марта во время официального визита в Тегеран встретился с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

На встрече было отмечено, что потенциал сотрудничества Беларуси и Ирана далеко выходит за нынешний уровень. Он должен быть значительно повышен за счет использования духа и воли, которые есть у обеих сторон, для реализации договоренностей.

В Тегеране Александр Лукашенко провел насыщенные и результативные переговоры с руководством Ирана. В этой стране визит белорусского лидера назвали "переломным моментом, отправной точкой" в развитии двусторонних отношений между государствами.